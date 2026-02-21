پیکس سلیکا: کیا ہندوستان محض صارف ہی رہے گا یا مستقبل کی ٹیکنالوجی کا 'معمار' بن جائے گا؟
نئی دہلی کا یہ اقدام ایسے وقت میں آیا ہےجب ہندوستان تیزی سے اپنے گھریلو سیمی کنڈکٹر اور AI ماحولیاتی نظام کوترقی دے رہا ہے۔
نئی دہلی میں جاری انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 کے دوران امریکہ کی قیادت میں پیکس سلیکا اتحاد میں ہندوستان کا باضابطہ داخلہ ملک کے تکنیکی اور سٹریٹجک مستقبل کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق، بھارت نے جمعہ 20 فروری کو بھارت منڈپم میں منعقدہ ایک تقریب میں باضابطہ طور پر اس اتحاد میں شمولیت اختیار کی۔
یہ اقدام محض ایک سفارتی رسمی کارروائی نہیں ہے، بلکہ ایک محفوظ اور لچکدار عالمی ٹیکنالوجی سپلائی چین کی تعمیر میں بھارت کو ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر واشنگٹن کی پہچان کی عکاسی کرتا ہے۔ اس اتحاد میں شامل ہونے سے، ہندوستان صرف ایک بڑی کنزیومر مارکیٹ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ مستقبل کی تکنیکی حکمرانی کے فریم ورک کی تشکیل میں ایک فعال کردار ادا کرے گا۔
یہ ایک بین الاقوامی اتحاد ہے جس کا آغاز ریاستہائے متحدہ نے کیا ہے جس کا بنیادی مقصد جدید ٹیکنالوجیز، خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز، سلکان پر مبنی ہارڈویئر، مصنوعی ذہانت (AI) کے بنیادی ڈھانچے، اور اہم معدنیات کے لیے قابل اعتماد عالمی سپلائی چینز کو محفوظ اور مضبوط بنانا ہے۔ اسے دسمبر 2025 میں شراکت دار ممالک کے ایک گروپ کے ساتھ لچکدار اور قابل اعتماد ٹیکنالوجی نیٹ ورکس بنانے اور کسی ایک سپلائر یا جغرافیائی سیاسی حریف (جیسے چین) پر ضرورت سے زیادہ انحصار کو کم کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔
#WATCH | Delhi: At the signing ceremony of the Pax Silica Declaration between India and the US, Ashwini Vaishnaw, Union Minister for Electronics & Information Technology, says, " if this spirit had persisted since 1947, we can all imagine how much compounding would have occurred…
اب تک جو ممالک امریکہ کی زیرقیادت اس اقدام میں شامل ہوئے ہیں ان میں یونان، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ، سنگاپور، اسرائیل، نیدرلینڈز، متحدہ عرب امارات (یو اے ای) اور قطر شامل ہیں۔
اتحاد کے اہم اہداف میں ٹیکنالوجی سپلائی چینز (خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز اور اہم معدنیات) کو متنوع بنانا، اے آئی انفراسٹرکچر اور ہارڈ ویئر کے لیے تعاون اور معیارات کو فروغ دینا، عالمی ٹیکنالوجی تجارت اور باہمی انحصار میں آمرانہ طاقتوں کے اثر و رسوخ کو کم کرنا، اور شراکت دار ممالک کے درمیان ایک قابل اعتماد اختراعی ماحولیاتی نظام کو فروغ دینا شامل ہیں۔
پیکس سلیکا میں شمولیت مستقبل کے عالمی ٹیکنالوجی گورننس فریم ورک میں ہندوستان کو ایک فعال اسٹیک ہولڈر کے طور پر قائم کرتی ہے۔ اس سے اس پرانے تصور کو بھی ختم کر دیا گیا ہے کہ ہندوستان ایسے سیکورٹی پر مرکوز اتحادوں سے باہر یا پیچھے رہ گیا ہے۔ نئی دہلی کا یہ اقدام ایسے وقت میں آیا ہے جب ہندوستان تیزی سے اپنے سیمی کنڈکٹر اور اے آئی ماحولیاتی نظام کو مقامی طور پر ترقی دے رہا ہے اور چپ مینوفیکچرنگ اور اے آئی انفراسٹرکچر کو بڑھانے کے لیے حکومتی اقدامات اٹھا رہا ہے۔
