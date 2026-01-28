مہاراشٹر کی سیاست میں مضبوط پکڑ رکھنے والے باغی 'دادا' اجیت پوار کے سیاسی سفر پر ایک نظر
مہاراشٹر کی سیاست کو خود کو محدود رکھنے والے اجیت پوار چھ بار نائب وزیر اعلیٰ بنے۔
Published : January 28, 2026 at 11:23 AM IST
این سی پی لیڈر اور نائب وزیر اعلی اجیت پوار مہاراشٹر کے بارامتی کے قریب ایک طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ لینڈنگ کے دوران پیش آیا جس میں اجیت پوار کے علاوہ جہاز میں سوار چار دیگر افراد بھی ہلاک ہو گئے۔
اجیت پوار نے اپنے چچا شرد پوار کی قیادت میں سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے پارٹی اور مہاراشٹر کی سیاست میں مضبوط پکڑ بنائی۔ تاہم 2022 میں انہوں نے شرد پوار سے بغاوت کرتے ہوئے بی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔
اجیت پوار کے سیاسی سفر کا آغاز
اجیت پوار نے 1982 میں اپنے چچا شرد پوار کی قیادت میں سیاست میں قدم رکھا۔ اجیت پوار کے بچپن میں ہی ان کے چچا شرد پوار ایک ممتاز سیاسی رہنما کے طور پر مستحکم ہو چکے تھے۔ سیاست میں آنے کے بعد اجیت پوار سب سے پہلے ایک کوآپریٹو شوگر فیکٹری کے بورڈ کے لیے منتخب ہوئے۔ اس کے بعد وہ پونے کوآپریٹو بینک کے چیئرمین بنے۔ اس عہدے پر وہ پورے 16 سال تک فائز رہے۔
شرد پوار نے اجیت پوار کو سونپی مہاراشٹر کی کمان
سنہ 1991 میں انہوں نے پہلی بار بارامتی پارلیمانی حلقے سے الیکشن لڑا اور لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے۔ لیکن انہیں اپنے چچا شرد پوار کے لیے یہ سیٹ خالی کرنی پڑی، انہیں پارلیمنٹ میں داخل ہونے کے لیے اس سیٹ کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد، شرد پوار پی وی نرسمہا راؤ کی مرکزی حکومت میں وزیر دفاع بن گئے۔ یہیں سے شرد پوار مرکز کی سیاست میں سرگرم ہو گئے، جب کہ انہوں نے مہاراشٹر کی سیاست کی ذمہ داری اجیت پوار کو سونپ دی۔ اجیت اسی سال بارامتی سے ایم ایل اے منتخب ہوئے، وہ تبھی سے اس سیٹ کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔
بارامتی سیٹ کی مسلسل نمائندگی
اپنی محنت اور لگن سے اجیت پوار نے خود کو مہاراشٹر میں شرد پوار کے سیاسی وارث کے طور پر قائم کیا۔ انہوں نے مہاراشٹر کی سیاست پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ سنہ 1995 میں وہ پونے ضلع کے بارامتی اسمبلی حلقے سے پہلی بار ایم ایل اے بنے۔ اس کے بعد سے وہ 1995، 1999، 2004، 2009، 2014، 2019 اور 2024 میں خدمات انجام دیتے ہوئے اس حلقے سے مسلسل ایم ایل اے منتخب ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف خود کو سیاسی طور پر مستحکم کیا بلکہ اپنا اثر و رسوخ بھی قائم کیا۔
ایم ایل اے سے لے کر ڈپٹی سی ایم تک
اجیت پوار نے اپنے 45 سالہ سیاسی کریئر میں ایک بار رکن پارلیمنٹ اور سات بار رکن اسمبلی کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے خود کو مہاراشٹر کی سیاست تک محدود کر رکھا۔ اس دوران وہ مہاراشٹر حکومت میں کئی اہم وزارتی عہدوں پر فائز رہے۔ بعد میں جب ان کے چچا شرد پوار سنہ 1992 اور سنہ 1993 میں وزیر اعلیٰ بنے تو انہیں وزیر بنایا گیا۔ سنہ 1999 میں کانگریس اور این سی پی کی مخلوط حکومت میں بھی وہ وزیر بنے۔ 2003-2004 میں سشیل کمار شندے کی حکومت میں انہیں دیہی ترقی کا اضافی چارج دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ڈپٹی چیف منسٹر بن گئے۔
اجیت پوار چھ بار نائب وزیر اعلیٰ بنے
اجیت پوار نے سنہ 2019 میں دو مختلف وزرائے اعلیٰ کے تحت نائب وزیر اعلیٰ رہے۔ 23 نومبر کی صبح انہوں نے دیویندر فڈنویس کے ساتھ نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ تاہم، فڑنویس ایوان میں اکثریت ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد ادھو ٹھاکرے نے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا اور انہیں ایک بار پھر نائب وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔
بعد ازاں سنہ 2023 میں وہ ایک بار پھر مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ بنے۔ وہ اب تک چھ مرتبہ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ اجیت پوار پہلے نومبر 2010 میں نائب وزیر اعلیٰ بنے، اور پھر 2011 اور 2019 بھی ڈپٹی سی ایم رہے۔ 2023 میں شرد پوار سے بغاوت کے بعد وہ شندے کی قیادت والی حکومت میں نائب وزیر اعلیٰ رہے۔ بعد ازاں سال 2024 میں وہ چھٹی بار نائب وزیر اعلیٰ بنے۔
سنہ 2022 میں شرد پوار سے بغاوت
اجیت پوار نے اپنے چچا شرد پوار سے سیاست سیکھی، لیکن جب شرد پوار نے اپنی بیٹی سپریا سولے کو اپنے سیاسی وارث کے طور پر آگے بڑھانا شروع کیا تو اجیت پوار نے اپنا سیاسی راستہ الگ کر لیا۔ وہ این سی پی کے لیڈروں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے بی جے پی کی قیادت والی مہاوتی حکومت میں شامل ہوگئے۔ سال 2023 میں اجیت پوار نے مکمل طور پر این سی پی پر قبضہ کر لیا اور 2024 کے اسمبلی انتخابات میں اپنا لوہا منوانے میں بھی کامیاب رہے۔