In Depth | پی او کے میں مقامی امنگوں کو مجروح کرنے پر جموں اور کشمیر کے لوگوں کے خلاف جذبات بھڑک اٹھے
مصنف کے مطابق، یہ ناراضگی پی او کے میں قائم ان عسکریت پسند تنظیموں کو متاثر کرسکتی ہے، جو کبھی خود کو محفوظ سمجھتی تھیں۔
By Bilal Bhat
Published : August 8, 2026 at 8:47 PM IST
پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر (پی او کے) کا راولاکوٹ اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل مختلف وجوہات کی بنا پر خبروں میں ہے۔ یہاں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور 27 جولائی سے یکم اگست کے درمیان صورتحال اس وقت قابو سے باہر ہوگئی جب مظاہرین نے سکیورٹی فورسز کی گاڑیوں کو نذرِ آتش کیا اور بعض مقامات پر سکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی۔ ان واقعات میں دونوں جانب جانی نقصان بھی ہوا اور کشیدگی برقرار رہی۔
یہ بے چینی اچانک پیدا نہیں ہوئی بلکہ ایک طویل عرصے سے اس کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ خاص طور پر اس وقت سے جب جموں و کشمیر سے آنے والے افراد نے خطے کے سیاسی بیانیے میں نمایاں اثر و رسوخ حاصل کرنا شروع کیا۔ مقامی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ بیانیہ بڑی حد تک پاکستان کے قومی سیاسی مؤقف سے ہم آہنگ رہا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کے مقامی عوام کی سیاسی اور علاقائی امنگیں پسِ پشت چلی گئیں۔
یہ صورتحال 2020 میں گلگت بلتستان کی خصوصی حیثیت محدود کرنے سے متعلق بحث کے دوران مزید نمایاں ہوئی۔ گلگت بلتستان پاکستان کا ایک خودمختار خطہ ہے اور اس کی آئینی و انتظامی حیثیت طویل عرصے سے ایک حساس معاملہ رہی ہے۔ 2019 میں بھارتی حکومت کی جانب سے جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد اس کے اثرات سرحد پار بھی محسوس کیے گئے۔ اس کے نتیجے میں گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں مقامی سیاسی جماعتوں اور گروہوں کو اپنی آواز زیادہ شدت سے بلند کرنے کا حوصلہ ملا۔
مقامی حلقوں نے پاکستان کی پالیسیوں پر سوال اٹھانا شروع کیے۔ جب اسلام آباد میں ان علاقوں کو پاکستان کے قومی سیاسی اور آئینی ڈھانچے میں مزید ضم کرنے اور ان کی موجودہ خصوصی حیثیت محدود کرنے سے متعلق بات چیت تیز ہوئی تو مقامی سطح پر بے چینی میں بھی اضافہ ہوا۔
گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر دونوں کو ایک مخصوص انتظامی و سیاسی حیثیت حاصل ہے۔ انہیں باقاعدہ صوبوں میں تبدیل کرنے کا مطلب ان کی موجودہ خصوصی حیثیت کو محدود کرنا اور انہیں پاکستان کے عام صوبائی نظام میں شامل کرنا ہوگا۔ یہی خدشہ مقامی سیاسی حلقوں میں مسلسل تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔
پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر میں مقامی آبادی کے درمیان اب یہ احساس بھی بڑھ رہا ہے کہ جموں و کشمیر سے آنے والے مہاجرین طویل عرصے سے پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں کے قریب رہے ہیں اور ان کا سیاسی مؤقف اکثر اسلام آباد کی قومی پالیسیوں سے ہم آہنگ رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ پاکستان کو اس خطے پر مکمل انتظامی اور سیاسی کنٹرول حاصل ہے، اس لیے اسلام آباد جو فیصلہ چاہے، اسے مختلف انتظامی اور سیاسی ذرائع کے ذریعے نافذ کر سکتا ہے اور علاقائی اختیارات کو محدود کیا جا سکتا ہے۔
اس سلسلے میں ایک اہم مثال پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں جموں و کشمیر کے مہاجرین کے لیے مخصوص 12 نشستیں ہیں۔ ان میں جموں اور کشمیر کے علاقوں کے لیے چھ، چھ نشستیں مختص ہیں۔ پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کی اسمبلی میں مجموعی طور پر 53 نشستیں ہیں۔ ان میں 45 نشستوں پر براہِ راست انتخابات ہوتے ہیں جبکہ باقی نشستیں مخصوص ہیں۔ مہاجرین کے لیے مخصوص 12 نشستیں تقریباً ہر انتخاب میں حکومت سازی اور سیاسی طاقت کے توازن کے لیے اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔
