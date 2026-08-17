ہندوستان کی ناوابستگی کی سابقہ پالیسی اور اس کی اسٹریٹجک خودمختاری
ہندوستان کی خارجہ پالیسی نے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اورعالمی سطح پر اس آزادی کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔
Published : August 17, 2026 at 2:56 PM IST
آزادی کے بعد آٹھ دہائیوں میں ہندوستان کو ملکی اور بین الاقوامی سیاست دونوں میں بے شمار چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس حقیقت پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اتنے بے پناہ تنوع کا ملک نہ صرف زندہ رہا ہے بلکہ خوشحال بھی رہا ہے۔
آزادی کے ابتدائی سالوں سے ہی بیرونی حالات مشکل رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان نے بھارت کے لیے مسلسل مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب چین نے بھارت کو ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرنے سے روکنے کی مسلسل کوشش کی ہے اور اس کے اثر و رسوخ کو جنوبی ایشیا تک محدود رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مزید برآں، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا اور میانمار جیسے پڑوسی ممالک میں مسلسل سیاسی ہلچل کے نتیجے میں خطے میں مسلسل عدم استحکام پیدا ہوا ہے۔
کئی گھریلو عوامل ہیں جنہوں نے ہندوستان کو متحد، آزاد اور مضبوط رکھا ہے۔ تاہم، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی نے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور عالمی سطح پر اس آزادی کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہندوستان نے مسلسل کوشش کی ہے کہ وہ دوسروں کے تنازعات میں الجھنے سے بچا رہے۔ متعدد چیلنجوں کے باوجود، بھارت نے ایک آزادانہ پالیسی پر عمل کیا ہے اور کسی بڑی طاقت پر انحصار سے گریز کیا ہے۔ آزادی کے وقت، ہندوستان کو ایک دو قطبی بین الاقوامی نظام کا سامنا تھا - امریکی زیر قیادت سرمایہ دارانہ بلاک اور سوویت کی قیادت میں کمیونسٹ بلاک۔ طاقتور ممالک سے توقع تھی کہ ہندوستان ان بلاکس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا اور اس کے مطابق سرد جنگ کی سیاست میں حصہ لے گا۔ ہندوستان میں بہت سے لوگوں نے محسوس کیا کہ امریکی اور سوویت بلاکوں کے درمیان انتخاب کرنا — یا انتخاب کرنے پر مجبور ہونا — ایک غلط آپشن تھا۔ بھارت نے بڑی طاقتوں کے دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے ناوابستگی کی پالیسی اپنائی۔ یہ پالیسی محض چند لیڈروں کی ترجیح نہیں تھی۔ یہ ہندوستان کی جغرافیائی سیاسی صورتحال اور معاشی ضروریات کا نتیجہ تھا۔
صدیوں کی استعمار کی وجہ سے، ہندوستان آزادی کے وقت ایک غریب اور تکنیکی طور پر پسماندہ ملک تھا۔ اس وجہ سے، ہندوستان میں بہت سے لوگوں نے محسوس کیا کہ ملک کو دوسروں کی سرد جنگ کی سیاست میں حصہ لینے کے بجائے اپنی گھریلو اقتصادی ترقی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ نتیجتاً، ہندوستان نے مختلف ممالک کے ساتھ ان کے نظریات سے قطع نظر اقتصادی تعلقات قائم کر لیے۔ مثال کے طور پر، بھلائی سٹیل پلانٹ سوویت یونین کے تعاون سے بنایا گیا تھا، جب کہ رورکیلا اور درگاپور سٹیل پلانٹ مغربی جرمنی اور برطانیہ کے تعاون سے تعمیر کیے گئے تھے۔ غیر ملکی حکمرانی کی وراثت کی وجہ سے، ہندوستان کو تکنیکی میدان میں دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر رہنے کی مسلسل کوششیں کرنی پڑیں۔ ہندوستان نے متعدد آئی آئی ٹی قائم کرنے کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ تعاون کیا۔ جبکہ آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور مغربی جرمنی اور امریکہ کے تعاون سے قائم کیے گئے تھے، آئی آئی ٹی بامبے کا قیام سوویت یونین کے تعاون سے کیا گیا تھا۔
ہندوستان کی ناوابستگی کی پالیسی نے ان متنوع اقتصادی اور تکنیکی شراکت کو آسان بنایا۔ دفاعی ٹیکنالوجی کے دائرے میں، ہندوستان نے نہ صرف سوویت یونین سے بلکہ دیگر یورپی ممالک جیسے فرانس اور برطانیہ سے بھی سامان خریدا۔
یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ناوابستگی کی پالیسی پر قائم رہنا کبھی بھی آسان نہیں تھا، خاص طور پر پاکستان کے امریکی زیر قیادت فوجی اتحاد کے فریم ورک میں شامل ہونے کے بعد۔ مزید برآں، بھارت کا چین کے ساتھ سرحدی تنازعہ تھا جو 1962 کی جنگ کی وجہ بنا۔ اس کے بعد، بھارت کے خلاف چین-پاکستانی تعاون میں شدت آئی، جس سے بھارت کو دو محاذوں پر چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ ان چیلنجوں میں اضافہ یہ حقیقت تھی کہ 1971 تک، امریکہ اور چین سوویت یونین کے بارے میں مشترکہ خدشات کی وجہ سے قریب آ چکے تھے۔ اس بدلتے ہوئے خطرے کے منظر نامے کے درمیان، ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ 1971 کی جنگ سے قبل سوویت یونین کے ساتھ امن، دوستی اور تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ جب کہ روس کے ساتھ معاہدے پر ہندوستان کی ناوابستگی کی پالیسی کو مبینہ طور پر کمزور کرنے کے لیے کچھ تنقید کی گئی، یہ معاہدہ - اگرچہ انتہائی فائدہ مند تھا - اس کا دائرہ کار محدود تھا۔ ہندوستان نے کبھی بھی اپنی سرزمین پر سوویت اڈے قائم کرنے کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی سوویت فوجی اہلکاروں کو ملک کے اندر سے کام کرنے کی اجازت دی۔
