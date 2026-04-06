مالدیپ کے مقامی انتخابات میں ایم ڈی پی کی بھاری اکثریت سے جیت ہندوستان کے لیے ایک مثبت پیغام
مالدیپ کے ووٹروں نے شہروں میں MDP کو مضبوط کیا، جمہوری توازن اور ہندوستان کی اہمیت کے بارے میں علاقائی پیغام بھیجا۔
Published : April 6, 2026 at 9:56 AM IST
نئی دہلی: مالدیپ کے مقامی کونسل کے انتخابات کے نتائج میونسپل سیاست سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی (ایم ڈی پی، MDP) کی پانچوں بڑے شہروں میں میئر کے عہدوں پر بھاری کامیابی اور کونسل کی نشستوں میں اس کی برتری صدر محمد معیزو کی مدت کے وسط میں ایک لطیف لیکن واضح سیاسی پیغام بھیجتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے لیے اور خاص طور پر بھارت کے لیے، جو اپنے سمندری ہمسایہ ممالک میں ہونے والی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مقامی جمہوریت کی لہریں خطے کی اسٹریٹجک پوزیشن پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔
مالدیپ میں ہفتہ کو مقامی کونسل کے انتخابات، خواتین کی ترقی کمیٹی (WDC) کے انتخابات اور ملک گیر ریفرنڈم میں ووٹ ڈالے گئے۔ یہ ریفرنڈم فیصلہ کرنا تھا کہ آیا ملک میں ایک ساتھ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کرائے جائیں۔ ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ حزب اختلاف کی مرکزی جماعت، مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی (ایم ڈی پی) نے پانچوں بڑے شہروں میں میئر کے انتخابات میں کلین سویپ کرکے الیکشن جیت لیا ہے۔ جس میں مالے، ادو سٹی، فواحمولہ سٹی، تھینادھو سٹی اور کلہودوفشی سٹی شامل ہیں۔
صدارتی اور پارلیمانی انتخابات ایک ساتھ کرانے کو ووٹرز نے مسترد کر دیا
موجودہ مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی (ایم ڈی پی، MDP) میئرز نے اپنی نشستیں برقرار رکھی ہیں۔ مزید برآں، پارٹی نے مقامی کونسلوں اور خواتین کی ترقیاتی کمیٹیوں (WDCs) میں بھی اکثریت حاصل کی۔ مزید برآں، ووٹروں کی اکثریت نے ایک ساتھ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کرانے کی حکومت کی حمایت یافتہ تجویز کو مسترد کر دیا۔ یہ مالدیپ کی موجودہ انتظامیہ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔
حکومت موجودہ روش تبدیل کرے، پالیسیاں عوام کی خواہش کے مطابق ہوں
ان نتائج کے بعد مالدیپ کے سابق صدر اور ایم ڈی پی رہنما ابراہیم محمد صالح نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی موجودہ روش کو تبدیل کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی پالیسیاں عوام کی خواہشات کے مطابق ہوں۔ دی سن آن لائن نیوز ویب سائٹ کے مطابق، صالح نے ٹویٹر پر دھیویہی میں ایک پوسٹ شیئر کی۔ پوسٹ میں، انہوں نے جیتنے والے ایم ڈی پی امیدواروں کو مبارکباد دی اور ووٹروں کی حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔
دی سن آن لائن کے مطابق سابق صدر صالح نے کہا کہ انتخابی نتائج حکومت کی پالیسیوں سے عوامی عدم اطمینان کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے ان نتائج کو واضح اشارہ قرار دیا کہ انتظامیہ کو اپنا نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ صالح نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر عوامی جذبات کو مدنظر رکھیں اور شہریوں کی طرف سے مانگی گئی تبدیلیوں کو نافذ کریں۔
انتخابات اور ریفرنڈم کے نتائج احترام کے ساتھ قبول: معیزو
