ہندوستان میں عالمی معیار کی کمپنیاں اتنی کم کیوں ہیں؟
ایک قوم کی عظمت صرف اچھے طلباء پیدا کرنے میں نہیں ہے، بلکہ انہیں عظیم اختراعی اور کاروباری افراد میں ڈھالنے میں ہے۔
Published : August 8, 2026 at 7:01 PM IST
پانچ ہندوستانی طلباء حال ہی میں کولمبیا میں منعقدہ 56ویں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ سے پانچ گولڈ میڈل لے کر واپس آئے ہیں۔ وہ صرف تمغے ہی نہیں ایک احساس لیکر لوٹے ہیں کہ ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا کو ایک بار پھر یاد دلایا کہ "ٹیلنٹ" ہندوستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ 5 سے 12 جولائی تک منعقد ہونے والے اس مقابلے میں 85 سے زائد ممالک کے 381 سے زیادہ سرفہرست طلباء نے حصہ لیا۔ ہندوستانی ٹیم کے پانچوں اراکین نے طلائی تمغے جیتے، چین، روس، جنوبی کوریا، قازقستان اور تائیوان جیسے سائنس میں بہترین کارکردگی دکھانے والے ممالک کے ساتھ ہندوستان کو سرفہرست رکھا۔
یہ کامیابی اتفاقی نہیں ہے۔ ہومی بھابھا سینٹر فار سائنس ایجوکیشن جو کہ ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف فنڈامینٹل ریسرچ کے تحت کام کر رہا ہے، تقریباً تین دہائیوں سے طلباء کی شناخت اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان میں سائنسی مزاج کو فروغ دے رہا ہے۔ پچھلے دس سالوں میں، ان مقابلوں میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے ہر طالب علم نے ایک تمغہ جیتا ہے، ان میں سے تقریباً دو تہائی نے گولڈ حاصل کیا ہے۔ تاہم، اس کامیابی کی کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے۔ ایچ بی سی ایس ای کے اعداد و شمار کے مطابق، اولمپیاڈ میں تمغے جیتنے والے تقریباً 64 فیصد ہندوستانی ڈاکٹریٹ کرنے جاتے ہیں، صرف 32 فیصد بالآخر ہندوستان میں ہی رہ جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہم ٹیلنٹ کی شناخت اور پرورش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تاہم، ہم ملک کے اندر اس ٹیلنٹ کی پرورش کرنے میں یا اسے سنبھالنے میں اب بھی پیچھے ہیں۔
یہ صورتحال صرف اولمپیاڈ تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک اہم سوال ابھارتا ہے کہ آیا ہندوستان اپنے بے پناہ علمی اور دانشورانہ سرمائے کو عالمی معیار کی کمپنیوں میں تبدیل کرنے کے قابل ہے؟
🇮🇳 India Tops the World at the 56th International Physics Olympiad 2026!— DAE India (@DAEIndia) July 12, 2026
🥇🥇🥇🥇🥇India's young physicists deliver an extraordinary performance at #IPhO2026 in Colombia. All five members of the Indian team win Gold Medals. 1/3@PMOIndia @DrJitendraSingh @HBCSE_TIFR @TIFRScience pic.twitter.com/OP8IWRXHhG
ٹیلنٹ صرف ذہانت سے زیادہ ہے۔
بہت سے لوگ ٹیلنٹ کو اعلی نمبروں یا تعلیمی معیار کے ساتھ جوڑتے ہیں لیکن یہ ایک محدود خیال ہے، اس کی وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹیلنٹ میں اختراعی طور پر سوچنا، مسائل کی نشاندہی کرنا، نئے حل وضع کرنا اور تخلیقی طور پر کام کرنا شامل ہے۔ حقیقی ہنر علم، تخیل، نظم و ضبط اور استقامت کے امتزاج سے ابھرتا ہے۔ پھر بھی، صرف ٹیلنٹ سے ملازمتیں یا دولت پیدا نہیں ہوتی۔ اقتصادی قدر صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نئے خیالات، نئی مصنوعات اور ٹیکنالوجیز کاروبار میں ڈھال دئے جائیں۔ ہر بڑا تکنیکی عمل چاہے وہ کمپیوٹنگ ہو، بائیو ٹکنالوجی ہو یا مصنوعی ذہانت، پہلے ایک خیال کے طور ہی پیش ہوتا ہے جسے بعد میں ایک کاروبار کی شکل ملتی ہے جو دنیا میں اپنا مقام بناتی ہے اور کایا پلٹ دیتی ہے۔
لہٰذا، ایک قوم کی عظمت صرف اچھے طلباء پیدا کرنے میں نہیں ہے، بلکہ انہیں عظیم اختراعی اور کاروباری افراد میں ڈھالنے میں ہے۔
آئیڈیا سے اسٹارٹ اپ تک
عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے نئی ایجادات کے لیے، انہیں ایک کاروبار کی شکل اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ اسٹارٹ اپ کا کردار ہے۔ اسٹارٹ اپ تحقیق کو مصنوعات میں تبدیل کرتے ہیں، سرمایہ کاری کو راغب کرتے ہیں، روزگار پیدا کرتے ہیں، اور ملک کی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ اسٹارٹ اپ کو "یونیکورن" کہا جاتا ہے جب اس کی قیمت ایک بلین امریکی ڈالر (تقریباً 8,500 کروڑ) سے تجاوز کر جاتی ہے۔ عالمی سطح پر ایسی کمپنیوں کی سب سے زیادہ تعداد ان ممالک میں ہے جو تکنیکی اور اقتصادی شعبوں میں سرفہرست ہیں۔
اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں ہندوستان کا عروج
ہندوستان اب دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے، جو صرف امریکہ اور چین سے پیچھے ہے۔ ملک میں ایک سو سے زائد کمپنیوں نے بلین ڈالر کا ہندسہ پار کیا ہے۔ یہ ترقی دراصل ملک میں ڈیجیٹل انڈیا کے پھیلاؤ، آدھار، تیزی سے بڑھتی ہوئی انٹرنیٹ کی رسائی، یو پی آئی کے ذریعے لین دین اور نوجوانوں کی غالب آبادی جیسے اقدامات اور عوامل کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ آج ہندوستانی سٹارٹ اپ مختلف شعبوں میں سرگرم ہیں۔ بشمول مالی ٹکنالوجی یا فنٹیک، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، مصنوعی ذہانت، لاجسٹکس، صاف توانائی، اور خلائی ٹیکنالوجی۔ ان شعبہ جات میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں اور کروڑوں مستفید ہورہے ہیں۔
بلین ڈالر والی کمپنیاں
متعدد اداروں کے عروج نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہندوستانی ہنر عالمی معیار کی کمپنیاں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مالی کمپنی زیرودھا جسے نتن اور نکھل کامتھ نے شروع کیا ہے ، نے کم لاگت کی شیئر ٹریڈنگ خدمات پیش کرکے، اس شعبے میں انقلاب برپا کردیا۔ اس طرح نائیکا نامی کمپنی نے ٹیکنالوجی پر مبنی حل کے ذریعے ہندوستانی بیوٹی مارکیٹ کو تبدیل کر دیا۔ لینسکارٹ نے چشموں کی صنعت میں نئے معیارات قائم کیے۔ مصنوعی ذہانت کے دائرے میں سروام اے آئی نامی کمپنی، جو بنگلور میں قائم ہے، ایک یونیکارن کے طور پر ابھری ہے جو جین اے کے ماڈل تیار کر رہی ہے۔ اننوویکر نامی کمپنی مصنوعی ذہانت کو طب کے شعبے میں متعارف کر رہی ہے۔ یہ سب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستانی ہنر عالمی معیار کے کاروبار بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیرون ملک ہندوستانیوں کی کامیابی اس سے بھی زیادہ قابل ذکر ہے۔
یہاں ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ ہندوستانی نژاد کاروباریوں نے بیرون ملک 150 سے زیادہ ایک بلین ڈالر کمپنیاں بنائی ہیں۔ صرف امریکہ میں، ہندوستانی قیادت میں 96 ایک بلین ڈالر کمپنیوں کی بنیاد رکھی گئی ہے جو کہ اسرائیل، چین یا برطانیہ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ آئی آئی ٹی مدراس کے سابق طالب علم اروند سری نواس نے پرپلیکسٹی اے آئی کی بنیاد رکھی جو اس شعبے میں تیز رفتار ترقی کرنے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح ڈاٹا برکس، گلین اورمئر کر نامی کمپنیون نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں بے پناہ ترقی کی ہے۔ یہ سب کمپنیاں بھارتی نژاد مالکون کی ہیں۔
ٹیلنٹ بیرون ملک کیوں جا رہا ہے؟
اس کی وجوہات واضح ہیں۔ ہندوستان میں سٹارٹ اپ کی سالانہ سرمایہ کاری صرف 7 سے 8 بلین ڈالر کے لگ بھگ ہے، جب کہ امریکہ میں یہ تعداد 240 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ سٹینفورڈ اور ایم آئی ٹی جیسی یونیورسٹیوں نے ایک مضبوط ماحولیاتی نظام کو فروغ دیا ہے جہاں محققین، سرمایہ کار، اور صنعتیں مؤثر طریقے سے تعاون کرتے ہیں۔ ان اداروں میں املاک دانش یا انٹلیکچول پراپرٹی کے حقوق کا بہتر تحفظ ہے۔ عالمی منڈیوں تک رسائی آسان ہے۔ چین نے مقامی طور پر اپنی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے اور انہیں عالمی معیار کی کمپنیوں میں تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم، ہندوستان اب بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کا ایک اہم حصہ بیرون ملک بھیجتا ہے۔
