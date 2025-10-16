آرمی چیف نے پاکستان کو دی دھمکی، کہا: اسلام آباد نہ سدھرا تو اس کی خیر نہیں
آرمی چیف نے کہا،"پاکستان جغرافیائی سیاسی منظر نامے میں اپنا مقام برقرار رکھنا چاہتا ہے تو ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو روکے۔"
Published : October 16, 2025 at 10:27 AM IST
حیدرآباد: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھج میں سر کریک کے پار پاکستان کی تعیناتی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے کچھ کرنے کی ہمت کی تو ہندوستان کا ردعمل "اتنا مضبوط اور فیصلہ کن ہوگا کہ اس سے تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل جائیں گے۔"
پیغام واضح تھا: ہندوستان ہر ڈومین میں آپریشن شروع کرے گا۔ اس میں اپنی جارحانہ قوتوں کو متحرک کرنا بھی شامل ہے۔
اسی دوران، ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے یوم فضائیہ کا روایتی خطاب کرتے ہوئے کہا، "اگر پاکستان پیچھے ہٹتا ہے یا (دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرکے) گمراہ ہوتا ہے)، میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف اپنی کارروائی (آپریشن سندھ) کو معطل کیا ہے۔" کچھ عرصہ قبل بھارتی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش ترپاٹھی نے بیان دیا تھا کہ پاکستان کے خلاف اگلے آپریشن کی قیادت بحریہ کرے گی۔
سروس چیفس کے لیے اس قدر سخت لہجے میں بات کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن وزیر دفاع کے لیے، جو ایک سیاسی تعینات ہیں، کے لیے ایسا کرنا عام بات ہے۔ سیاست کو پاکستان کارڈ کھیلنے کے لیے جانا جاتا ہے، خاص طور پر جیسے جیسے انتخابات قریب آتے ہیں، مسلح افواج کی کامیابیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ اور دفاع نے باقاعدگی سے تبصرہ کیا ہے کہ موجودہ قیادت پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) پر دوبارہ قبضہ کرے گی۔
اس سے پہلے کبھی بھی تینوں مسلح افواج کے سربراہوں نے ایک ساتھ اتنے سخت پیغامات جاری نہیں کیے تھے۔ یہ بیانات سیاسی حربے نہیں ہیں بلکہ ان کا کوئی مقصد ہے۔ یہ حملے حکومت کی اس بیان کردہ پالیسی کو تقویت دینے کے علاوہ کہ دہشت گردانہ کارروائیوں کو جنگی کارروائیوں میں شمار کیا جائے گا اور تمام فوجی تنصیبات اس کے بعد جائز اہداف ہوں گی، یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ دہشت گردانہ حملوں کا مقابلہ کرنے کے ہندوستان کے فیصلوں کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ایک اور پیغام یہ تھا کہ آپریشن سندھ کے دوران لاگو خود ساختہ پابندیاں مستقبل میں لاگو نہیں ہوں گی۔
یہ تقریباً بیک وقت ہونے والے واقعات دفاعی اور سیاسی اداروں کے درمیان اہداف کے ہم آہنگی اور دفاعی افواج کی تیاری کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ پیغام پاکستان والوں تک پہنچے گا، جو اس کے مطابق جواب دیں گے۔
تاریخی طور پر، دہشت گردی کے ہر بڑے واقعے کا جواب اعلیٰ سطحی فوجی ردعمل کے ذریعے دیا گیا ہے، جس کا آغاز اُڑی کے بعد سرحد پار سے بالاکوٹ، پلوامہ اور اب آپریشن سندھ تک ہوا ہے۔ ہر بار، پاکستان نے قیمت ادا کی ہے، لیکن اپنے حقیقی نقصانات کو اندرونی طور پر پرسیپشن مینجمنٹ اور معلومات کے غلط استعمال کے ذریعے چھپایا ہے۔ یہ وقت بھی مختلف نہیں تھا۔ پاکستان کے اندر خوف صاف دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے تربیتی کیمپوں کو خیبر پختونخواہ میں منتقل کر دیا ہے۔
فوجی سربراہان نے پاکستان کے نقصانات کی احتیاط سے تیار کردہ بیانیہ کو بھی اڑا دیا۔ فضائیہ کے سربراہ نے تقریباً ایک درجن پاکستانی طیاروں کی تباہی کی اطلاع دی، جب کہ آرمی چیف نے نوٹ کیا کہ آپریشن میں دہشت گردوں کے 9 کیمپ تباہ ہوئے، 100 سے زائد پاکستانی فوجی اور متعدد دہشت گرد مارے گئے۔
فضائیہ کے سربراہ نے 300 کلومیٹر دور ایک طیارے کو گرانے کا بھی ذکر کیا۔ بھارت کے پاس نقصان کے ثبوت موجود ہیں اور اس نے بارہا تصاویر جاری کی ہیں۔ حملے میں تباہ ہونے والے کچھ ایئربیسز اور طیاروں کی مرمت اب بھی امریکی کنٹریکٹرز کر رہے ہیں۔
