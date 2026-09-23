بھارت-چین سفارت کاری: حل طلب سرحد اور واشنگٹن کا سایہ
بھارت اور چین کے ایک دوسرے کے قریب آنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیاں ہیں۔
By Vivek Mishra
Published : September 23, 2026 at 12:11 PM IST
نئی دہلی: 12 ستمبر کی صبح، جب چینی صدر شی جن پنگ کا طیارہ 18ویں برکس سربراہی کانفرنس کے لیے بیجنگ سے نئی دہلی کے لیے روانہ ہوا، تو وہ لمحہ کھٹا میٹھا اور حقیقی سیاست کے رنگ میں رنگا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
ایک طرف توقعات کا وہ بوجھ تھا جو بھارت اور چین کو ایک دوسرے سے تھیں، تو دوسری طرف سرحد کے ارد گرد کی بڑی پیچیدگیاں اور ماضی کے تلخ تجربات کسی بڑی امید کے خلاف محتاط کر رہے تھے۔
ماضی میں، بھارت چین کی دوغلی پالیسی کا شکار رہا ہے۔ ستمبر سال 2024 میں شی جن پنگ کے دورۂ بھارت کے عین اسی دن، چینی پیپلز لبریشن آرمی کے کم از کم 200 فوجی مشرقی لداخ کے چومار سیکٹر میں داخل ہو گئے تھے۔
گلوان بحران کے بعد سے چین کی جانب سے سرحد پر اپنی طرف بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی اپنے آپ میں تنازع بھڑکانے کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔"
گلوان واقعے کے چھ سال بعد، بھارت اور چین کے تعلقات میں جمی برف تو پگھلی ہے لیکن سرحد پر کشیدگی اب بھی برقرار ہے۔ اس کے باوجود، یہ دیکھنا خوش آئند ہے کہ بھارت اور چین سرحدی مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
متحرک کرنے والا عنصر 'ٹرمپ'
جون سال 2020ء میں ہونے والے گلوان بحران کے بعد سے، گزشتہ چھ برسوں کے دوران بھارت اور چین کے تعلقات مسلسل تنازع کے سائے تلے دبے رہے ہیں۔
بھارت اور چین کو اپنے اختلافات، خواہ جزوی طور پر ہی سہی، ختم کرنے پر غور کرنے کے لیے اکٹھا کرنے کے پیچھے سب سے بڑی طاقت ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیاں ہیں، جن میں ٹیرف سے لے کر دنیا بھر میں پالیسیوں کی تبدیلیاں شامل ہیں۔
یہ بات بالکل واضح ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے دنیا کی دوسری اور پانچویں بڑی معیشتوں کے درمیان تعاون کی رفتار کو تیز کر دیا ہے، اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کا آغاز اکتوبر سال 2024ء میں ٹرمپ کے دوسرے دورِ صدارت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔
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نئی دہلی میں برکس سربراہی اجلاس کے دوران مودی اور شی جن پنگ کی ملاقات کا بنیادی خاکہ بشکیک کے بجائے تیانجن میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں تیار کیا گیا تھا۔
اگست سال 2025ء میں تیانجن میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے سربراہی اجلاس میں ہی مودی اور شی جن پنگ نے اکتوبر سال 2024ء میں کازان کے بعد اپنی پہلی باقاعدہ دوطرفہ ملاقات کی تھی۔ انہوں نے خصوصی نمائندوں کے طریقہ کار کے کام کی توثیق کی اور اس دعوت نامے کا تبادلہ کیا جس کے تحت شی جن پنگ بھارت تشریف لائے۔
ٹیرف کے دھچکے، امریکی وعدوں کی ناقابلِ پیش گوئی نوعیت اور امریکی انڈو-پیسفک کمانڈ کی واپس امریکی پیسفک کمانڈ میں تبدیلی نے واشنگٹن کے ساتھ خصوصی اتحاد کی قیمت کو بڑھا دیا ہے۔
واشنگٹن میں ہونے والی آئندہ امریکہ-چین ملاقات کے تناظر میں، ٹرمپ اور شی جن پنگ بھارت کے لیے جو چیز طے کر سکتے ہیں وہ نئی دہلی کے ان دونوں ممالک میں سے ہر ایک کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کی بالائی حد ہے۔
شی جن پنگ 24 ستمبر کو سرکاری دورے پر وائٹ ہاؤس پہنچ رہے ہیں جہاں جدید ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈلز، چِپ کنٹرولز، انٹلیکچوئل پراپرٹی اور نئے دوطرفہ تجارتی و سرمایہ کاری بورڈز کے موضوعات چھائے رہیں گے۔
اگر ستمبر کا یہ ٹرمپ-شی سربراہی اجلاس، بیجنگ میں ٹرمپ کی تفہیم کے دوران "تعمیری تزویراتی استحکام" پر مئی میں طے پانے والے جذبات کو ایک باقاعدہ ڈھانچے میں تبدیل کر دیتا ہے، تو اس کے تجارت، سپلائی چینز اور علاقائی سلامتی پر اپنے گہرے اثرات مرتب ہوں گے – اور یہ صرف بھارت تک محدود نہیں ہوں گے۔
تین سیکٹر، تین مسائل
لیکن سفارتی برف پگھلنے اور امریکی ناقابلِ پیش گوئی نوعیت کی وجہ سے تعلقات کو ملنے والی تیز رفتاری سے ہٹ کر، کیا بھارت اور چین اس نئی رفتار کو سرحدی معاملے پر آگے بڑھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اب تک کی صورت حال کے مطابق، یہ تینوں سیکٹر تین مختلف مسائل پیش کرتے ہیں۔