پیکس سلیکا میں شرکت سے ہندوستان کو اعلیٰ درجے کی چپ ٹیکنالوجیز تک آسان رسائی اور تعاون، عالمی سپلائی چین میں ہندوستانی کمپنیوں کی بہتر پوزیشننگ، زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور تعاون کے مواقع کے ساتھ ساتھ لاجسٹکس، مینوفیکچرنگ، اور اہم ان پٹ پر بہتر تال میل جیسے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ اقدام محض اسمبلی یا ٹیسٹنگ بیس بننے کے بجائے عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں ایک بڑا مرکز بننے کے ہندوستان کے عزائم کو تقویت دیتا ہے۔
پیکس سلیکا کو بڑے پیمانے پر اہم ٹیکنالوجیز میں چین کے غلبے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جاتا ہے—خاص طور پر چپ مینوفیکچرنگ، نایاب زمینی معدنیات، اے آئی کمپیوٹنگ، اور انفراسٹرکچر۔ ہندوستان کی شرکت سے امریکہ اور دیگر جمہوری ممالک کے ساتھ اس کے اقتصادی اور تکنیکی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔
یہ بڑھتی ہوئی عالمی جغرافیائی سیاسی مسابقت کے درمیان ایک گہری اسٹریٹجک مصروفیت کا اشارہ دیتا ہے۔ یہ عالمی تکنیکی اصولوں اور معیارات کو ترتیب دینے میں ہندوستان کی پوزیشن کو بھی مضبوط کرتا ہے اور جغرافیائی سیاسی تناؤ کی وجہ سے سپلائی چین کی رکاوٹوں پر اس کا انحصار کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
اس اتحاد میں ہندوستان کی شرکت اس کی خارجہ پالیسی میں ایک لطیف توازن کی بھی عکاسی کرتی ہے - اپنی اسٹریٹجک خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے مغربی ممالک کے ساتھ قریبی تکنیکی روابط کو برقرار رکھنا۔
India joins Pax Silica 🇮🇳🤝🇺🇸— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 20, 2026
Securing silicon supply chain, advancing semiconductor manufacturing.
جغرافیائی سیاسی اثرات کے علاوہ، اس کے دیگر ٹھوس فوائد بھی ہیں۔ ہندوستانی سیمی کنڈکٹر فیبس (چپ مینوفیکچرنگ یونٹس)، AI ڈیٹا سینٹرز، اور ہائی ٹیک R&D مرکز عالمی سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ پرکشش ہو جائیں گے۔ یہ شراکت چپ ڈیزائن، مینوفیکچرنگ، اور جدید AI انفراسٹرکچر میں علم کے اشتراک کو فروغ دے سکتی ہے۔ ہندوستان باہمی تعاون کے فریم ورک میں شامل ہوسکتا ہے جو ایک محفوظ ٹیکنالوجی ماحولیاتی نظام کے لیے معیارات مرتب کرتا ہے، جس سے ملکی کمپنیوں کو بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی خودمختاری اور اگلی نسل کی ٹیکنالوجیز میں اقتصادی مسابقت کے ہندوستان کے پالیسی اہداف کو مزید تقویت دیتا ہے۔
'انڈیا AI امپیکٹ سمٹ 2026' کے دوران ہندوستان کا اس اتحاد میں شامل ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ٹیکنالوجی تعاون اب ہندوستان-امریکہ تعلقات کا بنیادی ستون بن رہا ہے، جو وسیع تر اسٹریٹجک اور اقتصادی مکالموں کی تکمیل کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی تعاون اب دوطرفہ تعلقات سے بڑھ کر کثیر الجہتی فریم ورک تک پھیلے گا۔ یہ اتحاد مشترکہ ترجیحات جیسے کہ AI انفراسٹرکچر، محفوظ سیمی کنڈکٹرز، اور قابل اعتماد ٹیک نیٹ ورکس پر ایک منظم مشغولیت فراہم کرتا ہے، جو تیزی سے عالمی سیاست کے لیے بنیادی بن رہے ہیں۔ اس سے اس تصور کو تقویت ملتی ہے کہ ہندوستان صرف ایک بازار نہیں ہے، بلکہ مستقبل کی مشترکہ ٹیکنالوجیز کا ایک فعال تخلیق کار بھی ہے۔
اس کے وسیع تر عالمی اثرات بھی ہیں۔ ہندوستان کی شمولیت اس اتحاد کو مضبوط کرتی ہے، جس کا مقصد جمہوری ممالک اور ہم خیال شراکت داروں کے درمیان تعاون کو بڑھانا، ٹیکنالوجی میں جبری انحصار کو کم کرنا، اور جدت طرازی اور سپلائی چین کی لچک کے لیے مشترکہ فریم ورک بنانا ہے۔
