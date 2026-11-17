آئی ایس اے کا پانچ سالہ منصوبہ: عالمی سولر لیڈرشپ، توانائی سلامتی اور کلائمیٹ ڈپلومیسی پر بھارت کی نظر
انٹرنیشنل سولر الائنس کا نیا منصوبہ بھارت سولر لیڈرشپ، صاف توانائی ماحولیاتی سفارت کاری کو آگے بڑھانے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔
Published : November 17, 2026 at 12:45 PM IST
نئی دہلی: ترکیہ کے شہر انطالیہ میں اقوام متحدہ کی 31ویں ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس (کوپ 31) کے موقعے پر پیش کی گئی انٹرنیشنل سولر الائنس (آئی ایس اے) کی سال 2027 تا 2031 کی پانچ سالہ حکمت عملی عالمی شمسی توانائی کے ایجنڈے میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا محور محض شمسی توانائی کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے بجائے بڑے پیمانے پر اس کے نفاذ کے لیے درکار مالی، تکنیکی اور ادارہ جاتی ماحول کی تعمیر ہے۔
آئی ایس اے کے ڈائریکٹر جنرل آشیش کھنہ نے کہا کہ اگلا بڑا چیلنج گرڈ ڈیجیٹائزیشن، مربوط توانائی کی منصوبہ بندی، توانائی کے اسٹوریج اور ادارہ جاتی استعداد کار میں اضافے کے ذریعے شمسی توانائی کے فروغ کے لیے سازگار حالات پیدا کرنا ہے۔
اس حکمت عملی کا مقصد شمسی توانائی کی پیداوار کو بیٹری اسٹوریج، لچکدار بجلی کے گرڈز اور مؤثر ریگولیٹری فریم ورک کے ساتھ جوڑ کر قابل تجدید توانائی کے وعدوں کو قابل عمل منصوبوں میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ، ترقی پذیر معیشتوں میں سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے ضمانتوں اور خطرات کو کم کرنے والے طریقہ کار کی مدد سے مقامی کرنسی میں فنانسنگ کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔
آئی ایس اے عالمی ماحولیاتی وعدوں کو قومی سطح پر عملی جامہ پہنانے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ شمسی توانائی کا پھیلاؤ سستی، قابل اعتماد اور محفوظ توانائی فراہم کرے، کوپ 31 کی صدارت کے ’کلائمیٹ امپلیمینٹیشن برج‘ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔
آئی ایس اے کے بانی محرک کی حیثیت سے، یہ حکمت عملی بھارت کو گلوبل ساؤتھ میں اپنی قیادت کو مستحکم کرنے، ملکی شمسی ٹیکنالوجی کے لیے منڈیوں کو وسعت دینے اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے ساتھ ترقیاتی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔
عالمی سطح پر شمسی توانائی کی صلاحیت سال 2015 میں تقریباً 200 گیگا واٹ سے بڑھ کر اب تقریباً 3 ٹیرا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم، ترقی پذیر ممالک کو اب بھی فنانسنگ کی بلند لاگت، ٹیکنالوجی تک محدود رسائی، ناکافی ادارہ جاتی صلاحیتوں اور بجلی کے گرڈز میں وقفے وقفے سے پیدا ہونے والی قابل تجدید توانائی کو ضم کرنے جیسی مشکلات کا سامنا ہے۔ آئی ایس اے کا مقصد ان رکاوٹوں کو دور کرنا اور سال 2031 تک عالمی شمسی توانائی کی تنصیبات کو 6 ٹیرا واٹ تک پہنچانے میں مدد کرنا ہے، تاکہ شمسی توانائی کو سستی بجلی، صنعتی ترقی، توانائی کے تحفظ اور معاشی نمو کا محرک بنایا جا سکے۔
بھارت کی قیادت اور توانائی کا تحفظ
اس حکمت عملی میں بھارت کی اہمیت اتحاد کے قیام میں اس کے مرکزی کردار کی مرہون منت ہے۔ بھارت اور فرانس نے نومبر سال 2015 میں پیرس میں منعقدہ اقوام متحدہ کی ماحولیاتی کانفرنس کے دوران مشترکہ طور پر انٹرنیشنل سولر الائنس (آئی ایس اے) کا آغاز کیا تھا۔ ہریانہ کے شہر گروگرام میں ہیڈ کوارٹر رکھنے والی یہ تنظیم شمسی توانائی سے مالا مال ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرتی ہے تاکہ ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور استعداد کار میں اضافے کے شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔
یہ اقدام بین الاقوامی ماحولیاتی سفارت کاری میں قابل تجدید توانائی کو مرکزی حیثیت دینے اور توانائی کی عالمی منتقلی میں ترقی پذیر ممالک کو ایک مضبوط آواز فراہم کرنے کے بھارت کے عزم کا عکاس ہے۔ نئی حکمت عملی قومی وعدوں کو سرمایہ کاری کے لیے تیار منصوبوں، مالیاتی اداروں، ٹیکنالوجی فراہم کرنے والوں اور ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ جوڑتی ہے۔
یہ حکمت عملی بھارت کو افریقہ، ایشیا، لاطینی امریکہ، کیریبین اور چھوٹے جزیرہ نما ترقی پذیر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہے، جن میں سے کئی ممالک میں شمسی توانائی کے بے پناہ امکانات موجود ہیں لیکن ان سے استفادہ کرنے کے لیے سرمائے اور مہارت کی کمی ہے۔ سولر پارکس، چھتوں پر نصب ہونے والے سولر سسٹمز اور غیر مرکزی ایپلی کیشنز میں بھارت کا تجربہ، اس کی بڑھتی ہوئی مینوفیکچرنگ صلاحیتوں کے ساتھ مل کر بھارتی کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کو ان منڈیوں کے منصوبوں میں حصہ لینے میں مدد دے سکتا ہے۔
Day 4 at the ISA Solar Hub | #COP31 ☀️ A day of conversations. A shared ambition to accelerate the energy transition. ☀️ ISA Solar Hub brought together leaders, experts and partners to explore pathways for mobilising capital for Africa’s clean energy transition, strengthening domestic institutional investment across the Global South, and building heat resilience in agriculture through #Agrivoltaics. From innovative financing platforms and investment partnerships to climate-resilient agricultural systems, the conversations focused on turning opportunities into scalable solutions. Here’s a glimpse of the conversations and connections that shaped the day. The journey continues at the ISA Solar Hub, #COP31. Stay Tuned. @nsia_nigeria | @Vasudha_Fnd | @climaesociedade | @Ashish_Khanna #ISAatCOP31 #COP31Türkiye #SolarForAll #EnergyTransition #ClimateAction #GlobalSouth #AgriPV— International Solar Alliance (@isolaralliance) November 15, 2026
توانائی کا تحفظ ایک اور اہم پہلو ہے۔ درآمد شدہ فوسل فیولز (تیل و گیس) پر بھارت کا انحصار اسے عالمی منڈی میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ، جغرافیائی سیاسی تناؤ اور بحری سپلائی روٹس میں تعطل جیسے خطرات سے دوچار کرتا ہے۔ لہٰذا، ملکی سطح پر قابل تجدید توانائی کی پیداوار میں اضافہ کرنا ماحولیاتی ترجیح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معاشی اور اسٹریٹجک ضرورت بھی ہے۔
نئی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت کے مطابق، 31 اکتوبر سال 2026 تک بھارت کی نصب شدہ شمسی توانائی کی صلاحیت تقریباً 174.55 گیگا واٹ تک پہنچ گئی ہے، جو 2014 میں محض 2.8 گیگا واٹ تھی۔ ملک نے سال 2030 کی مقررہ مدت سے پانچ سال قبل ہی اپنی مجموعی نصب شدہ بجلی کی صلاحیت کا 50 فیصد غیر فوسل (ماحول دوست) ذرائع سے حاصل کرنے کا ہدف بھی پورا کر لیا ہے۔ بھارت کا وسیع تر عزم سال 2030 تک غیر فوسل ذرائع سے بجلی کی پیداواری صلاحیت کو 500 گیگا واٹ تک پہنچانا ہے۔
