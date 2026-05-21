چین نے پوتن اور ٹرمپ کی میزبانی سے دنیا کو دیا پیغام؛ کیا اب ڈریگن ڈرائیور سیٹ پر ہے؟
امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پوتن کا بیجنگ دورہ کئی معنوں میں موجودہ عالمی سیاست میں چین کے بڑھتے اثر رسوخ کو ظاہر کرتاہے۔
By PTI
Published : May 21, 2026 at 2:37 PM IST
سڈنی: بیجنگ کو امریکہ اور روس کے صدور کے بیک ٹو بیک دوروں نے سرخیوں میں لا دیا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے میزبانی کے فرائض، توپوں کی سلامی، تصویروں کے مواقع اور اعلیٰ سطحی بات چیت تمام سفارتی پہلوؤں پر توجہ دی ہے۔
ہر دورہ اپنے آپ میں اہم تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 2017 کے بعد سے بیجنگ کا ان کا پہلا سرکاری دورہ تھا۔ یہ چین-امریکہ کے کشیدہ تعلقات کے ایک ایسے لمحے میں آیا ہے، جب امریکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ میں ہے اور ٹرمپ کی قیادت میں اس کی خارجہ پالیسی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی آئی ہے۔
پوتن کے لیے یہ ان کا چین کا 25 واں سرکاری دورہ تھا۔ اس سفر کا مقصد عالمی غیر یقینی صورتحال کے درمیان چین-روس کے اسٹریٹجک صف بندی کو مزید مستحکم کرنا تھا۔ پوتن چین کی مسلسل اقتصادی لائف لائن اور یوکرین کے ساتھ اس کی جنگ کے دوران سفارتی احاطہ کو بھی محفوظ بنانے کے خواہاں تھے۔
اور جب کہ بیک ٹو بیک دوروں کے وقت کی زیادہ تشریح نہیں کی جانی چاہیے - وہ عالمی سیاست میں ایک گہری ساختی تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ حالانکہ ماسکو کا کہنا ہے کہ دونوں کے درمیان "کوئی تعلق" نہیں تھا-
بیجنگ کا بڑھتا ہوا اعتماد
سب سے پہلے، امریکہ واضح طور پر اب چین کے اسٹریٹجک ورلڈ ویو میں سب سے اہم ملک نہیں رہا ہے - اور بیجنگ تیزی سے اسے یہ احساس کرانے کے لیے تیار ہے۔
یہ صدر ٹرمپ کے ساتھ شی جن پنگ کے انداز اور گفت و شنید میں نظر آتا تھا۔ ان کی ملاقات کے دوران دور دراز سے مصافحہ کرنے سے لے کر اپنی غالب باڈی لینگویج تک، شی نے ایک پیغام بھیجا: واشنگٹن کے پاس اب بیجنگ پر اثر انداز ہونے کی محدود صلاحیت ہے۔
ان کے سربراہی اجلاس کے معمولی نتائج نے اس متحرک کو مزید تقویت دی۔ ٹرمپ بغیر کسی رسمی معاہدے، پریس کانفرنس یا مشترکہ اعلامیے کے چین سے چلے گئے۔ اس دورے میں نہ ہی ایران یا تائیوان میں کوئی پیش رفت ہوئی۔
دریں اثنا، پوتن نے اپنے "اچھے اور پرانے دوست" شی سے ملاقات کی اور تجارت سے لے کر ٹیکنالوجی تک کے تقریباً 20 معاہدے کئے۔
سب سے حیران کن، اگر پریشان کن نہیں، تو وہ لمحہ تھا جو شی کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے دوران "تھوسیڈائڈز ٹریپ" کی دعوت تھی۔ یہ خیال ہے کہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت لامحالہ ایک قائم شدہ کو خطرہ بناتی ہے، جنگ کا خطرہ لاحق ہے۔
شی نے ایک واضح سوال کیا: کیا چین اور امریکہ نام نہاد 'تھوسیڈائڈز ٹریپ' کو عبور کر کے بڑی طاقتوں کے تعلقات کے لیے ایک نیا نمونہ بنا سکتے ہیں؟
شی نے اس تصور کو پہلے بھی استعمال کیا ہے، لیکن اس بار ان کی راست بازی نے ایک انتباہ بھیجا: اگر امریکہ چین کے عروج کا مقابلہ کرنے کے لیے کنٹینمنٹ کی حکمت عملی پر انحصار کرتا رہا تو امریکہ کو ایک بڑے بحران کا خطرہ لاحق ہوگا۔
مختصراً، بیجنگ نے ٹرمپ کے دورے کو اعتماد، خودمختاری اور اس حقیقت کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا کہ واشنگٹن واحد دارالحکومت نہیں ہے جو چین کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔
روس کی بیجنگ کے لیے ایک نئی افادیت
دوسرا، چین-روس کی صف بندی کم مساوی ہو گئی ہے، لیکن اس نے زیادہ تزویراتی گہرائی حاصل کی ہے۔ اور بیجنگ اب اسے امریکی قیادت پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔
گزشتہ ہفتے انتہائی خفیہ ژونگ نان ہائی باغ کے لیڈر شپ کمپاؤنڈ میں ٹہلنے کے دوران، ٹرمپ نے پوچھا کہ کیا شی اکثر دیگر عالمی رہنماؤں کو وہاں لاتے ہیں۔ شی نے جواب دیا کہ اس طرح کے دورے "انتہائی نایاب" ہیں لیکن انہوں نے مزید کہا کہ "پوتن یہاں آئے ہیں"۔
اس تبادلے کا معصوم مطالعہ یہ ہے کہ شی صرف پوتن کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات کی گہرائی کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن موجودہ جغرافیائی سیاسی تناظر میں، انھوں نے ٹرمپ کے لیے ایک لطیف یاد دہانی کا کام بھی کیا کہ روس کے ساتھ چین کی "کوئی حد نہیں" شراکت داری بیان بازی نہیں ہے۔
بیجنگ یہ اشارہ دے رہا تھا کہ ماسکو ایک مراعات یافتہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے - اور یہ کہ چین کے پاس آپشنز موجود ہیں۔
گہرا پیغام یہ ہے: اگر واشنگٹن چین کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بیجنگ ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات پر اور بھی زیادہ انحصار کر سکتا ہے۔
چین کو یوکرین میں "جیتنے" کے لیے روس کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بیجنگ کے پاس اقتصادی، سفارتی اور طویل المدتی تکنیکی اور توانائی تعاون کے ذریعے روس کی جنگی کوششوں کو تقویت دینے کی صلاحیت موجود ہے– اگر وہ چاہے تو۔
بیجنگ کا اثر و رسوخ اب ہند-بحرالکاہل سے آگے تک پھیلا ہوا ہے اور یورپ تک ان طریقوں سے پہنچتا ہے جسے واشنگٹن نظر انداز نہیں کر سکتا۔
اگرچہ شی نے پوتن کو وہ سب کچھ نہیں دیا جو انہوں نے اپنی ملاقات کے دوران مانگی تھی۔
مشرق وسطیٰ میں ہنگامہ آرائی نے مشرق وسطیٰ کے تیل اور گیس تک چین کی رسائی کو منقطع کر دیا، ماسکو نے ایک نئی پائپ لائن پر آگے بڑھنے کا موقع محسوس کیا، جسے پاور آف سائبیریا-2 کہا جاتا ہے، تاکہ روسی گیس چین تک پہنچائی جا سکے۔
جبکہ پوتن اور شی کے درمیان اس منصوبے کے "پیرامیٹرز پر عمومی سمجھوتہ" ہوا، کسی حتمی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔
چین اب ڈرائیور کی سیٹ پر
تیسرا، چین اب خود کو عظیم طاقت کی سیاست کے مرکز کے طور پر دیکھتا ہے۔
کئی دہائیوں تک، امریکہ چین اور سوویت یونین اور پھر روس کے درمیان توازن قائم کرتے ہوئے "عظیم مثلث" کی چوٹی پر بیٹھا رہا۔
آج جیومیٹری پلٹ گئی ہے۔ ٹرمپ اور پوتن دونوں کو بیجنگ آنے پر مجبور ہونا پڑا۔۔ انہیں استحکام، یقین دہانی اور اسٹریٹجک سگنلنگ کے لیے بیجنگ آنا پڑا - یہاں تک کہ وہ کہیں اور ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں۔
چین کلاسک معنوں میں سہ رخی سفارت کاری نہیں کر رہا ہے۔ یہ واشنگٹن اور ماسکو کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بجائے، یہ خود کو نظام کے مرکز کی حیثیت دے رہا ہے: وہ جگہ جہاں بڑی طاقت کی سفارت کاری ہوتی ہے، چاہے نتائج غیر یقینی ہوں۔
چین اس انتظام کی چوٹی پر اس لیے نہیں ہے کہ وہ عسکری یا اقتصادی طور پر سب سے مضبوط ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے امریکہ اور روس کو اپنی شرائط منوانے کا اعتماد ہے۔
اس نئی جیومیٹری میں عظیم طاقت کی سیاست واشنگٹن کے گرد نہیں گھومتی۔ تیزی سے، یہ بیجنگ کے ذریعے چلتی نظر آرہی ہے۔
