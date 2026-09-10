کیا مودی-شی وہ کام کریں گے جو نہرو اور ژاؤ بھی نہ کر سکے؟ ہند-چین سرحد کے حل کی نئی امید
اس بار کی صورتحال سنہ 1960 سے مختلف ہے۔ کسی بڑی کامیابی کی امید میں چھوٹے چھوٹے نکات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
Published : September 10, 2026 at 11:22 AM IST
بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کے حل کی شروعات ہو چکی ہے۔ اگرچہ ابھی اس سمت میں اٹھایا گیا قدم چھوٹا ہے، لیکن اس کے اشارے مثبت ہیں۔ بھارت اور چین لائن آف ایکچوئل کنٹرول (ایل اے سی) کے غیر حل شدہ انتظام سے آگے بڑھ کر سرحد کے تعین (نقشوں پر بین الاقوامی سرحد کی درست حد بندی پر ایک باضابطہ معاہدے) کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
سرحد کے تعین کے بعد حد بندی ہوتی ہے۔ اس کے تحت، متفقہ سرحد کو سرحدی ستونوں، علامات اور سروے پوائنٹس کے ذریعے زمین پر نشان زد کیا جاتا ہے۔ مڈل سیکٹر (وسطی خطہ)، جو ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے سامنے واقع ہے، اس طرح کے تجربے کے لیے ایک موزوں علاقہ نظر آتا ہے۔ ویسے، کسی بھی فریق نے اسے باضابطہ طور پر اس تجربے کے لیے منتخب علاقہ قرار نہیں دیا ہے۔ ایسا کرنے کی منطق بالکل واضح ہے۔ یہاں متنازع علاقے نسبتاً چھوٹے ہیں۔ سرحد کا زیادہ تر حصہ ہمالیائی واٹر شیڈز اور دروں کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سال 1960 میں، ژاؤ این لائی (چین کے سابق وزیر اعظم) نے مڈل سیکٹر کے تنازع کو "نسبتاً چھوٹا" قرار دیا تھا۔ نہرو نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ وسیع تر سرحدی تعین کافی حد تک واضح تھا۔ چنانچہ دونوں رہنماؤں نے چھ دہائیوں سے زیادہ عرصہ پہلے اس بات کو تسلیم کیا تھا جس پر آج بھی کئی تجزیہ کار بحث کرتے ہیں۔ مڈل سیکٹر بھارت-چین سرحد کا سب سے زیادہ قابلِ انتظام حصہ لگتا تھا۔ اس کے باوجود، کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔
سال 1960 کا منصوبہ کیوں ناکام ہوا؟ دراصل، مڈل سیکٹر (وسطی خطے) میں اختلافات کئی طرح کے تھے۔ شپکی لا (کنور کو تبت سے جوڑنے والے درے) پر، بھارت اور چین اس بات پر غیر متفق تھے کہ آیا سرحد کسی تسلیم شدہ ہمالیائی درے سے ہو کر گزرتی ہے یا کئی کلومیٹر مغرب سے۔ نیلانگ-جادھنگ (بالائی جادھ گنگا وادی کی بستیوں) پر، بھارت نے 'واٹر شیڈ' (آبی تقسیم کے اصول) کا سہارا لیا، جب کہ چین نے تبت کے ٹیکس وصولی اور دائرہ اختیار کے دعووں کا حوالہ دیا۔
بھارتی اور چینی ریکارڈز میں کچھ مقامات کے نام اور جغرافیائی تفصیلات الگ الگ تھیں۔ اس کی وجہ سے متنازع مقامات کی شناخت میں دشواری پیدا ہوئی۔ باراہوتی کی طرح، بھارت نے گڑھوال کے ریکارڈز کا سہارا لیا، جب کہ چین نے تبت کی تاریخی دستاویزات کا حوالہ دیا۔ نام مختلف تھے، اس لیے اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس بات پر اتفاقِ رائے کیسے قائم کیا جائے کہ کس ثبوت سے تاریخی دائرہ اختیار ثابت ہوتا ہے؟
دوسرا مسئلہ ادارہ جاتی تھا۔ سال 1960 میں بیجنگ، نئی دہلی اور رنگون میں ملاقات کرنے والے حکام کو علاقائی معاہدوں پر بات چیت کا اختیار نہیں تھا۔ ان کا کام صرف تاریخی دستاویزات، انتظامی ریکارڈز اور نقشوں کی جانچ پڑتال کر کے شواہد اکٹھے کرنا تھا۔ اس مشق کا مقصد یہ طے کرنا تھا کہ کس کا تاریخی موقف زیادہ مضبوط ہے، نہ کہ ایک زیادہ عملی سوال پوچھنا کہ کن علاقوں پر فوری طور پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے اور کن محدود علاقوں کے لیے سیاسی بات چیت کی ضرورت ہے؟
سال 2026 مختلف کیوں ہو سکتا ہے؟
بنیادی دعوے اب بھی غائب نہیں ہوئے ہیں۔ جو چیز بدلی ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی، بات چیت کا عمل اور سیاسی ماحول۔ ٹیکنالوجی ایسے ٹولز فراہم کرتی ہے جن کا سال 1960 میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ تصاویر، جی آئی ایس پر مبنی میپنگ، ڈیجیٹل ایلیویشن ماڈلز، درست کوآرڈینیٹس اور جدید جیو فزیکل سروے؛ پہاڑی سلسلوں، واٹر شیڈز، نکاسی آب کے نظام اور تاریخی نقشوں نیز موجودہ زمینی خطے کے درمیان بالکل درست تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ پرانے نقشوں کو اب سیٹلائٹ تصاویر کی بنیاد پر جیو ریفرنس کیا جا سکتا ہے۔ تاریخی مقامات کے ناموں کا کوآرڈینیٹس اور طبعی خصوصیات کا ملاپ کیا جا سکتا ہے۔
