مغربی ایشیا کے بحران پر ہندوستان کا بیان موجودہ جغرافیائی سیاست کے بارے میں ایک سفارتی اشارہ ہے
مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی پر نئی دہلی کا ردعمل دوسرے ممالک کے ساتھ اس کے مفادات کے توازن کی عکاسی کرتا ہے۔
Published : March 4, 2026 at 2:35 PM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے تنازعات کے حوالے سے منگل کو بھارت کا بیان تحمل کی معمول کی سفارتی اپیل سے زیادہ ہے۔ یہ ایک احتیاط سے تیار کیا گیا جغرافیائی سیاسی پیغام ہے۔
تہران میں آیت اللہ علی خامنہ ای کو ہلاک کرنے والے ایران پر 28 فروری کے امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد کشیدگی بڑھنے کے بعد، نئی دہلی نے ایک نازک توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے: اپنی تزویراتی شراکت داری کا تحفظ، اپنی بڑی تارکین وطن کمیونٹی کی حفاظت، اور دھڑے بندی کی سیاست میں پڑے بغیر اپنی توانائی کی حفاظت کا تحفظ۔
سات پیراگراف پر مشتمل ایک بیان میں، وزارت خارجہ نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور خطے میں رہنے والے ہندوستانی کمیونٹی کی حفاظت اور توانائی کے بہاؤ کے راستوں کو محفوظ بنانے پر بھی زور دیا۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ "ہم نے 28 فروری 2026 کو ایران اور خلیجی خطے میں مخاصمت کے پھوٹ پڑنے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت ہندوستان نے تمام فریقوں سے تحمل سے کام لینے، کشیدگی سے بچنے اور شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دینے کی اپیل کی تھی۔ بدقسمتی سے، رمضان کے مقدس مہینے کے دوران علاقے میں حالات کافی حد تک خراب ہوئے ہیں"۔
حالیہ دنوں میں، ہم نے نہ صرف جنگ میں شدت ہی نہیں دیکھی بلکہ اسے دوسرے ممالک میں بھی پھیلتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ تباہی اور اموات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ معمولات زندگی اور معاشی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ایک قریبی پڑوسی کے طور پر خطے کی سلامتی اور استحکام میں ایک اہم حصہ ہے، یہ پیش رفت انتہائی تشویشناک ہے۔"
ہندوستان کا بیان سفارتی طور پر اچھی طرح سے سوچا ہوا، اسٹریٹجک طور پر تہہ دار اور جغرافیائی طور پر اہم ہے۔ یہ نہ صرف بحران کے فوری انتظام کو ظاہر کرتا ہے بلکہ بڑھتی ہوئی پولرائزڈ عالمی ترتیب میں نئی دہلی کی اہم پوزیشن کی عکاسی بھی کرتا ہے۔
بیان میں مزید لکھا گیا، "تقریباً 10 ملین ہندوستانی شہری خلیجی خطے میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ ان کی حفاظت اور بہبود انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم کسی ایسی پیشرفت پر مطمئن نہیں ہو سکتے جو ان پر منفی اثر ڈالے۔" یہ مغربی ایشیا میں ہندوستان کے آبادیاتی اثرات کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ خلیجی خطہ دنیا کے سب سے بڑے ہندوستانی باشندوں کا گھر ہے، اور متحدہ عرب امارات (UAE)، سعودی عرب، قطر، عمان، کویت اور بحرین جیسے ممالک سے ترسیلات زر ہندوستان کے غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
ہندوستانی تارکین وطن کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے، ہندوستان نے ضرورت پڑنے پر انخلاء کی کارروائیوں کے لیے اپنی تیاری کا اشارہ بھی دیا، میزبان حکومتوں کو سیکورٹی کے حوالے سے اپنی توقعات سے آگاہ کیا ہے، اور دنیا بھر میں اپنے شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دینے والے ملک کے طور پر اپنی ساکھ کو تقویت دی ہے۔
وزارت نے مزید کہا، "ہماری تجارت اور توانائی کی سپلائی چین بھی اسی خطے سے گزرتی ہے۔" "کسی بھی بڑی رکاوٹ کا ہندوستانی معیشت پر سنگین اثر پڑتا ہے۔" ایک ایسے ملک کے طور پر جس کے شہری عالمی افرادی قوت کا ایک اہم حصہ ہیں، ہندوستان بھی تجارتی جہاز رانی پر حملوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔
پچھلے کچھ دنوں میں، کچھ ہندوستانی شہری پہلے ہی اس طرح کے حملوں کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں یا لاپتہ ہیں۔' یہ خلیج سے تیل کی درآمد، ایل این جی کی سپلائی اور آبنائے ہرمز کے ذریعے سمندری راستے کا براہ راست حوالہ ہے۔ ایران پہلے ہی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا حکم دے چکا ہے۔
