ٹینس کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑا دھچکا، جوکووچ نے اپنی قائم کردہ پلیئرز یونین سے استعفیٰ دے دیا
نوواک جوکووچ کا کہنا ہے کہ اب یہ اتحاد میری اقدار اور سوچ سے میل نہیں کھاتا۔
Published : January 5, 2026 at 1:52 PM IST
حیدرآباد: دنیا بھر کے ٹینس کھلاڑیوں کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب نوواک جوکووچ نے پروفیشنل ٹینس پلیئرز ایسوسی ایشن (PTPA) پی ٹی پی اے سے علیحدگی کا اعلان کیا، جو کہ اس نے 2019/2020 میں کینیڈین ٹینس کھلاڑی واسیک پوسپیسیل کے ساتھ مل کر قائم کیا تھا۔
جوکووچ نے PTPA پی ٹی پی اے کی بنیاد کھلاڑیوں کو کھیل کی حکمرانی میں مضبوط، آزاد آواز دینے کے لیے رکھی۔ تاہم وہ چھ سال بعد یونین سے دستبردار ہو گئے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اب ان کی اقدار کی عکاسی نہیں کرتا اور اس میں شفافیت کا فقدان ہے۔
After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented.— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026
نوواک جوکووچ نے کیا کہا؟
سربیا کے ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ نے یہ معلومات سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر شیئر کی، جہاں انہوں نے ایک پوسٹ میں لکھا، "بہت غور و فکر کے بعد میں نے پروفیشنل ٹینس پلیئرز ایسوسی ایشن سے مکمل طور پر دوری کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ شفافیت، گورننس اور میری آواز اور تصویر کو جس طرح سے پیش کیا گیا ہے، اس حوالے سے مسلسل خدشات کے بعد کیا گیا ہے۔
انہوں نے مزید لکھا، "مجھے اس وژن پر فخر ہے جو واسیک اور میں نے شیئر کیا تھا جب ہم نے پی ٹی پی اے کی بنیاد رکھی تھی، جس سے کھلاڑیوں کو ایک مضبوط، آزاد آواز ملی تھی، لیکن یہ واضح ہو گیا ہے کہ میری اقدار اور سوچ اب تنظیم کی موجودہ سمت سے مطابقت نہیں رکھتی۔"
جوکووچ نے یہ بھی کہا، "میں اب اپنے ٹینس، اپنے خاندان پر توجہ مرکوز کروں گا اور اس کھیل میں ان طریقوں سے اپنا حصہ ڈالوں گا جو میرے اصولوں اور دیانت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کھلاڑیوں اور اس میں شامل افراد کو آگے بڑھنے کے لیے نیک تمنائیں، لیکن میرے لیے یہ باب اب بند ہو گیا ہے۔"
جوکووچ کا فیصلہ تنظیم کے لیے ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتا ہے اور پیشہ ورانہ ٹینس میں کھلاڑیوں کی نمائندگی کے مستقبل کے بارے میں نئے سوالات اٹھاتا ہے۔ مزید برآں، جوکووچ کا استعفیٰ پی ٹی پی اے کے لیے ایک نازک لمحے پر آیا ہے، جو ٹینس کی گورننگ باڈیز کے ساتھ قانونی اور سیاسی لڑائیوں میں الجھی ہوئی ہے۔
پی ٹی پی اے کیا ہے؟
پروفیشنل ٹینس پلیئرز ایسوسی ایشن (PTPA) کو 2019/2020 میں ایک غیر منافع بخش کارپوریشن کے طور پر قائم کیا گیا تھا جس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایسوسی ایشن کی ایک آزاد آواز ہو، جو کھیل کے گورننگ باڈیز سے الگ ہو، پیشہ ور ٹینس کھلاڑیوں کے مستقبل کی تشکیل میں۔
ٹینس کی گورننگ باڈیز ایسوسی ایشن آف ٹینس پروفیشنلز (ATP)، وومنز ٹینس ایسوسی ایشن (WTA)، انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن (ITF) اور انٹرنیشنل ٹینس انٹیگریٹی ایجنسی (ITIA) ہیں۔
پی ٹی پی اے کے قیام سے پہلے، کھلاڑیوں کی نمائندگی کسی حد تک اے ٹی پی پلیئر کونسل کے ذریعے کی جاتی تھی، جو اے ٹی پی ٹور ڈھانچے کے اندر ایک مشاورتی ادارہ ہے۔ جوکووچ نے 2020 میں ایک نئی ایسوسی ایشن بنانے کے لیے اس کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس وقت، جوکووچ نے کہا کہ ٹینس کھلاڑیوں کو اپنے مفادات کی وکالت کرنے کے لیے ایک مضبوط، زیادہ آزاد پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔
مزید پڑھیں:مستفیض الرحمان تنازع کے بعد بنگلہ دیش کا بڑا اعلان، ٹی20 ورلڈ کپ کھیلنے بھارت آنے سے انکار
پی ٹی پی اے نے قانونی جنگ شروع کر دی۔
مارچ 2025 میں، PTPA اور ایک درجن سے زائد کھلاڑیوں نے پیشہ ورانہ ٹینس میں اصلاحات کے لیے ATP، WTA، ITF، اور ITIA کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی، ان پر عدم اعتماد کی متعدد خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔
مقدمے میں دلیل دی گئی ہے کہ کھلاڑیوں کو زیادہ کمانے کا موقع ملنا چاہیے اور گورننگ باڈیز جو چار گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس – ومبلڈن، یو ایس اوپن، فرنچ اوپن اور آسٹریلین اوپن – اور دیگر پیشہ ورانہ ایونٹس کی نگرانی کرتی ہیں، ٹورنامنٹ میں دی جانے والی انعامی رقم کو محدود کرتی ہیں اور کھلاڑیوں کی عدالت سے پیسے کمانے کی صلاحیت کو محدود کرتی ہیں۔