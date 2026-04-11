پاکستان امریکا اور ایران کے درمیان ثالث بن گیا، ماہرین نے بھارت کی سفارتی خاموشی پر سوالیہ نشان لگا دیا
پاکستان،امریکہ۔ایران کےدرمیان ثالث کے طور پر ابھرا ہےجس سے خطے میں امن کی امیدیں بڑھ رہی ہیں لیکن بھارت کے لیے تشویش کا باعث ہے۔
Published : April 11, 2026 at 6:55 PM IST
نئی دہلی: حالیہ ہفتوں میں، مشرق وسطیٰ پر منڈلاتے میزائلوں کے خطرات اور جنگ کے بادلوں کے درمیان، ایک غیر متوقع سکون ابھرا ہے۔ امریکا، ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچنے اور فائرنگ اور حملے سست ہونے کے بعد قصوروار واشنگٹن یا اقوام متحدہ نہیں بلکہ پاکستان تھا۔ اچانک بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بننے کے بعد، پاکستان ایک طاقتور ثالث کے طور پر ابھرا ہے اور دو روایتی حریفوں کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی کا ایک اہم مرکز ہے۔
اس ساری پیش رفت نے جہاں پاکستان کو سفارتی برتری حاصل کی ہے، وہیں اس نے بھارت کی روایتی خارجہ پالیسی کے بارے میں کچھ غیر آرام دہ سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ بھارت میں اس معاملے نے سفارتی حلقوں اور ماہرین کے درمیان گرما گرم بحث چھیڑ دی ہے۔
پاکستان کی کامیابی کے پیچھے کیا حساب تھا؟
پاکستان عالمی سطح پر اچانک اتنا ثالث کیسے بن گیا؟ ملک کے دو سرکردہ تجزیہ کاروں - سینئر صحافی نیرجا چودھری اور سابق سفارت کار اور امریکہ میں ہندوستان کی سابق سفیر میرا شنکر نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت میں اس مسئلے پر اپنی رائے دی۔
سابق سفیر میرا شنکر کے مطابق پاکستان نے یہ کارنامہ اکیلے حاصل نہیں کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان نے یہ کام مصر، ترکی اور خاص طور پر چین کے ساتھ مل کر کیا۔ شنکر کے مطابق، چین کا ایران پر سب سے زیادہ اثر و رسوخ تھا، کیونکہ وہ اس کا سب سے بڑا تیل خریدار ہے۔ جب دنیا امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران سے دوری اختیار کر رہی تھی، چین اس کا بنیادی معاشی سہارا بنا رہا۔ اس اقتصادی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے چین نے ایران کو مذاکرات کی میز پر آنے اور جنگ بندی قبول کرنے پر آمادہ کیا۔
سینئر صحافی نیرجا چودھری کا خیال ہے کہ جغرافیائی محل وقوع اور تکونی رشتوں نے اسلام آباد کو مضبوط پوزیشن میں رکھا ہے۔ چوہدری نے کہا، "پاکستان کے ایران کے ساتھ براہ راست تعلقات ہیں اور اس کے ساتھ سرحدیں مشترک ہیں۔ مزید برآں، اس کے امریکہ کے ساتھ ہمیشہ اچھے فوجی اور سفارتی تعلقات رہے ہیں۔" اس اوور لیپنگ دائرے کے مرکز میں پاکستان کی پوزیشن اسے ایک مثالی ثالث بناتی ہے۔
بھارت کی خاموشی اور سفارتی بے چینی
جب پاکستان سرخیوں میں تھا، ہندوستان کا موقف زیادہ تر غیر فعال اور خاموش دکھائی دیا۔ دونوں ماہرین نے اس پر شدید ردعمل کا اظہار کیا، جو وزارت خارجہ (ساؤتھ بلاک) کے سرکاری بیانات سے کافی مختلف تھے۔
میرا شنکر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہندوستان کا موقف صرف یہ تھا کہ ’اگر دوسرے ممالک کہیں گے تو ہم کردار ادا کریں گے‘۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھارت نے خود کو ایک امن ساز کے طور پر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔
اس دوران نیرجا چودھری نے ہندوستان کی حکمت عملی پر دو بڑے اعتراضات اٹھائے:
ایران پر خاموشی: ایران میں بڑی ہلچل اور اس کی اعلیٰ قیادت کے کھو جانے کے باوجود، ہندوستان نے کوئی واضح اور مضبوط سرکاری موقف اختیار نہیں کیا ہے۔ چودھری کے مطابق بھارت کے ایران کے ساتھ گہرے اور تاریخی تعلقات ہیں اور نئی دہلی کی جانب سے یہ خاموشی پریشان کن تھی۔
گھریلو سیاست بمقابلہ خارجہ پالیسی: چودھری نے ایک سخت حملہ شروع کیا، اور کہا کہ ہندوستان کی موجودہ سفارت کاری میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ "خارجہ پالیسی کو گھریلو سیاست کو بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔" ’’پاکستان کو مکمل طور پر تنہا کرنے‘‘ کا بیانیہ جو ملک کے اندر سیاسی فائدے کے لیے بیچا جاتا ہے، اس وقت منہدم ہو جاتا ہے جب امریکہ جیسے ممالک پاکستان کو بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر مذاکرات کی میز پر شامل کرتے ہیں۔
کیا پاکستان کا 'دہشت گرد ٹیگ' ہٹا دیا جائے گا؟
کیا اس سفارتی کامیابی کے بعد عالمی برادری پاکستان کے بارے میں اپنا نظریہ بدلے گی؟ کیا ہندوستان پر دہشت گردی کی سرپرستی کرنے کا الزام کمزور ہوگا؟
اس سوال پر ماہرین نے واضح کیا کہ ہندوستان کا موقف برقرار ہے۔ نیرجا چودھری نے کہا، "ہمارا موقف واضح ہے: جب تک وہ دہشت گردی کی حمایت کرنا بند نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں کریں گے۔ پاکستان کی اس حالیہ ثالثی سے ہندوستان کے بنیادی سیکورٹی خدشات اور اس کے سخت موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔"
ہندوستان کے لیے ریلیف اور آگے کا راستہ
اگرچہ پاکستان کا بڑھتا ہوا قد بھارت کے لیے سفارتی طور پر بے چین ہو سکتا ہے، میرا شنکر کے مطابق، مغربی ایشیا میں امن بالآخر بھارت کے لیے ایک بڑی راحت ہے۔ تنازعہ نے بھارت کی تیل اور گیس کی سپلائی کو بری طرح متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں مقامی مارکیٹ میں سلنڈروں کی کمی اور صنعتی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ایسے میں جنگ سے بچنا ہندوستان کے معاشی مفاد میں ہے۔
آخر میں، سفارت کاری کا راستہ کبھی بھی سیدھی لکیر نہیں ہوتا۔ ہندوستان کو امریکہ جیسے انتہائی عملی شراکت داروں سے نمٹنے اور خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کی حفاظت کرتے ہوئے احتیاط سے چلنا چاہیے۔