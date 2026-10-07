سات اکتوبر کی برسی: دنیا غزہ اور فلسطینیوں کی تباہی پر غمزدہ جبکہ اسرائیلیوں کی نظر میں وہ صرف خطرہ
سات اکتوبر واقعے کے تین سال گزر جانے اور غزہ کی مکمل تباہی کے باوجود اکثر اسرائیلی فلسطینیوں کو ہمدردی کے لائق نہیں سمجھتے ہیں۔
Published : October 7, 2026 at 10:43 AM IST
تل ابیب: ایک ایک کر کے، اسرائیلیوں نے سیاحوں کی طرح دوربینوں کے ذریعے مختصر فاصلے پر واقع غزہ کے تباہ حال قصبے بيت حانون کا منظر دیکھا، جہاں عمارتیں ملبوں کی شکل میں ٹوٹے ہوئے دانتوں کی طرح ٹیڑھی میڑھی کھڑی ہیں اور ہر طرف ملبے کا ڈھیر بکھرا پڑا ہے۔ وہاں نظر آنے والی واحد نمایاں حرکت اسرائیل کی فوج کی وجہ سے اڑنے والی دھول تھی۔
اسرائیلیوں نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور دوسروں کو بھی اشارہ کر کے بلایا۔ ان کا یہ 'مقامِ نظارہ' ان چند نایاب جگہوں میں سے ایک ہے جہاں سے وہ فلسطینی علاقے (کی تباہی) کو براہِ راست دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی تباہی پر خوشی کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔
اس سال ریلیز ہونے والی ایک اسرائیلی دستاویزی فلم میں ایک تماشائی کو غزہ سے متعلق یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا کہ "واہ، کتنی خوبصورتی سے تباہ کیا گیا ہے۔" ایسوسی ایٹڈ پریس (نیوز ایجنسی اے پی) نے بھی وہاں اسی نوعیت کے جذبات سنے۔
سات اکتوبر سال 2023 کو، حماس کی قیادت میں جنگجوؤں نے جنوبی اسرائیل پر اچانک حملہ کر کے تقریباً 1,200 افراد کو ہلاک اور 251 دیگر کو یرغمال بنا لیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک تباہ کن جنگ شروع ہوئی اور بالآخر ایک کمزور جنگ بندی عمل میں آئی۔
تین سال گزر جانے کے بعد بھی، آج کے روز غزہ کی تباہ حال بستیوں کا دورہ اور 'نظارہ' کرنا یہ بات واضح کرتا ہے کہ متعدد اسرائیلی اب بھی پڑوس میں رہنے والے فلسطینیوں کی تباہی پر شاداں ہیں اور انہیں ایک خطرے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔
باربی کیو ایک خاتون کو 'جہنم کی بو' کی یاد دلاتا ہے
غزہ کے متوازی چلنے والی وہ ہائی وے، جہاں جنگجوؤں نے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا، جگہ جگہ یادگاروں سے بھری ہوئی ہے۔ متاثرین کی تباہ حال اور گولیوں سے چھلنی گاڑیاں ایک جگہ جمع کی گئی ہیں، جو زنگ آلود ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر چھ چھ کی تعداد میں لدی ہوئی ہیں۔ ملٹری کی ان نوجوان خواتین نگران کی تصاویر، جن کی ممکنہ حملے کے بارے میں دی گئی انتباہات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، اس دن ان کی ہلاکتوں کی نشان دہی کرتی ہیں۔
وہاں کی ایک رہائشی، دیگانت بار ہائے نے بتایا کہ وہ اب بھی باربی کیو (کوئلوں پر گوشت بھوننا) نہیں کر سکتیں کیونکہ جلے ہوئے گوشت کی بو "جہنم کی بو" جیسی لگتی ہے اور ان کے لیے اس خوفناک منظر کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔
عالمی سطح پر، اسرائیل کی جانب سے جنگ لڑنے کے طریقے، اندھادھند ہلاکتوں خاص طور پر بچوں اور خواتین کے قتل اور جنگ بندی کے ایک سال بعد بھی غزہ کے کھنڈرات میں تبدیل رہنے اور اس کے دنیا سے کٹے ہونے پر شدید صدمے اور مذمت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ غزہ کی وزارتِ صحت کے مطابق، اس تنازع میں 74,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس کی 20 لاکھ آبادی کی اکثریت چوہوں سے بھرے خیمہ بستیوں یا ملبے کے درمیان زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔
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لیکن اسرائیل میں بہت سے لوگوں کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کا سوچنا بھی اب تک مشکل ہے۔ اسرائیلی میڈیا غزہ کے فلسطینیوں کے بارے میں بہت کم رپورٹ کرتا ہے، اور اسرائیلی شاید ہی کبھی ان کی آوازیں سنتے ہیں الا یہ کہ وہ خود انہیں تلاش کریں۔
ایک نئی اسرائیلی دستاویزی فلم "نازا" (NAZA)، جس میں فوج کے اندرونی ذرائع نے غزہ میں فلسطینی شہریوں کے منظم قتل عام کا دعویٰ کیا ہے، نے اسرائیل میں فلم سازوں کے خلاف ہی شدید غم و غصے کو جنم دیا، نہ کہ حکومت کے خلاف۔ اسرائیل میں ہر جگہ — ریلوے اسٹیشنوں، ساحلوں اور غزہ کے نظارہ گاہ (ویو پوائنٹ) پر — سات اکتوبر اور اس کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں ہلاک ہونے والے سینکڑوں فوجیوں کی یاد میں درجنوں اسٹیکرز چسپاں ہیں۔
غزہ سے کچھ فاصلے پر سیاحتی گروپوں اور فوجیوں کے لیے قائم ایک کیفے کے باہر، زپورہ لیونیہ نام کی ایک خاتون نے کہا کہ "ہم سب کے سب، صدمے کا شکار ہیں۔" ان کے خاندان کے بیشتر افراد ہولوکاسٹ میں ہلاک ہو گئے تھے، اور وہ دو سال کی عمر میں اسرائیل آئی تھیں۔
انہوں نے کہا کہ اب غزہ کا حل یہ ہے کہ انسانوں کی انسانیت پر یقین رکھا جائے لیکن برائی کے اقدامات کا بھرپور جواب دیا جائے۔ ایک معاشرہ اور ملک انتقام کی بنیاد پر نہیں بنایا جا سکتا، لیکن دنیا کا یہ سوچنا کہ "ہم مدر ٹریسا بن سکتے ہیں، یہ منافقت ہے۔"
'دنیا بھر میں بہت سے لوگ ہمیں نہیں سمجھتے'
بہت سے اسرائیلی اب بھی صرف اپنے اندرونی حالات تک محدود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی کہانی نہیں سنی جا رہی اور نہ ہی سمجھی جا رہی ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غزہ کے فلسطینیوں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، حالانکہ اسرائیل کی حکومت اب بھی صحافیوں کو اس فلسطینی ساحلی پٹی میں داخل ہونے سے روکتی ہے، سوائے چند نایاب اور انتہائی زیرِ نگرانی دوروں کے — اور بہت کم فلسطینی وہاں سے باہر نکل پاتے ہیں۔
جس دن سے جنگ شروع ہوئی، اسرائیلی خبریں اور اسرائیلی شہریوں کی توجہ ان لوگوں پر مرکوز تھی جو مارے گئے اور جنہیں یرغمال بنا کر غزہ لے جایا گیا—ایک ایسی سرزمین جو تل ابیب سے محض ایک گھنٹے کی مسافت پر ہونے کے باوجود طویل عرصے سے بہت دور محسوس ہوتی رہی ہے۔ سال 2007 میں حماس کے برسرِاقتدار آنے کے بعد سے غزہ مکمل محاصرے میں رہا اور ان کے سرحد پار رابطے شدید حد تک محدود تھے۔ پھر، سات اکتوبر کو، جنگجوؤں نے باڑ کو توڑ کر پاش پاش کر دیا۔ حملے کے بعد یہ پہلی سالگرہ ہے کہ تمام اسرائیلی یرغمالی، زندہ یا مردہ، غزہ سے باہر آ چکے ہیں۔
