ٹرمپ کا ایران مخمصہ: نہ آگے بڑھنے کی راہ، نہ پیچھے ہٹنا آسان
سیاسی مقاصد سے ہٹ کر، آبنائے ہرمز میں اسٹریٹجک چالیں ٹرمپ کے لیے ایک نئے چیلنج کے طور پر سامنے آ رہی ہیں۔
By Vivek Mishra
Published : September 5, 2026 at 10:52 AM IST
نئی دہلی: عراق جنگ کے بعد سے مشرقِ وسطیٰ میں سب سے اہم امریکی مداخلت کے چھ ماہ بعد، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود کو اپنے ہی بنائے ہوئے دلدل میں پھنسا ہوا پا رہے ہیں۔
فروری سال 2026 میں ایران کے خلاف جنگ، جس میں سپریم لیڈر علی خامنہ ای مارے گئے اور ان کی جگہ ان کے بیٹے مجتبیٰ کو رہبر اعلیٰ بنایا گیا، اس کا مقصد تہران کی طاقت کو توڑنا اور خطے کے نظام کو واشنگٹن کے حق میں بدلنا تھا۔ اس کے برعکس، اس جنگ نے ایران کا ایک ایسا رخ پیش کیا ہے جو مادی طور پر بھلے ہی پہلے سے کمزور ہے، لیکن سیاسی طور پر جنگ شروع ہونے سے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ متحد ہے۔
تہران کے مقتدر حلقوں کی جانب سے آنے والے یکجہتی کے نعرے بھلے ہی مکمل فتح کا مطالبہ کرنے والے سخت گیروں اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنے والے اعتدال پسندوں کے درمیان حقیقی گروہی لڑائیوں کو چھپاتے ہوں، لیکن عام ایرانیوں کے درمیان جنگ کے اس دور میں ایسا جذبہ پایا جاتا ہے جو ایران-عراق جنگ کے دور کی چیلنجنگ قوم پرستی کی یاد دلاتا ہے۔
ایرانی جذبات ملکی پرچم تلے متحد ہونے کے اثر سے بندھے ہوئے ہیں، جس نے نقصان اور انتقام کے اس احساس کو مزید ہوا دی ہے، اور شاید مزید گہرا کر دیا ہے، جو آپس میں گتھے ہوئے ہیں۔
وہیں سیاسی مقاصد سے ہٹ کر، آبنائے ہرمز میں اسٹریٹجک چالیں ٹرمپ کے لیے ایک نئے چیلنج کے طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو تیل برآمد کرنے سے روکنے کے لیے جاری ناکہ بندی کے باوجود، یہ صورت حال اب تیزی سے صبر اور ذہنی مضبوطی کا امتحان ثابت ہو رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کے اس پار، ٹرمپ کے ادھورے مقاصد ایران میں سلگتی ہوئی انتقام کی آگ کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں۔
فروری میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران کی جانب سے کی گئی جوابی ناکہ بندی نے عام آمد و رفت کے لیے اس آبنائے کو مؤثر طور پر بند کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے طور طریقوں نے ایران کو دباؤ بڑھانے کا ایک بالکل نیا ذریعہ فراہم کر دیا ہے—ایک ایسی جوابی ناکہ بندی جس کے تحت جہازوں کو گزرنے کے لیے ایران سے اجازت لینی پڑتی ہے، جس نے مسقط اور تہران کو ایک عارضی متبادل شپنگ روٹ کے طور پر مشترکہ طور پر مینیجڈ کوریڈور پر بات چیت کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔
واشنگٹن کا اپنا "پروجیکٹ فریڈم" جس کے تحت ایک جنوبی راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، وہ بہترین صورت حال میں بھی صرف ایک عارضی اور کام چلاؤ انتظام ہے، نہ کہ کوئی مستقل حل۔
جہاز رانی اور انشورنس کمپنیوں کے لیے یہ خسارے کا سودا ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی اسٹریٹجک قیمت ہے، خاص طور پر دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں سے ایک میں ناکہ بندی کو سفارت کاری کے ایک ہتھیار کے طور پر معمول بنا کر۔