خلا کہاں ہے؟
ہندوستان کی طاقت پر کوئی شک نہیں ہے۔ ہر سال، لاکھوں انجینئرز، سائنسدان، اور تکنیکی ماہرین فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ ہندوستانی نژاد سی ای او دنیا کی کچھ بڑی کمپنیوں کی قیادت کرتے ہیں۔ ہمارے سائنسدان عالمی سطح کی تحقیق میں حصہ لیتے ہیں، اور ہمارے کاروباری افراد بیرون ملک اربوں ڈالر کی کمپنیاں بنا رہے ہیں۔ اس کے باوجود، ایک خلا ہے: جب کہ ہندوستان ہنر کو پروان چڑھانے میں سبقت رکھتا ہے، وہ اب بھی اس ہنر کو عالمی معیار کے کاروبار میں تبدیل کرنے کا طریقہ سیکھ رہا ہے۔
اصلاحات کی ضرورت ہے
اسٹارٹ اپ انڈیا، ڈیجیٹل انڈیا، اور اٹل انوویشن مشن جیسے اقدامات کے اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ تاہم، اب اگلے مرحلے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے:
• تحقیق و ترقی یا آر اینڈ ڈی میں سرکاری اور نجی سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ کریں۔
• یونیورسٹیوں کو تحقیق، اختراعات اور سٹارٹ اپس کے مرکز میں تبدیل کریں۔
گھریلو وینچر کیپیٹل فنڈنگ کو کافی حد تک فروغ دیں۔
• مزید منظوریوں اور ضوابط کو آسان بنائیں۔
پیٹنٹ دینے کے عمل کو تیز کریں اور املاک دانش کے حقوق کو مضبوط کریں۔
• بیرون ملک مقیم ہندوستانی کاروباریوں کو ملک کی ترقی میں شراکت دار کے طور پر شامل کریں۔ اصلی سونے کی انڈیا کو ضرورت ہے۔
ان طلباء کے جیتنے والے پانچ گولڈ میڈل واقعی فخر کا باعث ہیں۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ صحیح تربیت اور مواقع کے پیش نظر ہندوستانی طلباء عالمی سطح پر کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ تاہم، ملک کو اب صرف اولمپیاڈ گولڈ میڈلز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ہنر کو یہیں ہندوستان میں عالمی معیار کی کمپنیوں کو جنم دینا چاہیے۔ آج، ہندوستان دنیا میں تیسرے سب سے بڑے اسٹارٹ اپ مرکز کے طور پر اپنا مقام منوا چکا ہے اور غیر ملکی ایک بلین ڈالر والی کمپنیوں کے بانیوں کی سب سے زیادہ تعداد پیدا کرنے میں سبقت لئے ہوئے ہے۔
آگے بڑھتے ہوئے، ہمارا مقصد واحد یہ ہونا چاہئے کہ ہندوستانیوں کو نہ صرف عالمی مقابلوں میں سبقت حاصل کرنی چاہئے بلکہ ہندوستان کے اندر سے ایسی کمپنیاں بھی ابھرنی چاہئے جو دنیا کو بدل دیں۔ ہنر ہندوستان کا سب سے قیمتی قدرتی وسیلہ ہے۔ پھر بھی، صرف ہنر دولت نہیں بناتا۔ یہ قومی ترقی کی راہ صرف اسی صورت میں ہموار کرتا ہے جب معیاری تحقیق، وافر سرمایہ کاری، بصیرت افروز حکومتی پالیسیوں اور جدت کو فروغ دینے والے اداروں کے ساتھ مل جل کر کام کیا جائے۔
اکیسویں صدی میں، دنیا کی قیادت کرنے والی قومیں صرف وہ نہیں ہوں گی جو ہونہار طلباء پیدا کرتی ہیں۔ حقیقی قیادت کا تعلق ان ممالک سے ہوگا جو اس صلاحیت کو صنعتوں اور اداروں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ ہندوستان پہلے ہی عالمی معیار کا ہنر پیدا کرنے کی اپنی صلاحیت ثابت کر چکا ہے۔ اصل امتحان اب یہ ہے کہ آیا وہ اس ٹیلنٹ کو عالمی معیار کی کمپنیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔
اولمپیاڈ میں گولڈ میڈل جیتنا ایک شاندار کارنامہ ہے۔ تاہم، ہندوستان سے ایک بلین ڈالر والی کمپنیوں کی دنیا کی اگلی نسل کی تعمیر ایک اور بھی بڑی قومی فتح ہوگی۔
( مضمون نگار انسا کے سینئر سائنسدان اور یونیورسٹی آف حیدر آباد کے سابق وائس چانسلر ہیں)