اس توسیع کو برقرار رکھنے کے لیے ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن نیٹ ورکس، بیٹری اسٹوریج، جدید گرڈ انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل مینجمنٹ سسٹمز میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ شمسی توانائی کی پیداوار کو اسٹوریج اور لچکدار گرڈز کے ساتھ مربوط کرنے سے نظام کے استحکام میں بہتری آئے گی، پیداوار کے اتار چڑھاؤ کو سنبھالا جا سکے گا اور روایتی پاور پلانٹس پر انحصار کم ہوگا۔
فنانسنگ اور مینوفیکچرنگ کے مواقع
اس حکمت عملی میں جدید فنانسنگ پر زور دیے جانے سے بھارتی ترقیاتی مالیاتی اداروں، بینکوں اور نجی سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ ترقی پذیر معیشتوں میں شمسی توانائی کے فروغ کی راہ میں قرضوں کی بلند لاگت، کرنسی کے اتار چڑھاؤ اور سرمایہ کاری کے خطرات اب بھی بڑی رکاوٹیں ہیں۔
Highlights Day 3 at #COP31 ☀️ How do we take solar to the countries and communities that need it most? This was at the heart of the conversations on Day 3 at the ISA Solar Hub. Discussions spanned Africa's pathway to large-scale solar deployment, ISA's ambition to enable 6 TW of solar by 2031, the role of states and local governments in accelerating implementation, and the need for more resilient and diversified solar supply chains. Across these conversations, ISA’s strategies to accelerate solar deployment came into focus, connecting countries with finance, technology, institutional support, skilling, capacity building, and partnerships to turn solar potential into projects on the ground. 📺 Watch through for key takeaways. Stay tuned for more highlights and daily updates from ISA Pavilion. @turkiyecop31 | @Ashish_Khanna | @orfonline | @ORFAmerica | @karanmangotra | @RodrigoSauaia | @FCorvaro #ISAatCOP31 #COP31 #SolarForAll #EnergyTransition #ClimateAction #COP31Türkiye— International Solar Alliance (@isolaralliance) November 14, 2026
ضمانتوں اور خطرات کو کم کرنے والے آلات کے تعاون سے مقامی کرنسی میں فنانسنگ کو فروغ دینے کی آئی ایس اے کی تجویز کا مقصد منصوبوں کو مالی طور پر قابل عمل بنانا اور سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ انڈین رینیوایبل انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی، سرکاری شعبے کے بینک اور انفراسٹرکچر فنانسرز جیسے ادارے منصوبوں کی تشکیل اور غیر ملکی زرمبادلہ کے خطرات کو کم کرنے کے لیے کثیرالجہتی ترقیاتی بینکوں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔
مجوزہ ’کیٹالیٹک فنانس ہب‘ چھوٹے منصوبوں کو یکجا کر کے بڑے پورٹ فولیوز میں تبدیل کر سکتا ہے خاص طور پر غیر مرکزی سولر تنصیبات، دیہی بجلی کی فراہمی اور سولر پلس اسٹوریج منصوبوں میں، جو ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش ہوں۔
200 ملین ڈالر مالیت کی ’افریقہ سولر فیسیلٹی‘، جسے ’افریقہ 50‘، ورلڈ بینک گروپ، ’سسٹین ایبل انرجی فار آل‘ اور نائجیریا سوورین انویسٹمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے، کا مقصد افریقی برادریوں میں غیر مرکزی قابل تجدید توانائی کے حل کے لیے لچکدار اور طویل مدتی فنانسنگ فراہم کرنا ہے۔ اسی طرح آئی ایس اے کے ’سڈز پلیٹ فارم‘ نے تقریباً 500 ملین ڈالر مالیت کے شمسی توانائی اور اسٹوریج منصوبوں کے لیے 18 جزیرہ نما ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا ہے۔ یہ اقدامات چھوٹی معیشتوں کو سرمایہ کاری کی رکاوٹوں پر قابو پانے میں مدد دے سکتے ہیں، جب کہ بھارتی کمپنیوں کے لیے بھی نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔
یہ حکمت عملی عالمی سطح پر سولر مینوفیکچرنگ کا مرکز بننے کے بھارت کے عزم کو بھی تقویت دیتی ہے۔ اعلیٰ کارکردگی والے سولر فوٹو وولٹک ماڈیولز کے لیے 24,000 کروڑ روپے کے بجٹ سے شروع کی گئی پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو (پی ای آئی) اسکیم کا مقصد ایک مربوط ملکی مینوفیکچرنگ نظام تیار کرنا، درآمدات پر انحصار کم کرنا اور تکنیکی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہے۔
جیسے جیسے ملکی پیداوار میں اضافہ ہوگا، بھارتی مینوفیکچررز کو بڑے پیمانے پر پیداوار کے معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے بڑی منڈیوں اور بین الاقوامی شراکت داریوں کی ضرورت ہوگی۔ آئی ایس اے کی رکنیت انہیں افریقہ، جنوب مشرقی ایشیا، لاطینی امریکہ اور جزیرہ نما معیشتوں کی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ طلب کو یکجا کرنے سے سولر ماڈیولز، انورٹرز، بیٹریوں اور منی گرڈ سسٹمز کی بڑی اور زیادہ متوقع مانگ پیدا ہو سکتی ہے۔
بھارت سولر پارکس، چھتوں پر نصب ہونے والے سولر سسٹمز اور زرعی شعبے کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے اپنے تجربات بھی دیگر ممالک کے ساتھ بانٹ سکتا ہے۔ تکنیکی معیارات اور ٹیکنالوجی روڈ میپس پر باہمی تعاون سے ملکی مینوفیکچررز کے برآمدی امکانات مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔
مصنوعی ذہانت (AI)، ڈیجیٹائزیشن اور توانائی کا ذخیرہ
بجلی کی پیداوار میں شمسی توانائی کے بڑھتے ہوئے حصے کی وجہ سے گرڈ مینجمنٹ پر نئے تقاضے سامنے آ رہے ہیں۔ چونکہ شمسی توانائی کی پیداوار موسم اور سورج کی روشنی پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے بجلی کے نظام میں رسد اور طلب کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے لیے زیادہ لچک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیٹری اسٹوریج، اسمارٹ گرڈز، ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور جدید پیش گوئی اب ناگزیر ہوتے جا رہے ہیں۔
مصنوعی ذہانت پر مبنی پیش گوئی کے نظام شمسی توانائی کی پیداوار اور بجلی کی کھپت کے اندازوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، جب کہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ آلات کی خرابیوں کی نشاندہی کرنے، دیکھ بھال کو بہتر بنانے اور آپریٹنگ اخراجات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
آئی ایس اے کا گلوبل کیپبلٹی سینٹر ’شائن‘، اس کی مصنوعی ذہانت سے لیس ’آئی ایس اے اکیڈمی‘ اور 17 سولر ٹیکنالوجی ایپلیکیشن ریسورس سینٹرز مہارت کو مضبوط بنانے اور ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کو آسان بنانے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ یہ ادارے بھارتی یونیورسٹیوں، تکنیکی اداروں اور کمپنیوں کو بین الاقوامی تحقیق، تربیت اور استعداد کار میں اضافے کے منصوبوں میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔
بھارت اس اتحاد کو بیٹری ٹیکنالوجیز، پمپڈ اسٹوریج، اسمارٹ گرڈ سلوشنز اور ڈیجیٹل انرجی مینجمنٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ شمسی توانائی کو اسٹوریج کے ساتھ مربوط کرنے سے دن کی روشنی کے اوقات کے بعد بھی بجلی کی دستیابی میں بہتری آئے گی، فراہمی کا اعتماد مضبوط ہوگا اور روایتی بیک اپ پاور جنریشن کی ضرورت کم ہوگی۔
افریقہ اور جزیرہ نما ممالک کے ساتھ شراکت داری