اگست میں، پاکستان کے یوم آزادی سے عین پہلے، سرحد پار سماء ٹی وی نے غلطی سے تقریباً 145 فوجی اہلکاروں کی فہرست شائع کی تھی جنہیں آپریشن بنیان مرسوس (آپریشن سندھ کے خلاف پاکستان کی انتقامی کارروائی) میں ان کے کردار کے لیے بعد از مرگ بہادری کے اعزازات سے نوازا گیا تھا۔ یہ ایوارڈز عام طور پر منتخب اہلکاروں کو دیئے جاتے ہیں (عام طور پر 10-15%)، ان تمام لوگوں کو نہیں جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔
اس پر غور کیا جائے تو ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ پاکستان نے ابتدائی طور پر 13 فوجیوں کا اعتراف کیا، پھر بعد میں 50 کا اعتراف کیا۔ یہ فہرست چونکا دینے والی تھی، اور جب اسے دنیا بھر میں دیکھا گیا تو پاکستانی فوج کے حکم پر اسے ہٹا دیا گیا۔
حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے کئی ممالک سے جنگ بندی کی درخواست کی تھی، لیکن بھارت نے مسترد کر دیا تھا۔ اس کا تذکرہ اس کے آرمی چیف عاصم منیر نے منتخب صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا۔ پاکستان سے رابطہ کرنے والے ہر ملک نے راولپنڈی کو بھارتی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز (DGMO) کو بلانے کے لیے مطلع کیا۔ بھارتی پالیسی سے آگاہ، کوئی ملک مداخلت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس لیے بھارتی آرمی چیف کے بیانات بالکل درست ہیں۔
پاکستان ممکنہ طور پر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی قربت، بشمول اسے بندرگاہیں اور نایاب زمینی معدنیات فراہم کرنا، اسے وہ تحفظ فراہم کرے گا جس کی اسے بھارت کو بے نقاب کرتے ہوئے دہشت گردی کی حمایت جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسے یہ بھی امید ہے کہ سعودی عرب اپنے دفاعی معاہدے کی بنیاد پر مستقبل میں کسی بھی تنازع میں فوجی مدد فراہم کرے گا۔
اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تنازعہ کو روکنا چاہتے ہیں اور امن کے نوبل انعام کے خواہاں ہیں، لیکن انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ تنازعہ کشمیر کو حل کریں گے۔
قدرتی طور پر، پاکستان وزیر دفاع اور آرمی چیف کے تبصروں پر احتجاج کرے گا۔ خاموشی کمزوری کا اشارہ دے گی اور اس کی مسلح افواج کے وقار کو مجروح کرے گی۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ’’بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات ان کی داغدار ساکھ کو بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے‘‘۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ’’بھارت اپنے جنگی طیاروں کے ملبے تلے دب جائے گا‘‘۔ پاکستان چھ بھارتی طیاروں کو مار گرائے جانے پر آمادہ ہے۔
پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر (ڈائریکٹر جنرل آف انٹر سروسز پبلک ریلیشنز) نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے، "یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات جارحیت کے لیے من مانی بہانے گھڑنے کی ایک نئی کوشش کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔"
جبکہ یہ بیانات متوقع ہیں، پاکستان جانتا ہے کہ بھارت سنجیدہ ہے۔ پاکستان کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی ایک ایسا حربہ ہے جس سے بھارت گریز نہیں کرے گا اور وہ اس سے آگاہ ہے۔ اس سے قبل، پاکستان نے ہندوستان کے شمال مشرق کو نشانہ بنانے کے لیے بنگلہ دیش کو استعمال کرنے کا اشارہ دیا تھا، اور ایک بار پھر، ہندوستان نے نوٹس لیا ہے۔ چین مادی، انٹیلی جنس اور تکنیکی مدد فراہم کر سکتا ہے، لیکن اس میں کبھی شامل نہیں ہو گا، جو کہ راولپنڈی کے لیے باعث تشویش ہے۔
جنگ کے تمام جہتوں کو سمیٹتے ہوئے، زیادہ زوردار جوابی حملے کا ہندوستان کا پیغام بخوبی پہنچایا گیا ہے۔ راولپنڈی اپنی کوتاہیوں سے آگاہ ہے اور اپنے جوہری خطرے پر بھروسہ جاری رکھے ہوئے ہے، جسے بھارت نے نظر انداز کرنے کا عزم کیا ہے۔ یہ صرف ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے تسلیم کیا کہ آپریشن سندھ جوہری تنازع میں بڑھ سکتا ہے، اور وہ اپنے نوبل دعووں کو تقویت دینا چاہتے تھے، نئی دہلی نہیں۔