چین کے بڑھتے ہوئے غلبے کے درمیان وسطی ایشیا میں ہندوستان کی نئی پہل کتنی کامیاب ثابت ہوگی؟
بھارت وسطی ایشیائی ممالک کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے۔ پی ایم مودی نے ہندوستان-وسطی ایشیا سربراہی اجلاس کا اعلان کیا ہے۔
Published : September 3, 2026 at 12:32 PM IST
نئی دہلی: پانچ سال کے وقفے کے بعد، وزیر اعظم نریندر مودی نے اگلے سال منعقد ہونے والی ہندوستان-وسطی ایشیا سمٹ کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان خطے کے ساتھ ہندوستان کے اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات میں نئی دلچسپی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس طرح کی آخری ملاقات 2022 میں ہوئی تھی۔
اس سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے کا اقدام ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ہندوستان اور یوریشین اکنامک یونین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے - جس میں آرمینیا، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان اور روس شامل ہیں۔ تاہم، یہ دیکھنا ہوگا کہ، کیا یہ سفارتی رفتار گہرے اقتصادی تعلقات میں تبدیل ہو سکتی ہے، جب یوکرین اور ایران کے تنازعات کے درمیان وسطی ایشیائی رابطے کے منصوبے تعطل کا شکار ہیں، اور خطے میں چین کی گہری جڑوں کی موجودگی کا مقابلہ کرنے کا اضافی چیلنج بھی موجود ہے؟
مسئلہ جانا پہچانا ہے۔ ہندوستان وسطی ایشیا کو اپنے "توسیع شدہ پڑوس" کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس خطے تک براہ راست رسائی نہیں ہے۔ یہ تعلقات ایک ایسے وقت میں بنائے جا رہے ہیں جب ہندوستان مختلف ممالک کے ساتھ اپنے اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات کو متنوع بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ہندوستان کے لیے، وسطی ایشیائی ممالک کی اہمیت جس میں قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان، اور ازبکستان شامل ہیں، ان کے ہائیڈرو کاربن کے ذخائر، اہم معدنیات، اور ہندوستانی سامان کی منزل کے طور پر ان کی صلاحیت میں مضمر ہے۔
اسی طرح، وسطی ایشیائی ممالک کے لیے، ہندوستان نہ صرف ایک بڑھتی ہوئی منڈی کی نمائندگی کر رہا ہے بلکہ بڑی طاقتوں یعنی چین اور روس کا ایک تیسرا متبادل بھی ہے، جو پہلے ہی خطے میں نمایاں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ پھر بھی، ان تعلقات کو گہرا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ رابطے کی کمی ہے۔ چین اور روس کے برعکس، بھارت کسی بھی وسطی ایشیائی ملک کے ساتھ زمینی سرحد کا اشتراک نہیں کرتا، اور واحد زمینی راستہ ناقابل رسائی ہے کیونکہ یہ پاکستان سے گزرتا ہے۔ ایران کی چابہار بندرگاہ کو ترقی دینے کے لیے کوششیں جاری ہیں، حالانکہ خطے میں تنازعات کی وجہ سے اس منصوبے کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ جب کہ بندرگاہ نے ہندوستان کو وسطی ایشیا کے لیے گیٹ وے کی پیشکش کی تھی، لیکن تنازعات اور امریکی پابندیوں کے درمیان پیش رفت رک گئی ہے۔ اس کے باوجود بھارت پر امید ہے۔ سکریٹری خارجہ وکرم مصری نے پیر کے روز کہا کہ ہندوستان چابہار بندرگاہ کے منصوبے کے لیے "طویل مدتی حل" تلاش کرنے کے لیے اہم اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ اسی طرح، روس، وسطی ایشیا اور ایران کو ملانے والا بین الاقوامی شمالی-جنوبی ٹرانسپورٹ کوریڈور جو کہ ریل، سڑک، اور سمندری راستوں کا نیٹ ورک ہے، ایران اور یوکرین کے تنازعات کی وجہ سے آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے۔
جغرافیائی رکاوٹوں اور رابطوں کے چیلنجوں کے باوجود، تجارتی تعلقات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، جو ان تعلقات میں موجود بے پناہ امکانات کو اجاگر کر رہے ہیں۔ بھارت اور پانچ وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان تجارت 2025 میں تقریباً دو بلین ڈالر تک پہنچ گئی، جو گزشتہ 15 سالوں میں 3.5 گنا زیادہ ہے۔
