ایران کی جنگی طاقت: ہتھیاروں، میزائلوں اور ڈرونز کا ذخیرہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے ایک طاقتور ہتھیار
امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کب تک چلے گی اس کا تعین ایران کے میزائل اور ڈرون کے ذخیرے سے ہوگا۔
Published : March 9, 2026 at 2:11 PM IST
نئی دہلی: ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ یہ تنازعہ تیزی سے فوجی طاقت کا امتحان بنتا جا رہا ہے جو نہ صرف میدان جنگ کی حکمت عملی پر منحصر ہے بلکہ ہتھیاروں کے ذخیرے پر بھی۔
ایران کے پاس مغربی ایشیا کا سب سے بڑا بیلسٹک میزائل اسلحہ ہے، بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں (ڈرونز) کا تیزی سے پھیلتا ہوا بیڑا ہے، جو کہ امریکہ اور اسرائیل جیسے تکنیکی طور پر اعلیٰ حریفوں کے خلاف طویل عرصے سے اس کی ڈیٹرنس حکمت عملی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے، ایران پہلے ہی سیکڑوں میزائل اور تقریباً 2,000 ڈرون پورے خطے میں اہداف پر فائر کر چکا ہے، جس سے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایران اس طرح کے حملوں کو کب تک برداشت کر سکتا ہے۔
نیوکلیئر آرمز کنٹرول کی ایران واچ ویب سائٹ پر وسکونسن پروجیکٹ کے مطابق، 2022 میں، امریکی سینٹرل کمانڈ کے اس وقت کے کمانڈر جنرل کینتھ ایف میکنزی جونیئر نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3,000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں، یہ اعداد و شمار اس کے زمینی میزائل حملے کی تیزی سے بڑھتی ہوئی انوینٹری میں شامل نہیں تھے۔
ایران نے جون 2025 میں اسرائیل کے ساتھ اپنی مختصر جنگ کے دوران اور اپریل اور اکتوبر 2024 میں تنازعات کے دو پہلے دور کے دوران ان میں سے سینکڑوں میزائل استعمال کیے تھے۔ جواب میں اسرائیل نے ایرانی میزائلوں کے ذخیروں، لانچروں اور پیداواری تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کیے تھے۔ اسرائیلی حکام نے بعد میں اندازہ لگایا کہ لڑائی کے اختتام تک ایران کے ہتھیاروں کی تعداد تقریباً 1500 میزائلوں اور تقریباً 200 لانچروں تک کم ہو چکی تھی۔ تاہم، 2025 کے اواخر تک، ایسے اشارے ملے تھے کہ تہران نے اپنی میزائل انوینٹری کو دوبارہ بنانے اور دوبارہ بھرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔
1- ایران کے بڑے بیلسٹک میزائلوں میں شارٹ رینج (300–700 کلومیٹر) اور درمیانی رینج (700–2,000 کلومیٹر) دونوں شامل ہیں۔
2- مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل (SRBMs)
3- ایران کے SRBMs جن کو تعینات کیا گیا ہے وہ ہیں شہاب-1، شہاب-2، قیام-1، فتح-110، فتح-313، ذوالفقار اور ڈیفول۔
4- شہاب 1 میزائل کی رینج 300 کلومیٹر تک ہے اور یہ 770-1000 کلوگرام وزن لے جا سکتا ہے۔ شہاب-2 کی رینج تقریباً 500 کلومیٹر ہے اور یہ تقریباً 700 کلوگرام کا پے لوڈ لے سکتا ہے۔
5- قیام-1 کی رینج 700-800 کلومیٹر اور پے لوڈ 650 کلوگرام ہے۔
6- فتح-110 ایک روڈ موبائل، درستگی سے چلنے والا نظام ہے جس کی رینج 300-350 کلومیٹر اور 500 کلوگرام کا پے لوڈ ہے۔
7- فتح-110، فتح-313 سیریز کا ایک ایڈوانس ورژن ہے، لیکن ایک بہتر گائیڈنس سسٹم کے ساتھ جو 500 کلومیٹر کے اندر اہداف کو درست طریقے سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کا پے لوڈ 350 کلوگرام ہے۔
