ملک کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ چین کے ساتھ، 112.1 ارب ڈالر کے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں 38 فیصد حصہ الیکٹرانکس کا
چین سے الیکٹرانکس کی درآمد 71 پروڈکٹ لائنز پر مشتمل ہے۔ کل خسارے میں سے 43.1 ارب ڈالر صرف الیکٹریکل اور الیکٹرانکس آلات کا ہے۔
Published : September 13, 2026 at 5:20 PM IST
حیدرآباد: حالیہ مہینوں میں بھارت اور چین کے دوطرفہ سفارتی تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے، جس کی عکاسی چینی صدر شی جن پنگ کا 7 سال بعد برکس سمٹ (BRICS Summit 2026) میں شرکت کے لیے نئی دہلی کا دورہ ہے۔ اس تاریخی ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارتی توازن (Trade Balance) اور مقامی کرنسیوں میں لین دین جیسے اہم اقتصادی امور پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا جا رہا ہے۔ چین اب امریکا کو پیچھے چھوڑ کر بھارت کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ ملاقات دونوں ممالک کی معاشی پالیسیوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔
تجارتی اعداد و شمار کے لحاظ سے دونوں ممالک کے درمیان گہرے اقتصادی روابط ہیں، لیکن ان میں ایک بڑا عدم توازن پایا جاتا ہے۔ مالیاتی سال 2025-26 کے دوران بھارت اور چین کے مابین مجموعی دوطرفہ تجارت بڑھ کر 151.10 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ اس عرصے میں بھارت کی چین کو ہونے والی برآمدات 36.62 فیصد اضافے کے ساتھ 19.47 ارب ڈالر رہیں، جب کہ چین سے بھارت کی درآمدات بڑھ کر 131.63 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔
درآمدات کے اس بھاری حجم کی وجہ سے بھارت کو چین کے ساتھ ریکارڈ 112.16 ارب ڈالر کے تجارتی خسارے (Trade Deficit) کا سامنا ہے، کیونکہ بھارتی صنعتیں الیکٹرانکس، مشینری اور کیمیکلز کے لیے چینی سپلائی پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کی رپورٹ میں جانیں، بھارت اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات کیسے ہیں؟ کتنی درآمدات اور برآمدات ہوتی ہیں؟
بھارت اور چین کے درمیان کتنی درآمدات و برآمدات
وزارتِ تجارت و صنعت (Ministry of Commerce and Industry) کے مطابق، مالی سال 26-2025 میں بھارت اور چین کے درمیان کل تجارت 151.10 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اس اعداد و شمار کے ساتھ چین ایک بار پھر امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر بھارت کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار (Largest Trading Partner) بن گیا ہے۔
چین اور بھارت کے درمیان کن چیزوں کی درآمد و برآمد
بھارت کی چین سے درآمدات: بھارت اپنی ضرورت کا تقریباً 17 فیصد حصہ اکیلے چین سے خریدتا (Imports from China) ہے۔ سال 26-2025 میں چین سے بھارت نے 131.63 ارب ڈالر مالیت کی اشیاء درآمد کی ہیں۔ اس میں پچھلے مالی سال (25-2024) کے 113.44 ارب ڈالر کے مقابلے میں 16 فیصد کا بڑا اضافہ ہوا ہے۔
بھارت کی چین کو برآمدات: سال 26-2025 میں بھارت نے چین کو 19.47 ارب ڈالر مالیت کی اشیاء برآمد (Exports to China) کی ہیں، جو پچھلے سال 14.25 ارب ڈالر تھیں۔ راحت کی بات یہ ہے کہ بھارت سے چین کو ہونے والی برآمدات میں 36.62 فیصد کا اچھال (اضافہ) آیا ہے۔ بھارت کی کل برآمدات میں چین کا حصہ بڑھا ہے لیکن، یہ ابھی صرف 4.4 فیصد ہی ہے۔
بھارت کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ چین کے ساتھ
کوان ایڈوائزری گروپ اور انسٹی ٹیوٹ آف چائنیز اسٹڈیز (ICS) کی رپورٹ کے مطابق، درآمدات کے مقابلے برآمدات بہت کم ہونے کی وجہ سے بھارت کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ (ٹریس ڈیفیسٹ) بڑھ کر تاریخی سطح پر پہنچ گیا ہے، جو کسی بھی ملک کے ساتھ بھارت کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ملک کا چین کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ ریکارڈ 112.1 ارب ڈالر پر پہنچ گیا ہے، جس میں اکیلے الیکٹرانکس سیکٹر کا حصہ 38 فیصد ہے۔ اس میں سب سے بڑا حصہ موبائل فون، لیپ ٹاپ، سیمی کنڈکٹر، لیتھیم بیٹری اور سولر پینل سے جڑے الیکٹرانک اجزاء (کمپوننٹس) کا ہے۔ بھارت کے سامنے چین کے ساتھ یہ بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ ایک بڑا چیلنج بن کر ابھرا ہے۔