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امریکہ نے چین اور دیگر حریفوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ مستقبل کے کسی بحران میں، چاہے وہ تائیوان کو لے کر ہو یا کہیں اور، راستہ روکنا ایک عملی متبادل ہے۔ ایران نے، بھلے ہی نادانستہ طور پر، ایک ایسا ماڈل دوسروں کے ہاتھوں میں تھما دیا ہے جس کا مطالعہ دیگر ممالک ایک بہت بڑی سپر پاور کے خلاف غیر متناسب جنگ کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے طریقوں کے لیے کر سکتے ہیں۔
تاہم، ٹرمپ کے لیے اس سے بھی بڑی قیمت خود اپنے ملک کے اندر اس علاقائی ڈھانچے کے بکھرنے کی صورت میں ہے، جسے انہوں نے اپنے پہلے دورِ اقتدار میں بنایا تھا۔ 'ابراہمی معاہدہ' ٹرمپ کے پہلے دور اقتدار کی سب سے بڑی کامیابی تھی، اور وہ اب بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سعودی عرب کے لیے، جس کا ابراہم معاہدے میں شامل ہونا اس وقت ممکن لگ رہا تھا جب ٹرمپ نے حال ہی میں ریاض کو ایک نئے سویلین جوہری معاہدے سے جوڑا تھا، اس کے لیے ایک علاقائی حل کے طور پر فلسطینی ریاست کے قیام کے قابلِ اعتماد حل کے بغیر مسئلہ فلسطین کی سرخ لکیر اب بھی برقرار ہے۔
اسی دوران، اس سال اکتوبر میں اسرائیل میں ہونے والے آئندہ انتخابات نے ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کے تعلقات میں ایک طرح کی دراڑ پیدا کر دی ہے۔ حال ہی میں، نیتن یاہو نے ٹرمپ کے 15 نکاتی غزہ منصوبے کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ جب تک حماس مکمل طور پر غیر مسلح نہیں ہو جاتی، اسرائیلی فوج پیچھے نہیں ہٹے گی۔
یہ تردید ایران کے خلاف کارروائی، لبنان میں اسرائیلی حملوں اور اپریل کی جنگ بندی کو یروشلم کی جانب سے بادلِ نخواستہ قبول کیے جانے پر مہینوں سے جاری کشیدگی کے بعد سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ، اپنی طرف سے اسرائیل کے لیے کم ہوتی ہوئی مگر مسلسل حمایت اور امریکی داخلی اتحاد کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس اتحاد میں ترقی پسند اسرائیل مخالف جذبات ان گنے چنے مسائل میں سے ایک بن چکے ہیں جو بکھرے ہوئے بائیں بازو کو متحد کرتے ہیں۔
ترقی پسند ڈیموکریٹ عبدالاسید نے اسرائیل کو غیر مشروط فوجی امداد دینے کی مخالفت میں مہم چلا کر اگست سال 2026 میں مشی گن کا امریکی سینیٹ پرائمری الیکشن جیت لیا ہے۔
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تل ابیب اور واشنگٹن کی اندرونی سیاست اس کشیدگی کو مزید بڑھا رہی ہے۔ اسرائیل میں 27 اکتوبر کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں نیتن یاہو کا اتحاد 'یاشر' پارٹی کے رہنما اور سابق آئی ڈی ایف چیف آف اسٹاف گاڈی آئزن کوٹ کی قیادت والے اتحاد سے پیچھے چل رہا ہے۔ اس کے بعد نومبر میں امریکہ میں مڈ ٹرم (وسط مدتی) انتخابات ہونے ہیں، اور وہاں ریپبلکن پارٹی کے لیے بھی صورت حال سازگار نظر نہیں آ رہی ہے۔
مہنگائی اور سکیورٹی دونوں ہی ممالک کی انتخابی مہمات میں اہم ترین موضوعات ہیں۔ یہ مسائل واشنگٹن اور تل ابیب کو الگ الگ قلیل مدتی فائدوں کی طرف کھینچ رہے ہیں، بھلے ہی ان کے طویل مدتی مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔
نتیجہ چاہے جو بھی ہو، اس جنگ کے بعد کا مشرقِ وسطیٰ واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان ایک ایسا رشتہ ورثے میں پائے گا جو ساختی طور پر اس رشتے سے بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے جو ٹرمپ کو جنوری میں ملا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی مشرقِ وسطیٰ کے خطے میں امریکہ کا کردار بھی بدل جائے گا۔ اس سب کے اوپر خلیجی ممالک کی اپنی دفاعی حکمتِ عملیاں بھی تہہ در تہہ کام کر رہی ہیں۔
