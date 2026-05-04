کیرالہ اور مغربی بنگال کے انتخابی نتائج: کیا بائیں بازو کی جماعتیں خود کو زندہ کر پائیں گی؟
کیرالہ اور مغربی بنگال کے انتخابی نتائج نے ملک میں بائیں بازو کی جماعتوں کے وجود پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔
Published : May 4, 2026 at 9:18 PM IST
نئی دہلی: کیرالہ اور مغربی بنگال میں پیر کے انتخابی نتائج نے ایک بار پھر ہندوستان کی بائیں بازو کی جماعتوں کو ایک اہم موڑ پر کھڑا کر دیا ہے، سیاسی رہنما اور تجزیہ کار اس بات پر منقسم ہیں کہ کیا بائیں بازو خود کو زندہ کر سکتی ہے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ پنارائی وجین کی حکومت کی شکست کے ساتھ ہی ہندوستان پانچ دہائیوں میں پہلی بار کمیونسٹ وزیر اعلیٰ کے بغیر ہوگا۔ یہ بھی 1970 کے بعد پہلی بار ہو گا کہ بائیں بازو کسی ریاست میں اقتدار میں نہیں ہے۔
کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) (سی پی آئی-ایم) کے جنرل سکریٹری ایم اے بے بی نے پیر کو یہاں کہا کہ اسمبلی انتخابات کے نتائج کی دو بڑی جھلکیاں کیرالہ میں لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ (ایل ڈی ایف) اور مغربی بنگال میں بی جے پی کی جیت کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے۔ ڈی ایم کے کی قیادت والے اتحاد کو تمل ناڈو میں بھی دھچکا لگا، جہاں وجے کی قیادت والی ٹی وی کے ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھری۔ بی جے پی آسام میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب رہی اور این آر کانگریس کے ساتھ مل کر ایک بار پھر پڈوچیری میں جیت گئی۔
بے بی نے کہا، "ایل ڈی ایف کیرالہ میں دس سال کی مسلسل حکمرانی کے بعد ہار گئی۔ اس عرصے کے دوران، اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے اور ان کی توقعات پر پورا اترنے کی پوری کوشش کی، جب کہ بی جے پی کی مرکزی حکومت نے مالی بحران پیدا کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ریاستوں کے درمیان فرق بائیں بازو کی جماعتوں کی طاقت اور کمزوریوں کو ظاہر کرتا ہے۔"
نئی دہلی میں مقیم سیاسی تجزیہ کار اروپ سین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "کیرالہ میں پچھلی ایک دہائی سے بائیں بازو کی حکومت تھی۔ اس بار بایاں محاذ یو ڈی ایف سے ہار گیا ہے۔ ہم نے ایل ڈی ایف اور یو ڈی ایف دونوں کو ہر پانچ سال بعد کیرالہ میں اقتدار میں آتے دیکھا ہے۔ تاہم، مغربی بنگال میں بائیں بازو کی جماعتوں کی حالت واقعی تشویشناک ہے۔"
سین کے مطابق، کیرالہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بائیں بازو حکومت کا ایسا ماڈل اپناتا ہے جو مقامی توقعات کے مطابق ہو، وہ اب بھی انتخابات جیت سکتی ہے۔ سین، جو کئی دہائیوں سے قومی اور علاقائی سیاسی پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، نے کہا، "لیکن ڈھانچہ جاتی زوال مغربی بنگال میں زیادہ دکھائی دے رہا ہے، جہاں تنظیمی کمیوں اور ووٹر بیس میں تبدیلیوں نے بائیں بازو کو اس مقام تک کمزور کر دیا ہے جہاں سے وہ تیزی سے ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے۔"
بائیں بازو نے 2011 تک تین دہائیوں سے زیادہ عرصے تک مغربی بنگال پر حکومت کی، لیکن اس کے بعد سے، وہ آل انڈیا ترنمول کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے درمیان پھنس کر اپنی سیاسی اہمیت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ حالیہ انتخابات میں، اس کا ووٹ حصہ جمود کا شکار رہا ہے، اور اس کا کیڈر بیس نمایاں طور پر سکڑ گیا ہے۔
سی پی آئی (ایم) کے جنرل سکریٹری بے بی نے کہا، "مغربی بنگال میں، بی جے پی کو کئی عوامل سے فائدہ ہوا، بشمول بدعنوان ترنمول حکومت کے خلاف ایک مضبوط مخالف حکومت کی لہر۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال، آسام، اور پڈوچیری میں نتائج بی جے پی کی قیادت میں دائیں بازو کی فرقہ پرست طاقتوں کے عروج کو ظاہر کرتے ہیں، جو تمام سیکولر، ترقی پسند اور جمہوری قوتوں کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔"