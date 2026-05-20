اٹلی اور ہندوستان: بحیرہ ہند کے خطے کے لیے ایک اسٹریٹجک شراکت داری
عالمی تبدیلیوں کے درمیان اٹلی اور ہندوستان کے درمیان شراکت داری باقاعدہ اعلیٰ سطحی سیاسی اور ادارہ جاتی تبادلوں کے ذریعے فروغ پا رہی ہے۔
Published : May 20, 2026 at 5:28 PM IST
ہندوستان اور اٹلی کے تعلقات اب فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ حالیہ برسوں میں، ہمارے تعلقات ایک بے مثال رفتار سے آگے بڑھے ہیں۔ دونوں ممالک نے ایک خوشگوار دوستی سے ایک خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کی طرف ترقی کی ہے، جو آزادی اور جمہوریت کی اقدار اور مستقبل کے لیے مشترکہ وژن پر مبنی ہے۔
ایک ایسے وقت میں جب بین الاقوامی نظام گہری تبدیلیوں سے گزر رہا ہے، اٹلی اور ہندوستان کے درمیان شراکت داری، جو اعلیٰ ترین سیاسی اور ادارہ جاتی سطحوں پر باقاعدہ تبادلوں کے ذریعے رہنمائی کرتی ہے، ایک نئی اور بلند جہت حاصل کر رہی ہے جو ہماری اقتصادی حرکیات، سماجی تخلیقی صلاحیتوں اور ہزار سال پرانی تہذیبی حکمت کو یکجا کرتی ہے۔ ہمارا تعاون اس مشترکہ فہم کی عکاسی کرتا ہے کہ 21 ویں صدی میں خوشحالی اور سلامتی کی نوعیت کا تعین اس بات سے کیا جائے گا کہ قومیں کس طرح اختراعات، توانائی کی منتقلی کا انتظام کرنے اور اپنی تزویراتی خودمختاری کو مضبوط بنانے کے قابل ہیں۔ اس مقصد کے لیے، ہم نے نئے اہداف کے حصول اور اپنی تکمیلی طاقتوں کو یکجا کرنے کے لیے اپنے دوطرفہ تعلقات کو مزید گہرا اور متنوع بنانے کا عزم کیا ہے۔ ہمارا مقصد اٹلی کے ڈیزائن، مینوفیکچرنگ ایکسیلنس، اور عالمی معیار کے سپر کمپیوٹرز کے درمیان ایک طاقتور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے- جو اٹلی کی ایک صنعتی پاور ہاؤس کی حیثیت کی عکاسی کرتا ہے اور ہندوستان کی تیز رفتار اقتصادی ترقی، انجینئرنگ ٹیلنٹ، پیمانہ، اور جدت طرازی اور انٹرپرینیورشپ ایکو سسٹم کے ساتھ، 100-2000 سے زیادہ اسٹارٹوں کے ساتھ۔ یہ صرف ایک سادہ انضمام نہیں ہے، بلکہ قدر کی مشترکہ تخلیق ہے، جہاں ہماری متعلقہ صنعتی طاقتیں ایک دوسرے کو مزید بااختیار بناتی ہیں۔
یوروپی یونین اور ہندوستان کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ دونوں سمتوں میں تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ ہمارا مقصد 2029 تک اٹلی اور ہندوستان کے درمیان تجارت کے لیے 20 بلین یورو کے ہدف تک پہنچنے اور اس سے تجاوز کرنا ہے، جس میں دفاع اور ایرو اسپیس، صاف ٹیکنالوجی، مشینری، آٹو موٹیو پرزوں، کیمیکلز، فارماسیوٹیکل، ٹیکسٹائل، ایگری فوڈ، سیاحت اور دیگر شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔
"میڈ اِن اٹلی" ہمیشہ سے پوری دنیا میں فضیلت کا مترادف رہا ہے، اور آج اسے "میک ان انڈیا" پہل کے اعلیٰ معیار کے اہداف کے ساتھ قدرتی ہم آہنگی ملتی ہے۔ اس تناظر میں، ہندوستان کے لیے پیداوار میں اطالوی کاروباری اداروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اور اٹلی میں ہندوستانی صنعتوں کی بڑھتی ہوئی موجودگی، جس کی تعداد اب دونوں طرف 1,000 سے زیادہ ہے، مثبت علامات ہیں جو ہماری سپلائی چین کے انضمام کو مضبوط کریں گی۔
