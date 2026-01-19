عالمی مساوات میں بدلاؤ کے بیچ بھارت اور جرمنی میں اسٹریٹجک تال میل میں اضافہ
بھارت اور جرمنی دونوں اپنے آپشنز پر غور کررہے ہیں… ایسے میں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ باہمی تعلقات مضبوط کریں؟
Published : January 19, 2026 at 12:38 PM IST
جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا 12 جنوری 2026 کا بھارت دورہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ بھارت اور جرمنی کا جغرافیائی سیاسی منظرنامہ جس میں یہ دورہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدے وسیع ہیں، جن میں دفاع، سلامتی، امن، معیشت، سائنس، ٹیکنالوجی، آب و ہوا اور عوام سے عوام کے تعلقات شامل ہیں۔ یہ دورہ جاری بین الاقوامی تبدیلیوں کے جغرافیائی سیاسی تناظر میں انتہائی اہم ہے۔ بھارت اور جرمنی کے حالات اور ڈھانچے مختلف ہیں، لیکن کئی شعبوں میں ان کے مفادات ایک جیسے ہیں۔
بھارت ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے جو اپنے علاقائی ماحول کو تشکیل دینے اور گلوبل ساؤتھ پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ باہری واقعات اور پیش رفتوں پر رد عمل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت اس وقت امریکہ کے ساتھ ایک حساس تجارتی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے، جہاں ٹرمپ پہلے ہی 50% محصولات عائد کر چکے ہیں- جن میں سے 25% ٹیرف روس سے تیل درآمد کرنے کے جرمانے کے طور پر ہے۔ انہوں نے اسے مزید بڑھانے کی دھمکی دی ہے۔
بھلے ہی ہم ان مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے قابل سمجھتے ہیں لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجک کھلاڑی کے طور پر بھارت کا قد کم ہوا ہے کیونکہ پاکستان ایک بار پھر امریکہ کے جنوبی ایشیائی اور مغربی ایشیائی اسٹریٹجک حساب کتاب میں لوٹ آیا ہے۔ ایسے میں بھارت اپنی "کثیر جہتی" خارجہ پالیسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے تعلقات کو متنوع بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔
جرمنی اور یورپی یونین (EU) نے اچانک خود کو امریکہ کے ساتھ گہرے اختلافات کے بیچ پایا ہے۔ ان اختلافات میں گرین لینڈ پر قبضے کرنے کی امریکہ کی خواہش اور عزم، اور نیٹو کے سکیورٹی قوانین میں تبدیلی کے مطالبات شامل ہیں- جس کے تحت یورپی یونین کو اپنے دفاع کے لیے 5% تک ادائیگی کرنا ہو گی، نیز امریکہ سے ہتھیار بھی خریدنا ہوں گے۔ مزید برآں، دونوں فریق کے درمیان یوکرین-روس جنگ نمٹنے کے طریقے اور مغربی نصف کرہ پر امریکہ کی توجہ جیسے مسائل پر شدید اختلافات ہیں۔
ان حالات میں ہندوستان اور جرمنی دونوں اپنے آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان میں بدلاؤ کر رہے ہیں۔ تو دوسروں سے الگ ہو کر اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے سے بہتر آپشن اور کیا ہو سکتا ہے۔
جرمن چانسلر کا دورہ اور اس کے دوران طے پانے والے معاہدے بنیادی طور پر دفاعی تعاون کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ بھارت-جرمنی تعلقات کی 75 سالہ تاریخ کے تناظر میں، دونوں ممالک نے اپنے دفاعی اور سیکورٹی تعاون کو مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ہندوستان اور جرمنی نے مشترکہ فوجی مشقوں، ایک دوسرے کی بندرگاہوں پر بحریہ کے جہازوں کے دورے، اور خارجہ اور سلامتی کے مسائل پر ایک نئے 'ٹریک 1.5' ڈائیلاگ کے ذریعے وسیع پیمانے پر ملٹری ٹو ملٹری تعاون کا عزم کیا ہے۔
اس کے علاوہ دفاعی تحقیق میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ جرمنی یورپی یونین کے اندر دفاعی ٹکنالوجی میں ایک رہنما ملک ہے اور اس وقت وسیع پیمانے پر جدید اسلحہ سازی کی راہ پر ہے۔ بھارت کسی تیسرے ملک کو نشانہ بنائے بغیر اسے اپنے لیے ایک بڑے موقعے طور پر دیکھ رہا ہے۔
بدلتے ہوئے سیکورٹی ماحول کے پیش نظر ہندوستان اور جرمنی نے مشترکہ طور پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کی شدید مذمت کی۔ خاص طور پر انہوں نے 2025 کے دوران بھارت میں ہوئے دہشت گردانہ حملوں کا حوالہ دیا اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا عہد کیا۔
یورپی یونین کے ساتھ ہندوستان کی کل تجارت میں جرمنی کا حصہ 25% ہے۔ فی الحال، جرمنی کے پاس ایک اہم تجارتی سرپلس ہے، جسے بھارت متوازن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دونوں فریق نے دوطرفہ سرمایہ کاری اور تجارت میں توسیع کے منصوبوں بالخصوص دونوں طرف کے سی ای او فورمز کی پیش رفت کا مثبت جائزہ لیا۔ مزید برآں، جرمنی اور ہندوستان نے ابھرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے موضوعات پر ایک ادارہ جاتی مکالمہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ سیمی کنڈکٹرز سے لے کر ریئر ارتھ منرلز تک کے شعبوں میں مشترکہ تحقیق کرنے کا عزم کیا۔
