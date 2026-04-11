جیوتی راؤ پھولے: ایک روشنی جو اب بھی بھارت کو راستہ دکھاتی ہے
پی ایم مودی لکھتے ہیں کہ پھولے کا تعلیم و تدریس اور سب کی فلاح وبہبود پر زور موجودہ دور سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔
Published : April 11, 2026 at 1:51 PM IST
نئی دہلی: آج 11 اپریل، ہم سب کے لیے ایک خاص دن ہے۔ یہ مہاتما جیوتی راؤ پھولے کا یوم پیدائش ہے، جو بھارت کے بڑے سماجی مصلحین میں سے ایک اور کئی نسلوں کے لیے رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس سال، اس موقعے کو اور بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ ان کی 200ویں جینتی کی تقریبات کا آغاز ہے۔
مہاتما پھولے ایک عظیم مصلح تھے۔ اس کے علاوہ، ان کی زندگی اخلاقی جرأت، جستجو اور سماجی بھلائی کے لیے غیر متزلزل وابستگی قابل ذکر ہے۔ مہاتما پھولے کو ان اداروں اور تحریکوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے جنہیں انھوں نے قائم کیے اور ان کی قیادت کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے تہذیبی سفر میں ان کی خدمات نمایاں ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو جگایا، ان میں اعتماد پیدا کیا۔ ان کے خیالات سے ملک بھر کے لاکھوں لوگوں کو جو طاقت ملتی رہی ہے۔
سنہ 1827 میں عظیم ریاست مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مہاتما پھولے کی ابتدائی زندگی بڑی عاجزانہ رہی۔ لیکن ان کی ابتدائی مشکلات کبھی بھی ان کے سیکھنے کی جستجو، ان کی ہمت یا معاشرے کے ساتھ ان کی وابستگی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہی: 'چیلنجز چاہے کچھ بھی ہوں، ہمیں محنت کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں کچھ نہ کرنے کے بجائے ان چیلنجز کو کم کرنا چاہیے۔'
اپنے اسکول کے دنوں سے ہی، نوجوان جیوتی راؤ بہت متجسس تھے اور ایک شوقین قاری بن گئے۔ وہ اکثر اس سے کہیں زیادہ کتابیں پڑھتے تھے جتنی ان کی عمر کے بچوں سے متعلق توقع کی جاتی تھی۔ برسوں بعد، انہوں نے کہا کہ "ہم جتنے زیادہ سوالات اٹھاتے ہیں، ان سے اتنا ہی زیادہ علم نکلتا ہے۔" صاف ظاہر ہے کہ بچپن سے ہی جستجو کا جو جذبہ انہیں نصیب ہوا تھا وہ تا حیات قائم رہا۔
اپنی پوری زندگی میں تعلیم و تدریس مہاتما پھولے کے مشن کا مرکز رہی۔ انہوں نے غیر معمولی وضاحت کے ساتھ تسلیم کیا کہ علم ایسی چیز نہیں ہے جسے چھپا کر رکھا جائے بلکہ یہ ایک ایسی طاقت جسے بانٹنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب بہت سے لوگوں کو سیکھنے کی خوشیوں سے محروم کر دیا گیا تھا، انہوں نے لڑکیوں اور رسمی تعلیم سے محروم رہنے والوں کے لیے ابتدائی اسکول کھولے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ماؤں کے ذریعے بچوں میں جو بھی بہتری آتی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، اس لیے اگر اسکول کھولنے ہیں تو سب سے پہلے لڑکیوں کے لیے کھولے جائیں۔ انہوں نے ایک نئی سماجی سوچ پیدا کرنے کے لیے کام کیا جس میں کلاس روم انصاف اور مساوات کا ایک آلہ بن گیا۔
As we begin the 200th birth anniversary celebrations of Mahatma Phule, penned a few thoughts on how he is a guiding light for several people and how his emphasis on education, learning and welfare of all are relevant in today’s age.https://t.co/Q7cY1mB8k3— Narendra Modi (@narendramodi) April 11, 2026
تعلیم کے لیے ان کا وژن ہمیں بہت متاثر کرتا ہے۔ پچھلی دہائی کے دوران، ہم نے بھارت کے نوجوانوں کے لیے تحقیق اور اختراع کو بنیاد بنانے کے لیے کام کیا ہے۔ ایک ماحولیاتی نظام بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جہاں نوجوان ذہنوں کو سوال کرنے، دریافت کرنے اور اختراع کرنے کی ترغیب دی جائے۔ علم، ہنر اور مواقع میں سرمایہ کاری کرکے، بھارت اپنے نوجوانوں کو مسائل حل کرنے والے اور قومی ترقی کا ڈرائیور بننے کے لیے بااختیار بنا رہا ہے۔
