اسرائیل میں اگلے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری، اہم باتوں پر ایک نظر
منگل کی دیر رات پولنگ ختم ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں کے درمیان اقتدار کی کھینچ تان شروع ہونے کا امکان ہے۔
Published : October 27, 2026 at 12:27 PM IST
یروشلم: اسرائیل میں جاری انتخابات کو بڑے پیمانے پر ملک کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے وزیر اعظم، بنجمن نیتن یاہو پر ایک ریفرنڈم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور پولنگ کے رجحانات ان کے حریف، سابق فوجی چیف آف اسٹاف گاڈی آئزن کوٹ کے ساتھ ایک سخت مقابلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
تاہم، اسرائیلی عوام افراد کو نہیں بلکہ جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں، جو بعد میں اکثریت کے لیے اتحاد کر لیتی ہیں۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ، جسے 'کنیسٹ' کہا جاتا ہے، اس میں آج تک کسی ایک جماعت نے کبھی اکثریت حاصل نہیں کی ہے۔ منگل کی دیر رات پولنگ ختم ہونے کے بعد، ایک حکمران اتحاد قائم کرنے اور اگلے وزیر اعظم کا نام طے کرنے کے لیے—چھوٹی اور بڑی جماعتوں کے درمیان—اقتدار کے حصول کی کھینچ تان شروع ہونے کا قوی امکان ہے۔
اگرچہ نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان ہونے میں کئی ہفتے یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن انتخابی موضوعات، اہم پارٹیوں اور رہنماؤں، اسرائیلیوں کے رجحانات اور سماجی تقسیم، نیز ان انتخابات کے بین الاقوامی اثرات جیسے اہم پہلوؤں پر خاص باتیں پیش خدمت ہیں۔
سات اکتوبر کے حملوں کے اثرات
یہ الیکشن حماس کی قیادت میں سات اکتوبر سال 2023 کو ہونے والے حملے کے اثرات کے پس منظر میں ہو رہا ہے، جس میں عسکریت پسندوں نے 1,200 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، اور 251 دیگر کو یرغمال بنا لیا تھا، اور اس کے بعد غزہ اور اس سے باہر شروع ہونے والی جنگیں بھی اس پس منظر کا حصہ ہیں۔
اسرائیل کی تاریخ کے اس سب سے مہلک دن کو انتخابی مہمات میں نمایاں طور پر پیش کیا گیا۔ اسرائیلیوں نے جنگ سے تباہ حال غزہ کی انسانی صورت حال کے بجائے سات اکتوبر کے ارد گرد سکیورٹی کی ناکامیوں اور اپنے معاشرے پر پڑنے والے بڑے بوجھ پر توجہ مرکوز کی ہے۔
یروشلم کے ایک تھنک ٹینک، 'اسرائیل ڈیموکریسی انسٹی ٹیوٹ' کے مطابق، تقریباً 68 فیصد یہودی اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ سات اکتوبر کے حوالے سے ان کے رویے اس بات کا فیصلہ کرنے میں ایک مرکزی عنصر ہیں کہ کس پارٹی کی حمایت کی جائے۔
نیتن یاہو نے سات اکتوبر کے واقعات پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کے مطالبات کی مخالفت کی ہے اور وہ ایران سمیت تمام محاذوں پر سخت گیر موقف برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جب کہ اپوزیشن سات اکتوبر کو سکیورٹی کی ناکامی میں ان کے کردار اور الٹرا آرتھوڈوکس یہودیوں کو فوجی سروس سے استثنیٰ دینے کی ان کی کوششوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس نے طویل جنگوں کے اس دور میں عام عوام کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔
یہودی اسرائیلیوں میں فوجی سروس کے حوالے سے مذہبی تقسیم
ملک کے جنگی حالت میں ہونے کے باعث، 'اسرائیل ڈیموکریسی انسٹی ٹیوٹ' کے سروے میں شامل تقریباً ایک چوتھائی یہودی ووٹرز نے لازمی فوجی سروس کو اس بات کا فیصلہ کرنے میں ایک اہم عنصر قرار دیا کہ کس پارٹی کی حمایت کی جائے۔
نیتن یاہو کے حکمران اتحاد طویل عرصے سے الٹرا آرتھوڈوکس (بنیاد پرست) جماعتوں پر انحصار کرتے رہے ہیں، جو مذہبی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کے لیے لازمی فوجی سروس سے استثنیٰ کا مطالبہ کرتی ہیں۔ دوسری طرف، نیتن یاہو کے حریف آئزن کوٹ—جنہوں نے غزہ میں جنگ کے دوران اپنے ایک بیٹے اور دو بھتیجوں کو کھو دیا—نے اس عملی استثنیٰ کو ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔
مقابلے میں شامل اہم پارٹی رہنما