روس اور یو اے ای (UAE) کے ساتھ بھی بھارت کا تجارتی خسارہ زیادہ
بھارت کا تجارتی خسارہ جہاں چین کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، وہیں دوسرے نمبر پر روس ہے۔ تیل کی خریداری کی وجہ سے روس سے بھارت کی درآمدات گزشتہ 5 سالوں میں 10 گنا بڑھ کر تقریباً 55.4 ارب ڈالر ہو گئی ہیں، لیکن بھارتی اشیاء کی برآمدات محض 4.5 ارب ڈالر ہیں جو کہ اب بھی کافی کم ہیں۔ اس کے نتیجے میں روس کے ساتھ بھارت کا کل تجارتی خسارہ 50.9 ارب ڈالر ہے۔
دوسری طرف 26.50 ارب ڈالر کے ساتھ یو اے ای (متحدہ عرب امارات) بھارت کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی خسارے والا ملک ہے۔ آزادانہ تجارتی معاہدے (FTA) کے بعد دونوں ممالک کے درمیان 101.30 ارب ڈالر کی بھاری تجارت ہو رہی ہے، جس میں بھارت کی برآمدات بھی بڑھ کر 37.40 ارب ڈالر ہو گئی ہیں۔
بھارت کا چین سے تجارتی خسارہ کتنا؟
چین سے درآمد ہونے والی پروڈکٹ لائنز میں 60 فیصد کا اضافہ: سال 19-2018 میں بھارت چین سے صرف 44 پروڈکٹ لائنز درآمد کرتا تھا، جن کی 80 فیصد سے زیادہ سپلائی چین سے ہوتی تھی، جو اب 26-2025 میں بڑھ کر 71 پروڈکٹ لائنز ہو گئی ہیں۔ یعنی اس میں 60 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ درآمدات کے بڑھتے ہوئے ارتکاز (کیندری کرن) کو ظاہر کرتا ہے۔
چین پر انحصار کم کرنے کے لیے حکومت کے اقدامات
حکومت نے چین پر انحصار کم کرنے کے لیے پی ایل آئی (PLI) اسکیم اور سیمی کنڈکٹر مشن شروع کیا ہے۔ پی ایل آئی یعنی پروڈکشن لنکڈ انسنٹیو (Production Linked Incentive) حکومت کا ایک اہم فلیگ شپ پروگرام ہے، جس کا بنیادی مقصد بھارت کو گلوبل مینوفیکچرنگ ہب بنانا اور چین جیسے ممالک پر درآمدات کے انحصار کو کم کرنا ہے۔
تاہم، اس کے بعد بھی مقامی مینوفیکچرنگ اب بھی چین کی سپلائی چین پر ٹکی ہوئی ہے۔ برکس سمٹ (BRICS Summit) میں بھارت نے اسی عدم توازن کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ دوطرفہ تجارت کو متوازن اور ٹیکنالوجی کی منتقلی (Technology Transfer) پر مبنی بنانے پر زور دیا ہے۔
بھارت کا چین سے ٹریڈ ڈیفیسٹ 5 سالوں میں 39 فیصد کیسے بڑھا
بھارت کا چین کے ساتھ جو تجارتی خسارہ یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ سال 22-2021 میں 44.02 ارب ڈالر تھا، وہ 5 سالوں میں 39 فیصد بڑھ کر 112.06 ارب ڈالر ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ درآمدات (امپورٹ) میں ریکارڈ اچھال کو مانا جا رہا ہے۔ دراصل، گزشتہ 5 سالوں میں چین سے بھارت کی درآمدات 65.2 ارب ڈالر سے سیدھے دوگنی ہو کر 131.63 ارب ڈالر پر پہنچ گئی ہیں۔
بھارت کا تجارتی خسارہ سال بہ سال بڑھتا گیا
بھارت الیکٹرانکس اور فارما انڈسٹری (دوا سازی کی صنعت) کے کچے مال (را مٹیریل) اور پرزوں (کمپوننٹس) کے لیے چین پر سب سے زیادہ انحصار کرتا ہے۔ وہیں، درآمدات کے مقابلے بھارت سے چین کو برآمدات (ایکسپورٹ) 5 سالوں میں تقریباً ایک ہی دائرے یعنی 14 ارب سے 19 ارب ڈالر کے درمیان ہی رہیں۔ جس کی وجہ سے بھارت کا تجارتی خسارہ سال بہ سال بڑھتا گیا۔
بھارت کا چین کے ساتھ 5 سال میں کتنا بڑھا تجارتی خسارہ؟
امریکہ سے بھارت کا دوطرفہ ٹریڈ سرپلس (تجارتی منافع): وزارتِ تجارت و صنعت کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق، بھارت دنیا کے تقریباً 30 سے زیادہ ممالک کے ساتھ ٹریڈ سرپلس (Trade Surplus) کی پوزیشن میں ہے۔ تاہم، ٹاپ 10 سب سے بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے صرف امریکہ ہی واحد ایسا بڑا ملک ہے، جس کے ساتھ بھارت کا ٹریڈ سرپلس ہے۔ مالی سال 26-2025 میں بھارت نے امریکہ کو 87.31 ارب ڈالر کی برآمدات کیں، جب کہ وہاں سے صرف 53.45 ارب ڈالر کی درآمدات کیں۔ اس سے بھارت کا امریکہ کے ساتھ تجارت کا توازن 33.9 ارب ڈالر سرپلس رہا۔