8- خیال کیا جاتا ہے کہ ذوالفقار کا تعلق فتح 110 سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی رینج 700 کلومیٹر ہے اور یہ 450-600 کلوگرام کا پے لوڈ لے سکتی ہے۔
9- ایران کے SRBMs میں، ڈیفول کی سب سے لمبی رینج 1,000 کلومیٹر ہے اور یہ 450-600 کلوگرام کا پے لوڈ لے سکتی ہے۔
10- ان کے علاوہ، خیال کیا جاتا ہے کہ ایران نے 500 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ ایک اور ایس آر بی ایم راڈ-500 کا تجربہ کیا ہے، حالانکہ اس کا پے لوڈ پتہ نہیں چل سکا۔
درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل (MRBMs)
عوامی طور پر دستیاب معلومات کے مطابق، ایران میں کم از کم سات قسم کے MRBMs تعینات ہیں۔ یہ اسرائیل، خلیجی ممالک اور مغربی ایشیا میں امریکی اڈوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ شہاب 3 کی رینج 1,300 کلومیٹر ہے اور یہ 750-1,000 کلوگرام کا پے لوڈ لے سکتا ہے۔
غدر اور عماد کی رینج بالترتیب 1,600 کلومیٹر اور 1,800 کلومیٹر ہے، اور دونوں تقریباً 750 کلوگرام وزن اٹھا سکتے ہیں۔
فتح-1 کی رینج 1,400 کلومیٹر ہے، لیکن اس کی پے لوڈ کی گنجائش معلوم نہیں ہے۔ حج قاسم میزائل 1400 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور 500 کلوگرام تک وزن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
خیبر شیکان میزائل کی رینج 1450 کلومیٹر ہے اور یہ 400 سے 600 کلوگرام وزن لے سکتا ہے۔
ایران کی طرف سے تعینات ایم آر بی ایمز میں سے، سیجل میزائل کی زیادہ سے زیادہ رینج 2,000 کلومیٹر ہے اور یہ تقریباً 750 کلوگرام وزن لے جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ، مغربی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران نے خرمشہر-1، 2، اور 4 میزائل بھی تعینات کیے ہیں جن کی رینج 2,000-3,000 کلومیٹر اور 750-1,500 کلوگرام کی پے لوڈ صلاحیت رکھتیں ہیں۔
ایران نے فتح-2 نامی ایک اور MRBM کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی رینج 1,500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، لیکن اس کی پے لوڈ کی گنجائش معلوم نہیں ہے۔ ایران نے مبینہ طور پر قاسم بصیر نامی میزائل کا تجربہ بھی کیا ہے جس کی رینج 1,200 کلومیٹر اور لگ بھگ 500 کلوگرام وزنی صلاحیت ہے۔
لینڈ اٹیک کروز میزائل (LACMs)
بنا ڈرائیور والی لینڈ اٹیک کروز میزائل، گائیڈڈ گاڑیاں ہیں جو لمبی رینج (اکثر 1,000 کلومیٹر سے زیادہ) سے قیمتی، مقررہ یا موبائل زمینی اہداف کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ پتہ لگانے سے بچنے کے لیے وہ خطوں کے بعد ریڈار کا استعمال کرتے ہوئے کم اونچائی پر پرواز کرتے ہیں۔
ایران کے پاس پاویح ایل اے سی ایم ہے، جس کی رینج 1,650 کلومیٹر ہے، لیکن اس کی پے لوڈ کی گنجائش ابھی تک معلوم نہیں ہے۔
مغربی تجزیہ کاروں کے مطابق، دو مزید سومر ایل اے سی ایم اور حویزہ، کو بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور ایل اے سی ایم ، یا علی، جس کی رینج 700 کلومیٹر ہے، مبینہ طور پر تجربہ کیا گیا ہے۔
سیٹلائٹ لانچ وہیکل (SLV)
