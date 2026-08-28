دفاعی شعبے میں مضبوط ہوں گے تعلقات! کیا ہے بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ویلنگٹن میں ہوئی دوسری دفاعی اسٹریٹجک گفتگو کا فائدہ؟
بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ویلنگٹن میں دفاعی تزویراتی گفتگو میں بحری سلامتی اور دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
Published : August 28, 2026 at 7:13 AM IST
نئی دہلی: بھارت اور نیوزی لینڈ نے ہند-بحرالکاہل (انڈو پیسیفک) خطے کو آزاد، کھلا اور جامع برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کا مطلب ہند-بحرالکاہل میں ایک اور فوجی بلاک (ملٹری بلاک) بنانا نہیں ہے۔ بلکہ، اس کی اہمیت ایسی عملی صلاحیتیں اور شراکت داریاں بنانا ہے جو اس علاقے کو مستحکم، محفوظ اور کھلا رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔
مزید بحری تعاون، فوجی لین دین اور انٹرآپریبلٹی (باہمی فوجی ہم آہنگی) کے ذریعے، دونوں ممالک اپنے باہمی تعلقات کو وسیع تر علاقائی سلامتی کے ڈھانچے میں ایک تعمیری شراکت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ منگل کو وزارتِ دفاع کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، 24 اگست کو بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ویلنگٹن میں دوسری دفاعی تزویراتی گفتگو ہوئی۔
وزارتِ دفاع میں جوائنٹ سکریٹری امیتابھ پرساد اور نیوزی لینڈ کی وزارتِ دفاع میں ڈپٹی سکریٹری رچرڈ شمٹ کی مشترکہ صدارت میں ہونے والی اس اعلیٰ سطحی بات چیت میں بحری سلامتی، مشترکہ فوجی تربیت اور مجموعی دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔
Joint Secretary Shri Amitabh Prasad and Deputy Secretary, New Zealand Ministry of Defence, Mr Richard Schmidt co-chaired the 2nd #IndiaNZ Defence Strategic Dialogue in Wellington, New Zealand on August 24, 2026. The Dialogue focused on advancing maritime security, joint training… pic.twitter.com/Ynw5xYOWF4— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) August 24, 2026
باہمی تعلقات کو تزویراتی شراکت داری تک بڑھانے کی کوشش
یہ میٹنگ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ نیوزی لینڈ کے دوران دونوں ممالک کی جانب سے اپنے باہمی تعلقات کو تزویراتی شراکت داری (اسٹریٹجک پارٹنرشپ) تک بڑھانے اور 2030 کے روڈ میپ کو اپنانے کے چند ہی ہفتوں بعد ہوئی ہے۔ اس لیے، یہ نئی بات چیت دونوں ممالک کے درمیان سیاسی افہام و تفہیم کو مسلسل فوجی اور بحری تعاون میں تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہے۔
بنیادی ایجنڈا اسٹریٹجک اہداف کو نافذ کرنے پر مرکوز
بیان کے مطابق، گزشتہ ماہ سمٹ لیول (سربراہی سطح) کی میٹنگ میں بنائے گئے مشترکہ فریم ورک پر کام کرتے ہوئے، دونوں وفود نے نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ (حکمتِ عملی پر مبنی شراکت داری) کو آگے بڑھانے کے لیے تفصیلی بات چیت کی۔ وزارت نے کہا، "بنیادی ایجنڈا 'انڈیا-نیوزی لینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ روڈ میپ 2030' میں طے کیے گئے اسٹریٹجک اہداف کو نافذ کرنے پر مرکوز تھا۔" دونوں ممالک نے ایک آزاد، کھلے اور جامع انڈو-پیسفک خطے (بحر ہند و الکاہل) کے لیے اپنے عزم کو دہرایا۔ وفود نے مشترکہ تربیتی مشقوں، کراس سروس پرسنل ایکسچینج (اہلکاروں کے باہمی تبادلے) اور بحری، فضائی و زمینی یونٹوں میں ڈیفنس اسٹاف کالج پارٹنرشپ کے ذریعے فوجی سطح پر روابط بڑھانے کے اختیارات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
