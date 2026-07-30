بھارتی ہائی کمشنر تریویدی کا بھارت بنگلہ دیش تعلقات کی بحالی اور گنگا معاہدے کی تجدید پر اہم اشارہ
تجزیہ نگار ارونیم بھویان لکھتے ہیں کہ ہائی کمشنر کا بیان ڈھاکہ کے ساتھ عملی روابط کیلئے نئی دہلی کی آمادگی کی عکاسی کرتا ہے۔
Published : July 30, 2026 at 10:03 AM IST|
Updated : July 30, 2026 at 10:17 AM IST
نئی دہلی: بھارت اور بنگلہ دیش اپنے دوطرفہ تعلقات میں ممکنہ طور پر انتہائی ایک اہم موڑ کے قریب پہنچ رہے ہیں، جہاں وزیر اعظم طارق رحمان کے مجوزہ دورہ ہند کے ساتھ ہی گنگا کے پانی کی تقسیم کے معاہدے کے مستقبل پر مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں۔
بنگلہ دیش میں بھارتی ہائی کمشنر دنیش تریویدی کا دوطرفہ تعلقات کے بارے میں پرامید اندازہ اور یہ یقین دہانی کہ دیرینہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ نئی دہلی مشکل سوالات پر پیش رفت کے لیے تجدید شدہ سیاسی روابط کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔
وزارتِ خارجہ میں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمن اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ شمع عبید اسلام سے الگ الگ تعارفی ملاقاتوں کے بعد بدھ کی شام میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تریویدی نے کہا کہ بات چیت میں مختلف امور کا احاطہ کیا گیا اور یہ مثبت ماحول میں ہوئی۔
ڈھاکہ ٹریبیون نیوز ویب سائٹ نے تریویدی کے حوالے سے بتایا کہ "ایک بار جب وزیر اعظم طارق رحمان کے دورہ بھارت کی تصدیق ہو جائے گی اور مشترکہ ورکنگ گروپ ضروری دستاویزات کے ساتھ بیٹھے گا، تو سب کچھ مثبت سمت میں آگے بڑھے گا۔"
دونوں ممالک کے درمیان گنگا کے پانی کی تقسیم کے معاہدے کی تجدید پر، جو اس سال دسمبر میں ختم ہونے والا ہے، انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کا مشترکہ ورکنگ گروپ پہلے ہی اس معاملے پر بات چیت کر رہا ہے۔
ہائی کمشنر نے کہا کہ "مجھے امید ہے کہ وہ جلد ملاقات کریں گے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے حل نہ کیا جا سکے۔ دونوں ممالک کے عوام کے مفاد میں جو کچھ بھی ضروری ہو گا، کیا جائے گا۔"
وزیر خارجہ رحمان اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ عبید اسلام کے ساتھ تریویدی کی ملاقاتیں، اور ان کی جانب سے بات چیت کو مثبت قرار دیا جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ نئی دہلی اور ڈھاکہ کے مابین سفارتی ذرائع کافی کشیدگی کے دور کے بعد دوبارہ فعال ہو رہے ہیں۔
اگست سال 2024 میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کے اقتدار سے بے دخلی کے بعد بنگلہ دیش میں آنے والی سیاسی تبدیلی کے بعد سے، نئی دہلی اور ڈھاکہ کے تعلقات غیر یقینی صورت حال کا شکار رہے۔ رواں سال فروری میں اقتدار سنبھالنے والی نئی حکومت کی سمت کے حوالے سے بھارت کے خدشات اور نقل مکانی و سرحدی مسائل سے نمٹنے کے بھارتی طریقہ کار پر بنگلہ دیش کے تحفظات نے تناؤ پیدا کیا۔ تاہم، اس سال ہونے والی کئی پیش رفتوں نے دونوں اطراف سے اعتماد کی بحالی کی کوششوں کا اشارہ دیا ہے۔
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وزیر اعظم طارق رحمان کا مجوزہ دورہ بھارت اس عمل میں ایک اہم سیاسی سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ بھارت پہلے ہی رحمان کو ستمبر میں نئی دہلی میں منعقد ہونے والی برکس سربراہی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے چکا ہے، یہ ایک ایسا موقع ہو سکتا ہے جو دونوں حکومتوں کے درمیان اعلیٰ ترین سطح پر براہ راست رابطے کی راہ ہموار کرے۔
