لوک سبھا میں خواتین کے متنازعہ بل کی شکست نے انڈیا اتحاد کو تقویت بخشی
اتحادی ارکان ریاستوں میں سے ٹکراتے رہتے ہیں، وہ بجٹ اجلاس کے دوران اتحاد کا مظاہرہ کرنے اور NDA کو ٹکر دینے میں کامیاب رہے۔
Published : April 18, 2026 at 10:11 AM IST
نئی دہلی: جمعہ کو 131 ویں آئینی ترمیمی بل کی شکست اپوزیشن 'I.N.D.I.A.' ('I.N.D.I.A.') کے لیے ایک بڑا فروغ ثابت ہوئی۔ اتحاد بل میں 2029 تک لوک سبھا کی رکنیت کو 543 سے بڑھا کر 850 کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اپوزیشن اتحاد نے متحد ہو کر حکمراں این ڈی اے کا مقابلہ کیا۔
این ڈی اے کو 131 ویں آئینی ترمیمی بل کو پاس کرنے کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت تھی، لیکن مطلوبہ تعداد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ کل 298 ارکان پارلیمنٹ نے بل کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 230 نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔
آئینی ترمیمی بل کو پاس کرنے میں ناکامی نے حکومت کو دو دیگر بلوں کو واپس لینے پر مجبور کر دیا جو اس کے ساتھ پیش کیے گئے تھے: حد بندی بل اور یونین ٹیریٹریز ایکٹ بل۔ این ڈی اے نے لوک سبھا سیٹوں کی تعداد کو موجودہ 543 سے بڑھا کر 850 کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ ان میں سے 815 سیٹوں کا انتخاب براہ راست ریاستوں سے کیا جانا تھا، جب کہ 35 سیٹیں مرکزی زیر انتظام علاقوں سے منتخب کی جانی تھیں، جیسا کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا۔
این ڈی اے نے صرف دو دن پہلے 16 سے 18 اپریل تک طے شدہ توسیعی بجٹ اجلاس کے لیے قانون سازی کا ایجنڈا جاری کرکے اپوزیشن کو حیران کرنے کی کوشش کی۔ تاہم، I.N.D.I.A. اتحاد ایک مشترکہ حکمت عملی بنانے میں کامیاب ہوا جو مرکزی حکومت کے اقدام کے خلاف کامیاب ثابت ہوئی۔
این ڈی اے نے دلیل دی کہ ان تینوں بلوں کا مقصد لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن فراہم کرنا تھا، لیکن اپوزیشن نے الزام لگایا کہ حکومت کا اصل مقصد خواتین کو ان کے حقوق دینے کی آڑ میں ناقص حد بندی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔
کانگریس کی زیر قیادت I.N.D.I.A. یہ اتحاد 2023 میں بنایا گیا تھا اور 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں 543 میں سے 234 سیٹیں جیتی تھیں۔ یہ اتحاد بی جے پی کو 240 اور این ڈی اے کو 291 سیٹوں تک محدود رکھنے میں کامیاب رہا۔ این ڈی اے نے حکومت بنائی کیونکہ اس کے پاس حکومت بنانے کے لیے درکار 272 سے زیادہ سیٹیں تھیں۔
I.N.D.I.A. اس کے بعد اتحاد نے بی جے پی کو، جس نے 400 سے زیادہ سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کیا تھا، کو صرف 240 سیٹوں تک محدود رکھنے کا دعویٰ کیا، اور زعفرانی پارٹی کو JD-U اور TDP سے حمایت حاصل کرنے پر مجبور کیا۔ کانگریس نے 99 نشستیں حاصل کیں۔ اس کے نتیجے میں رائے بریلی کی نمائندگی کرنے والے راہل گاندھی لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔
یہ جھگڑا I.N.D.I.A. بجٹ سیشن کے دوران اتحاد اور این ڈی اے سامنے آئے۔ مرکزی حکومت نے اپوزیشن پر خواتین کے ریزرویشن کے معاملے کو خراب کرنے کا الزام لگایا، جب کہ I.N.D.I.A. اتحاد نے حکومت پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر این ڈی اے اس معاملے کو لے کر سنجیدہ ہوتا تو وہ 2024 کے قومی انتخابات میں ہی اس قانون کو نافذ کر سکتا تھا، جب کہ 'ناری شکتی وندن ایکٹ' 2023 میں پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا۔
I.N.D.I.A. کا اتحاد تین بلوں پر پارلیمنٹ میں بلاک واضح تھا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں 230 ارکان پارلیمنٹ نے آئینی ترمیمی بل کے خلاف ووٹ دیا۔ یہ بلاک قومی سطح پر مضبوط ہو رہا ہے اور این ڈی اے سے لڑنا جاری رکھے گا، کانگریس کے لوک سبھا ایم پی محمد جاوید نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔
"بی جے پی نے خواتین کے حقوق کی آڑ میں ملک کی وفاقیت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن نے متحد ہو کر ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ کانگریس سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں نے خواتین کے تحفظات کی مکمل حمایت کی، لیکن بی جے پی اس آڑ کو من مانی طور پر حلقوں کی حد بندی اور پورے انتخابی عمل کو مکمل طور پر جانبدار بنانا چاہتی ہے۔" انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف نے 'انڈیا' کے خیال کا تحفظ کیا۔