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یہ تین بالکل مختلف مسائل کو الگ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے: حقیقی علاقائی اوورلیپ (ایک دوسرے کے علاقے پر دعوے)، نقشوں کی بے ضابطگی، اور ٹپوگرافیکل (طبعی جغرافیائی) غلط فہمی۔ ٹیکنالوجی ان معاملات کی تعداد کو کافی حد تک کم کر سکتی ہے جن کے لیے سیاسی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس بار تیار کردہ مذاکراتی ڈھانچہ سنہ 1960 سے کافی مختلف ہے۔ اب توجہ بنیادی طور پر ان چیزوں کی نشاندہی کرنے پر ہے جن کی حد بندی کی جا سکتی ہے، نہ کہ صرف تاریخی شواہد کے متصادم ریکارڈز پیش کرنے پر۔ سیاسی زبان میں بھی واضح تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے۔
سال 2026 کے مذاکرات میں سرحدی مسئلے کو وسیع تر تعلقات کے اندر مناسب جگہ دینے، باہمی طور پر مفید تعاون کو وسعت دینے اور زیادہ مستحکم اور قابلِ پیش گوئی بھارت-چین تعلقات استوار کرنے پر زور دیا گیا۔ دونوں فریقین نے سرحد کے تعین اور سرحدی انتظام کے ساتھ ساتھ سرحد پار تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ کم از کم کسی حد تک اس خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ سرحدی تنازع کو غیر معینہ مدت کے لیے پورے تعلقات پر حاوی ہونے سے روکا جائے۔
وسیع تر جیو پولیٹیکل تناظر بھی سنہ 1960 کے مقابلے میں آج کا دور بہت مختلف ہے۔ بھارت اور چین اب بڑی معیشتیں ہیں، جن کے درمیان وسیع تجارت، سفارتی روابط، کثیر الجہتی بات چیت اور بڑھتی ہوئی علاقائی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کے تعلقات میں مسابقت اور باہمی انحصار دونوں شامل ہیں۔ کسی بھی فریق نے اپنے علاقائی موقف سے دستبرداری اختیار نہیں کی ہے، لیکن دونوں فریق کے پاس اس بات کی مضبوط وجوہات اور ترغیبات موجود ہیں کہ وہ محدود سرحدی تنازعات کو وسیع تر روابط میں بار بار رکاوٹ بننے سے روکیں۔
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اس لیے، "ابتدائی اور خاطر خواہ کامیابی" ترتیب وار آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ بھارت اور چین پہلے ان علاقوں کی حد بندی کر سکتے ہیں جہاں ان کے موقف پہلے ہی کافی حد تک ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں۔ اس سے چند واضح طور پر متعین غیر حل شدہ حصوں کے باوجود، ایک بڑے پیمانے پر طے شدہ مڈل سیکٹر وجود میں آ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ان محدود اختلافات کو پورے خطے میں پیش رفت کو روکنے کی اجازت دی جائے۔
ترتیب وار طریقہ کار، تنازعات کی نوعیت کی بھی عکاسی کر سکتا ہے۔ سب سے واضح اور آسان حد بندی کے اختلافات کو پہلے سلجھایا جا سکتا ہے۔ تاریخی دائرہ اختیار سے جڑے علاقوں کو بعد میں نمٹایا جا سکتا ہے۔ مبہم اور غیر واضح مقامی ناموں سے متاثرہ علاقوں کے لیے مشترکہ جغرافیائی مفاہمت کی ضرورت ہوگی، جب کہ مالکانہ حقوق کے متصادم تاریخی دعووں سے جڑا سب سے مشکل معاملہ آخری مرحلے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ بھارت کے لیے ایسا جزوی نتیجہ بھی انتہائی اہم ہوگا۔ باقاعدہ طور پر طے شدہ مڈل سیکٹر ابہام کو کم کرے گا، سرحدی انتظام کو بہتر بنائے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ بھارت-چین سرحد کے کم از کم ایک حصے کا مذاکرات کے ذریعے حل ممکن ہے۔
سنہ 1960 کا سبق یہ نہیں ہے کہ مڈل سیکٹر کا تصفیہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ہے کہ تصفیہ تب مشکل ہو جاتا ہے جب ہر مقامی اختلاف کو وسیع تر سرحدی تعین کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ ڈوبھال-وانگ ای کا اصل امتحان یہی ہے کہ کیا دونوں فریق اب ان چیزوں کو الگ کرنے کے لیے تیار ہیں جن کی تکنیکی طور پر حد بندی کی جا سکتی ہے، اور ان چیزوں سے جن کے لیے اب بھی سیاسی سمجھوتے کی ضرورت ہے؟ کیا بہتر ٹیکنالوجی، زیادہ لچکدار مذاکراتی نظام اور بدلتے ہوئے سیاسی تعلقات بالآخر مڈل سیکٹر کو وہ ابتدائی کامیابی دلا سکتے ہیں جو نہرو اور ژاؤ کو نہ مل سکی تھی؟
(وضاحت: یہ مضمون مصنف کی ذاتی آراء پر مشتمل ہے۔ یہاں پیش کیے گئے حقائق اور آراء ای ٹی وی بھارت کے موقف کی عکاسی نہیں کرتے۔)
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