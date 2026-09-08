دیہی بھارت میں ساہوکار راج کی واپسی، بڑے معاشی بحران دستک
نابارڈ سروے کے مطابق جولائی 2026 میں صرف 27 فیصد دیہی گھرانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا، جبکہ سود خوروں نے دوبارہ واپسی کی ہے۔
Published : September 8, 2026 at 12:23 PM IST
حیدرآباد (سی آر سُکمار) آج بھارت کے کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں اور ذرا غور سے دیکھیں۔ بینک کی برانچ میں خاموشی چھائی ہے، جب کہ سود خوروں (ساہوکاروں اور مہاجنوں) کے گھروں پر گہما گہمی ہے۔ کسان پڑوسیوں سے ادھار لے رہے ہیں اور خاندانوں نے خوراک میں تخفیف شروع کر دی ہے۔ لوگوں کی بچت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ یہ کسی ایک گاؤں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ سال 2026 کی گرمیوں میں دیہی بھارت کی کہانی ہے—جو کسی سیاست دان یا سماجی کارکن نے نہیں، بلکہ خود زراعت اور دیہی ترقی کے لیے حکومت کے سب سے بڑے بینک، نابارڈ کے ایک وسیع اور محتاط سروے نے بتائی ہے۔
اس سروے کے نتائج—جو 29 ریاستوں اور مرکز کے زیرِ انتظام علاقوں کے 20,000 گھرانوں کا احاطہ کرتے ہیں—اس ملک کے ہر شہری، ہر پالیسی ساز، اور ہر بینکر کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہیں۔
سروے میں کیا سامنے آیا: ہر چار میں سے تین دیہی خاندان متاثر
نابارڈ (این اے بی اے آر ڈی) کا دیہی معاشی حالات کا سروے، جس کا بارہواں سیشن جولائی 2026 میں منعقد کیا گیا، اس میں ایک بہت ہی سیدھا سوال پوچھا گیا کہ کیا آج آپ کی آمدنی ایک سال پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے؟ دیہی بھارت کی طرف سے ملنے والا جواب انتہائی مایوس کن تھا۔ ہر 100 گھرانوں میں سے صرف 27 نے کہا کہ ہاں، ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ستمبر سال 2024 میں نابارڈ کی جانب سے اس سروے کے آغاز کے بعد سے ریکارڈ کی گئی سب سے کم تعداد ہے۔ آدھے سے زیادہ دیہی گھرانوں—یعنی 100 میں سے 52—نے کہا کہ ان کی آمدنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب کہ 100 میں سے مزید 20 گھرانوں کا کہنا تھا کہ ان کی آمدنی حقیقت میں مزید کم ہو گئی ہے۔
آسان الفاظ میں یوں سمجھیں: دیہی علاقوں کے ہر چار میں سے تین خاندان یا تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں یا پھر پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ایسے ملک میں جو برسوں سے معاشی ترقی کا جشن منا رہا ہے، یہ ایک انتہائی تلخ اور پریشان کن حقیقت ہے۔
یہ صورت حال مسلسل ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ نومبر سال 2025 میں، ہر 100 میں سے 42 دیہی گھرانوں نے اپنی آمدنی میں اضافے کی اطلاع دی تھی۔ جولائی سال 2026 تک، یہ تعداد گر کر صرف 27 رہ گئی۔ اس کا رخ بالکل واضح ہے—اور یہ غلط سمت میں جا رہا ہے۔
آمدنی کیوں سکڑ رہی ہے؟ بارش کی کمی اور بڑھتی ہوئی قیمتیں
اس کی وجوہات تلاش کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس سال مون سون کی بارشیں بہت زیادہ غیر متوازن رہی ہیں۔ جون سال 2026 میں، پورے بھارت میں بارشیں معمول سے 33 فیصد کم ہوئیں۔ جولائی کے اوائل تک اس میں کچھ بہتری تو آئی، لیکن مشرقی اور شمال مشرقی خطوں میں تب بھی معمول سے 37 فیصد کم بارش ہو رہی تھی۔ جنوبی بھارت کے آبی ذخائر (ڈیموں) میں پانی کی سطح پچھلے سال اس وقت کے مقابلے میں 36 فیصد کم تھی۔ خریف—جو کہ گرمیوں کی اہم ترین فصل ہے—کے زیرِ کاشت رقبہ ایک سال پہلے کے مقابلے میں 21 فیصد کم تھا۔ جب بارشیں ناکافی ہوتی ہیں، تو کسان کم کماتے ہیں۔ جب وہ کم کماتے ہیں، تو گاؤں کے ہر شخص کی کمائی گھٹ جاتی ہے—چاہے وہ دکاندار ہو، مزدور ہو، چھوٹا کاروباری ہو، یا ٹرانسپورٹ کا ملازم۔
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اسی دوران قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ ایندھن کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ کھاد کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ دنیا اس وقت کشیدگی اور ہنگامے کے دور سے گزر رہی ہے—دور دراز مقامات پر جاری جنگیں ہر جگہ اشیاء کو مہنگی کر رہی ہیں، اور بھارت کے دیہات ان اثرات سے محفوظ نہیں ہیں۔ روزمرہ کے اخراجات کے لیے زیادہ رقم کا خرچ، اور فصلوں سے کم رقم کی آمدن: یہ 2026 میں ایک دیہی خاندان کی تلخ حقیقت ہے۔