سیٹلائٹ لانچ وہیکل راکٹ سے چلنے والے نظام ہیں جنہیں خلائی ایجنسیوں نے مصنوعی سیاروں کو زمین کے کم مدار (LEO) میں بھیجنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ خلائی تحقیق کے لیے استعمال کیے جانے کے باوجود، وہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ ٹیکنالوجی (پروپلشن اور رہنمائی) کا اشتراک کرتے ہیں، جس سے انہیں دوہری استعمال کا نظام بنایا جاتا ہے جس سے پھیلاؤ کے اہم خدشات لاحق ہوتے ہیں۔
ماڈرن ڈپلومیسی کی ایک رپورٹ کے مطابق، ایران فعال طور پر SLVs جیسے Simorgh، Qased، اور ٹھوس ایندھن سے چلنے والے قیام-100 سیٹلائٹ مدار میں لانچ کرنے کے لیے تیار اور جانچ کر رہا ہے، جن کی صلاحیتوں کو بین الاقوامی تجزیہ کار اکثر بین البراعظمی بیلسٹک میزائل (ICBM) ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے ایک کور کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ نظام ایرانی ریپبلکن گارڈ کور (IRGC) کے زیر انتظام سیٹلائٹ کو زمین کے نچلے مدار میں بھیج سکتے ہیں۔
ڈرون ہتھیار
ایران نے نگرانی اور حملے کے لیے بغیر ڈرائیور کے فضائی گاڑیوں (UAVs) میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران کے پاس ہزاروں ڈرونز ہیں، جو اس کے میزائلوں کے ذخیرے سے کہیں زیادہ ہیں۔
بتایا جاتا ہے کہ ایران کی مسلح افواج نے جنگی نقصانات کی تلافی کے لیے صرف 2026 کے اوائل تک تقریباً 1,000 نئے ڈرونز کا اضافہ کیا ہے۔
ایرانی ڈرونز میں شاہد-136 اور شاہد-131 شامل ہیں، جو بڑے پیمانے پر بھیڑ کے حملوں میں استعمال ہونے والے ہتھیار ہیں۔
مہاجر-6 ڈرون عین مطابق گائیڈڈ بم اور میزائل لے جانے کے قابل ہے۔ مہاجر-10 کی تقریباً 2000 کلومیٹر لمبی رینج ہے اور یہ 24 گھنٹے چلتی ہے۔ یہ ڈرون سستے ہیں اور بڑی تعداد میں لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایران نے موجودہ جنگ میں اب تک 2000 سے زیادہ ڈرونز لانچ کیے ہیں، جن میں امریکی اڈوں اور علاقائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
بحری صلاحیت
ایران کی بحریہ روایتی بحری لڑائیوں کے بجائے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں غیر متناسب جنگ پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ ایران کے اہم بحری اثاثے تیز حملہ کرنے والے جہاز ہیں جیسے میزائل بوٹس اور سوارم کرافٹ، اور اینٹی شپ میزائل جیسے نور، قادر اور خلیج فارس۔
نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو ویب سائٹ کے مطابق، ایران تین روسی ساختہ کلو کلاس (پروجیکٹ 877EKM) ڈیزل الیکٹرک حملہ آبدوز چلاتا ہے، جنہیں طارق کلاس (طارق 901، نوح 902، یونس 903) کہا جاتا ہے، جو 1990 کی دہائی میں شروع کی گئی تھیں۔
ویب سائٹ پوسٹ میں کہا گیا ہے، "اپنے پرسکون، صوتی اسٹیلتھ ڈیزائن کی وجہ سے 'ڈیپ سی بلیک ہولز' کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ 70-74 میٹر کے جہاز 18 ٹارپیڈو (دھماکہ خیز ہتھیاروں) سے لیس ہیں اور خلیج فارس میں بارودی سرنگیں بچھا سکتے ہیں۔"
اس کے علاوہ، ایران کے پاس غدیر آبدوز بھی ہے، جو کہ چھوٹی آبدوزوں کی ایک کلاس ہے جو خاص طور پر خلیج فارس کے اتھلے پانیوں میں سیر کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایرانی بحریہ اس کلاس کی واحد آپریٹر ہے، جس کی تمام آبدوزیں جنوبی بیڑے میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔
توانائی کی حفاظت کے حوالے سے، ایران کے پاس ہزاروں سمندری بارودی سرنگیں ہیں جو دنیا بھر میں تیل کے لیے ایک اہم چوکی آبنائے ہرمز کو بند کر سکتی ہیں۔ ان صلاحیتوں سے ایرانی جہاز رانی اور توانائی کے بہاؤ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
فضائیہ
ایران کی فضائیہ نسبتاً کمزور ہے، اس کا بیڑہ زیادہ تر پرانے لڑاکا طیاروں پر مشتمل ہے۔ ہوائی جہاز کی اہم اقسام میں F-14 ٹام کیٹ (شاہ کے دور سے امریکی طیاروں کی میراث)، F-4 فینٹم، ایم آئی جی-29، اور ایس یو 24 شامل ہیں۔
ایران نے مقامی طور پر تیار کیے گئے لڑاکا طیاروں کو جدید بنانے کی کوشش کی ہے جیسا کہ کوثر، جو جدید فائر کنٹرول سسٹم کے ساتھ چوتھی نسل کے ایویونکس (الیکٹرانک سسٹم) سے لیس ہے، اور سیقح لڑاکا، امریکی نارتھروپ F-5 سے حاصل کردہ ایک سیٹ والا جیٹ لڑاکا طیارہ۔ تاہم، فضائیہ کو امریکی اور اسرائیلی فضائیہ دونوں کے مقابلے کمزور سمجھا جاتا ہے، جو فضائی حدود پر حاوی ہیں۔
ایئر ڈیفنس سسٹمز
ایران نے اپنی سرزمین اور میزائل سائٹس کی حفاظت کے لیے فضائی دفاع میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ مخصوص نظاموں میں S-300PMU-2 ( سطح سے فضا میں مار کرنے والا روسی میزائل (SAM) سسٹم)، باور-373، ایس-300، خرداد-15، اور Tor-M1، ایک ہمہ موسمی، کم سے درمیانے درجے کی اونچائی والا، مختصر فاصلے کا SAM نظام شامل ہے جو ہوائی جہازوں، میزائلوں اور میزائلوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مختصر فاصلے کے بیلسٹک خطرات
زمینی افواج
ایران ایک بڑا فوجی ذخیرہ رکھتا ہے، جس میں سپاہ پاسداراب انقلاب (آئی آر جی سی)، ارتش کے نام سے جانی جانے والی باقاعدہ فوج اور بسیج ملیشیا شامل ہیں۔
آئی آر جی سی ایرانی مسلح افواج کی مرکزی شاخ ہے۔ اسے باضابطہ طور پر ایرانی انقلاب کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی نے مئی 1979 میں ایک فوجی شاخ کے طور پر قائم کیا تھا۔ 2024 تک، IRGC کے پاس تقریباً 125,000 اہلکاروں کی کل تعداد تھی۔ IRGC بحریہ اب ایران کی بنیادی فورس ہے جو خلیج فارس پر آپریشنل کنٹرول کی مشق کر رہی ہے، اور ڈی فیکٹو کوسٹ گارڈ کے طور پر کام کرتی ہے۔
ارتش ایران کی روایتی مسلح فورس ہے اور 350,000 اہلکاروں پر مشتمل ہے۔
آئی آر جی سی کی بسیج، ایک نیم فوجی رضاکار ملیشیا کے تقریباً 90,000 فعال اہلکار ہیں۔
پراکسی ملیشیا
ایران کی سب سے بڑی طاقت اس کا علاقائی پراکسی نیٹ ورک ہے۔ اس کے اہم شراکت داروں میں لبنان میں حزب اللہ، عراق میں شیعہ ملیشیا، یمن میں حوثی اور شامی ملیشیا گروپ شامل ہیں۔ ان گروہوں کے پاس ایرانی میزائل اور ڈرون موجود ہیں، جو ایران کو بالواسطہ طور پر امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔
تو، اپنی طاقت اور کمزوریوں کے پیش نظر، ایران کب تک جنگ برداشت کر سکتا ہے؟
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں سفیر کے طور پر خدمات انجام دینے والے سابق ہندوستانی سفارت کار تلمیز احمد نے اپنی سیدھی سادی رائے کا اظہار کیا کہ ایسا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے جس کے اندر شکست قبول کی جائے۔
احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ممکنہ منظر نامہ ہے جس میں اسلامی جمہوریہ ٹوٹ جائے۔"
