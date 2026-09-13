شیخ خالد پیزشکیان ملاقات: گہرے ہوتے مغربی ایشیائی بحران کے درمیان ایک سفارتی اقدام
برکس سربراہی اجلاس میں ایران اور متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی۔
Published : September 13, 2026 at 8:49 PM IST
نئی دہلی: ایران اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے لیے، جغرافیائی محل وقوع ان کو الگ کرنا مشکل بنا دیتا ہے، حالانکہ ان کے سیاسی اور سیکورٹی تعلقات بہت کشیدہ ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید النہیان اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے درمیان ہفتہ کو نئی دہلی میں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات اہم ہے کیونکہ یہ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے درمیان سفارتی بات چیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔
ابوظہبی حکومت کے میڈیا آفس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملاقات کے دوران عزت مآب شیخ خالد اور ایرانی صدر نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے خطے کے لوگوں کے لیے امن اور ترقی کے مواقع کو آگے بڑھاتے ہوئے کشیدگی کو کم کرنے، کشیدگی میں کمی کو فروغ دینے اور علاقائی استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں کی حمایت کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
خلیجی سلامتی، بحری استحکام، تجارت اور توانائی میں ایران اور متحدہ عرب امارات کے مشترکہ مفادات کے پیش نظر، یہ مذاکرات انتہائی اہم ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں ممالک اپنے پہلے سے نازک تعلقات کو مزید کشیدہ کیے بغیر تنازعات کے نتیجے میں ہونے والے نتائج کو سنبھالنے کے طریقے تلاش کرتے ہیں۔
اس ملاقات کا وقت اہم ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران پر اپنی سرزمین پر حملے کا الزام عائد کیا ہے اور 31 اگست کو متحدہ عرب امارات کے پانیوں میں ایرانی ڈرون حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اپنی خودمختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ابوظہبی نے کہا کہ وہ اس کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتا ہے اور اس طرح کے حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتا ہے۔
بعد ازاں متحدہ عرب امارات نے واضح کیا ہے کہ تنازعہ نے اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یو اے ای کے سفارتی مشیر انور قرقاش نے 7 ستمبر کو کہا کہ ایران کے حملوں نے کئی دہائیوں کا اعتماد تباہ کر دیا ہے اور اس کی تعمیر نو میں سالوں یا دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تہران کے ساتھ عملی تعلقات کو برقرار رکھنا ان کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے ضروری ہے۔
اس پس منظر میں شیخ خالد اور پیزشکیان کے درمیان ملاقات ایک اہم اشارہ ہے کہ شدید طور پر خراب ہونے والے تعلقات کو بھی ہمیشہ کے لیے رابطے کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔
یہ حقیقت کہ یہ میٹنگ نئی دہلی میں منعقد ہوئی ہے اپنے آپ میں سفارتی اعتبار سے اہم ہے۔
ہندوستان نے 18ویں برکس سربراہی اجلاس کی میزبانی ایسے وقت میں کی جب گروپ کو مغربی ایشیا کے تنازع پر اختلافات کا سامنا ہے۔ ایران اور متحدہ عرب امارات دونوں برکس کے رکن ہیں، لیکن تنازعہ بڑھنے کے ساتھ ہی ان کی اسٹریٹجک پوزیشنیں نمایاں طور پر مختلف ہو گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برکس کے ارکان کو مشترکہ اعلامیہ پر اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے مشکل مذاکرات کا سامنا کرنا پڑا، مغربی ایشیائی کشیدگی اتفاق رائے کے لیے اہم چیلنجوں میں سے ایک ہے۔
ان اختلافات کے باوجود، مشترکہ اعلامیہ پر حتمی معاہدے نے برکس کی اہمیت کو ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر ثابت کیا جہاں مسابقتی مفادات رکھنے والے ممالک بات چیت جاری رکھ سکتے ہیں۔
شیخ خالد اور پیزشکیان کے درمیان ملاقات اس لیے ایک وسیع تر سفارتی منظر نامے کا حصہ ہے: نئی دہلی نے ایک غیر جانبدار کثیر جہتی پلیٹ فارم فراہم کیا جو خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان ایک اہم ربط کو برقرار رکھ سکتا ہے - اور یہ ایسے وقت میں جب دونوں فریقوں کے درمیان باہمی اعتماد نمایاں طور پر کم ہو چکا تھا۔
تاہم اس ملاقات کو متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان فوری طور پر کسی نئے یا بہتر تعلقات کے آغاز کے ثبوت کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔
جواہر لعل نہرو یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سینٹر فار ویسٹ ایشین اسٹڈیز کے ایسوسی ایٹ پروفیسر مدثر قمر کے مطابق، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ شیخ خالد اور پیزشکیان کے درمیان ہفتہ کو ہونے والی ملاقات ایران اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو کس سمت لے جائے گی۔
