کیا بھارت نے چابہار پر بجٹ روک کر "درمیانی راستہ" چنا؟ امریکہ ایران کشیدگی کے بیچ توازن قائم کرنے کی کوشش
نئی دہلی کا اس چابہار بندرگاہ منصوبے سے دستبرداری کا فیصلہ امریکی دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے۔
Published : February 11, 2026 at 8:15 AM IST
یکم فروری کو بھارتی حکومت نے واضح کر دیا کہ وہ اب ایران کی چابہار بندرگاہ کا انتظام نہیں کرے گی۔ یہ اشارہ تب ملا جب اس سال کے مرکزی بجٹ میں اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی فنڈ مختص نہیں کیا گیا۔
چابہار خلیج عمان میں مکران کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ بھارت کی پہلی غیر ملکی سرمایہ کاری تھی اور اسے اسٹریٹجک لحاظ سے اہم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ بھارت کو پاکستان کو بائی پاس کرنے اور افغانستان اور وسطی ایشیا سے براہ راست جڑنے کا موقع دیتا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ بھارت کو وسطی ایشیائی خطے میں تجارتی اور اسٹریٹجک تعلقات کی بحالی میں ایک اہم کردار نبھانے کا موقع بھی دیتا تھا، جو اب ہاتھ سے نکلتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی حکومت اس بات پر سٹریٹجک طور پر خاموش ہے کہ آیا اس نے واقعی چابہار کا کنٹرول چھوڑ دیا ہے۔ ایرانیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے بھارت کی جانب سے معاہدے سے دستبرداری کے بارے میں کچھ نہیں سنا ہے۔ ایران کے قومی روزنامہ تہران ٹائمز جو کہ حکومت سے وابستہ ہے، وہ بھی دباؤ میں آکر بھارت کے ذریعہ چابہار کو ترک کرنے کے معاملے پر خاموش ہے۔
نئی دہلی کا اس منصوبے سے نکلنے کا فیصلہ امریکی دباؤ کی وجہ سے ہوا۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ بھارت ایران کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات رکھے، کیونکہ امریکی بحری بیڑہ آبنائے ہرمز کی طرف بڑھ چکا ہے تاکہ تہران کو اپنے اقدامات میں اصلاح کرنے مجبور کیا جا سکے یا بمباری کے لیے تیار رہا جائے۔ امریکہ کو ایسا کرنے کے لیے اسرائیل نے اکسایا جو ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کا گلا گھونٹنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر امریکہ نے دھمکی دی کہ وہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے کسی بھی ملک پر پابندیاں عائد کر دے گا۔
امریکہ نے چابہار کے انتظام کے لیے بھارت کو دی گئی چھوٹ بھی ختم کر دی۔ بھارت نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن اپنی کارروائیاں مکمل کرنے کے لیے اپریل سنہ 2026 تک کا وقت مانگا۔ کیا نئی دہلی کو امید تھی کہ وہ امریکی حکومت سے اپنا موقف قبول کروا لے گی تاکہ پاکستان اور اس خطے پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کا موقع برقرار رہے؟ یہ نامعلوم نہیں ہے، لیکن ایران کے ساتھ تجارت کرنے والوں پر پابندیوں کا خطرہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب بھارت کو روس سے تیل کی خریداری پر پہلے ہی 50 فیصد ٹیرف کا سامنا تھا۔ اس وقت بھارت نہیں چاہتا تھا کہ ایران سے تجارت کی وجہ سے اس پر مزید مزید محصولات عائد ہوں، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا۔
اب بھارت امریکہ کے ساتھ ایسے وقت میں مذاکرات دوبارہ شروع کرے گا جب ماحول زیادہ پرسکون اور سازگار ہوگا۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 50 فیصد ٹیرف واپس لے لیا ہے اور مارچ کے آخر میں تجارتی معاہدے کو نئی شکل دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امکان ہے کہ صدر ٹرمپ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے خود بھارت کا دورہ کر سکتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ بھارت کے ساتھ اس تجارتی معاہدے میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو کیا وہ چابہار بندرگاہ پر پرانے انتظامات کو جاری رکھنے کی نئی دہلی کی درخواست کو قبول کرے گا؟ اس سلسلے میں بہت کچھ اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا امریکہ اور ایران اپنے باہمی تنازعات کو حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ بھارت اور امریکہ اس خطے کے تجارتی اور جغرافیائی سیاسی مسائل پر بات کریں۔