سعودی عرب نے ستمبر سال 2025 میں پاکستان کے ساتھ جس 'اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے' پر دستخط کیے تھے، اسے اب 'مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے' کے طور پر مزید وسعت دے دی گئی ہے۔ اس میں تیسرے ستون کے طور پر ترکی کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت، ترکی کی دفاعی و صنعتی بنیاد اور سعودی عرب کی مالی طاقت کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ اس باہمی دفاعی معاہدے پر سات اگست کو دستخط کیے گئے تھے۔
فی الحال اس معاہدے کا خطے سے باہر کا کوئی ایجنڈا نہیں ہو سکتا اور، یہ بہترین صورت حال میں بھی امریکہ کی جانب سے ریاض کو اس کی پسند کا جوہری سودا دینے میں لیت و لعل سے کام لینے کے خلاف ایک اشارے جیسا دکھائی دیتا ہے۔ علاقائی طور پر، پاکستان اور ترکی کو عرب خطے میں اپنی رسائی بڑھنے سے فائدہ پہنچتا ہے اور اسی لیے وہ فلسطینی جذبات کو زیادہ مضبوطی سے ابھارتے ہیں۔
یہ سب بالکل اسی ایجنڈے کے برعکس ہے جس پر ٹرمپ نے اپنے پہلے دورِ اقتدار میں کام کیا تھا، جب انہوں نے واشنگٹن کو ریاض اور یروشلم (اسرائیل) کے درمیان ایک ناگزیر کڑی بنانے کی کوشش کی تھی۔ اسلام آباد اور انقرہ (ترکی) کے ساتھ ریاض کی یہ متوازی حفاظتی حکمتِ عملی واشنگٹن کو بغیر کہے یہ بتاتی ہے کہ امریکی دفاعی چھتری نے ایران یا حوثی حملوں سے سعودی سلطنت کا پوری طرح تحفظ نہیں کیا، اور اب متبادل سکیورٹی انتظامات کرنا محض ایک دکھاوا نہیں بلکہ وقت کی ضرورت ہے۔
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یہ فی الحال ایک دفاعی چھتری سے زیادہ محض ایک اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اشارہ خود مشرقِ وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ کو کم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ نیوکلیئر ریکٹر کا معاہدہ، جو ابھی تک امریکی کانگریس کی منظوری کا منتظر ہے، یقین دہانی سے زیادہ شرائط سے بھرا ہوا ہے – جو دو سالہ جائزے پر ٹکا ہوا ہے جو اس کے ڈھانچے اور منظوری کی ضمانت دے گا۔
مجموعی طور پر یہ علاقائی مسائل– ایک ایسا ایران جو کمزور تو ہوا ہے مگر ٹوٹا نہیں، آبنائے ہرمز کی ایک ایسی ناکہ بندی جس نے تہران پر دباؤ بنانے کے ساتھ ساتھ حریف ممالک کو بھی مضبوط کیا، ابراہم معاہدے کا پسپائی اختیار کرتا ہوا عمل، اور اپنی سکیورٹی کے متبادل راستے تیار کرتے ہوئے خلیجی ممالک – ان سب نے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے داؤ پیچ کھیلنے کے دائرہ کار کو محدود کر دیا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب دونوں ممالک کی اندرونی سیاست داخلی مسائل کی طرف مڑ رہی ہے۔
باقی چاہے جو بھی اس کی پہچان بنے، ٹرمپ کے دوسرے دور اقتدار کو شاید اس لیے یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس دوران اسرائیل کے تئیں امریکی جذبات میں ایک نسل کے اندر سب سے تیز تبدیلی دیکھی گئی۔ ایران-امریکہ جنگ خطرناک حد تک روس یوکرین جنگ کی طرح ایک یورپی تعطل کا ایشیائی رخ بننے کی طرف بڑھ رہی ہے – جس کے بھارت سمیت ایشیائی ممالک کے لیے فوائد انتہائی کم ہوں گے۔
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