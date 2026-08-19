سیاسی اختلافات کے باوجود ہندوستان اور بنگلہ دیش اقتصادی تعلقات کو برقرار رکھنے کے حامی
بنگلہ دیش اقتصادی تعلقات کی جلد بحالی کا خواہاں ہے۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک کاروباری وفد کی بات چیت ہوئی ہے۔
Published : August 19, 2026 at 5:13 PM IST
نئی دہلی: بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمن کے مجوزہ ہندوستان دورے کے ارد گرد غیر یقینی صورتحال نے دونوں پڑوسیوں کے درمیان تعلقات پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اگرچہ سیاسی اختلافات اعلیٰ سطحی مذاکرات میں رکاوٹ ہیں، ڈھاکہ اور نئی دہلی دونوں ہی اقتصادی تعلقات کو سفارتی تناؤ کے اثرات سے بچانا چاہتے ہیں۔
اس تناظر میں منگل کو ڈھاکہ میں وزیر تجارت کھانڈکر عبدالمقتدر اور کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری (سی آئی آئی) کے ایک وفد کے درمیان ہونے والی ملاقات اہم ہے۔ معمول کی تجارت کی بحالی، ویزا کے طریقہ کار کو آسان بنانے، سرمایہ کاری کو راغب کرنے، اور نئی صنعتی شراکت داریوں کے قیام کے حوالے سے بات چیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام کے باوجود، ہموار دو طرفہ تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے اقتصادی تعاون ایک اہم چینل کے طور پر ابھر رہا ہے۔
بنگلہ دیشی میڈیا رپورٹس کے مطابق، مقتدر نے ملاقات کے دوران کہا کہ معمول کے کاروباری ماحول کی بحالی، ویزا کے عمل میں نرمی اور طویل المدتی اقتصادی شراکت داری کی تعمیر میں نجی شعبے کو شامل کرنا دونوں ممالک کی اقتصادی صلاحیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ "نیو ایج" نیوز ویب سائٹ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ، میٹنگ کے بعد، وزیر تجارت نے میڈیا کو بتایا کہ جغرافیائی قربت بنگلہ دیش اور بھارت کے لیے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کو بڑھانے کے لیے نمایاں مواقع فراہم کرتی ہے، باوجود اس کے رقبہ، آبادی اور معاشی پیمانے میں تفاوت ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا، "انہوں نے بنگلہ دیش کے جغرافیائی محل وقوع اور ہندوستان کے شمال مشرقی خطے سے فائدہ اٹھا کر تجارت، رابطے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔" رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان حال ہی میں لگائی گئی تجارتی پابندیوں کے حوالے سے مقتدر نے کہا کہ دوطرفہ تجارت کو معمول کی سطح پر بحال کرنے کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا، "انہوں نے آنے والے مہینوں میں اس معاملے پر مثبت پیش رفت کی امید ظاہر کی۔ تاجروں اور پیشہ ور افراد کو درپیش ویزے سے متعلق مشکلات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مقتدر نے ریمارکس دیے کہ ان افراد کے لیے جو علاج معالجے، کاروبار اور دیگر مقاصد کے لیے دونوں ممالک کے درمیان اکثر سفر کرتے ہیں، ہر چند ماہ بعد نئے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ناقابل عمل ہے۔"
وزیر تجارت نے طویل مدتی ویزا نظام کو نافذ کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈائریکٹر جنرل چندرجیت بنرجی کی قیادت میں سی آئی آئی کے وفد نے بنیادی ڈھانچے اور ہائی ٹیک شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے لیے دو مشترکہ ٹاسک فورسز کی تشکیل کی تجویز پیش کی۔
'نیو ایج' کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے، "ایک ٹاسک فورس انفراسٹرکچر میں نجی سرمایہ کاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر توجہ مرکوز کرے گی، جبکہ دوسری ابھرتی ہوئی صنعتوں جیسے سیمی کنڈکٹرز، گرین ہائیڈروجن، بیٹری اسٹوریج، اور ڈیٹا سینٹرز میں تعاون کے مواقع تلاش کرے گی۔"