اس حوالے سے انہوں نے افغانستان اور عراق پر امریکی حملوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ "آپ کے پاس طالبان کی مثال ہے اور آپ کے پاس عراقیوں کی مثال ہے، دونوں موقعوں پر امریکی فوجیوں کو مسلسل ہراساں کیا گیا، دونوں صورتوں میں امریکی فوجی زمین پر موجود تھے، اب زمین پر فوجیوں کے بغیر، امریکی صدر کیسے فتح کا اعلان کریں گے؟"
احمد نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو جنگ کے ملبے سے ابھرنے والی کسی بھی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ "ان دو معیاروں کی بنیاد پر میں یہ کہوں گا کہ سفارتی اقدامات کے بغیر جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جاری رہے گی۔"
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ امریکہ ایران کے ساتھ اس تنازع میں کود پڑا ہے جبکہ وہ بہت اچھے سفارتی مذاکرات میں مصروف ہے۔ احمد نے کہا، "میری رائے میں ایسا لگتا ہے کہ ان مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، جس کا ثبوت عمانی وزیر خارجہ کے بیان سے ملتا ہے، جو بات چیت میں ثالث تھے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے، میں ذاتی طور پر مانتا ہوں کہ اسرائیلی وزیر اعظم (بنجمن نیتن یاہو) نے 11 فروری کو اپنے دورے کے دوران ٹرمپ کو جنگ کے لیے تیار کیا۔"
سابق سفارت کار کے مطابق نیتن یاہو نے ممکنہ طور پر ٹرمپ کو جنگ کے جواز کے لیے تین نکات پیش کیے تھے۔ احمد نے کہا، "نمبر ایک، یہ کہ ایران شریر اور پرتشدد ہے، اور بڑی تعداد میں اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے۔ نمبر دو، یہ کہ اس نے اپنا جوہری پروگرام ترک نہیں کیا ہے اور جوہری افزودگی سے صرف ایک ہفتہ دور ہے۔ نمبر تین، کہ اگر ہم سپریم لیڈر کو قتل کر دیتے ہیں، تو ہم حکومت میں تبدیلی لانے میں مدد کریں گے۔ آپ (ٹرمپ) امریکی صدر کے طور پر تاریخ میں سب سے بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ امریکی صدر کے طور پر تاریخ میں کوئی بڑا کام نہیں ہوا ہے۔" اب 40 سال ہو گئے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ابتدا میں سفارتی حل کے حامی تھے۔ احمد نے کہا، "لیکن جب بات چیت شروع ہوئی، اور جب وہ ختم ہوئی، تب تک انھیں یقین ہو گیا تھا کہ صرف آیت اللہ علی خامنہ ای کو ہٹا دینا ہی کافی ہو گا، اور ایران بمباری کی مہم کے دنوں میں ٹوٹ جائے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے۔"
ٹرمپ اس تنازعہ میں الجھ گئے۔ احمد نے کہا، "تاہم، تمام مرکزی دھارے کے امریکی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر بغیر کسی مقصد کے جنگ میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔"
انہوں نے نشاندہی کی کہ ٹرمپ نہیں جانتے کہ انہیں ایران پر کتنا دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ احمد نے کہا، "پانچ دن کی بمباری کے بعد، وہ (ٹرمپ) اب ایران کے بارے میں بات کر رہا ہے جو مکمل طور پر ہتھیار ڈالنا چاہتا ہے۔ میری رائے میں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جنگ پانچ دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اب وہ چھ ہفتے اور سات ہفتوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن انھوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ ان چھ ہفتوں اور سات ہفتوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہر دن ایران پر مزید بم برسائیں۔"
