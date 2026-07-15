فلسطین کے لیے بھارت کی حمایت: انسانی امداد سے بڑھ کر ایک اہم سٹریٹجک پیغام
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت فلسطین کا ایک دیرینہ ترقیاتی شراکت دار رہنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔
Published : July 15, 2026 at 12:46 PM IST
نئی دہلی: اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطین (انروا) کے تحت بھارت کی جانب سے نئے انسانی اور ترقیاتی منصوبوں کا اعلان ترقیاتی امداد سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک طرف ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی فوجی مہم سے حالات کشیدہ ہیں اور دوسری طرف غزہ مسلسل ایک بے مثال انسانی بحران سے نبرد آزما ہے۔ یہ قدم مغربی ایشیا میں مسابقتی مفادات کو متوازن رکھنے کی نئی دہلی کی وسیع تر حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ سٹریٹجک تعلقات کو گہرا کرنے کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے ساتھ مضبوط شراکت داری کو برقرار رکھنا، اور کثیر جہتی اداروں کے ذریعے فلسطینی کاز کے لیے اپنی دیرینہ حمایت کا اعادہ کرنا شامل ہے۔
وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، سیکرٹری (سی پی وی اور او آئی اے) سری پریا رنگاناتھن نے پیر کو برسلز میں فلسطین ڈونر گروپ (پی ڈی جی) کے دوسرے وزارتی اجلاس میں بھارت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ بھارت فلسطینی عوام کا ایک دیرینہ شراکت دار رہا ہے۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں فلسطین کی مستقل رکنیت کے لیے بھارت کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ "انہوں نے فلسطینی عوام کے لیے صلاحیت سازی کے پروگراموں اور انسانی امداد سمیت بھارت کی جاری ترقیاتی مدد پر روشنی ڈالی، اور نوٹ کیا کہ بھارت کے منصوبے عوامی مطالبات پر مبنی ہیں اور زیادہ تر صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، صلاحیت سازی میں اضافے اور پیشہ ورانہ تربیت پر مرکوز ہیں۔"
"اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بھارت فی الوقت فلسطین میں صحت کی دیکھ بھال، خواتین کو بااختیار بنانے اور ادارہ سازی کے بڑے منصوبوں پر کام کر رہا ہے، انہوں نے بحالی، صحت، تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت پر مرکوز کئی نئے منصوبوں کا اعلان کیا۔"
وزارت نے مزید بتایا کہ رنگاناتھن نے بیلجیم کی میزبانی میں منعقدہ ایک میٹنگ میں بھی شرکت کی جو کہ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی (یو این آر ڈبلیو اے) کے ایڈوائزری کمیشن کا اگلا چیئرمین ہوگا۔ اس کے دوران انہوں نے ایجنسی کے لیے بھارت کی مسلسل حمایت اور فلسطین میں اس کی کوششوں کو اجاگر کیا۔
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دریں اثنا، نیویارک میں سال 29-2028 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے لیے بھارت کی مہم کے آغاز کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت نے فلسطین کے لیے ایک سپیشلٹی ہسپتال، مصنوعی اعضاء لگانے کا مرکز اور ایک پیشہ ورانہ تربیتی ادارہ قائم کرنے کا بھی عزم ظاہر کیا ہے۔ جے شنکر نے کہا، "یہ کوششیں دو ریاستی حل کے لیے ہماری دیرینہ حمایت کے عین مطابق ہے۔"
منگل کے روز یہاں ایک باقاعدہ پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ برسلز میں ہونے والی ملاقات کے دوران بھارت نے فلسطین کا ایک دیرینہ ترقیاتی شراکت دار رہنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