راہل نے اپنی تقریر میں این ڈی اے پر سخت حملہ کیا اور مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے 2011 کی مردم شماری کی بنیاد پر ملک بھر میں لوک سبھا کی سیٹوں کی غیر منصفانہ حد بندی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ایک دانشمندانہ اقدام میں راہل گاندھی نے آئینی ترمیمی بل کو ایس سی، ایس ٹی اور او بی سی گروپوں کے خلاف قرار دیا۔ I.N.D.I.A کے مختلف ممبران بلاک نے الزام لگایا تھا کہ اگر ناقص حد بندی، جس میں ریاستوں میں لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد میں 50 فیصد اضافے کی تجویز دی گئی تھی، کو لاگو کیا گیا تو جنوب، شمال مشرقی اور شمال مغرب کی ریاستوں کو نقصان پہنچے گا۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ پارلیمنٹ میں این ڈی اے کی ناقص حکمت عملی، یہ جاننے کے باوجود کہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد کی کمی ہے، آئینی ترمیمی بل کو آگے بڑھاتے ہوئے، زعفرانی پارٹی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس سے I.N.D.I.A. تامل ناڈو میں 23 اپریل اور مغربی بنگال میں 23 اور 29 اپریل کو ہونے والے آئندہ اسمبلی انتخابات میں بلاک کو فائدہ ہوگا۔
وہ خواتین کے ریزرویشن کے مسئلے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ 2023 میں قانون کے نفاذ تک کانگریس کا ایک بڑا وعدہ تھا۔ بہر صورت، تمل ناڈو میں بی جے پی کے جیتنے کے امکانات بہت کم تھے۔ اب حد بندی کے معاملے پر پارلیمنٹ میں تاریخی شکست نے ان کے امکانات کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ تمل ناڈو کے انچارج اے آئی سی سی سکریٹری سورج ہیگڑے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔ I.N.D.I.A. میں جماعتیں بلاک عام طور پر ریاستوں میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، لیکن وہ اس معاملے پر اتحاد برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔
مثال کے طور پر، کانگریس مغربی بنگال میں TMC اور دہلی، پنجاب اور گوا میں AAP سے لڑ رہی ہے۔ اسی طرح جھارکھنڈ میں کانگریس جے ایم ایم کی اتحادی ہے، لیکن جے ایم ایم نے آسام میں کانگریس کے خلاف امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ بائیں بازو کی جماعتیں کیرالہ میں کانگریس سے لڑتی ہیں لیکن وہ I.N.D.I.A. کا حصہ ہیں۔ پارلیمنٹ میں اتحاد
یہ متحدہ I.N.D.I.A. کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ اتحاد، جس نے این ڈی اے کی طرف سے پیش کیے جانے والے متنازعہ آئینی ترمیمی بل کو شکست دی۔ انہیں صرف 298 ووٹ ملے، جب کہ اپوزیشن کو 230 ووٹ ملے۔ یہ بی جے پی کے لیے اختتام کی شروعات ہے۔ وہ کیرالہ اور مغربی بنگال میں ہاریں گے۔
ٹی ایم سی مختلف جمہوری فورمز میں خواتین کو بہت زیادہ تحفظات فراہم کرتی ہے اور اس کی قیادت ایک خاتون وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کرتی ہیں، "ٹی ایم سی لوک سبھا کی رکن مہوا موئترا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔
بی جے ڈی لیڈر اور اڈیشہ کے سابق چیف منسٹر نوین پٹنائک جنہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں کئی مسائل پر بی جے پی کی حمایت کی تھی، نے بھی پارٹیوں پر زور دیا کہ وہ ان متنازعہ بلوں کی مخالفت کریں۔ حالیہ دنوں میں بی جے پی نے I.N.D.I.A دونوں سے مساوی فاصلہ برقرار رکھا ہے۔ اتحاد اور این ڈی اے۔
ملک اور ریاستوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا وہ کیا جائے گا۔ ہمارے لیڈر نے آئینی ترمیمی بل پر تشویش کا اظہار کیا، جس کے ذریعے بی جے پی اپنے حد بندی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ اوڈیشہ سمیت کئی ریاستوں کو مرکز کے تجویز کردہ فارمولے کی وجہ سے اپنی نمائندگی میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا۔
چھوٹی ریاستیں جنہوں نے اپنی آبادی کو کنٹرول کیا ہے انہیں انعام کے بجائے سزا دی جاتی۔ متحدہ اپوزیشن نے اچھے اقدام میں ان ناقص بلوں کو شکست دی۔ بی جے پی لوک سبھا سیٹوں کی تعداد میں اضافہ کرکے شمالی ریاستوں میں سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی،" بی جے پی راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ سبھاشیش کھنٹیا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