اس حکمت عملی میں توانائی تک رسائی پر دی جانے والی توجہ افریقہ اور بحر ہند و بحرالکاہل کے جزیرہ نما ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات کے حوالے سے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ کئی افریقی ممالک میں دور دراز کی آبادیوں تک روایتی بجلی کے گرڈز کی توسیع اب بھی مہنگی اور دشوار ہے۔ غیر مرکزی سولر تنصیبات، منی گرڈز اور شمسی توانائی سے چلنے والا آبپاشی کا نظام اس کا عملی متبادل فراہم کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان دیہی علاقوں میں جہاں گرڈ کنیکٹیویٹی محدود ہے۔
دیہی علاقوں میں بجلی کی فراہمی، زرعی شعبے کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے اور چھتوں پر سولر پینلز لگانے میں بھارت کا تجربہ ایسے ماڈلز پیش کرتا ہے جنہیں شراکت دار ممالک اپنا سکتے ہیں۔ ’پی ایم کُسم‘ جیسے اقدامات، جو زرعی پمپوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کو فروغ دیتے ہیں، اور ’پی ایم سوریہ گھر: مفت بجلی یوجنا‘، جو گھریلو چھتوں پر سولر تنصیبات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، بیرون ملک بھی اسی طرح کے پروگراموں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں۔
’افریقہ سولر فیسیلٹی‘ سولر انجینئرنگ، آلات کی تیاری اور منصوبوں کی ترقی میں مہارت رکھنے والی بھارتی کمپنیوں کے لیے نئے مواقع پیدا کر سکتی ہے۔ اس طرح کے منصوبے ٹیکنالوجی کی منتقلی، سرمایہ کاری اور مقامی استعداد کار میں اضافے کے ذریعے بھارت کی ترقیاتی شراکت داریوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔
چھوٹے جزیرہ نما ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تعاون بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بہت سی جزیرہ نما معیشتیں بجلی کی پیداوار کے لیے درآمد شدہ ڈیزل پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے خاص طور پر متاثر ہوتی ہیں۔ بیٹری اسٹوریج کے ساتھ شمسی توانائی کا استعمال ایندھن کی درآمد پر انحصار کم کر سکتا ہے، عالمی سطح پر قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے اثرات کو محدود کر سکتا ہے اور توانائی کے نظام کی لچک کو بہتر بنا سکتا ہے۔
ماحولیاتی سفارت کاری اور گلوبل ساؤتھ کی قیادت
آئی ایس اے کی یہ حکمت عملی بھارت کے لیے سفارتی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ ماحولیاتی وعدوں اور ان پر عمل درآمد کے لیے دستیاب وسائل کے درمیان پائے جانے والے فرق سے متعلق ترقی پذیر ممالک کے دیرینہ خدشات کا ازالہ کرتی ہے۔ ترقی پذیر معیشتیں مسلسل سستی فنانسنگ، ٹیکنالوجی کی منتقلی، استعداد کار میں اضافے اور بین الاقوامی تعاون کا مطالبہ کرتی رہی ہیں، جبکہ اس بات پر بھی زور دیتی رہی ہیں کہ ماحولیاتی اقدامات میں ان کی ترقیاتی ترجیحات اور توانائی کی ضروریات کو مدنظر رکھا جانا چاہیے۔
منصوبوں کی تیاری، فنانسنگ، ادارہ جاتی صلاحیت اور ٹیکنالوجی کی شراکت داری پر توجہ مرکوز کر کے آئی ایس اے کا یہ نقطہ نظر ان میں سے کئی خدشات کو دور کرتا ہے۔ بھارت اس اتحاد کو ماحولیاتی مذاکرات میں گلوبل ساؤتھ کی اجتماعی آواز کو مضبوط بنانے اور توانائی کی ایک ایسی منتقلی کی وکالت کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے جو ماحولیاتی طور پر پائیدار اور معاشی طور پر قابل عمل ہو۔
یہ حکمت عملی یہ ظاہر کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ ماحولیاتی تعاون سستی بجلی، روزگار، صنعتی ترقی اور توانائی تک بہتر رسائی کے ذریعے ٹھوس فوائد فراہم کر سکتا ہے۔ آئی ایس اے کے ہیڈ کوارٹر کے میزبان کی حیثیت سے، بھارت شمسی توانائی کے شعبے میں بین الاقوامی معیارات، سرمایہ کاری کے فریم ورک اور ٹیکنالوجی شراکت داریوں کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہے۔
چیلنجز اور مستقبل کا لائحہ عمل