بھارت وسطی ایشیائی ممالک سے تیل، کھاد، خام ریشم، اور تانبے کی ٹیوبیں درآمد کرتا ہے، جب کہ تیار شدہ سامان، دواسازی اور زرعی مصنوعات برآمد کرتا ہے۔ اقتصادی تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے دونوں طرف کا واضح ارادہ ہے۔ پی ایم مودی کے دورے کے دوران، ازبکستان نے سیاحت اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ہندوستانی شہریوں کے لیے 30 دن کے ویزا فری نظام کا اعلان کیا ہے۔
دونوں ممالک نے ہندوستان-ازبکستان کے تعلقات کو "جامع اسٹریٹجک شراکت داری" کی سطح تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے اور اہم معدنیات پر تعاون کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو یورینیم کی طویل مدتی فراہمی کے فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ بات چیت کرغزستان کے شہر بشکیک میں منعقدہ 26ویں شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے سربراہی اجلاس کے دوران ہوئی ہے۔
خودمختاری پر زور دیتے ہوئے مودی نے اقتصادی رابطے کی وکالت کی ہے اور توانائی اور تجارت پر تنازعات کے عالمی اثرات پر توجہ دی ہے۔ مودی نے کہا کہ، "ہندوستان ان تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو منڈیوں کو جوڑتی ہیں، تجارت کو آسان کرتی ہیں، اور ترقی کی نئی راہیں کھولتی ہیں۔"
اب سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان چین کو کچھ مختلف پیش کر سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان جغرافیائی اور جغرافیائی سیاسی رکاوٹوں کو عبور کر کے خطے میں اپنی دلچسپی کو ٹھوس اثر و رسوخ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں چین کے اپنے مفادات اور اثر و رسوخ پہلے سے موجود ہے۔
وسطی ایشیا کے ساتھ چین کی تجارت 100 بلین ڈالر سے زیادہ ہے، اور یہ خطہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے ایک اہم راہداری اور توانائی کی راہداری کے طور پر کام کرتا ہے۔ چائنا-گلوبل ساؤتھ پروجیکٹ (ایک آزاد، غیر جانبدارانہ ملٹی میڈیا اقدام) کے مطابق، چین براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری تیل اور گیس سے ہٹ کر مینوفیکچرنگ، سبز توانائی (شمسی اور ہوا) اور زرعی ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں متنوع ہوا ہے۔
وسطی ایشیا میں چینی سرمایہ کاری 35 بلین ڈالر ہے جو کہ روسی سرمایہ کاری سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے برعکس، خطے میں ہندوستان کی مجموعی سرمایہ کاری کا تخمینہ تقریباً 1.5 بلین ڈالر ہے، جس میں تجارتی حجم دو بلین ڈالر سے کم ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگرچہ بھارت چین کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ وسطی ایشیائی ممالک کو چین کے بڑھتے ہوئے غلبے کو متوازن کرنے میں مدد کے لیے ایک متبادل پیش کر سکتا ہے۔
تلوتما فاؤنڈیشن میں یوریشیا اور مغربی ایشیا کے مرکز کے سربراہ اور علاقے کے ماہر مینا سنگھ رائے کا کہنا ہے کہ، "وسطی ایشیائی ممالک چاہتے ہیں کہ ہندوستان اپنی کوششوں کو تیز کرے اور تعاون کی رفتار کو برقرار رکھے۔ تعاون کے مستقبل کے شعبوں میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، مصنوعی ذہانت (اے آئی)، بینکنگ سیکٹر، کھیل، صحت، سکیورٹی، تعلیم اور ٹیکسٹائل شامل ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "معاشی تعلقات ہندوستان اور وسطی ایشیا کے درمیان مضبوط سیاسی اور اسٹریٹجک تعلقات میں کمزور کڑی ہیں۔" انہوں نے مشورہ دیا کہ بھارت وسطی ایشیا کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کر سکتا ہے۔ اگرچہ ہندوستان اور وسطی ایشیائی ممالک دونوں کی طرف سے تعلقات کو گہرا کرنے میں سیاسی اور تزویراتی دلچسپی ظاہر ہے، بالآخر، کنیکٹیویٹی اس بات کا تعین کرے گی کہ ہندوستان اس خطے میں کس حد تک اثر و رسوخ کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ تاہم، رابطے کے منصوبوں کی غیر موجودگی میں بھی، ہندوستان سرگرم رہ سکتا ہے اور تجارت کو فروغ دینے کے طریقوں کی تلاش جاری رکھ سکتا ہے۔
رائے کے مطابق، "ہمیں تعاون کی رفتار کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر ہم 2027 میں سینٹرل ایشیا سمٹ کی میزبانی کرتے ہیں تو ہمیں اسے 2028 میں بھی منعقد کرنا چاہیے۔"
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