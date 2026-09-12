برکس کانفرنس: بھارت کی ایرانی تعلقات، توانائی سکیورٹی اور اسٹریٹجک خودمختاری کے مابین توازن قائم رکھنے کی کوشش
مغربی ایشیا بحران نے بھارت-ایران تعلقات کو توانائی کے تحفظ، بحری سلامتی، سٹریٹجک خودمختاری اور علاقائی سفارت کاری کے سنگم پر لا کھڑا کیا ہے۔
Published : September 12, 2026 at 10:40 AM IST
نئی دہلی: بھارت اور ایران کے تعلقات نے ایک ایسے وقت میں نئی اسٹریٹجک اہمیت اختیار کر لی ہے جب مغربی ایشیا دہائیوں کے بدترین جغرافیائی سیاسی بحرانوں میں سے ایک کا سامنا کر رہا ہے اور آبنائے ہرمز عالمی توانائی کے تحفظ کے لیے ایک بڑا حساس نقطہ بن کر ابھرا ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے دو ہفتوں سے بھی کم وقت میں یہ دوسری ملاقات ہے۔ اس سے قبل رواں ماہ کے آغاز میں کرغزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے سربراہی اجلاس کے موقعے پر دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ حالیہ ملاقات تہران کے ساتھ اعلیٰ سطح کے روابط برقرار رکھنے کے لیے نئی دہلی کے پختہ عزم کو ظاہر کرتی ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب علاقائی تنازعات بحری تجارت، توانائی کی فراہمی اور جہازوں اور ملاحوں کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جمعہ کو یہاں برکس 2026 سربراہی اجلاس کے موقعے پر مودی اور پزشکیان کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ "دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے مشکل حالات کے باوجود برکس سے متعلق اجلاسوں میں ایران کی باقاعدہ اور اعلیٰ سطح کی شرکت پر ایرانی صدر کا شکریہ ادا کیا۔"
بیان کے مطابق، مودی نے گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے درمیان لچک، جدت طرازی، تعاون اور پائیداری کے جذبے کو فروغ دینے میں برکس کی صلاحیت پر زور دیا۔
From Bishkek to Delhi, the productive discussions continue. Happy to have met Dr. Masoud Pezeshkian, the President of Iran. This visit is more special because it is his first visit to India. We talked about the India-Iran friendship. We believe that we should move forward with a long-term and win-win strategy. The prevailing situation in the region was also discussed. India remains steadfast in its commitment to the pursuit of enduring peace. از بیشکک تا دهلی، گفتوگوهای ثمربخش همچنان ادامه دارد. خوشحالم که با دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، دیدار کردم. این دیدار از آن جهت ویژهتر است که نخستین سفر ایشان به هند است. در این دیدار درباره روابط دوستانه هند و ایران گفتوگو کردیم. بر این باوریم که باید با یک راهبرد بلندمدت و برد-برد، به جلو حرکت کنیم. درباره وضعیت کنونی منطقه نیز گفتوگو کردیم. هند همچنان به تعهد خود برای تلاش در جهت دستیابی به صلحی ماندگار پایبند است. @drpezeshkian @BricsIndia2026— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026
وزارتِ خارجہ نے مزید بتایا کہ "دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے بھارت کے اس دیرینہ اور مستقل مؤقف کا اعادہ کیا کہ تمام مسائل کو بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے خطے میں دیرپا امن و استحکام کو یقینی بنانے، جہاز رانی اور تجارت کی آزادی کے تحفظ، اور ملاحوں کی حفاظت کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔"
ایک ایسے وقت میں جب مغربی ایشیا مسلسل تنازعات کی زد میں ہے، آبنائے ہرمز شدید رکاوٹوں کا شکار ہے اور عالمی توانائی کی منڈیاں سپلائی کے معاملے میں بے یقینی کا سامنا کر رہی ہیں، مودی اور پزشکیان کا یہ رابطہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ ایران بھارت کے لیے اسٹریٹجک طور پر کیوں اہم ہے۔
