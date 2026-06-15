ایران کا امن معاہدہ، ٹرمپ اور نتین یاہو کی ذلت آمیز شکست

ایران کا امن معاہدہ، ٹرمپ اور نتین یاہو کی ذلت آمیز شکست
یہ معاہدہ، جس پر جمعہ کو دستخط ہونے کی امید ہےتکنیکی طور پر ایک اور عارضی جنگ بندی ہے،ای ٹی وی بھارت کی خاص رپورٹ
Published : June 15, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 5:09 PM IST
حیدرآباد: (خورشید وانی، ای ٹی وی بھارت) امریکہ اور ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تباہ کن، غیر قانونی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر اتفاق کیا ہے ۔ اس معاہدے کا مستقبل کیا ہوگا، اس سے قطع نظر ، فی الحال معاہدے کے بارے میں جو محدود تفصیلات لیک کی گئی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ یہ معاہدہ امریکی صدر ٹرمپ کےساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے لیے ایک اور ذلت آمیز شکست کے متراف ہے۔
ایران میں امریکہ اسرائیل جنگ کا ابتدائی ہدف ایران کی حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ ایسا نہیں ہوا بلکہ ایک خامنہ ای کی جگہ دوسرے خامنہ ای نے لی۔امریکی انتظامیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جنگ صرف چند ہفتے ہی چلے گی لیکن تین مہینےبھی ہوئے جنگ کی فضا قائم رہی۔ اس تنازعہ سے صرف ایران کا اثرو رسوخ مزید گہرا ہوا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کردیا، تیل کی ترسیل بند کردی، جس سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ یوں ایران نے عالمی معیشت کے گلے پر ہاتھ رکھ دیا۔
اس سارے پس منظر میں ٹرمپ کیلئے ہاتھ کھڑے کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا۔ شومئی قسمت، انکا سرنڈر انکے 80 ویں یوم پیدائش پر ہوا۔
یہ معاہدہ، جس پر جمعہ کو دستخط ہونے کی امید ہے، تکنیکی طور پر ایک اور عارضی جنگ بندی ہے۔ 60 دن کےوقفے میں امریکہ اور ایران، ایران کے جوہری پروگرام کے خاتمے کے لیے بات چیت کریں گے۔ بھلے ہی یہ عارضی جنگ بندی ہو، لیکن امریکہ اور ایران دونوں ہی اس معاہدے کو جنگ کے مستقل خاتمے کا راستہ قرار دے رہے ہیں۔
دوسری جانب اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ اسرائیل نے اتوار کو بیروت میں شہریوں پر حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر کے معاہدے کو ٹارپیڈو کرنے کی کوشش کی بالکل ویسے ہی جب ایک ہفتہ قبل اسرائیل نے ایسی ہی کوشش کی تھے۔ ٹرمپ نے اتوار کو صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں نیتن یاہو پر ایک بار پھر تنقید کی۔
تاہم اس بار امریکہ اور ایران بظاہر ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ فو الھال جو اشارے ہیں انکے مطابق اس امن معاہدے کا اطلاق لبنان پر بھی ہوگا جہاں اسرائیل بے تحاشا گولہ باری سے قصبوں اور دیہاتوں کو زمین بوس کررہا ہے۔
ایران کا سرکاری میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیل کو لبنان سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دے گا - اور یہ کہ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز تجارتی ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی لیکن اس کیلئے ایران اور عمان کی طرف سے مقرر کردہ شرائط لاگو ہوں گی۔ حالانکہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے آبی جہازوں کی آمد ورفت بلا روک ٹوک بحال ہوگی لیکن معلوم ہوا ہے کہ ایران دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ کے لیے ٹول بوتھ آپریٹر کے طور پر کام جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ تہران کی حکومت کے لیے ایک بڑی اقتصادی جیت ہوگی۔
اس کے علاوہ، معاہدے کے ایک حصے کے طور پر، امریکہ سے ایران کے منجمد اثاثوں میں سے 25 بلین ڈالر بحال کئے جائیں گے جبکہ ایران کو پابندیوں میں نمایاں ریلیف ملے گا۔
لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں کے باوجود ایران کو ایک معاہدے تک پہنچنے کی ترغیب دینے کے لیے، ٹرمپ نے معاہدے پر دستخط ہوتے ہی اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے یہ ناکہ بندی ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش کے جواب میں شروع کی گئی تھی۔
امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ ایک انسانی المیہ تھی جس کے دوران ہزاروں لوگوں کا خون بہایا گیا۔ امریکی-اسرائیلی حملوں میں ایران میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے، جن میں جنگ کے پہلے ہی دن 100 سے زیادہ اسکول کی طالبات بھی شامل تھیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 240 سے زائد بچوں سمیت 3700 افراد ہلاک اور کم از کم 10 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایران اور حزب اللہ کے حملوں میں اسرائیل میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے جنگ کے دوران کم از کم 13 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اور پورے خطے میں سینکڑوں دیگر افراد بھی مارے گئے ہیں۔
ایران اور امریکہ دونوں اس جنگ میں فاتح ہونے کا دعویٰ کریں گے
ایران کے سرکاری میڈیا نے اتوار کے روز دعویٰ کیا کہ "اسلامی جمہوریہ ایران نے سرکاری طور پر امریکی صہیونی دشمن کو تمام محاذوں پر جنگ ختم کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔" امریکی انتظامیہ نے روز اول سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے جنگ میں اپنے اہداف حاصل کئے ہیں۔
معاہدہ آگے بڑھے گا یا نہیں ، اس بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ ٹرمپ کی شخصیت سیمابی ہے اور وہ کسی بھی مرحلے پر شرائط کو تبدیل کرنے کی کوشش کرسکتے ہیں۔ گزشتہ بار ٹرمپ نے لبنان کو جنگ بندی سے خارج کر دیا تھا حالانکہ پاکستانی وزیر اعظم، جنہوں نے درمیانہ دار کا رول ادا کیا تھا، نے اس بارے میں وضاحت کی تھی کہ لبنان بھی معاہدے کا حصہ ہے۔
اگر یہ تازہ معاہدہ سنجیدہ ہے تو نیتن یاہو اور اسرائیل اسے ناکام بنانے کی کوششیں کرسکتے ہیں۔ نیتن یاہو نے غزہ میں "جنگ بندی" کی مسلسل خلاف ورزی سے واضح کیا ہے کہ وہ ٹرمپ کی طرف سے طے شدہ کسی بھی معاہدے کی پاسداری کیلئے خود کو پابند محسوس نہیں کر تے۔ اب کی بار تاہم نیتن یاہو کے ستارے بھی گردش میں نظر آرہے ہیں۔نیتن یاہو کے لبنان پر حملوں کا الٹا نتیجہ نکلا۔ بجائے اسکے کے ان حملوں سے امن معاہدہ سبوتاژ ہوتا، ان سے معاہدے پر عملدرآمد کی راہ مزید ہموار ہوگئی۔
جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اور بالآخر میز پر آکر ہی مسائل کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے۔ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ ، پوری دنیا کو ایک اقتصادی بحران میں مبتلا کرنے کے بعد اور ہزاروں جانوں کے اتلاف اور اربوں ڈالر کے املاک کی تباہی کے بعد اس تباہ کن جنگ کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف آمادہ بلکہ بے چین نظر آرہے ہیں۔ انکی بے چینی کی وجہ صاف ہے، اگر آبنائے ہرمز بند رہتی ہے تو، امریکہ اور دیگر جگہوں پر تیل کے ذخائر جلد ہی بحران کی سطح کو پہنچ سکتے ہیں، جس کے وسیع اقتصادی نتائج ہوں گے۔