آپریشنل فریم ورک کو ہم آہنگ کرنے ملاقاتیں
بھارتی وفد نے عملی اسٹریٹجک ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نیوزی لینڈ ڈیفنس فورس اور وزارتِ دفاع کے اہم رہنماؤں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں بھی کیں۔ وزارت نے مزید بتایا کہ وفد نے ڈیفنس فورس کے نائب سربراہ، کمانڈر جوائنٹ فورسز نیوزی لینڈ اور ڈپٹی سیکرٹری کیپیسیٹی ڈلیوری کے ساتھ انتہائی مفید گفتگو کی۔ یہ ملاقاتیں مشترکہ سرمائے کی خریداری کے امور کو تیز کرنے، آپریشنل فریم ورک کو ہم آہنگ کرنے اور مستقبل کے کاموں کے لیے بلا تعطل تال میل کو یقینی بنانے پر مرکوز تھیں۔
دو طرفہ تعلقات کا ایک بنائیں گے اہم ستون
بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ باقاعدہ اعلیٰ سطحی میٹنگ وزرائے خارجہ/وزرائے دفاع کے تبادلوں کے ذریعے اس رفتار کو مزید تیز کرنے کے باہمی معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی۔ دونوں ممالک نے اعتماد کا اظہار کیا کہ اس بات چیت کے دوران اٹھائے گئے اقدامات دفاعی اور سکیورٹی تعاون کو کافی حد تک بڑھائیں گے اور اسے ان کے دو طرفہ تعلقات کا ایک اہم ستون بنائیں گے۔
اس شراکت داری کی اہمیت محض دو طرفہ دفاعی تعلقات سے کہیں آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ دونوں کا براہِ راست مفاد ایک آزاد، کھلے، جامع، پرامن اور قوانین پر مبنی انڈو-پیسفک خطے میں ہے، جہاں بحری راستے محفوظ رہیں، بین الاقوامی قوانین کا احترام کیا جائے اور ممالک بغیر کسی دباؤ کے اپنے اقتصادی اور سکیورٹی مفادات کو آگے بڑھا سکیں۔ ان کا 2026 کا اسٹریٹجک فریم ورک خاص طور پر دفاع اور سلامتی، بحری تعاون اور علاقائی و کثیر الجہتی تال میل کو مستقل بنیادوں پر کام کے شعبوں کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔
باہمی لاجسٹکس سپورٹ کے معاہدے پر دستخط
بحری پہلو خاص طور پر اس لیے ضروری ہے کیونکہ دونوں ممالک سمندری حدود رکھنے والے ممالک ہیں جن کے مفادات وسیع ہند-بحرالکاہل (انڈو پیسیفک) خطے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ بھارت کے لیے، بحرِ ہند اور اس سے آگے تجارتی، توانائی کی سپلائی اور کنیکٹیویٹی (روابط) کے لیے محفوظ بحری راستے انتہائی ناگزیر ہیں۔ نیوزی لینڈ کے لیے، وسیع تر ہند-بحرالکاہل میں استحکام اس کی اقتصادی سلامتی اور علاقائی روابط کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔
دونوں ممالک نے پہلے ہی ایسے طریقے وضع کر لیے ہیں جو اس تعاون کو عملی شکل دے سکتے ہیں۔ جولائی 2026 میں تعلقات کو آگے بڑھانے کے دوران، بھارت اور نیوزی لینڈ نے ایک بحری تعاون کے معاہدے، ہائیڈرو گرافی اور ناٹیکل کارٹوگرافی (بحری نقشہ نویسی) کے معاہدے اور بحری شعبے پر مرکوز ایک باہمی لاجسٹکس سپورٹ کے معاہدے پر دستخط کیے۔ وہ بحری سلامتی کے متعلق گفتگو شروع کرنے اور دو طرفہ بحری سرگرمیوں کو آگے بڑھانے پر بھی متفق ہوئے۔