جیسوال نے کہا، "ہم دونوں طریقوں، اپنے ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے اور اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطین (یو این آر ڈبلیو اے) کے ذریعے بھی فلسطینی عوام کے لیے مزید کچھ کرنا چاہتے ہیں۔"
"ہم انروا کو تعاون فراہم کرتے رہے ہیں اور آگے بھی ایسا کرنا جاری رکھیں گے۔ اس مخصوص میٹنگ کا اہتمام یورپی کمیشن اور فلسطینی اتھارٹی نے کیا تھا۔"
برسلز اور نیویارک دونوں مقامات پر کیے گئے یہ اعلانات، بھارت کی پالیسی میں کسی تبدیلی کی نمائندگی کرنے کے بجائے، نئی دہلی کے اس دیرینہ اندازِ فکر کو تقویت دیتے ہیں جس کے تحت وہ اسرائیل کے ساتھ سٹریٹجک شراکت داری کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ترقیاتی امداد اور دو ریاستی حل کی حمایت کے ذریعے فلسطینی کاز کی پشت پناہی کرتا رہا ہے۔
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بھارت نے اسرائیل کے قیام سے پہلے بھی فلسطینیوں کے حقِ خودارادیت کی مسلسل حمایت کی تھی۔ اگرچہ سال 1990 کی دہائی سے اسرائیل کے ساتھ بھارت کے سفارتی تعلقات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے – خاص طور پر دفاع، زراعت، سائبر سکیورٹی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کافی مضبوط ہو گئے– اس کے باوجود بھارت نے کبھی بھی باضابطہ طور پر دو ریاستی پالیسی کے لیے اپنی حمایت ترک نہیں کی۔
برسلز میں رنگاناتھن کے بیان نے بھارتی پالیسی کے تین دیرینہ ستونوں کا اعادہ کیا جن میں مذاکرات کے ذریعے دو ریاستی حل کی حمایت، اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت کی حمایت، اور مسلسل ترقیاتی و انسانی امداد شامل ہیں۔ صحت، تعلیم، بحالی، پیشہ ورانہ تربیت اور خواتین کو بااختیار بنانے کے شعبوں میں نئے منصوبوں کا اعلان نئی دہلی کی پالیسی میں تبدیلی کے بجائے پالیسی کے تسلسل کو ظاہر کرتا ہے۔
در اصل ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی فوجی مہم نے مغربی ایشیا کے سٹریٹجک ماحول کو بنیادی طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس جنگ نے گلوبل ساؤتھ (ترقی پذیر ممالک) میں طویل علاقائی تنازعات کے انسانی نقصانات کے حوالے سے بھی تشویش کو مزید گہرا کر دیا ہے۔
اس پس منظر میں، اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطین (یو این آر ڈبلیو اے) کے ساتھ بھارت کا یہ نیا رابطہ کئی سفارتی پیغامات دیتا ہے۔
بھارت نے گزشتہ دہائی کے دوران اسرائیل کے ساتھ دفاعی اور سٹریٹجک تعاون کو وسعت دی۔ تاہم، علاقائی تنازع کے دوران فلسطینیوں کے لیے اضافی امداد کا اعلان کر کے نئی دہلی نے یہ ظاہر کیا کہ اسرائیل کے ساتھ سٹریٹجک تعلقات کا مطلب فلسطینیوں کے انسانی مسائل سے منہ موڑنا نہیں ہے۔
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نئی دہلی نے یہ اشارہ دیا کہ بھارت دوطرفہ سٹریٹجک شراکت داریوں اور انسانی بنیادوں پر اپنی ذمہ داریوں کے درمیان فرق برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ کسی بلاک یا گروپ بندی کی سیاست کے بجائے معاملات پر مبنی شراکت داری برقرار رکھنے کے بھارت کے وسیع تر نظریے کی عکاسی کرتا ہے۔
غزہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے بعد سے یو این آر ڈبلیو اے (انروا) اقوام متحدہ کے سب سے زیادہ سیاسی طور پر متنازع اداروں میں سے ایک بن چکا ہے۔ اسرائیل نے بارہا انروا کے عملے کے کچھ ارکان پر حماس کے ساتھ روابط کے الزامات لگائے اور ایجنسی کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ ان الزامات کی تحقیقات کے دوران کئی مغربی ممالک نے بھی عارضی طور پر فنڈنگ معطل کر دی تھی، تاہم جائزوں اور اضافی نگرانی کے اقدامات کے بعد ان میں سے اکثر نے اپنے فنڈز دوبارہ بحال کر دیے۔