دریں اثنا، صدر صدر محمد معیزو (Muizzu) پیپلز نیشنل کانگریس (PNC) پارٹی کے رہنما، جن کے امیدوار انتخابات میں ہار گئے، نے ٹوئٹر پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ مقامی کونسل، خواتین کی ترقیاتی کمیٹی (WDC) کے انتخابات اور ریفرنڈم کے نتائج کو احترام کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ راجے (Raajje) نیوز ویب سائٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق، صدر محمد معیزو (Muizzu) نے مزید کہا کہ "اللہ کے فضل سے حکومت عوام کی خواہشات اور جذبات کے مطابق ان علاقوں کو بہتر بنانے کے لیے ضروری کوششیں کرے گی جہاں کوتاہیاں ہیں"۔
پارٹی نے 2018 سے 2023 تک مالدیپ پر حکومت کی
اگرچہ یہ بلدیاتی انتخابات تھے، لیکن یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مالدیپ کے ووٹروں نے انہیں قومی سیاست پر اپنی رائے (پراکسی ریفرنڈم) کے اظہار کے لیے استعمال کیا۔ حکمراں جماعت (پی این سی PNC) زیادہ تر بڑے شہری مراکز میں مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی (ایم ڈی پی، MDP) کے عہدہ داروں کو شکست دینے میں ناکام رہی۔ مالے، ادو، فواحمولہ، کلہدھفوشی اور تھینادھو جیسے شہروں پر مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی (ایم ڈی پی، MDP) کی مسلسل گرفت یہ ظاہر کرتی ہے کہ باشعور شہری ووٹرز اس پارٹی کے ساتھ ہیں جس نے 2018 سے 2023 تک مالدیپ پر حکومت کی۔
نئی دہلی کے ساتھ سفارتی تعلقات نمایاں طور پر مضبوط
خلاصہ یہ کہ مالدیپ کے ووٹروں نے مقامی حکمرانی کے لیے اپنی وابستگی کے لیے قومی سیاست کی بیان بازی کو ایک طرف رکھا اور مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی (ایم ڈی پی، MDP) کو اپنے شہروں کی قیادت کے لیے دوبارہ منتخب کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ انتخابی نتائج علاقائی اور اسٹریٹجک (تزویراتی) لحاظ سے اہم ہو جاتے ہیں۔ محمد نشید اور ابراہیم محمد صالح کی صدارت کے دوران، مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی (ایم ڈی پی، MDP) نے مالدیپ کو "انڈیا فرسٹ" خارجہ پالیسی کے فریم ورک کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ دیا۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی، ساحلی نگرانی، دفاعی تربیت اور کریڈٹ لائنز جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت ملی اور نئی دہلی کے ساتھ سفارتی تعلقات نمایاں طور پر مضبوط ہوئے۔
مالدیپ نے ایندھن کی فراہمی کے لیے ہندوستان سے مدد مانگی
اس کے برعکس، صدر محمد معیزو (Muizzu) کی انتخابی مہم اور ان کی مدت کا آغاز ایک "انڈیا آؤٹ" سیاسی موقف اور چین کی طرف جھکاؤ سے نشان زد تھا۔ تاہم، صدر محمد معیزو (Muizzu) نے بعد میں بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا۔ نئی دہلی نے مالدیپ کو اس وقت معاشی مدد فراہم کی جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب مغربی ایشیا کے بحران کے درمیان مالدیپ نے بھی ایندھن کی فراہمی کے لیے ہندوستان سے مدد مانگی ہے۔
بلدیاتی انتخابات کے نتائج اب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مالدیپ کے معاشرے کا وہ طبقہ جو شہروں میں بھاگتا ہے اور ووٹ دیتا ہے اب بھی اس سیاسی دھڑے (مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی (ایم ڈی پی، MDP) پر بھروسہ کرتا ہے جس کے ہندوستان کے ساتھ انتہائی آرام دہ تعلقات ہیں۔
یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ مالدیپ میں میونسپل کونسلز اور میئر مقامی بنیادی ڈھانچے کی شراکت پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہندوستانی فنڈ سے چلنے والے منصوبوں کو نافذ کرنے میں مدد کرتے ہیں اور نچلی سطح پر رائے عامہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