مشترکہ مشقوں و ڈیفنس اسٹاف کالج پر تبادلۂ خیال
بھارت کی ہند-بحرالکاہل سمندری پہل (Indo-Pacific Oceans Initiative - IPOI) کے بحری سلامتی کے ستون میں شامل ہونے کے نیوزی لینڈ کے فیصلے سے تعاون کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا ہے۔ دونوں ممالک نے غیر قانونی، بغیر رپورٹ کی اور بغیر ضابطے کے مچھلی پکڑنے (فشنگ) جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے شعبوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بحری نظم و نسق، بحری وسائل اور ساحلی برادریوں کے روزگار کو متاثر کرتا ہے۔
تازہ ترین دفاعی تزویراتی (اسٹریٹجک) گفتگو اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ تزویراتی ارادے کو باقاعدہ فوجی روابط میں تبدیل کرنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ دونوں فریقین نے مشترکہ مشقوں، ذاتی وفود کے تبادلوں اور ڈیفنس اسٹاف کالج کی شراکت داری پر تبادلۂ خیال کیا، جس میں بحری، فضائی اور زمینی افواج شامل تھیں۔
ٹیکنالوجی، تعلیم اور تربیت پر مشتمل ڈھانچہ
اس طرح کی بات چیت سے دونوں ممالک میں کسی باضابطہ فوجی اتحاد کو قائم کیے بغیر ایک ساتھ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ باقاعدہ تربیت اور تبادلوں سے حکام ایک دوسرے کے آپریشنل طریقہ کار، مواصلات (کمیونیکیشن) اور فیصلہ سازی کے ڈھانچے کو بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ، یہ بحری ہنگامی حالات، انسانی امداد اور آفت سماوی کے دوران امدادی کارروائیوں (ڈیزاسٹر ریلیف) اور دیگر کثیر القومی مشنز کے دوران تعاون کو مزید موثر بنا سکتا ہے۔
اس طرح کے روابط کے لیے تعلقات میں پہلے ہی سے ایک بنیاد موجود ہے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے مارچ 2025 میں اپنے دفاعی تعاون کے مفاہمت نامے (MoU) پر دستخط کیے تھے، جس سے دفاعی حکمتِ عملی، مکالمے (ڈائیلاگ)، صنعت، ٹیکنالوجی، تعلیم اور تربیت میں تعاون سمیت باقاعدہ دفاعی روابط کے لیے ایک ڈھانچہ تیار ہوا۔ اس کے بعد پہلی دفاعی تزویراتی (اسٹریٹجک) گفتگو اگست 2025 میں نئی دہلی میں منعقد ہوئی تھی۔
اسمگلنگ، دہشت گردی اور دیگر غیر قانونی بحری سرگرمیوں کا مقابلہ
دونوں ممالک نے کثیر القومی بحری سلامتی کی کوششوں میں بھی حصہ لیا ہے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے 'کمبائنڈ ٹاسک فورس 150' میں ایک ساتھ کام کیا، جس میں نیوزی لینڈ نے کمان سنبھالی اور بھارت 2025 میں ڈپٹی کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دے گا۔ اس مشن کی توجہ منشیات کی اسمگلنگ، دہشت گردی اور دیگر غیر قانونی بحری سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے پر تھی۔ ایسا تجربہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح دو طرفہ دفاعی تعلقات وسیع تر علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کی کوششوں میں اپنا تعاون دے سکتے ہیں۔
بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دفاعی تعاون کی ایک بڑی سفارتی (سیاسی) اہمیت بھی ہے۔ ایک مستحکم ہند-بحرالکاہل (انڈو پیسیفک) نہ صرف فوجی صلاحیت پر بلکہ بین الاقوامی قوانین اور تسلیم شدہ بحری اصولوں کی پاسداری پر بھی منحصر ہے۔