خاندان کس طرح گزارا کر رہے ہیں؟ زیادہ خرچ، کم بچت اور مختلف طریقوں سے ادھار
جب آمدنی نہیں بڑھتی، تو خاندان اپنے اخراجات میں تخفیف کر کے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن تخفیف کی بھی ایک حد ہوتی ہے، خصوصاً تب جب خرچ ہونے والے ہر ایک روپے کا آدھے سے زیادہ حصہ پہلے ہی خوراک پر صرف ہو جاتا ہو۔ سروے میں معلوم ہوا ہے کہ ایک دیہی خاندان کی ماہانہ آمدنی کا تقریباً دو تہائی حصہ براہِ راست صرفِ زر (کھپت)—یعنی خوراک، ایندھن، کپڑوں اور روزمرہ کی ضروریات پر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیچھے تقریباً کچھ نہیں بچتا۔
نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بچت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہر 100 میں سے صرف 18 دیہی گھرانوں نے اس سال زیادہ رقم بچانے کی اطلاع دی ہے—جو اس سروے میں اب تک ریکارڈ کی گئی سب سے کم تعداد ہے۔ لوگ بچت اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ ایسا کرنے کی بالکل سکت نہیں رکھتے۔ وہ جو کچھ بھی کما رہے ہیں، وہ سب اپنے خاندان کا پیٹ پالنے اور نظامِ زندگی چلانے پر ہی خرچ ہو رہا ہے۔
سود خوروں کی واپسی: بینکنگ سسٹم کے لیے خطرے کی گھنٹی
یہاں سے یہ کہانی حقیقت میں انتہائی تشویشناک صورت حال اختیار کر لیتی ہے—نہ صرف دیہی خاندانوں کے لیے، بلکہ اس بینکنگ سسٹم کے لیے بھی جسے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔
جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں اور خاندانوں کو رقم ادھار لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ مثالی طور پر، انہیں بینک جانا چاہیے—جہاں سود کی شرحیں باقاعدہ کنٹرول میں ہوتی ہیں، شرائط منصفانہ ہوتی ہیں، اور قرض لینے والوں کو قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ نابارڈ کے سروے کے مطابق، صرف بینکوں اور دیگر باقاعدہ اداروں سے قرض لینے والے دیہی گھرانوں کا حصہ نومبر سال 2025 میں 58 فیصد تھا جو جولائی سال 2026 میں گر کر محض 51 فیصد رہ گیا ہے—یعنی صرف آٹھ مہینوں میں سات فیصد پوائنٹس کی بڑی گراوٹ۔
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باقی قرض لینے والے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کسی بھی بینک یا ریگولیٹر کے تحفظ سے باہر—سود خوروں، دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں۔ اب ہر 100 میں سے تقریباً 24 دیہی قرض دار مکمل طور پر غیر رسمی ذرائع پر انحصار کر رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر دوستوں اور رشتہ داروں سے ادھار لے رہے ہیں، لیکن 100 میں سے 6 سیدھے سود خوروں کے پاس جا رہے ہیں۔ جب کہ دیگر 100 میں سے 25 گھرانے بیک وقت بینکوں اور سود خوروں دونوں سے ادھار لے رہے ہیں—جو کہ ایک خطرناک ملاپ ہے۔
یہ بات اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ اس کی وجہ اس رقم کا سود ہے۔ دیہی بھارت میں غیر رسمی قرضوں پر سود کی اوسط شرح 17.77 فیصد سالانہ ہے۔ اس کا موازنہ بینک کے زرعی قرض کی سود کی شرح سے کریں—جو زیادہ تر کسانوں کے لیے تقریباً 7 سے 9 فیصد سالانہ ہوتی ہے۔ جب کوئی خاندان کسی طبی ہنگامی صورت حال یا بیٹی کی شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے 17.77 فیصد کی شرح پر ادھار لیتا ہے، تو وہ قرض بہت تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد صرف ایک فصل کا خراب ہونا ہی اس خاندان کو کبھی بھی مکمل طور پر سنبھلنے نہیں دیتا۔
یہ صرف اس ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بینکوں کے لیے بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ جب زیادہ سے زیادہ دیہی قرض دار سرکاری و باقاعدہ نظام کو چھوڑ کر بھاری سود والے غیر رسمی قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، تو وہ آخر کار اپنے موجودہ بینک قرضوں کو بھی واپس کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ آج سود خوروں کے دروازوں پر کھڑا مایوس اور مجبور قرض دار، کل کو بینک کے کھاتوں میں ایک ڈوبتا ہوا قرض بن جاتا ہے۔