1989 میں برلن وال کے گرنے اور 1991 میں سوویت یونین کی تحلیل نے سرد جنگ کا خاتمہ کیا اور عالمی جغرافیائی سیاسی منظر نامے کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا۔ نظریاتی تصادم کے خاتمے کے ساتھ ہی، ہندوستان کی پالیسی ناوابستگی سے تزویراتی خود مختاری کی طرف چلی گئی۔
ہندوستان کی ناوابستگی کی سابقہ پالیسی اور اس کی اسٹریٹجک خودمختاری کی موجودہ پالیسی میں نمایاں مماثلتیں اور اختلافات ہیں۔ جب کہ ہندوستان کسی بھی رسمی فوجی اتحاد میں شامل ہونے سے انکار کر رہا ہے، وہ اب پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ پالیسی پر زور 'مساوات' سے 'مساوات قربت' میں منتقل ہو گیا ہے۔ ہندوستان نے نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ جنوب مشرقی اور مشرقی ایشیا کے ساتھ بھی اپنے اقتصادی تعلقات کو مضبوط کیا ہے۔ چین کے عروج اور اس کے جارحانہ علاقائی دعوؤں کے درمیان، ایسی تجاویز تھیں کہ بھارت کو امریکہ کے ساتھ اتحاد بنانا چاہیے۔ اس کے باوجود بھارت نے عالمی فوجی اتحاد کی سیاست میں حصہ لینے سے گریز کیا ہے۔ جب کہ ہندوستان 'کواڈ' میں شامل ہوا (جس میں آسٹریلیا، ہندوستان، جاپان اور امریکہ شامل ہیں)، اس نے 'برکس' فریم ورک (برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ) میں بھی حصہ لیا۔ آج، ہندوستان مختلف قسم کے شراکت داروں کے ساتھ مضبوط اقتصادی، تجارتی اور شراکت داری کی دوسری شکلوں کو برقرار رکھے ہوئے ہے، بشمول جاپان، یورپ، روس، امریکہ، مشرق وسطیٰ، جنوب مشرقی ایشیا، مشرقی ایشیا، اور بہت سی دوسرے ممالک۔
تاہم، بھارت کی مغربی سرحدوں کے ساتھ ایک نیا اتحاد متحرک شکل اختیار کر رہا ہے۔ چند روز قبل پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ مکہ اعلامیہ کے دیگر ارکان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ مکہ اتحاد کا فریم ورک ہندوستان کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں، جب بھی اسلام آباد نے ہندوستان کے خلاف خوفناک دہشت گردانہ حملوں کا منصوبہ بنایا ہے، ہندوستانی حکومت نے فوجی کارروائی کے ساتھ جواب دیا ہے- جیسے کہ اڑی حملہ (2016)، بالاکوٹ فضائی حملہ (2019)، اور آپریشن سندور (2025)۔
ان تینوں ممالک کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے: اگر بھارت دہشت گردی کی کارروائیوں کے جواب میں پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرتا ہے، تو کیا ترکی اور سعودی عرب رسمی طور پر اسے مکہ اعلامیہ پر دستخط کرنے والے پر حملے کے طور پر دیکھیں گے اور بھارت کے خلاف کارروائی کریں گے؟
یہ بات قابل غور ہے کہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے الگ الگ سیکورٹی مفادات ہیں۔ ترکی کو خطے میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی طاقت پر تشویش ہے۔ سعودی عرب کو ایران کے بارے میں تشویش ہے۔ اور پاکستان بھارت کی فوجی اور اقتصادی طاقت کے خوف سے متاثر ہے۔ ان مختلف مفادات کی صف بندی کسی بھی مشترکہ فوجی کارروائی کو پیچیدہ بنا دے گی۔ مزید برآں، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اس سے قبل بھی ایسا ہی معاہدہ موجود تھا۔ اس کے باوجود جب ایران نے سعودی عرب پر حملہ کیا تو پاکستان فوجی امداد کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ ان تضادات کے باوجود، بھارت کو اپنے مغربی پڑوس میں ابھرتی ہوئی اتحادی سیاست پر دھیان رکھنا چاہیے۔
اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہندوستان ان حالیہ پیشرفتوں کے جواب میں اپنا اتحادی فریم ورک تیار کرے گا۔ پاکستان کے برعکس ہندوستان معاشی اور سیاسی لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے۔ ہندوستان عمان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت، مصر اور دیگر متعدد ممالک کے ساتھ مضبوط اقتصادی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بھارت اسرائیل کے ساتھ مضبوط دفاعی اور ٹیکنالوجی کی شراکت داری بھی کررہا ہے۔ ہندوستانی نژاد لوگوں کی ایک بڑی تعداد مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں مقیم ہے۔ اس کے تعلقات کے تنوع اور اس کی اقتصادی شراکت داری کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے، اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہندوستان خطے میں صرف ایک مخصوص ملک کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے کا انتخاب کرے۔ اس کے بجائے، ہندوستان تمام ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات کو فروغ دے کر 'اسٹریٹجک خود مختاری' کی اپنی پالیسی کو جاری رکھے گا، اس طرح خطے کی بڑھتی ہوئی اتحادی سیاست کے منفی اثرات کو کم کرے گا۔
(سنجے پلی پکا پولیٹیا ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن ہیں۔ یہاں بیان کردہ خیالات ان کے نجی ہیں۔)
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