ان اسرائیلی بستیوں میں دوبارہ تعمیر کا کام جاری ہے جہاں جنگجوؤں کے حملے مکانات متاثر ہوئے۔ وہاں سات اکتوبر کی یادوں کو زندہ رکھنے پر بھی اصرار پایا جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ بیرونی دنیا یہ سمجھ سکے گی کہ اسرائیل کا امن و امان کا احساس کس طرح چکنا چور ہو گیا تھا۔
سرحدی شہر سدیروت میں سات اکتوبر کی ورچوئل رئیلٹی نمائش کی ڈائریکٹر، مور ایزریل نے کہا کہ "میں جانتی ہوں کہ دنیا بھر میں بہت سے لوگ ہمیں نہیں سمجھتے۔" انہوں نے بتایا کہ ڈیڑھ سال قبل اس نمائش کے افتتاح کے بعد سے اب تک 10,000 سے زائد افراد یہاں کا دورہ کر چکے ہیں، جن میں سے اکثریت کا تعلق بیرون ملک سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ردعمل میں اداسی سے لے کر غصہ اور ہمدردی کا احساس شامل ہوتا ہے۔
جنگ کے بعد اسرائیل میں پہلا الیکشن نیا غصہ لے کر آیا
اس سال، حملے کے بعد پہلی بار، اسرائیل میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں، جو کہ انتہائی اہم اور غصے سے بھرپور ہیں۔
وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی حکومت شدید اختلافات کا شکار ہے۔ بہت سے اسرائیلی ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ سات اکتوبر کے حملے کو روکنے میں ناکام رہے اور یرغمالیوں کی جلد رہائی کو یقینی نہیں بنا سکے، جس کی وجہ سے ان میں سے بہت سے مارے گئے۔ ان پر بدعنوانی اور جمہوری اداروں کو خطرے میں ڈالنے کا الزام بھی ہے۔
لیکن اس بات پر بہت کم تنقید کی گئی ہے کہ ان کی حکومت نے غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، جہاں اب اسرائیل کی فوج 60 فیصد سے زائد علاقے پر کنٹرول رکھتی ہے اور انہیں مسلسل سکڑتی ہوئی جگہ میں دھکیل رہی ہے۔
سدیروت کے باہر گولیوں سے چھلنی شیلٹر کے پاس، ایک شخص نے بینر اٹھا رکھا تھا جس میں حملے کے ارد گرد سکیورٹی کی ناکامیوں کی باقاعدہ سرکاری تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ نیتن یاہو طویل عرصے سے ایسی کسی بھی تحقیقات کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔
امیت گورفنکل نے بتایا کہ انہوں نے سات اکتوبر کا دن قریبی بستی میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک محفوظ کمرے میں چاقو ہاتھ میں لیے گزارا، اور وہ بدترین حالات کی توقع کر رہے تھے۔
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گورفنکل اس آبادی میں اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں جو طویل عرصے سے نیتن یاہو کی حامی رہی ہے۔ سدیروت میں ہر جگہ ان کے انتہائی دائیں بازو کے اتحادیوں، بیزالیل سموٹریچ اور اتمار بن غویر کے انتخابی مہم کے بینرز لگے ہوئے ہیں—وہ قومی سلامتی کے وزیر جنہوں نے غزہ میں ہر رات ٹارگٹڈ حملوں میں "30 سے 40" لوگوں کو مارنے کا مطالبہ کیا ہے۔
سکیورٹی سب سے مقدم ہے، خاص طور پر سدیروت میں، جہاں غزہ سے راکٹ فائر ہونے کی صورت میں رہائشیوں کے پاس پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے صرف 10 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ لیکن گورفنکل اسرائیل کی ساکھ کو بھی انتہائی اہم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے پاس سے گزرنے والے ان ڈرائیوروں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا جو نیتن یاہو کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے، جن کی حکومت غزہ میں ہونے والی تباہی کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہے اور جن کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا جا چکا ہے۔