اس حکمت عملی کی کامیابی کا انحصار اہم عملی رکاوٹوں پر قابو پانے پر ہوگا۔ مطلوبہ پیمانے پر سستی فنانسنگ اکٹھا کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوگا۔ سال 2031 تک عالمی سطح پر شمسی توانائی کی تنصیبات کو مجوزہ 6 ٹیرا واٹ کے ہدف تک پہنچانے کے لیے نہ صرف بجلی کی پیداوار بلکہ توانائی کے ذخیرے (اسٹوریج)، ٹرانسمیشن، تقسیم اور معاون ٹیکنالوجیز میں بھی بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔
ترقی پذیر ممالک کو منصوبوں کی نشاندہی کرنے، قابلِ عمل مالیاتی تجاویز (بینک ایبل پروپوزلز) تیار کرنے، فنانسنگ کے انتظامات پر بات چیت کرنے اور انفراسٹرکچر کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط ادارہ جاتی صلاحیتوں کی ضرورت ہوگی۔ آئی ایس اے کا گلوبل کیپبلٹی سینٹر اور ’اسٹار-سی‘ مراکز تکنیکی معاونت اور تربیت کے ذریعے ان خامیوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
گرڈ انفراسٹرکچر ایک اور انتہائی اہم ضرورت ہے۔ مناسب ٹرانسمیشن کی صلاحیت، اسٹوریج اور جدید انتظامی نظام کے بغیر، شمسی توانائی کی پیداوار میں اضافہ بجلی کی قابل اعتماد فراہمی میں تبدیل نہیں ہو سکے گا۔ اتحاد کو اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ اس کے اقدامات محدود مالی اور ادارہ جاتی وسائل رکھنے والے ممالک، خاص طور پر کم ترقی یافتہ ممالک اور چھوٹی جزیرہ نما معیشتوں تک پہنچیں۔
بھارت کے لیے ضروری ہے کہ عالمی سطح پر اس کی قیادت ملکی سطح پر ہونے والی پیش رفت سے ہم آہنگ ہو، جس میں سولر مینوفیکچرنگ کو فروغ دینا، درآمد شدہ اہم پرزہ جات پر انحصار کم کرنا، گرڈ انفراسٹرکچر کو جدید بنانا اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کی مالی پائیداری کو یقینی بنانا شامل ہے۔
آئی ایس اے کی حکمت عملی کا اصل امتحان یہ ہوگا کہ آیا اس کے فنانسنگ، ٹیکنالوجی اور استعداد کار میں اضافے کے اقدامات ترقی پذیر ممالک کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ شمسی توانائی کے امکانات کو قابلِ اعتماد اور سستی بجلی میں تبدیل کر سکیں۔ 6 ٹیرا واٹ کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے حکومتوں، کثیرالجہتی اداروں اور نجی شعبے کے شراکت داروں کے درمیان مسلسل سرمایہ کاری اور باہمی ہم آہنگی کی ضرورت ہوگی۔ بھارت کے لیے اصل موقع یہ ہے کہ وہ اپنے ملکی تجربے کو عملی تعاون میں ڈھالے اور صاف توانائی کی عالمی منتقلی (کلین انرجی ٹرانزیشن) میں اپنے کردار کو مزید وسعت دے۔
منوہر پاریکر انسٹی ٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ اینالیسز کے سینئر فیلو اور ماحولیاتی تبدیلی کے امور کے ماہر اتم کمار سنہا کے مطابق، پیرس میں منعقدہ ماحولیاتی کانفرنس کے بعد سے گزشتہ 10 برسوں میں بھارت آئی ایس اے جیسے اداروں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کے حوالے سے ماحولیاتی قیادت کا کردار ادا کر رہا ہے۔
سنہا نے ’ای ٹی وی بھارت‘ کو بتایا کہ "اس کے علاوہ، بھارت نے ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والی آفات کے مطالعے کا نظام بھی قائم کیا ہے اور کئی انفرادی عہد بھی کیے ہیں۔" انہوں نے وضاحت کی کہ ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے پر بھارت کے عالمی قائدانہ کردار کو اس لیے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ملکی سطح پر بھی ٹھوس اقدامات کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا، "بھارت محض زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا بلکہ گرین پالیسیز اور شمسی توانائی جیسے قابل تجدید ذرائع کے فروغ کے لیے عملی طور پر پرعزم ہے۔"