بھارت، افغانستان اور ایران کے درمیان سنہ 2016 میں معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد سے بھارت نے چابہار منصوبے پر بہت سست پیش رفت کی۔ معاہدے کے وقت افغانستان میں امریکی فوج کی بھاری نفری موجود تھی۔ امریکہ اپنے اڈوں اور فوجیوں کو سپلائی کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی کراچی بندرگاہ کے علاوہ کسی اور سمندری راستے سے افغانستان میں داخل ہونے کا آپشن چاہتا تھا۔ امریکا پاکستان کے اندرونی تشدد کا یرغمال نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے اسے متبادل راستے کی ضرورت تھی۔
بھارت، جو طویل عرصے سے خطے میں قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا، اس منصوبے میں شامل ہوا، تاہم اس پر یہ الزام بھی لگا کہ وہ اپنے ہر اقدام پر امریکی ردعمل سے خوف زدہ رہتا ہے۔ حالانکہ یہ اکیلے بھارت کی غلطی نہیں تھی۔ چابہار کی شاہد بہشتی جیٹی کے انتظام کی مجاز بھارتی کمپنی 'انڈیا پورٹس گلوبل' کے پاس کئی بار فنڈز کی کمی رہی۔ کچھ مواقع پر روس نے بھی فنڈ کے ساتھ بھارت کی مدد کی۔
بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق پہلے ہی 250 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کی ادائیگی کر چکا ہے۔ دریں اثنا، ایران کو بھارت سے مزید سرمایہ کاری کی توقع تھی۔ وہ افغانستان تک کی سفر کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک ریلوے لائن چاہتے تھے، لیکن بھارت اس وعدے سے پیچھے ہٹ گیا۔ حالانکہ ایران نے اس حصے کو مکمل کر لیا، لیکن وہ مسلسل اشارہ دیتے رہے کہ یا تو اسے وہ خود سنبھالیں گے یا پھر چین کو سونپ دیں گے جو پاکستان کی گوادر بندرگاہ کا انتظام و انصرام سنبھالتا ہے۔
یہ بات قابل غور ہے کہ ایرانی بندرگاہ گوادر سے صرف 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گوادر جہاں ایک فوجی بندرگاہ ہے، وہیں چابہار ایک شہری بندرگاہ ہے جس نے اس خطے کی ہر اتھل پتھل کا سامنا کیا ہے۔
ایران کی طرف سے چین کا خوف دکھائے جانے کے باوجود سچ تو یہ ہے کہ اس کے حکمران طبقے نے کبھی بھی اس بندرگاہ کو بیجنگ کے حوالے کرنے پر سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ تزویراتی اور تاریخی وجوہات کی بنا پر ایران ہمیشہ چاہتا تھا کہ بھارت اس کا انتظام سبھالے۔ چابہار کے میرے ایک سفر کے دوران اس حکمت عملی کی اہمیت سمجھ میں آئی
پہلی بات تو یہ ہے کہ چابہار کے لوگ ہندوستانی بولتے ہیں اور انہیں 15 دن تک بغیر ویزے کے پاکستان آنے کی آزادی ہے۔ ایران کو اس بات سے پرہیز نہیں تھا کہ بھارت اس بندرگاہ کے ذریعہ پاکستان پر نظر رکھ کر اپنے حفاظتی مقاصد کو پورا کرے۔ مزید برآں، ایران امریکہ کے ساتھ بھارت کے قریبی تعلقات سے واقف تھا اور اس کا خیال تھا کہ نئی دہلی امن کا ضامن بن سکتا ہے، کیونکہ بھارت کے روس اور چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔
آخر میں، ایران کو احساس ہوا کہ وہ روس کے ساتھ بھارت کے اچھے تعلقات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور (INSTC) کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کو بڑے منصوبوں میں شامل نہیں کرتے ہیں تو ان میں سے بہت سی امیدیں ادھوری ثابت ہوں گی۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت کرتے وقت بھارت کی نظر چابہار پر بھی مضبوطی سے ٹکی ہے۔ کیونکہ اس بندرگاہ کو سنبھالنے کی بھارت کی خواہش پھر سے پوری ہو سکتی ہے، جب اسے امریکہ کی نگرانی میں رہنے کے بجائے آزادی سے سانس لینے دی جائے۔
