پاکستان-ترکی-سعودی معاہدہ بھارت کے لیے کیوں اہم ہے؟
سعودی عرب نے برقرار رکھا ہے کہ یہ معاہدہ کوئی فوجی محور نہیں بلکہ دشمن کو باز رکھنے کے لیے ہے.
Published : August 8, 2026 at 11:23 AM IST
نئی دہلی: سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ خلیج کے سیکورٹی ڈھانچے میں اسلام آباد کے بڑھتے ہوئے کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی ترقی ہے جسے بھارت قریب سے دیکھ رہا ہے، جس کے خطے میں متعدد مفادات داؤ پر ہیں۔
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان جمعے کو سعودی شہر مکہ میں ہونے والی ملاقات میں "مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے" پر دستخط کیے گئے، جس میں کہا گیا کہ کسی ایک ملک پر مسلح حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد "کسی بھی جارحیت کو اجتماعی طور پر روکنے کی صلاحیت کو مضبوط کرنا ہے، اور اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ تینوں ممالک میں سے کسی ایک کے خلاف کسی بھی مسلح حملے کو ان سب کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔"
معاہدے کے مطابق یہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام پہلوؤں کو بڑھانے کی اجازت دیتا ہے۔
معاہدے کی مکمل تفصیلات معلوم نہیں ہیں، بشمول یہ کہ آیا تینوں ممالک بحران کے دوران مربوط فوجی مہم شروع کریں گے یا یہ ایک رسمی فوجی بلاک ہے۔
یہ معاہدہ جو کچھ کرتا ہے وہ ترکی کو شامل کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی موجودہ شراکت داری پر استوار کرتا ہے اور خطے میں پاکستان کی سیکیورٹی مصروفیات کو مزید گہرا کرتا ہے، جہاں ہندوستان کے توانائی کے گہرے روابط سے لے کر سرمایہ کاری اور تجارتی روابط تک بہت سے مفادات ہیں۔
VIDEO | Delhi: Responding to reports that Pakistan, Saudi Arabia and Turkiye signing defence agreement, MEA spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says, “The pact between the three countries is, again, a development that we are closely following, and we will keep you updated on… pic.twitter.com/pUyG7Ap1KN— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2026
ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہندوستان تینوں ممالک کے درمیان معاہدے پر دستخط پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہے۔
متعدد تنازعات نے مغربی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ایران تنازع میں دیکھا گیا ہے کہ تہران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں امریکی فوجی اثاثوں اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی میزبانی کرنے والے عرب ممالک پر حملے شروع کر دیے ہیں۔
سعودی عرب کو اس تنازعے میں گھسیٹا گیا ہے، جس نے ایران کے ساتھ قریبی تعلق رکھنے والے گروہوں، یمن کے حوثیوں اور عراق میں مقیم ملیشیا کے ساتھ حملوں کا تبادلہ کیا ہے۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز کو نشانہ بناتے ہوئے جہاز رانی میں بھی خلل ڈالا ہے۔
یہ معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب علاقائی سلامتی کے ڈھانچے پر غیر یقینی صورتحال ہے، جہاں امریکہ ایرانی حملوں کے خلاف ممالک کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔
اس کی وجہ سے سعودی عرب جیسے ممالک اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے اور حفاظتی انتظامات کو متنوع بنانے کے لیے واشنگٹن پر انحصار کرتے ہیں۔
سعودی عرب جو معاشی طور پر مضبوط ہے، نے پاکستان کا رخ کیا ہے جس کے ساتھ اس کا دیرینہ فوجی تعاون ہے۔ جبکہ ترکی ایک علاقائی فوجی طاقت ہے جس کا دفاعی صنعتی اڈہ ہے اور نیٹو کی دوسری بڑی فوج ہے جس کا وہ رکن ہے۔
سمو #ولي_العهد والرئيس التركي ورئيس وزراء باكستان يوقّعون «اتفاقية مكة للدفاع المشترك».#اتفاقيه_مكة_للدفاع_المشترك pic.twitter.com/jTcdcA6SEo— وزارة الدفاع (@modgovksa) August 7, 2026
پھر بھی، سعودی عرب نے برقرار رکھا ہے کہ یہ معاہدہ کوئی فوجی محور نہیں بلکہ دشمن کو باز رکھنے کے لیے ہے.