جموں و کشمیر سے ہجرت کرکے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہونے والے افراد نے ان مخصوص نشستوں کے ذریعے پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کی سیاست میں نمایاں اثر و رسوخ حاصل کیا ہے۔ ان نشستوں پر منتخب ہونے والے نمائندے اکثر پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ موجودہ انتخابات میں بھی صورت حال بڑی حد تک اسی رجحان کی عکاسی کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ انتخابات کا آخری مرحلہ 10 اگست کو ہونے والا ہے، جبکہ اب تک کے انتخابی مرحلوں میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کو برتری حاصل رہی ہے۔
دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کی قیادت والی پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) نسبتاً پیچھے ہے۔ مقامی سیاسی گروہوں میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی (جے اے اے سی) ایک اہم نام بن کر ابھری ہے۔ اس اتحاد پر پابندی عائد کی جا چکی ہے، تاہم اس نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے۔ 2023 میں تشکیل پانے والی جے اے اے سی نے مقامی عوامی مطالبات، ترقیاتی مسائل اور شہری حقوق کے حوالے سے ایک مضبوط آواز کے طور پر اپنی شناخت بنائی ہے۔ اس کے اہم مطالبات میں جموں و کشمیر کے مہاجرین کے لیے مختص 12 نشستوں کا خاتمہ بھی شامل ہے۔
پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر طویل عرصے سے عسکریت پسند سرگرمیوں کا مرکز بھی رہا ہے۔ حزب المجاہدین جیسی تنظیموں کے اڈے اس خطے میں موجود رہے ہیں۔ تقریباً تین دہائیوں تک عسکریت پسند گروہوں کو پناہ اور سہولت فراہم کرنے والے اس خطے میں اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقامی سطح پر ان گروہوں کے حوالے سے برداشت کی حد کم ہوتی جا رہی ہے۔
ماضی میں پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کے کئی علاقوں میں عسکریت پسند تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں میسر رہیں اور انہیں مقامی سطح پر بھی خاصی حمایت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے اس خطے میں انتخابات بھی عمومی طور پر پُرامن رہتے تھے۔ تاہم حالیہ صورتحال اس کے برعکس تصویر پیش کر رہی ہے۔
انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفرآباد میں ان 12 مخصوص نشستوں پر انتخاب ہوا۔ پورے مظفرآباد علاقے میں قائم 1,483 پولنگ اسٹیشنوں میں سے صرف 209 کو معمول کے مطابق قرار دیا گیا جبکہ باقی پولنگ اسٹیشنوں کو حساس یا انتہائی حساس قرار دیا گیا۔ یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خطے میں سیاسی کشیدگی اور سکیورٹی خدشات کس قدر بڑھ چکے ہیں۔
اگر اسی معیار کو ہندوستان کے زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے حالات پر لاگو کیا جائے تو کشمیر کے 10 اضلاع میں بھی بڑی تعداد میں علاقوں کو ممکنہ طور پر حساس یا انتہائی حساس قرار دیا جا سکتا تھا۔ تاہم جموں و کشمیر میں حالیہ انتخابات مجموعی طور پر پُرامن رہے اور بیشتر پولنگ اسٹیشنوں پر معمول کے حالات دیکھنے میں آئے۔
اس کے برعکس اب تشدد اور سیاسی بے چینی کا مرکز پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کی جانب منتقل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جہاں بعض حلقوں میں پاکستان کی پالیسیوں کے خلاف غصہ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کا دارالحکومت مظفرآباد ماضی میں جموں و کشمیر سے آنے والے افراد کے لیے ایک اہم مقام رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول عبور کرکے آنے والے کئی افراد یہاں مختصر عرصے کے لیے قیام کرتے یا مستقل طور پر آباد ہو جاتے تھے۔