لیکن یہ یقینی طور پر ایک بہت اہم پیش رفت ہے، کیونکہ میرے خیال میں فروری میں جنگ شروع ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے اتنے اعلیٰ عہدے دار نمائندے، ابوظہبی کے ولی عہد، اور ایرانی صدر نے آمنے سامنے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے باہمی کوششوں پر اتفاق کیا ہے،" قمر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔ "یہ اس کردار کی نشاندہی کرتا ہے جو خلیجی خطے میں موجودہ بحران کو حل کرنے میں برکس ادا کر سکتا ہے، یا کم از کم ایک ایسا عمل شروع کر سکتا ہے جس سے کوئی حل نکل سکے۔"
انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس بارے میں قیاس آرائیاں نہیں کرنا چاہیں گے کہ یہ کیسے ترقی کرے گا یا آگے کیا ہوگا۔ قمر نے مزید کہا، "ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ یقینی طور پر ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔"
خودمختاری، علاقائی سلامتی، نیویگیشن کی آزادی، اور حملوں کی روک تھام پر متحدہ عرب امارات کا عوامی موقف ہمیشہ کی طرح مضبوط ہے۔ مزید برآں، ابوظہبی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بات چیت اور علاقائی تعاون اب بھی ضروری ہے۔
درحقیقت متحدہ عرب امارات کا موجودہ نقطہ نظر ایران کے ساتھ عملی رابطے کی بحالی اور تزویراتی اعتماد کی بحالی کے درمیان واضح فرق پیدا کرتا ہے۔ اس فرق کو حال ہی میں کارکاش نے واضح طور پر اجاگر کیا۔
یہ ایک اہم امتیاز ہے۔دونوں فریق ایران کی علاقائی پالیسیوں، سلامتی کی صورتحال، سمندری رویے اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات پر بنیادی اختلافات کو حل کیے بغیر دوبارہ بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔
اس لیے نئی دہلی کے اجلاس کو مفاہمت کی سفارت کاری کے بجائے اعتماد سازی کی سفارت کاری کے طور پر دیکھنا بہتر ہوگا۔
متحدہ عرب امارات اور ایران خلیج فارس سے الگ ہوسکتے ہیں، لیکن وہ جغرافیہ، تجارت، سمندری راستوں اور گہرے تاریخی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔
اس جغرافیائی حقیقت نے ابوظہبی کو ہمیشہ تہران کے ساتھ بات چیت کو برقرار رکھنے کی ترغیب دی ہے، یہاں تک کہ جب سیاسی تعلقات مشکل ہی کیوں نہ ہوں۔
موجودہ تنازعہ نے اس ضرورت کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے لیے خلیج اور آبنائے ہرمز کی سلامتی اس کے اقتصادی مفادات سے جڑی ہوئی ہے۔ ملک اب ہرمز کے ارد گرد رکاوٹوں کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، جس میں متبادل بندرگاہوں اور نقل و حمل کی راہداریوں کا زیادہ استعمال بھی شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات نے امریکہ کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر برقرار رکھتے ہوئے اپنی سیکورٹی شراکت داری کو متنوع بنانے کے اپنے ارادے کا بھی عندیہ دیا ہے۔
لہٰذا، ایران کے ساتھ بات چیت کا مطلب اسٹریٹجک صف بندی ضروری نہیں ہے۔ یہ رسک مینجمنٹ کا ایک ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔
یہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ مغربی ایشیا کے بحران نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ فوجی تنازعہ کتنی تیزی سے سمندری سلامتی اور عالمی تجارت کو متاثر کر سکتا ہے۔
ہندوستان نے پیزشکیان کے ساتھ اپنی بات چیت میں جہاز رانی کی آزادی، بلا روک ٹوک تجارت اور سمندری مسافروں کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو نئی دہلی میں ایرانی صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران ان مسائل کا اعادہ کیا۔
متحدہ عرب امارات کے لیے سمندری استحکام بہت اہم ہے، کیونکہ خلیجی ملک کی معیشت تجارت، بندرگاہوں، رسد اور توانائی کی برآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔
ایران کے لیے خلیج اور آبنائے ہرمز یکساں اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔
یہ ابوظہبی اور تہران کو مشترکہ دلچسپی کا ممکنہ طور پر اہم علاقہ فراہم کرتا ہے، حالانکہ ان کے وسیع تر سیکورٹی تصورات بالکل الگ ہیں۔
اس لیے شیخ خالد اور پیزشکیان کے درمیان ملاقات کو ایک چھوٹے، لیکن ممکنہ طور پر اہم، ایک بڑے علاقائی بحران کے دوران سفارتی آغاز کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنی سیکورٹی شراکت داری ترک کر دی ہے اور نہ ہی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اور متحدہ عرب امارات نے اپنے اختلافات کو مکمل طور پر حل کر لیا ہے۔ بلکہ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں فریق اعتماد کی بے مثال کمی کے باوجود سیاسی بات چیت کو برقرار رکھنے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔
ہندوستان کے لیے، یہ میٹنگ نئی دہلی کی اپنے بڑھتے ہوئے سفارتی تعلقات اور کثیرالجہتی پلیٹ فارم کو بلاک پر مبنی سیاست کے بجائے بات چیت کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنے کی کوششوں کی توثیق کرتی ہے۔
مغربی ایشیا کے وسیع تناظر میں، اس کی حقیقی اہمیت کا اندازہ فوری اعلانات سے نہیں، بلکہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ آیا یہ تہران اور ابوظہبی کے درمیان ایک مستقل چینل قائم کرنے میں مدد کرتا ہے، جو تنازع کے نتائج کو سنبھالنے اور کشیدگی کے ایک اور دور کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
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