نئی دہلی کے لیے، تہران کے ساتھ تعلقات بیک وقت توانائی کے تحفظ، باہمی رابطوں، علاقائی استحکام، بحری سلامتی، وسطی ایشیا اور افغانستان تک رسائی، اور بھارت کی اسٹریٹجک خودمختاری سے جڑے ہوئے ہیں۔ حالیہ ملاقات نے یہ بھی ظاہر کیا کہ بھارت فوجی تصادم کے بجائے مذاکرات کی وکالت کرتے ہوئے مغربی ایشیا کے بحران میں شامل تمام اہم فریقین کے ساتھ سفارتی رابطے کھلے رکھنا چاہتا ہے۔
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بھارت اور ایران کے تعلقات جغرافیہ، تاریخ اور تزویراتی ضرورت کے مرہونِ منت ہیں۔ ایران بھارت کے لیے محض توانائی فراہم کرنے والا ایک ملک یا علاقائی شراکت دار نہیں ہے، بلکہ اس کا جغرافیائی محلِ وقوع نئی دہلی کو خلیج فارس، افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی دیتا ہے، جب کہ بھارت کا جغرافیائی مقام اور بڑی مارکیٹ تہران کو ایک اہم اقتصادی اور سفارتی شراکت دار فراہم کرتی ہے۔
مغربی ایشیا کے موجودہ تنازع کے بھڑک اٹھنے کے بعد یہ تزویراتی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ مودی اور پزشکیان کی ملاقات آبنائے ہرمز میں شدید رکاوٹوں کے پس منظر میں ہوئی۔ جہاز رانی کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ سے پہلے جہاں اس آبی گزرگاہ سے روزانہ اوسطاً 125 بحری جہاز گزرتے تھے، وہیں 10 ستمبر کو یہ تعداد کم ہو کر صرف سات رہ گئی۔
بھارت کے لیے، یہ محض ایک جغرافیائی سیاسی تبدیلی نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز براہِ راست ملک کے توانائی کے تحفظ اور معاشی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کے اہم ترین توانائی کے راستوں (چوک پوائنٹس) میں سے ایک ہے، جو خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحیرہ عرب سے ملاتا ہے۔
بھارت کے لیے اس کی اہمیت خاص طور پر بہت زیادہ ہے کیونکہ ملک خام تیل، ایل پی جی اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ موجودہ بحران سے پہلے، ایک اندازے کے مطابق بھارت کی خام تیل کی کل درآمدات کا تقریباً 55 فیصد ہرمز کے راستے آتا تھا۔ تنازع کے ابتدائی مرحلے کے دوران، بھارت ہرمز کے علاوہ دیگر متبادل راستوں سے آنے والے خام تیل کا حصہ بڑھا کر تقریباً 70 فیصد کرنے میں کامیاب رہا۔
اس تنوع نے ایک اہم حفاظتی ڈھال فراہم کی ہے۔ لیکن صرف خام تیل ہی واحد تشویش نہیں ہے۔ وزارتِ پیٹرولیم کے مطابق، بھارت اپنی ضرورت کی تقریباً 60 فیصد ایل پی جی درآمد کرتا ہے، اور روایتی طور پر ان ایل پی جی درآمدات کا تقریباً 90 فیصد حصہ ہرمز کے راستے ہی آتا تھا۔
پزشکیان کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران، مودی نے جہاز رانی اور تجارت کی آزادی اور ملاحوں کے تحفظ اور بہبود پر زور دینے کے ساتھ ساتھ مغربی ایشیا میں دیرپا امن و استحکام کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ بھارت کے لیے، یہ انتہائی اہم مفاد کا حامل ہے۔
بھارتی شہری دنیا کی سب سے بڑی بحری افرادی قوت میں سے ایک ہیں، اور بڑے بحری راستوں میں رکاوٹ براہ راست ان کی حفاظت اور روزگار کے ساتھ ساتھ بھارت کی تجارتی نقل و حمل کو متاثر کر سکتی ہے۔
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دوسری بڑی وجہ جس کی بنا پر بھارت ایران کو محض تیل کے نقطہ نظر سے دیکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہ باہمی رابطے ہیں۔ ایران چابہار بندرگاہ کے منصوبے کے ذریعے بھارت کو افغانستان اور وسطی ایشیا تک اسٹریٹجک طور پر ایک اہم راستہ فراہم کرتا ہے۔
بھارت کے لیے، چابہار بندرگاہ جس میں نئی دہلی نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے، پاکستان کے جغرافیے کی وجہ سے درپیش رکاوٹوں والے راستوں کا ایک متبادل پیش کرتی ہے اور افغانستان اور وسیع تر یوریشیائی خطے تک رسائی فراہم کرتی ہے۔