ہمارے بینکوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ آنے والے وقت کے لیے تیار ہیں؟
بھارت کے بینک فی الحال کاغذی حد تک کافی حد تک مستحکم اور بہتر نظر آ رہے ہیں—ڈوبتے ہوئے قرضوں کی شرح ایک دہائی سے زائد عرصے میں اپنی سب سے نچلی سطح پر ہے۔ لیکن یہ اطمینان گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ کسان کی آمدنی ڈوبنے اور بینک کے قرض کے خراب (این پی اے) ہونے کے درمیان ہمیشہ ایک وقت کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ وقفہ—جو کہ عام طور پر ایک سے دو سال کا ہوتا ہے—اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیہی معیشت کا یہ اصل دباؤ شاید سال 2027 تک بینکوں کی بیلنس شیٹ میں نظر نہ آئے۔
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کوآپریٹو بینکس، جو دیہی بھارت کے دور دراز اور پسماندہ ترین حصوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں، پہلے ہی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ گزشتہ سال پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ ملک بھر میں 400 سے زائد کوآپریٹو بینکوں کو صرف تین برسوں میں 7,326 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ یہ وہ بینک ہیں جن پر ایک چھوٹے سے گاؤں کا غریب کسان اپنی فصل کے قرض کے لیے انحصار کرتا ہے۔ اگر یہ بینک کمزور ہو گئے یا دیوالیہ ہو گئے تو سب سے زیادہ کمزور دیہی قرض داروں کو ادھار دینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ایسی صورت میں سود خور واحد اور آخری راستہ بن جائیں گے۔
کیا تبدیل ہونا چاہیے—سادہ زبان میں
اول یہ کہ بینکوں—خصوصاً کوآپریٹو بینکوں—کو مالی طور پر مضبوط بنانا ہوگا اور ان کے انتظام و انصرام کو ایمانداری سے چلانا ہوگا۔ گورننس کی اصلاحات میں اب مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ سیاسی سرپرستی کی بنیاد پر چلنے والے کوآپریٹو بینک، جو درست بینکنگ اصولوں کے بجائے سیاسی مفادات پر چلے، ایک آنے والی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔
دوم یہ کہ کسانوں تک سستا، آسان اور تیز ترین قرضہ پہنچانا ایک قومی ہنگامی ترجیح بننا چاہیے۔ کاغذ پر حکومت کے قرض دینے کے اہداف بہت شاندار دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کاغذی اہداف کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اگر کسی دور دراز گاؤں کا کسان اب بھی ڈھیروں کاغذی کارروائی اور بینک برانچ کے درجنوں چکر لگائے بغیر 'کسان کریڈٹ کارڈ' حاصل نہ کر سکے۔
سوم یہ کہ حکومت کو مون سون کی کمی کو محض ایک زرعی مسئلہ سمجھنے کے بجائے ایک معاشی ایمرجنسی کے طور پر سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ فصلوں کے بیمے کے دعووں کا تصفیہ تیزی سے ہونا چاہیے۔ کسانوں تک امدادی رقم جلد از جلد پہنچنی چاہیے۔ اور قحط سالی سے متاثرہ اضلاع میں دیہی روزگار کی اسکیموں کو فوری طور پر فعال کیا جانا چاہیے۔
گاؤں ہمیں کچھ بتا رہا ہے، کیا ہم سن رہے ہیں؟
بھارت چمکتی ہوئی ترقی، بڑھتی ہوئی جی ڈی پی، اور تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت کی کہانی سنانا پسند کرتا ہے۔ وہ کہانی سچی ہے—لیکن وہ پوری سچائی نہیں ہے۔ نابارڈ کا یہ سروے دوسری کہانی سناتا ہے: ایک ایسے دیہی بھارت کی کہانی جہاں ہر چار میں سے تین خاندان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، جہاں سود خور پورے اثر و رسوخ کے ساتھ واپس آ چکے ہیں، جہاں بینکوں کو خاموشی سے چھوڑا جا رہا ہے، اور جہاں ڈوبتے ہوئے قرضوں کی اگلی لہر ممبئی کے اسٹاک ایکسچینج سے دور، کھیتوں اور دیہاتوں میں پہلے ہی جنم لے رہی ہو سکتی ہے۔
گاؤں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا ہے۔ وہ منصفانہ قرضہ، ایماندارانہ نظامِ حکومت، بروقت امداد، اور ایک ایسے بینکنگ سسٹم کا بنیادی وقار مانگ رہا ہے جو حقیقت میں اس تک پہنچ سکے۔ اگر ہم نے آج ان اشاروں کو نظر انداز کیا، تو کل ہمیں اس کی کہیں زیادہ بھاری قیمت—انسانی تکالیف اور تباہ حال مالیاتی کھاتوں کی صورت میں چکانی پڑے گی۔
(نوٹ: مصنف 'دی اکنامک ٹائمز' کے سابق سینئر ایڈیٹر ہیں، اور اس وقت تلنگانہ ہائی کورٹ میں بطور وکیل پریکٹس کر رہے ہیں)۔
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