اس الیکشن میں تین درجن سے زائد پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں، اور توقع ہے کہ تقریباً ایک درجن پارٹیاں پارلیمنٹ میں داخلے کے لیے ضروری نشستیں جیت لیں گی۔ 77 سالہ نیتن یاہو قوم پرست جماعت 'لیکوڈ' کی قیادت کر رہے ہیں، جو اسرائیل کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ ان کی سیاسی وراثت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔
66 سالہ آئزن کوٹ چار دہائیوں تک اسرائیلی فوج کے مختلف عہدوں پر کام کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ سال 2022 میں سیاست میں قدم رکھنے کے بعد، وہ اب سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی—اعتدال پسند 'یاشار'—کی قیادت کر رہے ہیں۔ دیگر اہم امیدواروں میں 54 سالہ نفتالی بینیٹ شامل ہیں، جو سابق وزیر اعظم اور کسی زمانے میں نیتن یاہو کے معاون رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنے اعتدال پسند ساتھی یائر لیپڈ کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ پینل بنایا ہے۔
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50 سالہ اتمار بن گویر اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر اور موجودہ اتحاد میں شامل ایک انتہائی دائیں بازو کی انتہا پسند قوم پرست پارٹی کے رہنما ہیں۔ 64 سالہ یائر گولان ایک سابق جنرل ہیں جو 'ڈیموکریٹس' کی قیادت کر رہے ہیں، یہ ایک اعتدال پسند بائیں بازو کی پارٹی ہے جو فلسطینی ریاست کے قیام کی حامی ہے۔
فلسطینیوں کی حالتِ زار کو انتخابی مہم میں بہت کم جگہ ملی
اسرائیلی عوام کی بڑی تعداد فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف ہے۔ نیتن یاہو نے اپنے مخالفین پر اپنے اس نعرے کے ساتھ فلسطینی ریاست قائم کرنے کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا ہے: "دائیں بازو یا فلسطین۔" اسی وجہ سے کسی بھی بڑے امیدوار نے طویل عرصے سے معطل امن عمل کی طرف واپسی کی وکالت نہیں کی ہے، تاہم ان کے کچھ مخالفین نے مغربی کنارے میں آباد کاروں کے گروہوں کی جانب سے کیے جانے والے تشدد کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔
یہاں تک کہ منصور عباس، جو ایک فلسطینی عرب سیاست دان ہیں اور 'راعم' (عرب اکثریتی پارٹی) کے سربراہ ہیں—جو سال 2021 میں حکمران اتحاد میں شامل ہونے والی پہلی عرب قیادت والی پارٹی بنی تھی—وہ بھی وسیع تر اسرائیلی-فلسطینی تنازع پر توجہ مرکوز نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے، ان کی انتخابی مہم عرب برادریوں میں جرائم سے متعلق خدشات کے گرد مرکوز رہی ہے۔ عباس نے ایک مرکزی دھارے کے یہودی سیاست دان کو اپنا نائب بھی نامزد کیا ہے تاکہ وہ خود کو اگلے اتحاد میں ایک ممکنہ شراکت دار کے طور پر پیش کر سکیں۔
اسرائیلی الیکشن کے بین الاقوامی سطح پر اثرات
ایران کے ساتھ غیر حل شدہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان قائم دیرینہ اتحاد کا امتحان بن گئی ہے، جسے دونوں ممالک نے مشترکہ طور پر 28 فروری کو شروع کیا تھا۔ دریں اثنا علاقائی سطح پر مذاکرات بھی جاری ہیں کیونکہ خطے کے عرب ممالک اور بہت سے ایرانی عوام مکمل جنگ کی ممکنہ واپسی کے بارے میں فکر مند ہیں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے نیتن یاہو کی دوبارہ انتخاب کے لیے توثیق کی، جس سے وزیر اعظم کو تقویت ملی۔ وہیں امریکہ میں بھی وسط مدتی انتخابات ایک ہفتے میں ہونے والے ہیں، اور اسرائیل – فلسطینیوں کے ساتھ اپنے سلوک سے لے کر غزہ میں جنگ کے دوران اپنے طرزِ عمل تک – تمام پس منظر امریکی انتخابی مہمات میں نمایاں طور پر شامل ہے۔
غزہ میں جنگ کے نتیجے میں دنیا کے بڑے حصے میں اسرائیل کی شبیہ شدید طور پر خراب ہوئی ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف ایک بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری بھی موجود ہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں اور اقوامِ متحدہ کے حکام نے اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگایا ہے، جس کی اسرائیل سختی سے تردید کرتا ہے۔ اگلی حکومت کو اسرائیل کے بین الاقوامی امیج اور تعلقات کو بہتر بنانے میں ایک مشکل کام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
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