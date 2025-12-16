ظلم کے خلاف محاذ آرائی: آسٹریلیا سے پہلے دنیا بھر میں کہاں کہاں ہوئے یہودیوں کے خلاف بڑے حملے، جانیں تفصیلات

ظلم کے خلاف محاذ آرائی: آسٹریلیا سے پہلے دنیا بھر میں کہاں کہاں ہوئے یہودیوں کے خلاف بڑے حملے، جانیں تفصیلات
عسکریت پسندانہ حملوں میں اسرائیل سے باہر یہودیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کبھی طیارہ ہائی جیک، اجتماع یا گروہ کو نشانہ بناکر حملہ ہوا۔
Published : December 16, 2025 at 11:53 AM IST
حیدرآباد: آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بوندی بیچ پر مسلح افراد نے یہودیوں کے میلے کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک ہوگئے۔ حملے میں ایک حملہ آور بھی مارا گیا۔
اس حملے میں پاکستانی نژاد باپ بیٹے نے 14 دسمبر 2025 کو یہودیوں کے تہوار ہنوکا کے آغاز کے لیے ساحل سمندر پر جمع ہونے والے ہجوم پر فائرنگ کی۔ ایک حملہ آور سمیت کل 16 افراد مارے گئے۔ اب، دنیا بھر میں یہودیوں پر حملوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
|اسرائیل سے باہر یہودی اہداف پر بڑے عسکریت پسند حملے
22 جولائی 1968: روم، اٹلی
پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین (پی ایف ایل پی PFLP) نے پہلی ہائی جیکنگ کی۔ ایل ال فلائٹ کا رخ الجزائر کی طرف موڑ دیا گیا۔ 32 یہودی مسافروں کو پانچ ہفتوں تک یرغمال بنایا گیا۔
6 ستمبر 1970: ڈاسنز فیلڈ، اردن
پی ایف ایل پی نے 400 سے زائد مسافروں کو لے جانے والے تین ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کیا اور انہیں اردن کے ہوائی اڈے پر لے گیا۔ یرغمالیوں کو جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ میں قید عسکریت پسندوں کے بدلے رہا کیا گیا۔
5 ستمبر 1972: میونخ، جرمنی
میونخ اولمپک گیمز میں مغربی جرمن حکام کی جانب سے بچاؤ کی ناکام کوشش کے بعد، فتح عسکریت پسندوں نے اسرائیلی اولمپک ریسلنگ ٹیم کے 11 ارکان اور ایک جرمن پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا۔
27.06.1976: اینٹبی، یوگنڈا
ایک ایئر فرانس کے ہوائی جہاز کو ایک مشترکہ جرمن/ پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین (پی ایف ایل پی PFLP) عسکریت پسند گروپ نے ہائی جیک کر لیا، جس نے پرواز کا رخ Entebbe ہوائی اڈے کی طرف موڑ دیا۔ تقریباً 258 مسافروں اور عملے کو یرغمال بنایا گیا جب تک کہ تمام غیر اسرائیلی مسافروں کو رہا نہیں کر دیا گیا۔ 4 جولائی کو، اسرائیلی کمانڈوز نے یوگنڈا میں پرواز کی اور باقی یرغمالیوں کو بازیاب کرایا۔ تمام عسکریت پسند مارے گئے، ساتھ ہی تین مسافروں اور آپریشن لیڈر لیفٹیننٹ کرنل یوناتن نیتن یاہو بھی مارے گئے۔
11.08.1976: استنبول، ترکی
پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین (پی ایف ایل پی PFLP) اور جاپانی ریڈ آرمی کے عسکریت پسندوں نے استنبول ایئرپورٹ پر حملے میں 4 افراد کو ہلاک اور 20 کو زخمی کیا۔
31 دسمبر 1980: نیروبی، کینیا
نیروبی میں یہودی نورفولک ہوٹل میں بم دھماکے میں 15 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہوئے۔