اپنے علم اور حکمت کی وجہ سے، مہاتما پھولے نے زراعت، صحت کی دیکھ بھال اور دیہی ترقی جیسے شعبوں کی مضبوط سمجھ پیدا کی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارے کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ ناانصافی ہمارے معاشرے کو کمزور کرتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سماجی عدم مساوات روزمرہ کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے، خواہ وہ کھیتوں میں ہو یا دیہاتوں میں۔ لہٰذا، انہوں نے اپنے آپ کو غریبوں اور پسماندہ لوگوں کے لیے وقار کو یقینی بنانے میں وقف کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی بھی ہر ممکن کوشش کی۔
مہاتما پھولے نے کہا کہ "حقیقی آزادی اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ معاشرے میں سب کو یکساں حقوق نہ مل جائیں۔" اور اس کے لیے انہوں نے ایسے ادارے بنائے جنہوں نے اس وژن کو عملی جامہ پہنایا، ایک انصاف پسند معاشرے میں اپنا حصہ ڈالا۔ ان کے ذریعہ قائم کی گئی'ستیہ شودھک سماج' تحریک جدید بھارت کی سب سے اہم سماجی اصلاحی تحریکوں میں سے ایک تھی۔ یہ سماجی اصلاح، سماجی خدمت اور انسانی وقار کو آگے بڑھانے میں سب سے آگے تھی۔ یہ خواتین، نوجوانوں اور دیہات میں رہنے والوں کے لیے ایک موثر آواز بن گئی۔ یہ تحریک مہاتما پھولے کے اندرونی یقین کی عکاسی کرتی ہے کہ معاشرے کو اس کے بنیادی انصاف، ہر فرد کے احترام اور اجتماعی ترقی کے جذبے پر استوار کر کے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔
ان کی ذاتی زندگی نے بھی ہمت کا سبق دیا۔ ہمیشہ کام کرنے اور لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوئی۔ لیکن صحت کے سنگین ترین چیلنجز بھی ان کا عزم و حوصلہ نہیں توڑ سکے۔ کمزوری اور فالج کا شکار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کام جاری رکھا اور اپنے وژن کو پورا کیا۔ جی ہاں، ان کے جسم نے ان کا امتحان لیا، لیکن معاشرے سے ان کی وابستگی کبھی نہیں ڈگمگائی۔ آج لاکھوں لوگوں کے لیے، خاص طور پر وہ لوگ جو جدوجہد سے ہمت پیدا کرتے ہیں، ان کی یادیں ایسے لوگوں سب سے طاقتور محرکات سے ایک ہیں۔
مہاتما پھولے کی کوئی بھی یاد ساوتری بائی پھولے کے احترام کے ساتھ ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہوسکتی، جو خود ہماری قوم کے سب سے بڑے مصلحین میں سے ایک تھیں۔ بھارت کی خواتین اساتذہ میں سے ایک کے طور پر، انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کو آگے بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا، اس طرح انہیں اپنے خوابوں کو آگے بڑھانے کا موقع ملا۔ مہاتما پھولے کے انتقال کے بعد، ساوتری بائی نے اس مشعل کو آگے بڑھایا اور سنہ 1897 میں، طاعون کی وبا کے دوران، انہوں نے متاثرین کی اتنی عقیدت کے ساتھ خدمت کی کہ وہ خود بھی اس بیماری میں مبتلا ہوگئیں اور چل بسیں۔
ہماری سرزمین بے شمار عظیم مردوں اور عورتوں سے مالا مال رہی ہے جنہوں نے فکر، قربانی اور عمل کے ذریعے معاشرے کو مضبوط کیا۔ انہوں نے کسی اور جگہ سے تبدیلی آنے کا انتظار نہیں کیا۔ وہ خود اس کا ذریعہ بن گئے۔ ہماری سرزمین پر سینکڑوں برسوں کے دوران سماجی بہتری کی آواز اکثر سماج کے اندر سے اٹھی ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے جو مصائب کو واضح طور پر دیکھ سکتے تھے اور اسے قسمت مان کر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مہاتما جیوتی راؤ پھولے ایسی ہی ایک آواز تھے۔
مجھے سال 2022 میں پونے کا اپنا دورے یاد ہے، جب میں نے شہر میں مہاتما پھولے کو ان کے عظیم مجسمے پر خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ جیسا کہ ہم ان کے دوسری صد سالہ جینتی منا رہے ہیں، مہاتما جیوتی راؤ پھولے کو سب سے موزوں خراج تحسین یہ ہوگی کہ ان کے دل کے رہے شعبوں جیسے 'تعلیم' سے اپنی وابستگی کی تجدید کی جائے۔ ناانصافی کے لیے ہماری حساسیت کی تجدید کی جائے، اپنے ایمان کی تجدید کی جائے کہ معاشرہ اندر سے خود کو بہتر بنا سکے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ برادری کی طاقت، اخلاقیات اور عوامی مقصد کے ایک ساتھ ملنے پر بھارت میں معجزات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ آج بھی لاکھوں لوگوں کو طاقت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے الفاظ اور کام آج بھی امید پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے، اپنی پیدائش کے تقریباً دو سو سال بعد بھی مہاتما جیوتی راؤ پھولے ماضی کی شخصیت نہیں، بلکہ بھارت کے مستقبل کے لیے رہنما ہیں۔