گورفنکل نے کہا کہ "یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ میں نہیں جانتا۔ آنے والے برسوں میں ماہرینِ عمرانیات اور ماہرینِ نفسیات کے پاس اس کے جوابات ہوں گے۔"
نفرت کی انتہا
کچھ اسرائیلی یہ دلیل دیتے ہیں کہ غزہ میں فلسطینیوں کے درمیان کوئی حقیقی شہری نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے حماس کے گہرے اثر و رسوخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف، کچھ فلسطینی اسرائیلیوں کے بارے میں بھی یہی محسوس کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ زیادہ تر یہودی مردوں اور خواتین کے لیے فوجی سروس لازمی ہے اس لیے انہیں شہری کہنا درست نہیں ہے۔
سدیروت پولیس اسٹیشن، جس کا گھیراؤ کیا گیا اور پھر اسے تباہ کر دیا گیا تھا، کے سامنے ایک شیلٹر کے اندر "عربوں کے لیے موت" لکھا ہوا ہے۔ ہائی وے پر، جہاں سات اکتوبر کو گاڑیوں سے لاشیں باہر گر گئی تھیں، ایک گارڈ ریل پر لکھا ہے "حماس اب بھی غزہ میں ہے"۔ یروشلم کے پرانے شہر (اولڈ سٹی) کے ایک عوامی چوک میں ایک بینر پر لکھا ہے "غزہ کو دوبارہ یہودی بناؤ"۔
اسرائیل میں فلسطینیوں کے بارے میں بحث نہ کے برابر
تین سال کی جنگ کے بعد عام فلسطینیوں کے حالات کیسے ہیں، اس بارے میں عوامی سطح پر بہت کم بحث ہوتی ہے۔
عدی مارملسٹین نے غزہ کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ "میں ان کے بارے میں سوچتی ہوں، اور یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔" وہ نووا میوزک فیسٹیول کی وسیع یادگار کا دورہ کر رہی تھیں، جہاں سات اکتوبر کو سینکڑوں افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔
ان کی 20 سالہ بیٹی، جو بہت سے دوسرے نوجوان اسرائیلیوں کی طرح سکیورٹی فورسز کی رکن ہے، شارٹس اور ٹینک ٹاپ پہنے کھڑی تھی اور اس کی رائفل اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی تھی۔ دونوں ماں بیٹی ایسے لوگوں کو جانتی تھیں جو اس دن مارے گئے تھے۔
مارملسٹین نے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے سات اکتوبر کو اپنی دوسری بیٹی کو نیند سے جگایا اور پانی کی بوتل اور بسکٹس دے کر جنگ پر روانہ کیا۔ بعد میں انہوں نے خود سے پوچھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی تھیں۔ تین سال بعد بھی، زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ دنیا اسرائیل کو صحیح نظر سے نہیں دیکھتی۔ اور غزہ کے فلسطینی؟ انہوں نے کہا، "میرا خیال ہے کہ انہیں جینے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ خود جینا نہیں چاہتے۔"
در اصل فلسطینیوں کے تعلق سے اسرائیلی شہریوں کی یہ ایک عام سوچ ہے۔ اسرائیل میں فلسطینیوں کے یکساں حقوق، مقبوضہ خطوں کی آزادی، ان کے حق خود ارادیت اور فلسطینی ملک کے قیام سے متعلق موضوعات کبھی بحث کا حصہ نہیں بنتے۔
(ایجنسی ان پٹ مع مشمولات)
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