آبنائے ہرمز عالمی تیل اور ایل این جی کی ترسیل کا تقریباً 20 فیصد ہینڈل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مختصر خلل یا بڑھتے ہوئے خطرے کا ادراک بھی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہندوستان اس راستے سے روزانہ تقریباً 2.6 ملین بیرل خام تیل درآمد کرتا ہے، اور اس طرح کی رکاوٹ کا مطلب فوری طور پر سپلائی میں کمی یا اس سے زیادہ لاگت ہو سکتی ہے۔
سمندری ٹریفک کو متاثر کرنے والا کوئی بھی اضافہ ہندوستان کی معیشت کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ تجارتی جہاز رانی پر حملوں کی مخالفت کرتے ہوئے، ہندوستان نہ صرف جہاز رانی کی آزادی کے تجریدی اصول کا تحفظ کر رہا ہے، بلکہ ٹھوس قومی مفادات کا بھی تحفظ کر رہا ہے۔ یہ ہندوستان کو سمندری سلامتی کے بارے میں بڑے بین الاقوامی خدشات سے بھی جوڑتا ہے، ایک ایسا علاقہ جہاں وہ گلوبل ساؤتھ میں قائدانہ کردار کی تلاش میں ہے۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ اس پس منظر میں، ہندوستان بات چیت اور سفارت کاری کے اپنے مطالبے کا سختی سے اعادہ کرتا ہے۔ "ہم واضح طور پر جنگ کے جلد خاتمے کی حمایت کرتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سی جانیں پہلے ہی ضائع ہو چکی ہیں، اور ہم اپنی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔"
یہ ہندوستان کے دیرینہ اسٹریٹجک خود مختاری کے نظریے کے مطابق ہے۔ امریکہ ہند بحرالکاہل میں ہندوستان کا اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اسرائیل ایک بڑا دفاعی سپلائر اور انٹیلی جنس پارٹنر ہے۔ ایران چابہار بندرگاہ، توانائی کی حفاظت اور وسطی ایشیا تک رسائی سمیت رابطے کے لیے ضروری ہے۔
کسی بھی فریق کو بدنام کرنے کے بجائے "مذاکرات اور سفارت کاری" پر زور دے کر، ہندوستان نے تینوں ممالک کے ساتھ کام کرنے والے تعلقات کو برقرار رکھا ہے، جس سے اس کے طویل مدتی مفادات کو نقصان پہنچنے والے سفارتی نتائج کو روکا جا سکتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بیان میں شہریوں کی حفاظت، تباہی اور موت اور مرچنٹ شپنگ پر حملوں کی مخالفت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ ہندوستان نے درحقیقت خود کو انسانی حقوق کے اصولوں اور غیر جنگجوؤں کے تحفظ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ رمضان کا ذکر تنازعات کے مذہبی اور ثقافتی تناظر میں حساسیت کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔
وزارت کے بیان میں بتایا گیا کہ متاثرہ ممالک میں ہندوستانی سفارت خانے اور قونصل خانے ہندوستانی شہریوں اور کمیونٹی تنظیموں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ضرورت کے مطابق باقاعدہ ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ "انہوں نے جنگ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ہر ممکن مدد بھی فراہم کی ہے۔ سفارت خانہ اور قونصل خانے اس تنازع کے مختلف قونصلر پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے سرگرم رہیں گے۔
ہم خطے کی حکومتوں کے ساتھ ساتھ دیگر اہم شراکت داروں سے بھی رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم (نریندر مودی) اور وزیر خارجہ (ایس جے شنکر) نے اپنے ہم منصبوں سے بات کی ہے۔ حکومت ابھرتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے گی اور قومی مفاد میں ضروری فیصلے کرے گی۔
موجودہ عالمی ترتیب مختلف پاور گروپوں کے درمیان مسابقت کی خصوصیت ہے۔ ایک طرف امریکہ کی قیادت میں اتحاد ہے، دوسری طرف چین ایران روس کا محور ہے اور پھر درمیان میں بدلتے ہوئے طاقت کے اتحاد ہیں۔ مجموعی طور پر، نہ تو امریکہ-اسرائیلی فوجی کارروائی کی حمایت کرتے ہوئے اور نہ ہی ایران کے جوابی حملے کی حمایت کرتے ہوئے، ہندوستان مغربی سیکورٹی بیانیہ اور مغربی جغرافیائی سیاسی انسداد بلاکس میں پھنسنے سے گریز کر رہا ہے۔
اس سے بھارت کی پوزیشن کو ایک پل بنانے والی طاقت کے طور پر تقویت ملتی ہے- جو مخالف کیمپوں کے درمیان تعلقات کو برقرار رکھنے کو اہمیت دے رہی ہے۔ طویل مدت میں، اس طرح کی پوزیشننگ کثیر جہتی فورمز میں ہندوستان کے سفارتی سرمائے میں اضافہ کر سکتی ہے۔