9 نومبر 1982: روم، اٹلی
پانچ فلسطینیوں نے سبت کی صبح کی خدمت کے فوراً بعد روم کی عظیم عبادت گاہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے ایک دو سالہ لڑکے کو ہلاک اور 37 شہریوں کو زخمی کیا، دستی بم پھینکے اور خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔
27.12.1985 روم اور ویانا
ابو ندال کی فتح انقلابی کونسل کے گوریلوں نے بیک وقت روم اور ویانا کے ہوائی اڈوں پر ایل ال کاؤنٹرز پر حملہ کیا، جس میں 19 افراد ہلاک ہوئے۔
06.09.1986: استنبول، ترکی۔ یہودی عبادت گاہ پر حملہ
دو عسکریت پسندوں نے، جن کا تعلق فلسطینی ابو ندال سے ہے اور جنہیں ایران، لیبیا اور شام کی حمایت حاصل ہے، نے استنبول میں نیوی شالوم کی عبادت گاہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے سبت کی صبح کی خدمات میں شرکت کرنے والے 22 نمازیوں کو قتل کر دیا۔ سات یہودی بچ گئے۔ قاتلوں نے رائفلوں اور دستی بموں کا استعمال کیا۔ حملے میں مارے گئے دونوں عسکریت پسندوں کی شناخت نہیں ہو سکی۔
07.03.1992: انقرہ، ترکی
انقرہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے سیکیورٹی چیف کار بم حملے میں ہلاک ہوگئے۔ اسلامی جہاد نے ذمہ داری قبول کی۔
17 مارچ 1992: بیونس آئرس، ارجنٹائن
بیونس آئرس میں اسرائیلی سفارت خانے میں کار بم دھماکے میں 29 افراد ہلاک ہوئے۔ اسلامی جہاد نے ذمہ داری قبول کی۔
18 جولائی 1994: بیونس آئرس، ارجنٹائن
بیونس آئرس میں یہودی کمیونٹی سینٹر میں بم دھماکے میں کم از کم 96 افراد ہلاک ہوگئے۔
11 اپریل 2002: جیربا، تیونس
تیونس کے جزیرے جربا پر واقع قدیم یہودی مندر الغریبہ کنیسہ کے قریب ایک ٹرک میں دھماکہ ہوا۔ چودہ جرمن، پانچ تیونسی اور ایک فرانسیسی مارے گئے۔
28 نومبر 2002: ممباسا، کینیا
کینیا کے شہر ممباسا کی بندرگاہ کے قریب ایک ہوٹل پر حملے میں تین خودکش حملہ آوروں سمیت پندرہ افراد ہلاک اور 80 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے آرکیہ ہوائی جہاز پر بھی میزائل فائر کیے گئے لیکن وہ ممباسا ہوائی اڈے سے اڑان بھرتے وقت اس سے ٹکرا گیا۔ جہاز میں سوار تمام 261 افراد بال بال بچ گئے۔
16 مئی 2003: کاسا بلانکا بم دھماکہ
12 عسکریت پسندوں نے کاسا بلانکا میں یہودی مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایک نے یہودیوں کے قبرستان کے قریب تین افراد کو ہلاک کر دیا، دو دیگر نے یہودی کمیونٹی سنٹر پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خود ہی مارے گئے۔ ایک اور حملہ آور نے یہودیوں کی ملکیت والے ریسٹورنٹ کو نشانہ بنایا جس میں دو افراد ہلاک ہو گئے۔ مجموعی طور پر، 12 مجرموں کے ساتھ 33 شہری مارے گئے۔ اس حملے کے پیچھے القاعدہ کا ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔
15 نومبر 2003: استنبول، ترکی
استنبول میں دو عبادت گاہوں کے باہر دو کار بم دھماکے ہوئے، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے۔
26.11.2008: (ممبئی، انڈیا)
