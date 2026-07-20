ملک بھر میں مانسون کے متحرک رہنے کا امکان، بارش کی کمی دور ہونے کی امید
قابل ذکر ہے کہ ملکی زراعت کا زیادہ تر دارومدار بارش پر ہے اور یہ بھارت کی تقریباً نصف آبادی کو روزگار فراہم کرتی ہے۔
Published : July 20, 2026 at 12:12 PM IST
نئی دہلی: خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کے نتیجے میں اگر آنے والے ہفتوں میں جنوب مغربی مانسون فعال ہو جاتا ہے تو بارش کی موجودہ کمی میں اب بھی سدھار آ سکتی ہے۔ تاہم، جیسے جیسے مانسون کا سیزن آگے بڑھتا ہے، اس کمی کے مکمل طور پر پورے ہونے کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نہ صرف مجموعی بارش، بلکہ اس کی تقسیم بھی اتنی ہی اہم ہے۔ چند دنوں کی تیز بارش طویل خشک سالی کی تلافی نہیں کر سکتی، کیونکہ زراعت اور پانی کے ذخائر کا دارومدار بارش کی باقاعدہ اور یکساں تقسیم پر ہوتا ہے۔
ریزرو بینک آف انڈیا مانسون کے تئیں فکر مند کیوں؟
ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے مانسون کو ملکی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ یہ تشویش اس لیے اہم ہے کیونکہ زراعت کا زیادہ تر دارومدار بارش پر ہے اور یہ بھارت کی تقریباً نصف آبادی کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ کم بارشوں سے فصلوں کی پیداوار کم ہو سکتی ہے، خوراک کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، کسانوں کی آمدنی میں کمی آ سکتی ہے، اور صارفین کی قوتِ خرید کمزور ہو سکتی ہے، جس سے مجموعی معاشی ترقی متاثر ہوگی۔
آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ جنوب مغربی مانسون بھارت کی معیشت کے لیے بطور ایک بڑا خطرہ برقرار ہے، کیونکہ آبادی کا ایک بڑا حصہ زراعت پر منحصر ہے اور ملکی معیشت کا تقریباً چھٹا حصہ اس شعبے سے جڑا ہوا ہے۔
ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے ال نینو (El Niño) کے ابھرتے ہوئے اثرات کے باعث اس مانسون میں معمول سے 10 فیصد کم بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، جب کہ جون کے مہینے میں بارشوں میں 40 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تاہم، ملہوترا نے کہا کہ مضبوط میکرو اکنامک بنیادوں اور مستحکم مانیٹری، فِسکل (مالیاتی) اور صنعتی پالیسیوں کی بدولت بھارت کی معاشی ترقی کے امکانات اب بھی مضبوط ہیں۔
بارشوں میں 10 فیصد کی کمی کے معیشت پر اثرات
بھارت میں اس وقت بارشوں میں تقریباً 10 فیصد کی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ کمی برقرار رہی تو زرعی پیداوار کم ہو سکتی ہے۔ فصلوں کی کم پیداوار خوراک کی قیمتوں کو بڑھا سکتی ہے، جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ یہ معاشی ترقی کو بھی سست کر سکتی ہے کیونکہ زرعی پیداوار میں کمی اور دیہی علاقوں میں مانگ کا کم ہونا دوسرے شعبوں کو متاثر کرتا ہے۔ تاہم، حتمی اثر کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ سیزن کے باقی ہفتوں میں مانسون کی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔
دہلی، این سی آر کے مانسون کا جائزہ
ماہرین کے جائزے کے مطابق، دہلی این سی آر (Delhi NCR) میں مانسون کے اپنے معمول کے آغاز سے تقریباً ایک سے دو ہفتے تاخیر سے مستحکم مرحلے میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ ماحولیاتی امور کے ماہر ہاشمی حسین نے کہا کہ تاہم، مانسون کی اصل آمد کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آنے والے دنوں میں موسمی نظام کس طرح تیار ہوتا ہے۔
بارش کا سبب بننے والا موسمی نظام
بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق، مانسون کی ٹرف (کم دباؤ کی لکیر) اس وقت گنگا نگر سے دہلی، لکھنؤ، رانچی اور دیگھا سے ہوتی ہوئی خلیج بنگال کے شمال مشرقی حصے تک پھیلی ہوئی ہے۔ پنجاب، اتر پردیش، راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، آسام اور وسطی مغربی خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے دباؤ کے کئی نظام سرگرم ہیں، جو ملک بھر میں بڑے پیمانے پر بارش کے لیے سازگار حالات فراہم کر رہے ہیں۔
شمالی بھارت میں شدید سے انتہائی شدید بارشوں کی پیش گوئی
فعال مانسون ملک کے بیشتر حصوں کو سیراب رکھے گا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بڑے حصوں میں مانسون کے فعال رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جس کے تحت 20 جولائی کو شمال مغربی ہمالیائی خطے میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسم نے وارننگ دی ہے کہ ہماچل پردیش، جموں و کشمیر اور اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے، جب کہ کچھ مقامات پر انتہائی شدید بارش کا بھی امکان ہے، جس سے پہاڑی علاقوں میں اچانک سیلاب (فلیش فلڈز)، لینڈ سلائیڈنگ (تودے گرنے) اور آمد و رفت میں خلل کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔
شمال مغربی اور پہاڑی ریاستوں میں شدید بارش کی پیش گوئی
محکمہ موسمیات نے 20 سے 26 جولائی کے دوران ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور جموں و کشمیر میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی ہے، جب کہ شمال مغربی ریاستوں دہلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب میں 20 سے 23 جولائی کے درمیان بڑے پیمانے پر بارش کا امکان ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، دہلی، پنجاب اور اتر پردیش میں بھی شدید بارش متوقع ہے، جب کہ مشرقی راجستھان میں 23 سے 26 جولائی تک شدید بارش کا امکان ہے۔ جموں و کشمیر میں گرج چمک، بجلی چمکنے اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ (جو بڑھ کر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے) کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جب کہ راجستھان میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ (جو بڑھ کر 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے) کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔
وسطی بھارت میں بارشوں میں شدت آنے کا امکان
وسطی بھارت میں بارش کے نظام میں شدت آنے کا امکان ہے کیونکہ ایک فعال مانسون نظام خطے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ مغربی مدھیہ پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ میں شدید بارش کا امکان ہے، جب کہ 22 سے 26 جولائی کے دوران مدھیہ پردیش میں کافی بڑے پیمانے پر بارش متوقع ہے۔ کئی اضلاع میں گرج چمک، بجلی گرنے اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ (جو بڑھ کر 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے) کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔
مشرقی بھارت: بہار اور مغربی بنگال کو شدید بارشوں کا الرٹ
محکمہ موسمیات (IMD) نے بہار، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، اور ہمالیہ کے دامن میں واقع مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بہار اور ہمالیائی خطے کے کچھ مقامات پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے، جبکہ گنگا کے ساحلی مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں اگلے چند دنوں کے دوران بڑے پیمانے پر بارش متوقع ہے۔ اوڈیشہ میں گرج چمک، بجلی چمکنے اور 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔
تمام شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان
شمال مشرقی بھارت میں مانسون کے انتہائی سرگرم رہنے کی توقع ہے، جس کے باعث پورے خطے میں 26 جولائی تک بڑے پیمانے پر بارش کا امکان ہے۔ آسام اور میگھالیہ میں شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے، جب کہ اروناچل پردیش، ناگالینڈ، مانیپور، میزورم اور تریپورہ کے کچھ مقامات پر شدید بارش متوقع ہے۔ اس پورے خطے میں گرج چمک کا سلسلہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔
مغربی بھارت: کونکن، گوا اور گجرات میں مانسون کے سرگرم رہنے کی پیش گوئی
مغربی ساحل پر، کونکن اور گوا، گجرات کے خطے اور مدھیہ مہاراشٹرا میں شدید بارش کا امکان ہے، جب کہ پیش گوئی کی اس پوری مدت کے دوران کونکن اور گوا میں کافی بڑے پیمانے پر بارش متوقع ہے۔ مدھیہ مہاراشٹرا اور مراٹھواڑہ میں گرج چمک کے ساتھ 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ (جو بڑھ کر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے) کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔
کیرالا، کرناٹک اور تلنگانہ میں بھی بارش کا امکان
جنوبی بھارت کی بات کریں تو محکمہ موسمیات نے کیرالا اور ماہے میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ کیرالا، ساحلی کرناٹک اور لکشدیپ میں بڑے پیمانے پر بارش متوقع ہے۔ اندرونی کرناٹک، رائل سیما، تلنگانہ اور تمل ناڈو میں گرج چمک، بجلی چمکنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جہاں کچھ علاقوں میں ہوا کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
سمندری حالات
محکمہ موسمیات نے ماہی گیروں کے لیے بھی وارننگ جاری کی ہے۔ بحیرہ عرب کے کچھ حصوں میں 45 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ (جو بڑھ کر 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے) کی تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی موسم کا امکان ہے، جب کہ خلیج بنگال میں 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ (جو بڑھ کر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے) کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس مدت کے دوران مخصوص سمندری علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔
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