تکنیکی جدت ہماری شراکت داری کا مرکز ہے۔ آنے والی دہائیوں کو لامحدود گنجائش کے ساتھ ایک تکنیکی انقلاب کی شکل دی جائے گی، جس میں مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ، جدید مینوفیکچرنگ، اہم معدنیات، اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر جیسے شعبوں میں پیش رفت ہوگی۔ ہندوستان کا متحرک اختراعی ماحولیاتی نظام ۔جو انتہائی ہنر مند پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ اور اٹلی کی جدید صنعتی صلاحیتیں مل کر مذکورہ شعبوں میں ہمارے تعاون کو قدرتی اور اسٹریٹجک بناتی ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت اس کوشش کو مزید تقویت دے گی۔
ہندوستان کا ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ پہلے سے ہی بڑی تعداد میں ممالک، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کے درمیان زمین حاصل کر رہا ہے۔ خاص طور پر، مصنوعی ذہانت (اے آئی) پہلے ہی ہمارے معاشروں اور عالمی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ اٹلی اور ہندوستان نے طویل عرصے سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کیا ہے کہ اے آئی کی ترقی ذمہ دار اور انسانوں پر مرکوز ہو۔ اس نقطہ نظر سے ہندوستان اور اٹلی بھی اے آئی کو جامع ترقی کے لیے ایک طاقتور ٹول کے طور پر دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کے لیے، جہاں ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر اور قابل رسائی، کثیر لسانی ٹیکنالوجیز خلاء کو بڑھا سکتی ہیں بجائے کہ ان کو بڑھا سکتی ہیں۔
ہندوستان کے 'انسانی' وژن پر تعمیر کرتے ہوئے، جو کہ انسانوں کو ٹیکنالوجی کے مرکز میں رکھتا ہے اور اٹلی کی قیادت 'الگور-اخلاقیات' کو فروغ دینے میں اس کی انسانیت پسند روایت میں جڑی ہوئی ہے، ہماری شراکت کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اے آئی سماجی بااختیار بنانے کے لیے ایک اتپریرک کے طور پر کام کرے۔ ہمارا نقطہ نظر ہندوستان کی ڈیجیٹل توسیع کو اٹلی کی اخلاقی اور صنعتی مہارت کے ساتھ جوڑتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ٹیکنالوجی انسانی وقار کی خدمت کرتی ہے۔ محفوظ ڈیجیٹل تعاون، صلاحیت سازی، اور مضبوط سائبر انفراسٹرکچر میں بہترین طریقوں کا اشتراک کرکے، ہمارا مقصد ایک کھلی، قابل بھروسہ، اور مساوی ڈیجیٹل اسپیس بنانا ہے جہاں ہر ملک اے آئی سے موافقت اور استفادہ کر سکے۔ یہ وژن اٹلی کی جی 7 صدارت اور نئی دہلی میں منعقدہ اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 کے نتائج کے لیے بنیادی ہے۔
اے آئی کو انسانوں کے ذریعہ انسانوں کے لیے بنائے گئے ایک آلے کے طور پر علاج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی نہ تو افراد کی جگہ لے سکتی ہے اور نہ ہی ان کے بنیادی حقوق کو مجروح کر سکتی ہے۔ اور نہ ہی اسے عوامی مباحثے میں ہیرا پھیری یا جمہوری عمل کو خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بڑھتی ہوئی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں آزادی اور انسانی وقار کے تحفظ کے لیے ہمارا نقطہ نظر بالکل اسی چیلنج میں جڑا ہوا ہے۔