اس سے عالمی ٹیکنالوجی ماحولیاتی نظام کے ٹکڑے ہونے سے بچ سکتا ہے اور مستحکم، اصولوں پر مبنی تعاون کو فروغ مل سکتا ہے۔ اسٹریٹجک امور کے ماہر اور نئی دہلی میں قائم تھنک ٹینک کے صدر رویندر سچدیو کے مطابق، سیمی کنڈکٹر چپس اور ہارڈ ویئر کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے درکار سورسنگ نیٹ ورک اور سپلائی چین کے بنیادی ڈھانچے کے لحاظ سے بھی ہندوستان کو ایک اہم فائدہ حاصل ہے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، سچدیو نے کہا، "یہ (سیمی کنڈکٹرز) الیکٹرانکس، دفاع، ایرو اسپیس، آٹوموبائل، صحت کی دیکھ بھال، اور بہت سی دوسری ٹیکنالوجیز کی اہم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں جو کمپیوٹنگ اور پروسیسنگ پاور کے لیے چپس پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں۔"
رابندر سچدیو نے مزید کہا، "دوسرے طور پر، یہ ایک متبادل ماحولیاتی نظام کے ساتھ ہندوستان کی مصروفیت کو ظاہر کرتا ہے جو سیمی کنڈکٹر چپس، اہم معدنیات اور نایاب زمینوں میں چینی غلبہ پر اس کا انحصار کم کرے گا۔
سچدیو کے مطابق، Pax Silica میں شامل ہونے سے چینی غلبہ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "یہ اتحاد ٹیکنالوجی کی منتقلی کے ذریعے ہندوستان کو فائدہ پہنچائے گا اور اسے بہت سی سپلائی چینز کا اٹوٹ حصہ بنائے گا جن پر چین کا کنٹرول نہیں ہے۔"
AI صلاحیتوں اور سیمی کنڈکٹرز کے لیے بڑھتے ہوئے عالمی مقابلے کے درمیان، 'پیکس سلیکا' سرمایہ کاری کو مربوط کرنے، تکنیکی طاقتوں میں بہترین طریقوں کا اشتراک کرنے، اور مشترکہ طور پر محفوظ معدنی ذرائع اور پروسیسنگ کی صلاحیتوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے۔ ہندوستان کی شرکت مستقبل کی صنعت کی سمت کو متنوع اور کثیر پارٹنر سپلائی چینز کی طرف موڑ سکتی ہے۔
ابھینو پانڈیا، بانی، ڈائریکٹر، اور سی ای او ادے پور میں قائم اساناس فاؤنڈیشن تھنک ٹینک، نے کہا کہ 'پیکس سلیکا' میں ہندوستان کی شمولیت، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سلیکون ٹیکنالوجیز پر مبنی سپلائی چین کو محفوظ بنانے کی پہل، کئی وجوہات کی بنا پر ایک اہم پیشرفت ہے۔
پانڈیا نے کہا، "سب سے پہلے اور اہم بات، یہ ٹرمپ کے لیے ایک بڑی سفارتی فتح ہے کیونکہ ہندوستان، اپنی بڑی آبادی کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے لیے ایک بہت بڑی منڈی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہندوستان برکس گروپ کا ایک اہم رکن بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل نقطہ نظر سے بہت اہم ہے۔ جب ہندوستان پیکس سلیکا میں شامل ہوتا ہے، تو یہ یقینی طور پر امریکہ کے لیے ایک بڑی اسٹریٹجک فتح ہے۔ "
اس خصوصی کلب میں اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور کئی یورپی ممالک کی شمولیت کا حوالہ دیتے ہوئے، ابھینو پانڈیا نے کہا، "یقینی طور پر، اس کلب میں ہندوستان کی موجودگی عالمی سطح پر ہمارے اقتصادی اور سفارتی اثر کو ظاہر کرتی ہے۔" تاہم، انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ ٹیکنالوجی کے مسائل پر امریکہ اور چین کے درمیان جاری جغرافیائی سیاسی دشمنی میں ہندوستان کو پیادہ نہیں بننا چاہئے۔
پانڈیا نے مزید کہا، "یہ امریکی مصنوعات، خاص طور پر جدید سیمی کنڈکٹر چپس کی فروخت سے متعلق بھی ایک مسئلہ ہے۔ لہذا، یہ ٹیکنالوجی کے لیے ہندوستانی مارکیٹ کا فائدہ اٹھانے کا ایک اور طریقہ ہے۔ ہمیں یہاں بہت محتاط رہنا ہوگا۔"
مجموعی طور پر، پیکس سلیکا میں ہندوستان کی شمولیت بہت سے طریقوں سے اہم ہے- چاہے وہ محفوظ ٹیکنالوجی اور اے آئی ماحولیاتی نظام میں ہندوستان کے اسٹریٹجک کردار کو تسلیم کرے، عالمی ٹیکنالوجی سپلائی چین تک بہتر رسائی فراہم کرے، بڑھتی ہوئی تکنیکی دشمنی کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرے، یا گھریلو صنعت کے مشترکہ ٹیکنالوجی کے فریم میں مسابقت کو آگے بڑھائے۔