یہ امر اس وقت خاص طور پر اہم ہو جاتا ہے جب بھارت وسطی ایشیا کے ساتھ اپنے اقتصادی اور اسٹریٹجک روابط کو وسعت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے چابہار کی اہمیت محض تجارتی جہاز رانی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں متبادل کنیکٹیویٹی کوریڈورز قائم کرنے کی بھارتی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے جب جغرافیائی سیاسی تناؤ روایتی تجارتی راستوں کو متاثر کر سکتا ہے۔
یہی اصول بین الاقوامی شمال-جنوب ٹرانسپورٹ راہداری میں بھارت کی وسیع تر دلچسپی پر بھی لاگو ہوتا ہے، جس کا مقصد کثیر جہتی نقل و حمل کے راستوں کے ذریعے بھارت کو ایران، قفقاز، روس اور یورپ سے جوڑنا ہے۔
برکس سربراہی اجلاس میں ایرانی صدر کی شرکت اس تعلق کو ایک نیا رخ دیتی ہے۔ وزارتِ خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ "وزیر اعظم نے برکس سمیت کثیر جہتی تنظیموں میں باہمی دلچسپی کے امور پر دونوں فریقین کے مابین جاری تعاون کو سراہا۔"
بھارت کے لیے، برکس ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ دوطرفہ تنازعات میں الجھے بغیر ایران کے ساتھ روابط برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ نئی دہلی کو گلوبل ساؤتھ سے وابستہ وسیع تر موضوعات کو فروغ دینے کی بھی اجازت دیتا ہے، جن میں معاشی لچک، جدت طرازی، پائیدار ترقی اور بین الاقوامی تعاون کے متبادل طریقہ کار شامل ہیں۔
ایران کی شرکت اس لیے اہم ہے کیونکہ تہران نے تیزی سے غیر مغربی معاشی اور سفارتی ڈھانچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شراکت داری کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف، بھارت چاہتا ہے کہ برکس کا محور عملی تعاون اور ترقی پذیر اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے مفادات پر ہی مرکوز رہے۔
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مذاکرات اور سفارت کاری پر مودی کا زور محض ایک روایتی سفارتی جملہ نہیں ہے۔ یہ بھارت کے عملی مفادات کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک طویل تنازع تیل کی قیمتوں کو اونچا رکھ سکتا ہے، جہاز رانی کو متاثر کر سکتا ہے، انشورنس کے اخراجات بڑھا سکتا ہے، بھارتی ملاحوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، ایل پی جی اور ایل این جی کی سپلائی کو متاثر کر سکتا ہے، مہنگائی میں اضافہ کر سکتا ہے، بھارت کی تجارت میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، بھارتی شہریوں کے محفوظ انخلا کو مشکل بنا سکتا ہے، اور جغرافیائی سیاسی تقسیم کو مزید گہرا کر سکتا ہے۔
اس لیے، تنازع کو ایک طویل علاقائی تصادم میں تبدیل ہونے سے روکنے میں بھارت کا براہِ راست مفاد ہے۔ ساتھ ہی، نئی دہلی کی یہ حکمتِ عملی اسے امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے ایران کے ساتھ بھی روابط قائم رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔
یہ موجودہ مغربی ایشیا میں بھارت کی سفارت کاری کا اصل نچوڑ ہے: تمام فریقین کے ساتھ روابط، مذاکرات کی وکالت اور بھارت کے اپنے معاشی و اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ۔
نئی دہلی کے لیے، تہران کے ساتھ نتیجہ خیز تعلقات برقرار رکھنا، ایران اور بھارت کے دیگر اسٹریٹجک شراکت داروں کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا نہیں ہے۔ یہ سٹریٹجک خودمختاری کو برقرار رکھنے، بھارت کی توانائی کی لائف لائنز کو محفوظ بنانے اور ایک ایسے خطے میں اپنا سفارتی اثر و رسوخ برقرار رکھنے کی ایک وسیع تر کوشش کا حصہ ہے جس کا استحکام براہِ راست بھارت کی معاشی اور قومی سلامتی پر اثر انداز ہوتا ہے۔
اس لحاظ سے، مودی اور پزشکیان کی ملاقات ایک واضح پیغام دیتی ہے: بھارت چاہتا ہے کہ مغربی ایشیا تصادم سے نکل کر مذاکرات کی طرف بڑھے، آبنائے ہرمز جائز تجارت کے لیے کھلا رہے، اور ایران کے ساتھ اس کے تعلقات اس کی وسیع تر علاقائی اور تزویراتی پالیسی کا ایک اہم ستون بنے رہیں۔
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