منگل کی میٹنگ کا وقت خاصا اہم ہے۔ بنگلہ دیش نے مسلسل اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ رحمان کے ہندوستان دورے کے لیے ایک "ساز گار ماحول" ضروری ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی ہندوستان میں موجودگی اور ان کی حوالگی کا ڈھاکہ کا مطالبہ ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ مجوزہ دورے کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، حالانکہ ابھی تک کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
اس پس منظر میں، سی آئی آئی کے وفد کا دورہ ممکنہ طور پر ایک اہم پیغام دے رہا ہے۔ دونوں اطراف کے اقتصادی اسٹیک ہولڈرز سفارتی تناؤ کو وسیع تر اقتصادی دراڑ میں بڑھنے سے روکنے کے لیے متحرک ہیں۔ عام کاروباری ماحول، ویزا کے آسان عمل، اور نجی شعبے کی زیادہ سے زیادہ شراکت کے لیے مقتدر کا مطالبہ مؤثر طریقے سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ سیاسی تعلقات میں بگاڑ سے دو طرفہ اقتصادی تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔
اسی بیچ، سی آئی آئی کے وفد نے سرحد پار تجارتی پابندیوں کا مسئلہ اٹھایا اور تجارتی مصروفیات کو بحال کرنے کے طریقہ کار کی تلاش کی۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات روایتی طور پر مضبوط اقتصادی بنیاد پر قائم ہیں۔ یہاں تک کہ جب سیاسی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تجارت، رابطے، توانائی، سپلائی چین، اور سرمایہ کاری جیسے شعبے ایسے اسٹیک ہولڈرز بناتے ہیں جو مسلسل مشغولیت کی وکالت کرتے ہیں۔ سی آئی آئی کی دو مشترکہ ٹاسک فورسز کی تجویز خاص طور پر قابل ذکر ہے۔
پہلی ٹاسک فورس بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر توجہ دے گی جبکہ دوسری ابھرتی ہوئی صنعتوں کا جائزہ لے گی۔ اگر اس کو لاگو کیا جاتا ہے، تو اس طرح کے میکانزم مستقبل کی سیاسی مصروفیات کے لیے ٹھوس نتائج دے سکتے ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ رحمان اور مودی کے درمیان ممکنہ ملاقات صرف متنازعہ سفارتی امور پر مرکوز نہ ہو۔
خود ہندوستان نے اعلیٰ سطحی تعاون میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فروری 2026 کے انتخابات کے بعد رحمان کو مبارکباد دی اور دو طرفہ تعلقات کے لیے ہندوستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد، ہندوستان نے رحمان کو ملک کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔
بنگلہ دیش میں ہندوستان کے ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے بارہا دلیل دی ہے کہ تصفیہ طلب مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ رحمان جلد ہی ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ انتہائی حساس سیاسی مسئلہ یعنی شیخ حسینہ کی ہندوستان میں موجودگی کو وسیع تر تعلقات سے آسانی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔
ڈھاکہ نے حسینہ کی حوالگی کے حوالے سے پیش رفت کے لیے رحمان کے دورے کے لیے سازگار ماحول کی تخلیق کو جوڑا ہے۔ دریں اثنا، ہندوستان نے کہا ہے کہ وہ اپنے قانونی طریقہ کار کے مطابق بنگلہ دیش کی درخواست کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس سے ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ایک طرف، بنگلہ دیش ایک انتہائی حساس سیاسی اور قانونی معاملے پر بھارت سے پیش رفت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف، اس کی وزارت تجارت ہندوستانی کاروباری رہنماؤں پر زور دے رہی ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور رابطے بحال کریں۔
متضاد ہونے کے بجائے، یہ دانستہ دوہری حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ بنگلہ دیش اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کرنا چاہتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اقتصادی تعلقات متاثر نہ ہوں۔ ہندوستان کے لیے بھی، تجارتی مشغولیت کو برقرار رکھنا تعلقات کو آسانی سے چلانے کا ایک طریقہ پیش کرتا ہے یہاں تک کہ مشکل سیاسی مسائل حل نہ ہونے کے باوجود۔