توانائی ہماری شراکت داری کا ایک اور اہم ستون ہے۔ توانائی کے متنوع ذرائع میں عالمی منتقلی کے لیے جدت، سرمایہ کاری اور تعاون کی ضرورت ہے۔ ہندوستان اور اٹلی قابل تجدید توانائی اور ہائیڈروجن ٹکنالوجی سے لے کر سمارٹ گرڈ اور لچکدار بنیادی ڈھانچے تک کے شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ سبز ہائیڈروجن برآمدات کا مرکز بننے کی ہندوستان کی کوششیں بے پناہ صلاحیت رکھتی ہیں، وہیں یہ قابل تجدید بنیادی ڈھانچے میں اٹلی کی جدید ٹیکنالوجی اور یورپ کے لیے توانائی کے گیٹ وے کے طور پر اس کے اسٹریٹجک کردار کی بھی تکمیل کرتی ہے۔
جسمانی، ڈیجیٹل اور انسانی رابطہ وہ دھاگہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ ہندوستان اور اٹلی دونوں عالمی معیشت کے دو اہم مرکزوں یعنی ہند-بحرالکاہل اور بحیرہ روم کے خطوں کے عین وسط میں واقع ہیں اور ان خطوں کو الگ الگ دائروں کے طور پر نہیں بلکہ تیزی سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے خطوں کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔
درحقیقت ہم اس کے ظہور کا مشاہدہ کر رہے ہیں جسے "انڈو-میڈیٹیرینین" کہا جا سکتا ہے جو کہ تجارت، ٹیکنالوجی، توانائی، ڈیٹا اور خیالات کے لیے ایک اہم راہداری ہے، جو بحر ہند کو یورپ سے جوڑتا ہے۔ یہ بالکل اسی باہم مربوط جگہ کے اندر ہے کہ ہمارا رشتہ قدرتی طور پر ایک منفرد اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل ہوتا ہے۔ ایک ایسی شراکت جو دو براعظموں کو جوڑتی ہے اور دنیا کی نئی حرکیات کو تشکیل دیتی ہے۔
اس تناظر میں، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور ایک ایسے وژن کی نمائندگی کرتا ہے جس کا مقصد ہمارے علاقوں کو جدید ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل نیٹ ورکس، توانائی کے نظام اور مضبوط سپلائی چینز کے ذریعے جوڑنا ہے۔ ہندوستان اور اٹلی بھی اس وژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دوسرے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
ہم اپنے ممالک کے درمیان گہری شراکت داری اور دیرینہ ثقافتی تعلقات کے ذریعے اپنے مشترکہ چیلنجوں سے نمٹ سکتے ہیں۔ ہندوستانی ثقافت میں، 'دھرم' کا تصور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے جو ہمارے اعمال کی رہنمائی کرتا ہے۔ 'واسودھائیو کٹمبکم' کا اصول - جس کا مطلب ہے 'پوری دنیا ایک خاندان ہے' - آج کے باہم مربوط ڈیجیٹل دور میں مضبوطی سے گونجتا ہے۔ ایسی اقدار موروثی طور پر اٹلی کی انسان دوست روایت میں بھی جھلکتی ہیں، جس کی جڑیں نشاۃ ثانیہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ روایت ہر فرد کے وقار اور لوگوں اور معاشروں کو متحد کرنے کی ثقافت کی طاقت پر زور دیتی ہے۔
اس لیے ہمارے مشترکہ وژن کا مقصد مرکز میں ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک مضبوط اور مستقبل کے حوالے سے ہندوستان-اٹلی شراکت داری کی بنیاد رکھنا ہے۔
یہ مضمون ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے مشترکہ طور پر لکھا ہے۔