ایران کی جنگ بندی سے انکار پر بھارت کی توانائی سلامتی کو خدشات
آبنائے ہرمز کے گرد بڑھتی کشیدگی تیل کی اہم سپلائی لائنز کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔
Published : March 11, 2026 at 12:37 PM IST
نئی دہلی: امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع میں ایران کی جانب سے جنگ بندی کی تجاویز قبول نہ کرنے کو بھارت کے لیے ایک بڑا خدشہ سمجھا جا رہا ہے کیونکہ بھارت کی معیشت اب بھی خلیجی ممالک سے آنے والی توانائی درآمدات پر بڑی حد تک منحصر ہے۔
بھارت کو ملنے والے خام تیل کا بڑا حصہ حساس اور اسٹریٹجک اہمیت رکھنے والے آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے اور اس پر ہمیشہ سے ایران کا خاصا اثر و رسوخ رہا ہے۔ اگر یہ تنازع طول پکڑتا ہے تو یہ خدشہ بھی بڑھ رہا ہے کہ توانائی کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہے اور ملک کے اندر سپلائی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔
ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے پیر کی رات دیر گئے کہا کہ "چین، روس اور فرانس سمیت کئی ممالک نے ممکنہ جنگ بندی کے سلسلے میں تہران سے رابطہ کیا ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی ISNA کے مطابق غریب آبادی نے کہا: "جنگ بندی کے لیے ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جارحیت دوبارہ نہ دہرائی جائے۔"
مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اس وقت بڑھ گئی اور جنگی صورتحال پیدا ہوئی جب اسرائیل اور امریکہ نے 28 فروری کو ایران پر مشترکہ طور حملہ اچانک حملہ کیا جس میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای ہلاک ہوئے اور اب تک حملوں میں اسکولی بچیوں سمیت 1200 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ جواب میں ایران نے بھی ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ ان حملوں کا ہدف اسرائیل کے علاوہ اردن، عراق، بحرین، کوویت، متحدہ عرب امارات سمیت وہ خلیجی ممالک تھے جہاں امریکہ کے فوجی اثاثے ہیں۔
ایران کی جانب سے جنگ بندی سے انکار ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پیر کو آیت اللہ علی خامنہ ای کے بیٹے سید مجتبیٰ خامنہ ای کو ملک کا نیا سپریم لیڈر مقرر کیا گیا ہے۔
بھارت اپنی ضرورت کے 80 فیصد سے زیادہ خام تیل کی درآمد کرتا ہے۔ اور برآمدات کا بڑا حصہ خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق سے آتا ہے اور اس تیل کی زیادہ تر ترسیل آبنائے ہرمز کے راستے سے ہی ہوتی ہے۔
جنگ بندی کی اپیلوں پر تہران کی ہچکچاہٹ کے اثرات اب بھارت میں بھی محسوس ہونے لگے ہیں۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مغربی ایشیا میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باعث بھارت کی توانائی سپلائی کتنی حساس ہے۔ ممبئی اور بنگلورو جیسے شہروں میں ہوٹلوں اور ریستورانوں میں ایل پی جی سلینڈر کی کمی اور سروس میں خلل کی خبریں سامنے آئی ہیں، جس سے توانائی سپلائی کی صورتحال پر تشویش بڑھ گئی ہے۔
اسی دوران میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو پارلیمنٹ میں پٹرولیم کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی۔ رپورٹس کے مطابق حکومت اس وقت گھریلو گیس کی فراہمی کو ترجیح دے رہی ہے ۔ اور اس کے نتیجے میں مارکیٹ قیمت والے سلنڈروں پر انحصار کرنے والے تجارتی شعبہ کو شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
سرکاری تیل کمپنی ہندوستان پٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ (HPCL) نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا: "موجودہ جغرافیائی سیاسی صورتحال کے باعث عالمی ایندھن سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ایل پی جی کی پیداوار بڑھانے اور اسے گھریلو صارفین اور ضروری غیر گھریلو شعبوں جیسے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔"
کمپنی کے مطابق دیگر غیر گھریلو شعبوں کی درخواستوں کا جائزہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹروں کی ایک کمیٹی لے گی اور ضرورت اور دستیابی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔
بھارت میں ایل پی جی گھروں کے علاوہ ہوٹل اور ریستورانوں کی کچن میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر سپلائی میں خلل آجائے یا لوگ گھبراہٹ میں زیادہ خریداری شروع کر دیں تو تقسیم کا نظام جلد دباؤ میں آ سکتا ہے۔ اگرچہ موجودہ کمی وقتی یا چند علاقوں تک ہی محدود ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خلیجی خطے کی صورتحال بھارت کی توانائی سپلائی پر براہ راست اثر ڈال سکتی ہے۔