انٹرآپریبلٹی، کپیسٹی بلڈنگ اور بحری سلامتی پر زور
دونوں ممالک نے اصولوں پر مبنی ہند-بحرالکاہل اور IPOI کے بحری سلامتی کے ستون (پیلر) کے تحت تعاون کی واضح طور پر حمایت کی ہے۔ ان کے 2030 کے روڈ میپ میں 'یو این کنونشن آن دی لا آف دی سی' (UNCLOS) سمیت بین الاقوامی قوانین کے مطابق تنازعات کے پرامن حل کے لیے بھی حمایت کی بات کہی گئی ہے۔
بھارت کے لیے، نیوزی لینڈ کے ساتھ قریبی تعلقات اس کے ہند-بحرالکاہل کے رشتوں کے نیٹ ورک میں ایک اور اہم شراکت دار کا اضافہ کرتے ہیں۔ بھارت نے اس علاقے کے ممالک کے ساتھ عملی دفاع اور بحری تعاون کو تیزی سے آگے بڑھایا ہے، جس میں کسی معاہدے پر مبنی اتحاد (ملٹری الائنس) کے بجائے انٹرآپریبلٹی (باہمی ہم آہنگی)، معلومات کے تبادلے (انفارمیشن شیئرنگ)، صلاحیتوں کی تعمیر (کپیسٹی بلڈنگ) اور بحری سلامتی پر زور دیا گیا ہے۔
جنوبی پیسیفک کے جزائری ممالک کے ساتھ رسائی
نیوزی لینڈ کے لیے، بھارت کے ساتھ گہرا ربط بحرِ ہند کے بارے میں اپنی سمجھ کو مضبوط کرنے اور اپنی ہند-بحرالکاہل (انڈو پیسیفک) ترجیحات اور ایک بڑی علاقائی طاقت کے درمیان بہتر کنیکٹیویٹی بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی حکومت نے بھارت کو ایک تزویراتی (اسٹریٹجک) ترجیح قرار دیا ہے اور ایک مستحکم، محفوظ اور خوشحال ہند-بحرالکاہل کو مشترکہ مفاد کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ تزویراتی معاملات کے ماہر اور نئی دہلی میں واقع 'امیج انڈیا' (ImageIndia) تھنک ٹینک کے صدر روبندر سچدیو نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ نیوزی لینڈ بھارت کو انتہائی جنوبی ہند-بحرالکاہل تک رسائی فراہم کرتا ہے۔
سچدیو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "نیوزی لینڈ کا بحرالکاہل کے جزیرے والے ممالک (Pacific Island countries) میں علاقائی اثر و رسوخ ہے۔ اس سے ہمیں جنوبی پیسیفک کے جزائری ممالک کے ساتھ اپنی رسائی کے معاملے میں وہاں تال میل ملتا ہے۔ مزید یہ کہ، بھارتی بحریہ اپنے آپریشنز اور آفت سماوی کے انتظام (ڈیزاسٹر مینجمنٹ) کو وسعت دے سکتی ہے اور دور جنوب تک پہنچ سکتی ہے۔" انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کافی جدید ٹیکنالوجی والا ملک ہے اور دفاعی تعاون کے حصے کے طور پر علم و مہارت کا تبادلہ (نالج ایکسچینج) ہو سکتا ہے۔
نئے تزویراتی عزم کو منظم طریقے سے نافذ کرنے کا ذریعہ
سچدیو نے مزید کہا، "اس کے علاوہ، نیوزی لینڈ بھارتی دفاعی سازوسامان کی برآمدات (ایکسپورٹ) کے لیے ایک مارکیٹ بن سکتا ہے۔" گزشتہ دو سالوں میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے دفاعی تعلقات میں جو تبدیلی آئی ہے—2025 کے دفاعی تعاون کے مفاہمت نامے سے لے کر، پہلی اسٹریٹجک گفتگو، 2026 کی تزویراتی شراکت داری اور نئے بحری انتظامات تک—یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ تعلق کبھی کبھار کے رابطوں سے آگے بڑھ کر ایک باضابطہ ادارہ جاتی تعلقات کی طرف گامزن ہے۔
دوسرا، یہ دفاعی تزویراتی گفتگو اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ کسی بڑے فوجی ردوبدل (ملٹری ری الائنمنٹ) کو نہیں دکھاتی، بلکہ اس لیے کہ یہ دونوں ممالک کے نئے تزویراتی عزم کو منظم طریقے سے نافذ کرنے کا ایک ذریعہ فراہم کرتی ہے۔