نئی دہلی کے لیے اس طرح کے دورے کی اہمیت محض رسمی ضابطوں سے بڑھ کر ہوگی۔ یہ پانی کی تقسیم، سرحدی انتظام، سکیورٹی تعاون، تجارت، کنیکٹیویٹی، توانائی، ویزا اور عوامی روابط جیسے متعدد حساس مسائل پر بیک وقت بات چیت کے لیے ضروری سیاسی موقع فراہم کر سکتا ہے۔ انفرادی تنازعات کو تعلقات پر حاوی ہونے دینے کے بجائے، دونوں فریق تعاون کا ایک وسیع تر فریم ورک دوبارہ تیار کرنا شروع کر سکتے ہیں۔
تریویدی کے بیان کا سب سے اہم عنصر گنگا کے پانی کی تقسیم کے معاہدے کی تجدید کا حوالہ ہے۔ 12 دسمبر سال 1996 کو دستخط کیے جانے والے اس معاہدے کے تحت یکم جنوری سے 31 مئی تک کے کم پانی کے سیزن کے دوران فرکا کے مقام پر گنگا کے پانی کی تقسیم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی مدت 30 سال ہے جو دسمبر سال 2026 میں ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے معاہدے کی تجدید محض ایک تکنیکی معاملہ نہیں ہے؛ بلکہ یہ بھارت اور بنگلہ دیش کے مابین سیاسی تعلقات کا ایک بڑا امتحان بن چکا ہے۔
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اس معاہدے کا مستقبل بنگلہ دیش کے لیے خاصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ گنگا ملک کے جنوب مغربی حصے میں زراعت، ماہی گیری، جہاز رانی اور مقامی آبادیوں کے روزگار کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بھارت کے لیے، اس مسئلے میں نہ صرف بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے فرائض شامل ہیں بلکہ ان ریاستوں کے مفادات بھی وابستہ ہیں جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے، بالخصوص مغربی بنگال۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مذاکرات سیاسی اور آبی وسائل دونوں لحاظ سے پیچیدہ ہیں۔
تریویدی کا یہ دعویٰ کہ "کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے حل نہ کیا جا سکے" سفارتی طور پر قابلِ غور ہے۔ یہ ایک ایسے اندازِ فکر کو ظاہر کرتا ہے جس میں گنگا معاہدے کو ٹکراؤ کا سبب بننے والے مسئلے کے بجائے ایک قابلِ گفت و شنید دوطرفہ چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
ان کا یہ بیان کہ "دونوں ممالک کے عوام کے مفاد میں جو بھی ضروری ہوا وہ کیا جائے گا" دونوں فریقین کو یہ گنجائش بھی فراہم کرتا ہے کہ وہ اس کے حتمی نتیجے کو اپنے اپنے ممالک میں ایک باہمی فائدے والے معاہدے کے طور پر پیش کر سکیں۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ پانی کی تقسیم پر مذاکرات دونوں ممالک کے لیے انتہائی حساس نوعیت کے ہوتے ہیں۔
منوہر پریکر انسٹی ٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ انالیسس کے سینئر فیلو اور سرحد پار آبی مسائل کے معروف مبصر اتم کمار سنہا کے مطابق، گنگا پانی کے معاہدے کی تجدید پر ہائی کمشنر کا تبصرہ دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے ایک اچھا شگون ہے۔
سنہا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "تریویدی کوئی باقاعدہ (پیشے ور) سفارت کار نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہائی کمشنر مقرر ہونے کے بعد انہیں کابینہ وزیر کا درجہ دیا گیا ہے۔"
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انہوں نے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش دونوں ہی گنگا پانی کے معاہدے کو کسی بحران کے طور پر نہیں بلکہ ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ سنہا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ "دونوں اطراف کی تکنیکی کمیٹیوں نے اس سال مارچ اور مئی میں ملاقاتیں کیں۔ باقاعدہ اجلاس ہو رہے ہیں۔ ان میں ماہرینِ آبپاشی اور سول انجینئرز جیسے تکنیکی ماہرین شامل ہیں جو سینٹرل واٹر کمیشن کا حصہ ہیں اور وہ پوری صورت حال کا جائزہ لے رہے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ یہ بات صرف معاہدے کی تجدید کی نہیں ہے بلکہ اسے ایک نئے فریم ورک کے تحت تجدید کرنے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "اس معاہدے پر سال 1996 میں دستخط ہوئے تھے۔ گذشتہ 30 برسوں میں ہم نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات دیکھے ہیں اور دریا کی حرکیات میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ دونوں طرف پانی کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اور ماحول کے حوالے سے شدید خدشات سامنے آئے ہیں کیونکہ یہ انتہائی حساس علاقے ہیں۔" بنیادی طور پر، اگلے معاہدے کے لیے مرکزی چیلنج یہ ہوگا کہ سال 2026 میں دریا اور پانی سے متعلق حالات لازمی طور پر ویسے نہیں ہیں جیسے سال 1996 میں تھے۔
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اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات فرکا کے مقام پر دستیاب پانی کی تقسیم کے محدود سوال سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دونوں فریقین کو ایک وسیع تر نقطہ نظر پر غور کرنا پڑ سکتا ہے جس میں دریا کے طاس (بیسن) کی سطح پر انتظام، ڈیٹا کا تبادلہ، ماحول کا تحفظ، سیلاب کی روک تھام، دریا کی بحالی اور خشک موسم میں پانی کے بہاؤ کو بڑھانے کا امکان شامل ہو۔
سنہا نے اس رائے کا اظہار کیا کہ گنگا معاہدے کی تجدید کے بارے میں مثبت اشارے دے کر، تریویدی نے بھارت اور بنگلہ دیش کے دوطرفہ تعلقات میں ایک نیا اعتماد پیدا کیا ہے۔
ڈھاکہ کی نئی حکومت کے لیے، گنگا معاہدہ نئی دہلی کے ساتھ اس کے تعلقات کے معیار کا ایک اہم پیمانہ ثابت ہونے کا امکان ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بھی اضافی سیاسی اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کی قیادت میں قائم حکومت یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تعمیری تعلقات برقرار رکھتے ہوئے بنگلہ دیش کے مفادات کا تحفظ کر سکتی ہے۔
چنانچہ یہ معاہدہ اعتماد سازی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر نئی دہلی اور ڈھاکہ موجودہ معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی مفاہمت پر پہنچ جاتے ہیں، تو اس سے ثابت ہوگا کہ دونوں ممالک سیاسی تبدیلیوں کے باوجود مذاکرات کے ذریعے مشکل مسائل حل کر سکتے ہیں۔
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گنگا معاہدے کی کامیاب تجدید کی اہمیت پانی کے مسئلے سے کہیں آگے تک جا سکتی ہے۔ یہ بھارت کی 'پہلے پڑوسی' کی پالیسی کی ساکھ کو مضبوط کر سکتی ہے اور یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ نئی دہلی مسلسل ادارہ جاتی بات چیت کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مشکل تنازعات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ طارق رحمان کے مجوزہ دورہ بھارت کے بارے میں تریویدی کا حوالہ خاص طور پر اہم ہو جاتا ہے۔ ایک اعلیٰ سطح کی سیاسی ملاقات وہ وسیع تر فریم ورک فراہم کر سکتی ہے جس کے تحت گنگا معاہدے پر تکنیکی مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے۔
اگلے چند مہینے انتہائی اہم ہوں گے۔ فوری ہدف اس بات کو یقینی بنانا ہونا چاہیے کہ گنگا معاہدہ ڈیڈ لائن کے دباؤ کے باعث کسی بحران کی شکل اختیار نہ کرے۔ دونوں فریق کو مذاکرات تیز کرنے، پانی کے بہاؤ سے متعلق قابلِ اعتماد تکنیکی ڈیٹا کا تبادلہ کرنے اور ان شعبوں کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہوگی جہاں موجودہ فریم ورک کو جدید بنایا جا سکتا ہے۔
اسٹریٹجک لحاظ سے تریویدی کے اس بیان کا وقت انتہائی اہم ہے؛ ایک ایسے وقت میں جب دسمبر 2026 میں گنگا معاہدے کی مدت ختم ہو رہی ہے اور ڈھاکہ کی نئی سیاسی قیادت نئی دہلی کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش میں ہے، بھارت یہ واضح اشارہ دے رہا ہے کہ وہ گہرے اور بامعنی روابط کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
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