جرمنی تاریخی طور پر اپنی سائنسی اور انجینئرنگ کی صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہرت کو برقرار رکھنا جرمنی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہاں تیزی سے صنعتی نظام ختم ہو رہا ہے، اور اس کی صنعتیں مختلف وجوہات کی بنا پر امریکہ منتقل ہو رہی ہیں۔ چانسلر مرز کے اقدامات اس جرمن روایت کو بحال کرنے میں دلچسپی کی عکاسی کرتے ہیں۔
دوسری طرف، ہندوستان تمام شعبوں میں اپنی سائنسی اور صنعتی بنیاد کو ترقی دینے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پر ایک ایسے بین الاقوامی ماحول میں جہاں چین نے زیادہ تر ممالک سے بہت آگے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ پہلے، بھارت اور چین دونوں نے مغرب کی "برابری" کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب کردار بدل چکے ہیں۔ اب مغرب چین کی برابری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندوستان کے پاس وہ سائنسی بنیاد ہے جو اس طرح کی "اڑان" میں مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت سے نئے اور تخلیقی اقدامات اور وسائل کو متحرک کرنے کی ضرورت ہوگی۔
بھارت اور جرمنی نے "سبز اور پائیدار ترقیاتی شراکت داری" کے لیے گرین انرجی کے شعبے میں تعاون پر کام کیا ہے۔ اس تعاون نے "ای-بس سروس"، "سولر روف ٹاپ پروگرام،" اور دیگر اہم پروگراموں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قابل تجدید ذرائع پر مبنی سبز اور پائیدار توانائی کی ضرورت بھارت کو بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح، دونوں فریق نے موسمیاتی تبدیلی کے معاملے پر عالمی سطح پر کارروائی کا عہد کیا ہے۔ تاہم، یہ کوشش ابھی "اونٹ کے منہ میں زیرہ" کے برابر ہے اور اس کے لیے ایک طویل مدتی پروسس بنانے کی ضرورت ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان جرمنی کے ساتھ مل کر کچھ افریقی اور لاطینی امریکی ممالک میں سہ رخی ترقیاتی تعاون کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، سال 2012 کے آس پاس، ہندوستان غیر ملکی امداد وصول کرنے کے بجائے ترقیاتی امداد فراہم کرنے والا ملک بن گیا۔ تب سے، بھارت کی ترقیاتی امداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور اب یہ ایک اہم سطح پر ہے۔
اس موڑ پر جرمنی سمیت کئی یورپی ممالک نے سہ فریقی منصوبوں کی حمایت کی ہے۔ بھارت کی طرف سے یہ امداد غیر مشروط ہے اور وصول کنندہ ملک کی ضروریات کے مطابق طے ہوتی ہے، جو اسے لینے والے ملک کے لیے کافی فائدہ مند بناتی ہے۔
دونوں ممالک نے انڈیا-مڈل ایسٹ-یورپ اکنامک کوریڈور (آئی ایم ای سی) کی حمایت کی ہے، جس پر عمل ہونا ابھی باقی ہے۔ دریں اثنا، یورپی یونین ، امریکہ کے ساتھ اپنے تال میل کے پیش نظر، بین الاقوامی شمالی-جنوبی تجارتی راہداری (INSTC) کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جسے بھارت، ایران، روس اور دیگر ممالک نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔
آئی این ایس ٹی سی کوریڈور فی الوقت چالو ہے ہے اور بھارت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ مغربی ممالک بھارت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ روس-ایران-چین اسٹریٹجک بلاک سے خود کو دور کرے۔ یہ دباؤ ہندوستان کے ساتھ مواصلاتی اور نقل و حمل کے روابط منقطع کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ تاہم، بھارت، اپنی "کثیر جہتی" خارجہ پالیسی میں دلچسپی رکھتا ہے اور اب تک دونوں فریق کو اپنے ساتھ مصروف رکھنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے۔
جرمنی کا بھارتی شہریوں کو ویزا فری ٹرانزٹ دینے کا فیصلہ مغرب کا سفر کرنے والے ہندوستانی مسافروں کے لیے ایک بڑی راحت ہے۔ اب تک صرف جرمن ہوائی اڈوں پر داخلے اور باہر نکلنے کے لیے ویزا حاصل کرنا ایک بڑی رکاوٹ اور انتظامی سر درد تھا۔ مزید برآں، تعلیمی منصوبوں اور ہنر مند مزدوروں کی نقل و حرکت کے لیے ایک فریم ورک پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
جرمنی نے سلامتی کونسل میں بھارت کی رکنیت کی حمایت کی، جو بھارت کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے۔ لیکن واضح طور پر، یہ اقوام متحدہ میں جامع اصلاحات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دو طرفہ تعلقات ملک کی مجموعی خارجہ پالیسی کو بہتر بناتے ہیں۔ وہ خارجہ پالیسی کے وسیع وژن کو عملی حقیقت میں تبدیل کرتے ہیں۔ بھارت اور جرمنی کے تعلقات اور ان دو اہم ممالک کے سربراہان مملکت کے درمیان ہونے والی اس ملاقات نے بالکل یہی ثابت کیا ہے۔