ویزا کے حوالے سے بات چیت خاص توجہ کے مستحق ہے۔ مقتدر کا استدلال — کہ کاروبار، طبی علاج اور پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے باقاعدگی سے سفر کرنے والے افراد کو بار بار مختصر مدت کے ویزے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے — کشیدہ دوطرفہ تعلقات کے عملی نتائج میں سے ایک کو نمایاں کرتا ہے۔ ویزا پابندیاں صرف مسافروں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ وہ سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں، سپلائی چین میں خلل ڈال سکتے ہیں، کمپنیوں کو سرحد پار اہلکاروں کی تعیناتی سے گریزاں کر سکتے ہیں، اور آمنے سامنے کاروباری تعاملات کو کم کر سکتے ہیں۔ لہذا، سی آئی آئی کے لیے، ویزا کی سہولت اقتصادی بنیادی ڈھانچے کا اتنا ہی ضروری مسئلہ ہے جتنا کہ یہ ایک سفارتی مسئلہ ہے۔
اگر نئی دہلی اور ڈھاکہ بالآخر اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں تو کاروباری افراد، انجینئرز، سرمایہ کاروں اور پیشہ ور افراد کی جائز نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنا ان کے لیے دستیاب اعتماد سازی کے آسان ترین اقدامات میں سے ایک ہوسکتا ہے۔ بنگلہ دیش اور ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں کے درمیان تعاون بھی ایک اہم عنصر ہے۔
بنگلہ دیش کا جغرافیائی محل وقوع اس کے لیے ہندوستان کے شمال مشرق اور بقیہ برصغیر کے درمیان ایک پل کے طور پر کام کرنے کی بے پناہ صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کے ذریعے بہتر رابطے سے لاجسٹک فاصلے کم ہو سکتے ہیں اور ٹرانسپورٹ، تجارت، مینوفیکچرنگ اور علاقائی سپلائی چین میں مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔
نئی دہلی کے لیے، بنگلہ دیش کے ساتھ قریبی اقتصادی انضمام محض دو طرفہ تجارت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ شمال مشرق کو ہندوستان کی قومی معیشت اور پڑوسی جنوب مشرقی ایشیائی منڈیوں کے ساتھ زیادہ قریب سے مربوط کرنے کے وسیع مقصد سے منسلک ہے۔ دوسری طرف، ڈھاکہ کے لیے، بہتر رابطے اس کے جغرافیائی محل وقوع کو اقتصادی اثاثے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیشی تعلیمی اور سیاسی تجزیہ کار شرین شاہجہان نومی نے کہا کہ منگل کی ملاقات کو دونوں فریقوں کے درمیان تعاون کے لیے ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔
ڈھاکہ سے فون پر ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، نومی نے کہا، "وزیراعظم رحمان دباؤ میں رہتے ہیں کیونکہ یہاں کے طلباء سیاسی طور پر سرگرم ہیں۔ تاہم، ہمیں ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں توانائی کے بحران کا سامنا ہے، ٹیکنالوجی کی منتقلی کی ضرورت ہے، اور بے روزگاری کی بلند ترین صورتحال سے دوچار ہیں۔" انہوں نے مقتدر اور سی آئی آئی کے درمیان ملاقات کو "ہندوستان-بنگلہ دیش دو طرفہ تعلقات کی ترقی کے لیے ایک مثبت اشارہ" قرار دیا۔
بنگلہ دیش کی سیاست اور معیشت کے ایک ہندوستانی ماہر کے مطابق، سی آئی آئی کے وفد کے دورے کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، ماہر نے کہا، "مجھے یقین ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش دو طرفہ معاملات (خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے) کو دوسرے معاملات سے الگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش بھارتی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کا خواہاں ہے۔"
ڈھاکہ میں منگل کے اجلاس کی خاص اہمیت اس حقیقت میں مضمر ہے کہ کوئی بھی فریق سیاسی بحرانوں کو بنیادی اقتصادی تعلقات کو نقصان پہنچانے کی اجازت دینے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ بنگلہ دیش ہندوستانی منڈیوں، سرمایہ کاری، رابطے، ٹیکنالوجی اور لوگوں کی ہموار نقل و حرکت تک رسائی چاہتا ہے۔ خاص طور پر شمال مشرق کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، بنگلہ دیش کے ساتھ فعال تعلقات کو برقرار رکھنے میں ہندوستان کے اقتصادی، رابطے اور اسٹریٹجک مفادات ہیں۔
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