ایک سعودی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ خلیج، عرب اور بین الاقوامی سطح پر مملکت کے اسٹریٹجک اور مضبوط تعلقات کی قیمت پر نہیں آتا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ’’معاہدہ فوجی محور یا فرقہ وارانہ/مذہبی بلاک کی تعمیر کی طرف کسی رجحان کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، اور یہ جوہری کوششوں یا ہتھیاروں کی دوڑ سے منسلک نہیں ہے، بلکہ پائیدار خود انحصاری کی صلاحیتوں کی تعمیر سے منسلک ہے۔‘‘
اسی طرح، ترک ایوان صدر کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر برہانیٹن دوران نے ایکس پر کہا کہ اس معاہدے کا مقصد کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے اور یہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کی مشترکہ سلامتی اور اجتماعی ڈیٹرنس کو مضبوط کرے گا۔
تجزیہ کاروں نے کہا کہ یہ معاہدہ خطے میں تنازعات کا نتیجہ ہے اور یہ کہ کس طرح ممالک تیزی سے سیکورٹی کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔
مغربی ایشیا کے ماہر اور سابق سفارت کار تلمیز احمد نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ یہ معاہدہ اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ میں ہوا ہے۔
انہوں نے کہا، "یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ یہ مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے تنازعات کے تناظر میں ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مکہ میں اس پر دستخط کیے گئے، جو کہ اس معاہدے کو ایک واضح اسلامی علامتی اہمیت دیتا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایسا اسلامی فوجی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ یہ اپنی رکنیت کے لحاظ سے توسیع کر سکتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ، "چاہے یہ نیٹو قسم کا معاہدہ ہو یا نہ ہو، یہ ایک طویل سفر کو طے کرتا ہے۔ فی الحال، علامتی قدر مواد سے زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ مواد معلوم نہیں ہے۔"
اجتماعی دفاع کے عنصر کی وجہ سے معاہدے کا موازنہ نیٹو سے کیا گیا ہے۔
یہ دیکھنا باقی ہے کہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کس طرح تیار ہوتا ہے اور کیا یہ موجودہ دفاعی تعاون کی رسمی شکل سے آگے بڑھتا ہے۔
Honoured to participate in the signing ceremony of the “Trilateral Makkah Joint Defence Agreement” between Pakistan, Saudi Arabia, and Türkiye, in Makkah Mukaramma.— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) August 7, 2026
This landmark Makkah Accord today marks an important step in advancing strategic cooperation and further… pic.twitter.com/BxgyOS6ECW
یہ معاہدہ پاکستان کو خطے میں مضبوطی فراہم کررہا ہے جہاں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کے طور پر ابھرا اور بیک چینل بات چیت کو آسان بنانے میں مدد کی۔
گزشتہ سال پاکستان اور سعودی عرب نے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
کویت، جس کا دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے جس میں پاکستان کے ساتھ مشترکہ مشقیں اور تربیت شامل ہے، مبینہ طور پر پاکستان کے ساتھ وسیع تر شراکت داری کی تلاش کر رہا ہے۔
اس معاہدے کو ملکوں کے درمیان موجودہ دفاعی تعاون کی رسمی شکل کے طور پر دیکھتے ہوئے، تجزیہ کاروں نے کہا کہ یہ پیش رفت ہندوستان پر براہ راست اثر نہیں ڈالے گی۔
اگرچہ ترکی کی پاکستان کے ساتھ قریبی دوستی ہندوستان کے لیے تناؤ کا باعث رہی ہے، لیکن ہندوستان کے سعودی عرب کے ساتھ وسیع تر تعلقات ہیں۔
سابق ہندوستانی سفارت کار ذکر الرحمن نے کہا کہ "سعودی عرب کے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ یہ بنیادی طور پر سعودی عرب کے حفاظتی ڈھانچے کو یقینی بنانے کے لئے ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ کوئی بیرونی طاقت ان کے آسمانوں کو عبور کرنے کی کوشش نہ کرے"۔
پھر بھی، بھارت کے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ اس سے خطے میں پاکستان کے لیے سفارتی فائدہ کیسے نکلتا ہے اور کیا یہ کسی بھی طرح سے بھارتی مفادات کو متاثر کر سکتا ہے۔
خلیجی ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات ہندوستان کے معاشی استحکام اور اسٹریٹجک رسائی کے لئے اہم ہیں۔ جب کہ ہندوستان اپنی توانائی کی درآمدات کو متنوع بنا رہا ہے، خلیجی ممالک سے تیل اور گیس کا مستقل بہاؤ ہندوستان کی توانائی کی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ ہندوستان میں بھی اس خطے میں 8.9 سے 9.1 ملین لوگوں کا ایک بڑا ڈائیسپورا ہے۔
ہندوستان کا دو طرفہ سطح پر ملکوں کے ساتھ دفاعی اور سمندری تعاون بھی ہے۔ اس کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کا فریم ورک ہے۔
لیکن تجزیہ کاروں نے نوٹ کیا کہ حالیہ پیش رفت بھارت کے لیے اپنی مصروفیات کو مزید بڑھانے کے لیے اہم بناتی ہے کیونکہ ایران کا تنازع خطے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لا رہا ہے۔
رحمان نے نوٹ کیا، "ہمارا اپنا اثر و رسوخ بھی ہے، خاص طور پر عمان اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ۔"
لیکن انہوں نے مزید کہا: "تشویش یہ ہے کہ خلیج میں پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔"
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