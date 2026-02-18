راجندر ٹکو: ایک اداکار، ایک رہنما اور یادوں میں زندہ رہنے والی آواز
تھیٹر کی دنیا کا سنجیدہ اور باوقار فنکار، جس نے صرف کردار ادا نہیں کیے بلکہ انہیں اپنی شخصیت اور احساس میں زندہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 18, 2026 at 2:24 PM IST
ارشد مشتاق
سال 1993 کی سردیوں کا زمانہ تھا۔ جموں کے ’ابھینو تھیٹر‘، میں ایک تھیٹر ورکشاپ جاری تھا، اور پہلے ہی روز چائے کے وقفے کے دوران ایک دبلا پتلا اور بڑی آنکھوں والا ایک شخص اچانک میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا کوئی تعارف نہیں کروایا مگر نہ جانے کیوں وہ پہلے سے جانا پہچانا سا محسوس ہوا۔ اس کی آواز گہری اور پُرسکون تھی، ایسی آواز جو انسان کے آنے سے پہلے ہی اپنی موجودگی کا احساس دلا دے۔
اس نے سادہ انداز میں اپنا نام راجندر بتایا اور کہا کہ اسے خوشی ہے کہ کشمیر سے ایک نوجوان لڑکا اس ورکشاپ کے لیے منتخب ہوا ہے۔ جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنی بات کرنے کے بجائے تھیٹر کی بات شروع کر دی۔ اس کے نزدیک اداکاری پیشہ نہیں بلکہ زندگی کی ضرورت تھی، جیسے کہ سانس لینا۔
چند دن بعد جب آخری ڈرامے کے کردار تقسیم ہوئے تو راجندر کو گانے والے شاعر ’’رائے داس‘‘ کا کردار ملا۔ ڈرامہ ’’کبیرا کھڑا بازار میں‘‘ کی شام ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ اس کی آواز، گائیکی، صاف تلفظ اور پُرسکون موجودگی نے پورے ہال کو خاموشی میں باندھ لیا۔ لوگوں نے بہت تعریف کی، مگر اصل احساس یہ تھا کہ جیسے ’’رائے داس‘‘ کا کردار ادا نہیں کیا گیا بلکہ وہ کچھ دیر کے لیے حقیقت میں سامنے آ گیا ہو۔
میں نے کبھی انہیں ’’راجو بھائی‘‘ کہہ کر نہیں پکارا، حالانکہ وہ اصرار کرتے تھے۔ میرے لیے وہ ہمیشہ راجندر جی ہی رہے۔ ان کی سنجیدہ شخصیت احترام کی متقاضی تھی جو بعد پیدا نہیں کرتی تھی۔ شروع ہی سے انہوں نے مجھے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھا، قبل اسکے کہ وقت یا کام ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا۔
سن 2000 کے بعد جب میں دوبارہ کشمیر میں کام کرنے لگا تو ہمارا تعلق مزید مضبوط ہو گیا۔ راجندر جی میری تخلیقی زندگی کا اہم حصہ بن گئے۔ وہ صرف بہترین اداکار ہی نہیں بلکہ سیٹ پر رہنمائی کرنے والے مشیر بھی تھے۔ وہ نوجوان اداکاروں کی خاموشی سے مدد کرتے اور سینئر لوگوں سے بھی بغیر غرور یا تلخی کے اپنی بات رکھتے۔ ان کی موجودگی ہی ماحول کو مضبوط بنا دیتی تھی۔
2007 میں جب میں ’’رِشتن ہند آمی پن‘‘ (رشتوں کے کمزور دھاگے) نامی دس اقساط پر مشتمل سیریز بنا رہا تھا، تو اس کردار کے لیے میں نے کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ کہانی ایک ایسے باپ کی تھی جو بچے کی تحویل کے مقدمے میں جدوجہد کر رہا تھا۔ اس کردار میں عزت، بے بسی، محبت اور ضبط سب کچھ تھا۔ راجندر جی نے اس کردار کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا۔ انہوں نے ہمدردی مانگی نہیں بلکہ اپنی اداکاری سے خود حاصل کی۔
2011 میں ’’واتہء پیڈ‘‘ میں انہوں نے ایک بالکل مختلف کردار نبھایا، قدیم کشمیر کے ایک ظالم مگر نرم لہجے والے بادشاہ کا۔ ان کی صرف نشست و برخاست ہی دیکھنے والوں کے دل میں خوف پیدا کر دیتی تھی۔ اگلے سال بین الاقوامی تھیٹر فیسٹیول اور بعد میں کولکاتہ میں بھی انہوں نے یہی کردار اسی مہارت سے ادا کیا۔ ان کے اندر کا جذبہ کبھی کم نہیں ہوا۔
راجندر جی کرداروں کے انتخاب میں بہت محتاط تھے۔ وہ ہدایت کاروں اور پروڈیوسرز سے کہانی اور مقصد کے بارے میں گہرے سوال پوچھتے تھے۔ مگر میرے ساتھ انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا۔ وہ بس آ جاتے تھے۔ شاید یہ محبت تھی، شاید وفاداری، یا شاید اس نوجوان لڑکے کی یاد جس سے وہ برسوں پہلے ایک ورکشاپ میں ملے تھے۔ ہمارا رشتہ کام سے آگے بڑھ کر احترام اور محبت میں بدل گیا تھا۔
ہم نے مختلف ذرائع ابلاغ میں گیارہ سے زیادہ پروجیکٹس ایک ساتھ کیے۔ ہر بار ان کی تیاری خاموش مگر مکمل ہوتی تھی۔ وہ کسی کردار کو کبھی ہلکے میں نہیں لیتے تھے۔ وہ زیادہ سنتے اور کم بولتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ مکالمے بولے نہیں جاتے، جئے جاتے ہیں۔
2014 کے سیلاب کے بعد وہ جموں واپس چلے گئے اور وہاں انہوں نے مشہور ’’لڈی شاہ‘‘ کا کردار ادا کیا، جسے انہوں نے وقار اور سنجیدگی، بلکہ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ پیش کیا نہ کہ مزاحیہ انداز میں۔
یہ ماننا مشکل ہے کہ راجندر جی اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ آج بھی لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی گہری آواز میں میرا نام پکاریں گے۔ اسٹیج پر ہو یا کیمرے کے سامنے، وہ کبھی اداکاری کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے تھے، بلکہ کردار کو جیتے تھے۔
مجھے ایک ایسا اداکار ہمیشہ یاد آئے گا جو اپنے کرداروں میں ڈھل جاتا تھا، اور ایک ایسا مشیر بھی جو کم بولتا مگر بڑی بات کہتا تھا۔ ہم انہیں صرف ان کے کام کے لیے نہیں بلکہ ان کی خاموش سچائی اور دیانت کے لیے بھی یاد کرتے رہیں گے۔
(مصنف سرینگر سے تعلق رکھنے والے ڈرامہ نگار اور فلم ساز ہیں، اور راجندر ٹکو کے قریبی دوست اور دیرینہ ساتھی رہے ہیں۔ دونوں نے اسٹیج اور اسکرین کے کئی منصوبوں پر ساتھ کام کیا ہے)