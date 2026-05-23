ترکی-پاکستان اتحاد پر ہندوستان کا تزویراتی ردعمل: قبرص کے ساتھ 5 سالہ دفاعی روڈ میپ
'آپریشن سندور' کے بعد ہندوستان نے ترکی-پاکستان اتحاد کو شکست دینے کے لیے قبرص کے ساتھ 5 سالہ دفاعی روڈ میپ پر دستخط کیے ہیں۔
Published : May 23, 2026 at 7:39 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی اور قبرص کے صدر نیکوس کرسٹوڈولائڈس کے درمیان جمعہ کو ہونے والی چوٹی کانفرنس کے بعد، دفاعی تعاون کے لیے پانچ سالہ ہندوستان-قبرص روڈ میپ کا اعلان کیا گیا۔ یہ اعلان دوطرفہ فوجی تعلقات کو وسعت دینے کے بجائے ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے۔
یہ معاہدہ اپریل 2025 میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں ہندوستان کی طرف سے شروع کیے گئے آپریشن سندور کے دوران ترکی کی کھلے عام پاکستان کی حمایت کے فوراً بعد ہوا ہے۔ اس طرح یہ معاہدہ مشرقی بحیرہ روم اور ہند-بحرالکاہل کے خطے میں ہونے والی ایک بڑی جغرافیائی سیاسی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔
دفاع اور سیکورٹی تعاون بھی ہمارے تعلقات کا ایک اہم ستون ہے،" مودی نے کرسٹوڈولائڈز کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا۔ اس دو طرفہ سربراہی اجلاس کے دوران، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ایک اسٹریٹجک شراکت داری کی حیثیت سے بلند کیا گیا ہے۔
پی ایم مودی نے مزید کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تبادلے اور تربیتی تعاون کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہے۔ آج ہم نے سائبر سیکورٹی، میری ٹائم سیکورٹی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مودی نے کہا کہ ہندوستان اور قبرص انڈو پیسیفک اوشین انیشیٹو (آئی پی او آئی) اور ہندوستان-مشرق وسطی یورپ اقتصادی راہداری (آئی ایم ای سی) جیسے اہم اقدامات کے ذریعہ رابطے کو یقینی بنانے کے لئے مل کر کام کریں گے۔
دو طرفہ سربراہی اجلاس کے بعد یہاں منعقدہ ایک خصوصی پریس بریفنگ میں وزارت خارجہ میں سکریٹری (مغرب) سیبی جارج نے کہا کہ دفاع اور سمندری تعاون قبرص کے ساتھ ہندوستان کی مصروفیت میں ایک اہم ستون کے طور پر ابھرا ہے۔ خارجہ سکریٹری سیبی جارج نے کہا کہ نکوسیا میں دستخط شدہ دو طرفہ دفاعی تعاون پروگرام 2026 ہماری دفاعی شراکت داری کو آگے بڑھانے کے لیے ایک منظم فریم ورک فراہم کرتا ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے جہاز ایک دوسرے کی بندرگاہوں کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ انڈیا-یورپی یونین (ای یو) دفاعی اور سیکورٹی پارٹنرشپ، جنوری 2026 میں دستخط کیے گئے، ہندوستانی دفاعی کمپنیوں کو یورپی یونین کے شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک وسیع پلیٹ فارم بھی فراہم کرتا ہے۔ دونوں ممالک کی وزارت دفاع کے درمیان 2026 سے 2031 کے عرصے کے لیے دوطرفہ دفاعی تعاون کے لیے روڈ میپ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ قبرص 2026 کی پہلی ششماہی کے لیے یورپی یونین کی کونسل کی صدارت رکھتا ہے۔ اس چھ ماہ کی مدت کے دوران قبرص ای یو کونسل کی تمام سطحوں پر اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے، جو کونسل کے کام کاج اور قانون سازی کے عمل کے تسلسل کو یقینی بناتا ہے۔
یورپی یونین کی کونسل کی صدارت رکھنے والی رکن ریاست کئی اہم ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔ یہ یورپی یونین کے ایجنڈے کی مسلسل ترقی کی نگرانی کرتا ہے، مضبوط قانون سازی اور قانونی کاموں کو استعمال کرتا ہے، رکن ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دیتا ہے، اور یورپی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بناتا ہے۔ مزید برآں، یہ یورپی پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں یورپی یونین کی کونسل کی نمائندگی کرتا ہے اور بین الاقوامی تنظیموں میں یونین کے موقف اور ترجیحات کو مربوط کرتا ہے۔
اس تناظر میں ہندوستان اور قبرص کے درمیان اگلے پانچ سالوں کے لیے دفاعی تعاون کا یہ روڈ میپ خاصا اہم ہو جاتا ہے۔ اس بھارت-قبرص دفاعی شراکت داری کو ابھرتی ہوئی بھارت-ترکی-پاکستان اسٹریٹجک مساوات اور مشرقی بحیرہ روم، مغربی ایشیا اور ہند-بحرالکاہل کے خطوں میں اثر و رسوخ کے لیے وسیع تر عالمی مقابلے کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔
آپریشن سندور جموں و کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد حالیہ برسوں میں بھارت کی سب سے زیادہ جارحانہ انسداد دہشت گردی فوجی کارروائیوں میں سے ایک تھا۔ اس بحران کے دوران ترکی نے پاکستان کی عسکری، سفارتی اور سیاسی طور پر بھرپور حمایت کی۔ تاہم ترکی نے کشمیر پر اپنے روایتی موقف کا اعادہ کیا اور ہندوستان کی فوجی کارروائی پر کڑی تنقید کی۔
نئی دہلی کے لیے ترکی کے اس اقدام سے دونوں ممالک (ترکی اور پاکستان) کے درمیان گہرے ہوتے ہوئے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے بارے میں مزید تشویش پیدا ہوتی ہے۔ گزشتہ دہائی کے دوران، ان کا اتحاد دفاعی پیداوار، ڈرون ٹیکنالوجی، بحری تعاون، اور انٹیلی جنس کوآرڈینیشن جیسے شعبوں میں نمایاں طور پر مضبوط ہوا ہے۔
ترکی نے پاکستان کو متعدد جدید فوجی پلیٹ فارمز اور ٹیکنالوجیز فراہم کی ہیں جن میں ڈرونز، بحری نظام اور فوجی جدیدیت میں مدد شامل ہے۔ مزید برآں، انقرہ (ترکی) اور اسلام آباد (پاکستان) نے کشمیر اور علاقائی سلامتی سے متعلق مسائل پر بین الاقوامی فورمز میں تعاون میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔
اس ساری پیشرفت کے پس منظر میں، قبرص کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ہندوستان کا فیصلہ۔ایک ایسا ملک جس کا ترکی کے ساتھ دیرینہ تنازعہ ہے۔ ایک بہت بڑا جغرافیائی سیاسی اشارہ بھیجتا ہے۔
قبرص مشرقی بحیرہ روم میں ایک انتہائی اسٹریٹجک پوزیشن پر ہے، جو یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کو جوڑنے والے اہم سمندری راستوں کے قریب ہے۔
قبرص کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنا کر، ہندوستان نے واضح طور پر ان ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو بڑھانے کے لیے اپنی رضامندی کا اشارہ دیا ہے جو علاقائی طور پر ترکی کے موقف کے بارے میں فکر مند ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ترکی نے ہندوستان کی حساسیت کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون کو بڑھایا ہے۔
قبرص کے ساتھ ہندوستان کے قریبی دفاعی تعلقات یونان اور فرانس کے ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی سمندری شراکت داری کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں، ان دونوں کے ترکی کے ساتھ تناؤ بھی رہا ہے۔
شراکت داری کا یہ ابھرتا ہوا نیٹ ورک بتدریج ایک بڑا اسٹریٹجک فریم ورک بنانے میں مدد دے سکتا ہے جو ہند-بحرالکاہل کو بحیرہ روم سے جوڑتا ہے۔ اسٹریٹجک امور کے ماہر اور نئی دہلی میں قائم امیجنڈیا تھنک ٹینک کے صدر رابندر سچدیو کے مطابق، ہندوستان ترکی کے آس پاس کے ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات استوار کر رہا ہے۔
سچدیو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ہندوستان یونان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر رہا ہے، جو ترکی کے مغرب میں ہے، اور قبرص کے ساتھ بھی، جو ترکی کے جنوب میں ہے۔ لہذا اس لحاظ سے ہندوستان ترکی کے آس پاس کے ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک اور گہرے تعلقات کو فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان کی صلاحیت یا ارادہ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ترکی کے ارد گرد کے علاقے میں اپنی طاقت کو دور سے پیش کر سکتا ہے۔ انہوں نے آرمینیا کے ساتھ ہندوستان کے مضبوط تعلقات پر بھی خصوصی زور دیا۔
سچدیو نے کہا اس طرح ہندوستان ترکی کے پڑوس میں اسٹریٹجک طور پر واقع ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنا رہا ہے۔ موٹے طور پر دیکھا جائے تو مغرب میں یونان، جنوب میں قبرص اور مشرق میں آرمینیا ہے۔
مختصراً بھارت قبرص دفاعی تعاون کا روڈ میپ نہ صرف ایک دو طرفہ دفاعی معاہدے کے طور پر اہم ہے، بلکہ آپریشن سندور کے بعد علاقائی اتحاد کو تبدیل کرنے سے شروع ہونے والی ایک بڑی جغرافیائی سیاسی تبدیلی کے حصے کے طور پر بھی اہم ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بدلتے ہوئے علاقائی حالات کے جواب میں ہندوستان کی خارجہ اور سلامتی کی پالیسی کس طرح تیزی سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، کثیر جہتی، اور جغرافیائی طور پر جارحانہ اور جارحانہ ہوتی جا رہی ہے۔