ایک سابق ہندوستانی سفارت کار کے مطابق، اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایرانی عوام کا ایک حصہ بڑی تبدیلی چاہتا ہے (ایک قابل ذکر تعداد میں ہلاکتوں کے بعد) تو یہ بہت ممکن ہے کہ زیادہ تر ایرانی خود کو امریکی صدر اور امریکہ سے دور کر لیں گے۔
احمد نے وضاحت کی، "پھر آپ کو ایک اور چیز پر غور کرنا ہوگا کہ صدر کا گروپ، MAGA (میک امریکہ گریٹ اگین)، مکمل طور پر جنگ کے خلاف ہے۔ ان کے اندر موجود انتہائی دائیں بازو کے ارکان یہود مخالف زبان بول رہے ہیں، اسرائیل کے بارے میں بہت برا بول رہے ہیں، اور ملک کو ایک ایسی جنگ میں گھسیٹنے پر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کر رہے ہیں جس کی حمایت امریکہ میں دائیں بازو کے عناصر کی حمایت نہیں کر رہی ہے، جو امریکہ میں ان کے اہم حمایتی ہیں۔"
ایران کو کوئی جلدی نہیں۔۔۔
جواہر لعل نہرو یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سینٹر آف ویسٹ ایشین اسٹڈیز کے ایسوسی ایٹ پروفیسر مدثر قمر کے مطابق ایران کے پاس ایک مضبوط فوجی اڈہ ہے لیکن وہ امریکا اور اسرائیل کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ قمر نے ای ٹی وی بھارت
کو بتایا، "اگر ہم صرف جنگ جاری رکھنے کی بات کریں تو یہ دو سے تین ماہ تک چل سکتی ہے۔ لیکن ایران طویل مدت کے لیے تیاری کر رہا ہے اور اسے کوئی جلدی نہیں ہے،" قمر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔
یہ بات قابل غور ہے کہ، ہفتے کے روز، ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تنازع کے دوران کیے گئے حملوں کے لیے پڑوسی خلیجی ممالک سے معافی مانگی، لیکن کہا کہ تہران "جب تک وہ پہلے حملہ نہیں کرے گا" حملہ نہیں کرے گا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ایران 28 فروری کو علی خامنہ ای کے قتل کے بعد بھی امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔
قمر کے مطابق ایران اپنی فوجی حکمت عملی کا از سر نو جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل زمین پر فوجیں تعینات کریں گے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ آیا امریکہ اور اسرائیل کردوں کو ایران کے خلاف استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس بارے میں بھی ہے کہ آیا ایران خطے میں اپنی ملیشیا کو استعمال کرنے جا رہا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اگر فضائی حملے اور میزائل حملے جاری رہے تو لڑائی مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ "لیکن اگر زمینی افواج ایرانی سرزمین میں داخل ہوتی ہیں اور اندرونی لڑائی چھڑ جاتی ہے، تو یہ کم از کم ایک سال تک چل سکتی ہے۔ ہم نے یہ شام، عراق اور لیبیا میں دیکھا ہے،" قمر نے کہا۔
مدثر قمر نے کہا کہ ایران کی صورتحال کو دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، "اگر کوئی ثالثی ہوتی ہے، تو لڑائی اس سال ختم ہو سکتی ہے - چند ہفتوں یا مہینوں میں۔ لیکن اگر خانہ جنگی جیسی صورت حال پیدا ہوتی ہے، تو ہم ایک بہت طویل تنازع کو دیکھ رہے ہیں۔"