3,488 کلومیٹر طویل لائن آف ایکچوئل کنٹرول (ایل اے سی) تین سیکٹرز سے گزرتی ہے، اور اب یہ تینوں سیکٹرز مختلف سمتوں میں بڑھ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ سال 2005ء کے بھارت-چین معاہدے میں "سرحدی معاملے کے ایک جامع پیکیج تصفیے تک پہنچنے" کا وعدہ کیا گیا تھا۔
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مغربی سیکٹر میں، اکتوبر سال 2024ء میں ڈیپسانگ اور ڈیمچوک میں گشت کے انتظامات نے اس تعطل کو ختم کر دیا جس نے چار سال تک سیاسی تعلقات کو منجمد کر رکھا تھا۔
وسطی سیکٹر، جس میں ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقے شامل ہیں، ان تینوں میں سب سے پرامن ہے اور شاید فوری حل کے لیے زیادہ آسان ہے۔
یہ بات بلاوجہ نہیں ہے کہ چینی سب سے پہلے وسطی سیکٹر کا حل چاہتے ہیں – یہ وہ علاقہ ہے جہاں بھارت اور چین نے سنہ سال 2000ء میں نقشوں کا تبادلہ کیا تھا۔
تاہم، چینی سرگرمیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ چین کی توجہ کا اصل مرکز اب مشرقی سیکٹر پر مرکوز نظر آتا ہے، جو کہ سکم اور اروناچل پردیش کے ساتھ چلنے والی سرحد ہے۔
ابتدائی اور خاطر خواہ نتائج
سفارتی نرمی کے اس پس منظر کے باوجود، اب سرحدی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نئی رفتار اور سیاسی عزم دکھائی دے رہا ہے۔
خاص طور پر، 25 اگست کو بیجنگ میں منعقدہ خصوصی نمائندوں کے مذاکرات کا 25واں دور، جس کے نتیجے میں غیر متوقع طور پر ایک اہم اور خاطر خواہ آٹھ نکاتی اعلامیہ سامنے آیا۔
قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے سرحد کی حد بندی میں "ابتدائی اور خاطر خواہ نتائج" کے حصول کے لیے کوششیں کرنے، دو اضافی کور کمانڈر ہاٹ لائنز اور دو نئے بارڈر پرسنل میٹنگ پوائنٹس قائم کرنے—جن میں سے ایک مشرقی اور ایک وسطی سیکٹر میں ہوگا—اور اس سال ستمبر میں سرحد پار دریاؤں کے طریقہ کار کا اجلاس بلانے پر اتفاق کیا۔
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اس تصور کی تاریخ اس جملے سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ چین نے باضابطہ طور پر اگست سال 2019ء میں ایک ابتدائی نتائج کے معاہدے کی تجویز پیش کی تھی، جس کا مرکز سکم سیکٹر تھا، اور بھارت نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ نئی دہلی کا مؤقف یہ تھا کہ سرحد کا حل جامع طور پر ہونا چاہیے، اور اس کی معقول وجہ یہ تھی کہ آسان سیکٹرز کو پہلے تسلیم کر لینے سے مشکل سیکٹرز کے لیے سودے بازی کی طاقت ختم ہو جائے گی۔
وہ مؤقف اگست سال 2025ء میں خصوصی نمائندوں کے 24ویں دور کے مذاکرات میں بدلنا شروع ہوا، جب دونوں فریقین نے ڈبلیو ایم سی سی کے تحت ایک ماہرین کا گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا تاکہ "مناسب سیکٹرز" میں ابتدائی نتائج کے حصول کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکے، اور ساتھ ہی مشرقی اور وسطی سیکٹرز کے لیے جنرل سطح کے نئے طریقہ کار قائم کیے جا سکیں۔ اس لحاظ سے، سال 2026ء کے یہ نتائج اسی وعدے کو ادارہ جاتی شکل دیتے ہیں۔
یہ نیا معاہدہ کس حد تک نتائج فراہم کرتا ہے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک، اس معاہدے کے آٹھ نکات ایک جامع پیکیج ڈیل سے ہٹ کر سیکٹر وار مذاکرات کی طرف منتقلی کا اشارہ ہیں، اور اسی لیے یہ گزشتہ دو دہائیوں میں سرحد کی حد بندی پر ہونے والی سب سے اہم پیش رفت ہے۔
دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کے سرکاری بیان میں ایک "سیاسی تصفیے" کی بات کی گئی ہے، جب کہ چین کے سرکاری بیان میں سال 2005ء کے سیاسی پیرامیٹرز کے تحت سرحد کی حد بندی کو ایک "منصفانہ، معقول اور باہمی طور پر قابلِ قبول جامع پیکیج تصفیے" کی طرف بڑھانے کا ذکر ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ اب اس بتدریج ہونے والی پیش رفت کو ایک جامع حل میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔
اس کا مزید گہرائی سے مطالعہ دونوں ممالک کے مؤقف کے درمیان مکمل ہم آہنگی کی کمی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، جو کہ ممکنہ طور پر ایک دانستہ ابہام ہے۔
بھارت اور چین کے تعلقات میں جمی برف کا پگھلنا حقیقی اور محتاط ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پیش رفت سرحدی تنازعات کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جو کہ دونوں ممالک کے درمیان مسلسل کشیدگی کا اصل ذریعہ ہیں۔
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