جنوبی ایشیائی سفارت کاری میں بہت اہم
بھارت کے لیے، یہ نتائج بتاتے ہیں کہ قومی سطح پر کوئی بھی بھارت مخالف بیان بازی مالدیپ کی مجموعی رائے عامہ کی عکاسی نہیں کرتی۔ مالدیپ میں ایک ادارہ جاتی اور سیاسی جگہ باقی ہے جو ہندوستان کے ساتھ مشغولیت اور تعاون کے حق میں ہے۔
شہری علاقوں میں مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی (ایم ڈی پی، MDP) کی مسلسل مقبولیت ہندوستان کو ترقیاتی کاموں اور باہمی عوامی رابطوں کے ذریعے مشغولیت کے متبادل (غیر مرکزی) ذرائع فراہم کرتی ہے۔ یہ جنوبی ایشیائی سفارت کاری میں بہت اہم ہے۔ ہندوستان نے اکثر نہ صرف حکومتوں کے ساتھ بلکہ پورے سیاسی ماحولیاتی نظام کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہیں، جیسا کہ نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش میں دیکھا گیا ہے۔
مالدیپ کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے قرض دینے سے انکار کر دیا گیا
او پی جندال گلوبل یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر اور جنوبی ایشیا کے جیو اکنامکس کے مبصر تردیویش سنگھ مینی کے مطابق، چونکہ مالدیپ کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) سے قرض دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، اس لیے اسے اب ہندوستان پر انحصار کرنا پڑے گا۔
مینی نے ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کو بتایا کہ "موٹے طور پر، جنوبی ایشیا میں، چاہے وہ نیپال ہو، سری لنکا، بنگلہ دیش یا اب مالدیپ، یہ سمجھ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی اپنی تمام شرطیں ایک پلیٹ فارم (یعنی چین) پر نہیں لگا سکتا۔ مالدیپ میں یہ اور بھی سچ ہے، کیونکہ اس کے لوگوں کے ہندوستان کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں اور اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار سیاحت پر ہے۔"
بلدیاتی اداروں کے ذریعے مرکزی طاقت کا مقابلہ
انہوں نے مزید کہا کہ مالدیپ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج جو بھی ہوں، ہندوستان پر اس کا مثبت اثر پڑے گا۔ مینی نے مزید کہا، "لیکن ہندوستان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور مالدیپ کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ مالی طور پر ہو یا دوسری صورت میں۔" مجموعی طور پر، مالدیپ کی جمہوریت نے بلدیاتی اداروں کے ذریعے مرکزی طاقت کا مقابلہ کیا ہے اور یہ طاقت سیاسی طور پر پارٹی (مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی (ایم ڈی پی، MDP) کے پاس ہے، جو تاریخی طور پر ہندوستان کی دوست رہی ہے۔
مالدیپ میں ہندوستان کے اسٹریٹجک مفادات ختم ہونے سے بہت دور
اس کا مطلب مالدیپ کی خارجہ پالیسی میں فوری طور پر کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مالدیپ میں ہندوستان کے طویل مدتی مفادات سماجی اور سیاسی طور پر گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ صدر محمد معیزو (Muizzu) حکومت کو اب گھریلو سیاسی منظر نامے پر جانا پڑے گا جہاں شہر اب بھی مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی (ایم ڈی پی، MDP) پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بلدیاتی مینڈیٹ آنے والے قومی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
مختصراً، 2026 کے مقامی کونسلوں کے انتخابات نے نچلی سطح پر مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی (ایم ڈی پی، MDP) کی مقبولیت کی تصدیق کی ہے، حکمراں جماعت کے غلبہ کو چیلنج کیا ہے اور ہندوستان کو یہ خاموش یقین دہانی کرائی ہے کہ مالدیپ میں اس کے اسٹریٹجک مفادات ختم ہونے سے بہت دور ہیں۔