ادھر، خبر رساں ایجنسی IANS نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ مرکز کی ہدایات کے بعد بھارت کی آئل ریفائنریوں نے ایل پی جی کی پیداوار میں تقریباً 10 فیصد اضافہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے نئے ایل پی جی سلنڈر کی بکنگ کے انتظار کی مدت 21 دن سے بڑھا کر 25 دن کر دی ہے تاکہ بدعنوانی اور گھریلو گیس کے غلط استعمال کو روکا جا سکے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق: "حکومت نے صورتحال کی نگرانی اور ایل پی جی کی درست تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے ایسنشل کموڈیٹیز ایکٹ (Essential Commodities Act) نافذ کیا ہے۔" تاہم ذرائع نے یہ بھی واضح کیا کہ ایسنشل سروسز مینٹیننس ایکٹ نافذ نہیں کیا گیا ہے۔
اگر ایران کے ساتھ جنگ طول پکڑتی ہے تو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو سکتا ہےاور بھارت کی معیشت پر اس کے کئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تیل کی قیمت بڑھنے سے بھارت کے درآمدی اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ مہنگے ایندھن سے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کی لاگت میں اضافہ ہوگا جس سے مختلف شعبوں میں قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ توانائی کی زیادہ درآمدات سے تجارتی خسارہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اگر توانائی کی قیمتیں زیادہ رہیں تو ہوا بازی، ٹرانسپورٹ، مینوفیکچرنگ اور ہاسپیٹیلٹی جیسے شعبے فوری دباؤ کا سامنا کر سکتے ہیں۔
یہ بحران بھارت کو ایک نازک سفارتی صورتحال میں بھی ڈال سکتا ہے۔ بھارت کے اسرائیل، ایران اور گلف کواپریشن کونسل (GCC) کے ممالک سمیت تنازع سے جڑے کئی فریقوں کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔
اس سال بھارت BRICS (برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ) کی صدارت بھی کر رہا ہے۔ اس اتحاد میں حالیہ توسیع کے بعد ایران بھی شامل ہو چکا ہے۔ اس لیے عالمی اقتصادی استحکام اور توانائی سلامتی کے تناظر میں یہ مسئلہ اس فورم پر بھی زیر بحث آ سکتا ہے۔
اس صورتحال میں بھارت کو اپنے سفارتی تعلقات میں محتاط توازن برقرار رکھنا پڑ سکتا ہے۔ ایک طرف کشیدگی کم کرنے کی عالمی کوششوں کی حمایت اور دوسری طرف خطے کے ممالک کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو برقرار رکھنا ضروری ہوگا۔
کنگز کالج لندن کے کنگز انڈیا انسٹی ٹیوٹ میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر اور آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے نائب صدر (اسٹڈیز اور خارجہ پالیسی) ہرش وی پنت کے مطابق ایران کے لیے یہ بقا کا مسئلہ ہے۔ پنت نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا: "انہوں نے سخت موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے نیا سپریم لیڈر مقرر کیا ہے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔"
پنت نے مزید کہا کہ ایران اس وقت کسی دباؤ میں آنے کے موڈ میں نہیں ہے اور یہ اس کا اندرونی سیاسی حساب ہے۔ پنت کے مطابق : "ان کا اندازہ یہ بھی ہے کہ امریکہ پر جنگ ختم کرنے کا دباؤ بڑھے گا۔ توانائی کی سپلائی میں خلل بھی اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔"
بھارت کو درپیش توانائی سلامتی کے چیلنجوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فوری طور پر تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ شاید نہ ہو، لیکن ایل پی جی کی سپلائی ایک مسئلہ بن سکتی ہے۔
BRICSکی صدارت کے حوالے سے پنت کا کہنا تھا کہ نئی دہلی کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ جنگ جلد ختم ہو تاکہ وہ اس اتحاد میں اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کر سکے۔ انہوں نے کہا: "امریکا شاید یہ نہیں چاہے گا کہ بھارت BRICS کی کارروائیوں میں ایران کی میزبانی کرے۔ یہ ایک سفارتی چیلنج ہوگا۔"
اسٹریٹجک امور کے ماہر اور نئی دہلی کے تھنک ٹینک Imagindia کے صدر روبندر سچدیو کے مطابق ایران کے جنگ بندی سے انکار کی وجہ واضح ہے۔ سچدیو نے کہا: "جنگ بندی کی پیشکش امریکo کی طرف سے آنی چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں روس، چین اور فرانس کا کردار محدود ہے۔ جنگ بندی کی اپیل دونوں فریقوں سے ہونی چاہیے۔ صرف ایک فریق سے جنگ روکنے کی اپیل قابل عمل نہیں ہوگی۔"
بھارت کی توانائی سپلائی کے خدشات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھارت میں روزانہ تقریباً 90 ہزار ٹن ایل پی جی کا استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا: "اس میں سے صرف ایک تہائی کی پیدوار بھارت میں ہوتی ہے۔ باقی تقریباً 60 ہزار ٹن میں سے زیادہ تر قطر سے درآمد کیا جاتا ہے۔ مغربی ایشیا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھارت کو اب دوسرے ذرائع سے مہنگی ایل پی جی حاصل کرنا پڑ سکتی ہے۔"
BRICSکی صدارت کے تناظر میں ایران کے حوالے سے بھارت کی پوزیشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس پر ابھی کوئی پیش گوئی کرنا جلدی ہوگا۔ سچدیو نے کہا: "BRICSکو امریکہ اور ایران دونوں سے جنگ بندی کی اپیل کرنی چاہیے۔ اگر اس معاملے پر کوئی بیان آتا ہے تو وہ بھی اہم ہوگا۔"