پاکستان کے لشکر طیبہ نے نریمان ہاؤس پر حملہ کیا، جو ممبئی میں ایک بڑے عسکریت پسندانہ حملے میں کئی اہداف میں سے ایک تھا۔ تین دن کے محاصرے میں، انہوں نے شہر بھر میں مارے گئے 168 یہودیوں میں سے چھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ چابڈ کے سفیر ربی گیوریل اور ریوکا ہولٹزبرگ سمیت چار دیگر افراد بھی مارے گئے۔
13.02.2012 (ہندوستان اور جارجیا میں اسرائیلی سفارت خانے)
حملہ آوروں نے ہندوستان اور جارجیا میں اسرائیلی سفارت خانے کے عملے کو نشانہ بنایا، جس میں چار زخمی ہوئے۔ حملہ آور نئی دہلی میں ایک کار بم دھماکہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم تبلیسی میں ایک سفارت کار کی گاڑی کے نیچے نصب بم ملا اور اسے ناکارہ بنا دیا گیا۔
12.03.2012: ٹولوز، فرانس
ٹولوز کے یہودی اسکول میں فائرنگ: محمد میراہ نے تولوس کے اوزر ہتورہ اسکول میں چار افراد کو ہلاک کیا۔ اس نے ایک ٹیچر اور تین بچوں کو گولی مار دی۔
09.01.2015: 2015 پیرس میں کوشر سپر مارکیٹ پر حملہ
مالیائی نژاد ایک 32 سالہ فرانسیسی شخص، جس نے فرانسیسی جیل میں رہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا اور بنیاد پرست ہو گئے تھے، پیرس میں ایک کوشر گروسری کی دکان ہائپر کیچر پر قبضہ کر لیا، فوراً چار یہودی گاہکوں کو ہلاک کر دیا، اور پھر دکاندار باقی رہ گئے۔
22.05.2025: (امریکہ)
واشنگٹن ڈی سی میں ایک تنہا بندوق بردار نے اسرائیلی سفارت خانے کے دو ملازمین کو ہلاک کر دیا۔
02.10.2025 (ماچسٹر، انگلینڈ)
انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں ایک حملہ آور نے عبادت گاہ کے باہر لوگوں پر گاڑی چڑھا دی، پھر دو افراد کو چاقو مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے اسے یہودی کیلنڈر کے مقدس ترین دن یوم کپور پر عسکریت پسندی کی کارروائی قرار دیا ہے۔
14.12.2025: بوندی بیچ، سڈنی، آسٹریلیا
بندوق برداروں نے سڈنی، آسٹریلیا میں بوندی بیچ پر یہودیوں کی چھٹی کو نشانہ بنایا، جس میں 16 افراد ہلاک ہوئے۔ حملے میں ایک حملہ آور بھی مارا گیا۔
7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بعد یہود مخالف حملوں میں اضافہ ہوا:
کیا ہے یہود دشمنی؟
"یہود دشمنی یہودیوں کا ایک مخصوص نظریہ ہے جس کا اظہار یہودیوں سے نفرت کے طور پر کیا جا سکتا ہے۔ یہود دشمنی کے بیاناتی اور جسمانی مظاہر یہودی یا غیر یہودی افراد اور/یا ان کی املاک، یہودی کمیونٹی کے اداروں اور عبادت گاہوں کی طرف ہوتے ہیں۔"
CAM کے سام دشمنی ریسرچ سینٹر (ARC) کے مطابق
7 اکتوبر 2023 اور 1 اکتوبر 2025 کے درمیان دنیا بھر میں 13,339 سام دشمن واقعات ریکارڈ کیے گئے۔
صرف 2023 کے آخری تین مہینوں میں، CAM نے 1,785 واقعات ریکارڈ کیے، جو کہ 2022 کے پورے سال کے تقریباً اتنے ہی تھے۔
2024 نے 6,326 واقعات کے ساتھ ایک ریکارڈ قائم کیا، جو کہ 2023 میں ہونے والے کل سے دوگنا ہے۔
آسٹریلیا: آسٹریلیا، 28 ملین آبادی کا ملک، تقریباً 117,000 یہودیوں کا گھر ہے، جو ملک کی آبادی کا 0.5 فیصد سے بھی کم ہے۔ آسٹریلوی جیوری کے ایڈوکیسی گروپ ایگزیکٹو کونسل نے حماس کے حملے کے بعد دو سالوں کے دوران ملک میں 3,700 سے زیادہ سامی مخالف واقعات کی گنتی کی۔
دنیا بھر میں یہود مخالف حملوں کے بڑے واقعات
18 اکتوبر 2023 (جرمنی)