روایتی طور پر مظفرآباد اور دیگر علاقوں کے مقامی باشندے سرحد پار سے آنے والے کشمیریوں کا خیرمقدم کرتے رہے ہیں۔ جو لوگ لائن آف کنٹرول عبور کرکے پاکستان کے زیرِ قبضہ علاقے میں پہنچے، ان میں سے بہت سے پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں آباد ہوئے اور رفتہ رفتہ پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں کے قریب ہوگئے۔ ان 12 مخصوص نشستوں نے تاریخی طور پر پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کی اسمبلی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ نتیجتاً خطے میں اکثر وہی سیاسی جماعتیں حکومت بناتی رہی ہیں جن کا مرکز پاکستان کے زیرِ انتظام قومی سیاسی نظام میں ہے۔
ماضی میں کشمیریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کوئی شدید عوامی ناراضی سامنے نہیں آئی تھی، کیونکہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور مختلف حکومتیں طویل عرصے سے کشمیر کے علیحدگی پسند بیانیے کی حمایت کرتی رہی ہیں۔ پاکستانی قومی سیاست میں کشمیر کو ایک اہم مسئلے کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے اور متعدد سیاسی رہنما اسے پاکستان کی "شہ رگ" قرار دیتے رہے ہیں۔ اس ماحول میں پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کے مقامی لوگوں کے لیے جموں و کشمیر سے آنے والے مہاجرین کے خلاف کھل کر مخالفت کرنا ایک طرح سے کشمیر کاز سے غداری تصور کیا جاتا تھا۔
مقامی آبادی کے ایک حصے میں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ جموں و کشمیر سے آنے والے مہاجرین کو پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں جو سیاسی نمائندگی حاصل ہے، وہ مقامی عوام کی امنگوں کی حقیقی ترجمانی نہیں کرتی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 12 مخصوص نشستوں کے ذریعے اسمبلی میں پہنچنے والے نمائندے پاکستان کے قومی سیاسی مؤقف کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ کہ پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کے مقامی عوام کی خواہشات کی۔
یہی احساس اب مقامی سطح پر بڑھتی ہوئی سیاسی ناراضی کا ایک اہم سبب بنتا جا رہا ہے۔ مقامی سطح پر بڑھتی ہوئی یہ ناراضی پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر میں موجود عسکریت پسند تنظیموں اور ان کے کمانڈروں کے لیے بھی تشویش کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ گروہ طویل عرصے سے اس خطے میں خود کو محفوظ سمجھتے رہے ہیں۔ مقامی حمایت اور خاموش تعاون نے انہیں یہاں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے میں مدد دی۔
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لیکن اگر مقامی حمایت میں کمی آتی ہے تو ان گروہوں کے لیے خطے میں موجود رہنا اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر عسکریت پسند کمانڈر اور ان کے ساتھی بھارتی سکیورٹی اداروں کی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس لیے ان کے لیے پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر سے باہر جانے کے مواقع بھی محدود ہیں۔ ایسے حالات میں مقامی حمایت ان کے لیے بقا کا ایک اہم ذریعہ رہی ہے۔
اس صورتحال کو ایک ایسے تالاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس میں موجود پانی ان عسکریت پسند گروہوں کو زندہ رہنے کے لیے درکار مقامی حمایت کی نمائندگی کرتا ہے۔ جیسے جیسے یہ "پانی" کم ہوگا، ان گروہوں کی بقا اور کارروائیاں بھی دباؤ کا شکار ہوتی جائیں گی۔