انروا کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کر کے، بھارت نے کسی بھی فریق کے سیاسی بیانیے کی توثیق کیے بغیر کثیر جہتی انسانی ہمدردی کے طریقہ کار پر اپنے اعتماد کا اشارہ دیا ہے۔ یہ کثیر جہتی اداروں کو بدلنے کے بجائے انہیں مضبوط بنانے پر بھارت کی وسیع تر خارجہ پالیسی کے زور کے عین مطابق ہے۔
سال 2023 میں جی 20 کی صدارت سنبھالنے کے بعد سے، بھارت نے خود کو تیزی سے 'گلوبل ساؤتھ کی آواز' کے طور پر پیش کیا۔ اس پوزیشننگ کے لیے ضروری ہے کہ نئی دہلی ترقی پذیر ممالک کو متاثر کرنے والے انسانی بحرانوں کے لیے اپنی تشویش کا عملی مظاہرہ کرے۔
عرب دنیا، افریقہ، ایشیا کے بیشتر حصوں، اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی)، اور غیر وابستہ تحریک میں فلسطین اب بھی علامتی طور پر سب سے اہم ترین کاز میں سے ایک ہے۔
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انروا کے ذریعے فلسطینیوں کی مسلسل امداد ان ترقی پذیر ممالک کے بیچ بھارت کی ساکھ کو مضبوط کرتی ہے جو بڑی ابھرتی ہوئی طاقتوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جغرافیائی سیاسی صف بندیوں سے قطع نظر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی حمایت کریں گے۔
متحدہ عرب امارات (یو اے ای)، عمان اور سعودی عرب میں بھارت کے سابق سفیر تلمیذ احمد کے مطابق، فلسطین کو امداد کی فراہمی جاری رکھنے کا بھارت کا فیصلہ اس وسیع تنقید کا جواب ہے کہ نئی دہلی نے مکمل طور پر اسرائیل نواز مؤقف اختیار کر لیا ہے۔
تلمیذ احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "آپ جانتے ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ بھارت نے تاریخ کے غلط رخ کا انتخاب کر لیا ہے۔ اور اس لیے، میرے خیال میں یہ ان تنقیدوں کا ایک جواب ہے۔"
انہوں نے کہا کہ انروا صرف اسرائیل کے لیے متنازع ہے۔ تلمیذ احمد کہتے ہیں کہ "تاہم یہ اقوام متحدہ کا ایک انتہائی معتبر ادارہ ہے جس کا انسانی امداد کے حوالے سے بہترین ریکارڈ ہے۔ یہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے مؤقف کی بحالی بھی ہے۔"
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انہوں نے کہا کہ بھارت کو اس اعلان کے عملی نفاذ پر نظر رکھنے کے ساتھ بعد انتہائی واضح مؤقف اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ "اسے محض ایک وقتی اقدام نہیں بننا چاہیے۔ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی پر مبنی طویل مدتی وژن ہونا چاہیے۔"
مغربی ایشیا کی درہم برہم صورت حال پر بات کرتے ہوئے تلمیذ احمد نے کہا کہ بھارت کو بہت زیادہ خلا پُر کرنے (کھویا ہوا مقام حاصل کرنے) کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ "میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ صورت حال معمول پر آ گئی ہے۔ لیکن بھارت کا بنیادی اور طویل مدتی مفاد کیا ہے؟ خطے میں امن اور استحکام۔ اس سلسلے میں بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ فلسطین۔ اسرائیل کی جانب سے مسئلہ فلسطین کو حل کرنے سے انکار کی وجہ سے ہی آپ کو بار بار اتنے عدم استحکام اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ بھارت نے اب تک پورے مغربی ایشیائی خطے میں ہر ملک کے ساتھ الگ الگ سطح پر رابطہ رکھا ہے۔ تلمیذ احمد نے واضح کیا کہ "ہمیں اس اندازِ فکر کو ترک کرنا ہوگا۔ اب ہمارے پاس ایک ایسا نقطہ نظر ہونا چاہیے جو اپنی نوعیت میں اجتماعی ہو۔ فلسطین اس کی شروعات ہے۔ یہ پالیسی کی تصحیح کا آغاز ہے۔"
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