مرکزی برلن میں ایک عبادت گاہ پر دو سرپوش مردوں نے مولوٹوف کاک ٹیل پھینکے۔
16 نومبر، 2023 (جاپان)
ٹوکیو میں ایک 53 سالہ شخص کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب اس نے اسرائیلی سفارت خانے کے داخلی دروازے کے قریب ایک کار کو ایک بیریکیڈ سے ٹکرایا اور ایک پولیس افسر کو زخمی کر دیا۔
یکم مئی 2024 (پولینڈ)
پولیس نے کہا کہ وارسا کے حکام نے پولش دارالحکومت میں ایک تاریخی عبادت گاہ پر آتش گیر مادے کی بوتل کے حملے کے بعد ایک نوجوان کو حراست میں لے لیا۔
17 مئی 2024 (الجیریا)
فرانسیسی پولیس نے ایک چاقو بردار الجزائری شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جس نے مبینہ طور پر روین شہر میں ایک عبادت گاہ کو آگ لگا دی اور پولیس کو دھمکیاں دیں۔
جون 2024 (امریکہ)
اردن کے ایک شہری نے فلوریڈا کے ویج فیلڈ میں شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے والی سہولت کو توڑنے کے بعد 450,000 ڈالر سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔ مئی 2025 میں، دسمبر میں اعتراف جرم کرنے کے بعد، اسے اسرائیل کی مبینہ حمایت پر کاروبار کو دھمکیاں دینے اور ان پر حملہ کرنے کے الزام میں امریکی وفاقی جیل میں چھ سال قید کی سزا سنائی گئی۔
5 ستمبر 2024 (جرمنی)
جرمن پولیس نے میونخ میں اسرائیلی قونصل خانے کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں ایک آسٹرین مشتبہ اسلام پسند بندوق بردار کو ہلاک کر دیا۔
6 ستمبر 2024 (کینیڈا)
محکمہ انصاف نے کہا کہ کینیڈا میں مقیم پاکستانی شہری محمد شاہ زیب خان کو 7 اکتوبر 2024 کے قریب بروکلین میں ایک یہودی مرکز میں اسلامک اسٹیٹ کی حمایت میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کی منصوبہ بندی کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔
10 اکتوبر 2024 (ڈنمارک)
گوتھن برگ شہر میں ایک اسرائیلی ہدف کے قریب گولیاں بھڑک اٹھیں، جس کے بارے میں ڈنمارک کے قومی نشریاتی ادارے نے کہا کہ یہ اسرائیلی دفاعی الیکٹرانکس فرم Elbit Systems کا ایک یونٹ تھا۔
6 نومبر 2024: (امریکہ)
شکاگو کی ڈی پال یونیورسٹی میں اسرائیل کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے دو طالب علموں پر نقاب پوش افراد نے حملہ کر دیا جس سے وہ معمولی زخمی ہو گئے۔
جنوری 17، 2025: (آسٹریلیا)
سڈنی میں ایک گھر، جو پہلے یہودی کمیونٹی کے ایک سینئر رہنما کا تھا، توڑ پھوڑ کی گئی اور دو کاروں کو آگ لگا دی گئی، جن میں سے ایک پر سام دشمنی کے اسپرے سے پینٹ کیا گیا تھا۔
21 جنوری 2025: (آسٹریلیا)
سڈنی میں بچوں کی دیکھ بھال کے مرکز کو آگ لگا دی گئی اور دیوار پر سام دشمن گرافٹی سپرے پینٹ کی گئی۔
21 فروری 2025: (جرمنی)
برلن کے ہولوکاسٹ میموریل میں ایک حملہ آور نے ایک شخص پر چاقو سے حملہ کیا۔
31 اگست 2025: (فرانس)
فرانس کے شہر لیون میں ایک ہولوکاسٹ کی یادگار کو مسخ کر دیا گیا، جس میں "فری غزہ" کالے سنگ مرمر کے ستون پر لکھا ہوا تھا۔
2 اکتوبر 2025: (برطانیہ)
مانچسٹر میں ایک عبادت گاہ میں جہاں لوگ یوم کپور کا جشن منا رہے تھے، ایک شخص نے پیدل چلنے والوں پر گاڑی چڑھا دی اور سیکیورٹی گارڈ پر چاقو سے وار کیا۔