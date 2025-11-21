ہر تیسری خاتون کو اپنی زندگی میں جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا، جانیے کیا کہتی ہے عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ؟
دنیا بھر میں ہر تین میں سے ایک عورت نے اپنی زندگی میں ساتھی یا جنسی تشدد کا تجربہ کیا ہے۔
Published : November 21, 2025 at 12:16 PM IST
حیدرآباد: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) اور اقوام متحدہ کے شراکت داروں کے ذریعہ جاری کردہ ایک اہم رپورٹ کے مطابق، خواتین کے خلاف تشدد دنیا کے سب سے زیادہ مستقل اور حل نہ ہونے والے انسانی حقوق کے بحرانوں میں سے ایک ہے، جس میں دو دہائیوں میں بہت کم پیش رفت ہوئی ہے۔
دنیا بھر میں تقریباً تین میں سے ایک عورت، ایک اندازے کے مطابق 840 ملین، نے اپنی زندگی میں ساتھی یا جنسی تشدد کا تجربہ کیا ہے، یہ اعداد و شمار سنہ 2000 کے بعد سے بمشکل تبدیل ہوئے ہیں۔ صرف گزشتہ 12 مہینوں میں، 316 ملین خواتین، جن میں سے 11 فیصد کی عمریں 15 سال یا اس سے زیادہ تھیں، کو ایک ساتھی (intimate partner) کے ہاتھوں جسمانی یا جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔
"خواتین کے خلاف تشدد انسانیت کی قدیم ترین ناانصافی"
مباشرت پارٹنر (intimate partner) تشدد کو کم کرنے میں پیش رفت بہت سست رہی ہے، گزشتہ دو دہائیوں کے دوران سالانہ صرف 0.2 فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس اذانوم گیبریئس نے کہا، "خواتین کے خلاف تشدد انسانیت کی قدیم ترین اور سب سے بڑی ناانصافیوں میں سے ایک ہے، پھر بھی اس کا ردعمل سب سے کم ملتا ہے۔"
ہر اعداد و شمار کے پیچھے ایک عورت یا لڑکی!
"کوئی بھی معاشرہ اپنے آپ کو منصفانہ، محفوظ یا صحت مند نہیں کہہ سکتا اگر اس کی آدھی آبادی خوف میں رہتی ہے۔ اس تشدد کو ختم کرنا صرف پالیسی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ احترام، مساوات اور انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ ہر اعداد و شمار کے پیچھے ایک عورت یا لڑکی ہے جس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانا اختیاری نہیں ہے۔ یہ امن، ترقی اور دنیا کی بہتر صحت کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔"
خواتین نے زندگی میں ایک بار جسمانی تشدد کا تجربہ کیا
2000-2023 کے اعداد و شمار کی بنیاد پر، عالمی 2023 کا تخمینہ ہمیشہ شادی شدہ/شریک خواتین کے فیصد کا ہے جنہوں نے جسمانی اور/یا جنسی مباشرت ساتھی (intimate partner) کے تشدد کا سامنا کیا۔ مجموعی طور پر، 25.8 فیصد (UI 23.7– 28.8 فیصد ) 15-49 سال کی عمر کی شادی شدہ/شراکت دار خواتین اور 24.7 فیصد (UI فیصد 22.6–27.5) 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کی شادی شدہ/ساتھی خواتین نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار جسمانی اور/یا جنسی مباشرت پارٹنر (intimate partner) نے تشدد کا تجربہ کیا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کی 682 ملین شادی شدہ/ پارٹنر خواتین کو جسمانی اور/یا جنسی مباشرت ساتھی (intimate partner) تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
263 ملین خواتین اور لڑکیوں نے اس صدمے کا تجربہ کیا
مجموعی طور پر، 15–49 سال کی 8.4 فیصد خواتین اور 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کی 8.2 فیصد خواتین نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار غیر پارٹنر جنسی تشدد کا تجربہ کیا ہے۔ مجموعی طور پر 263 ملین خواتین اور لڑکیوں نے اس صدمے کا تجربہ کیا ہے۔
مجموعی طور پر، 13.7 فیصد (UI 11.8–16.6 فیصد) 15–49 سال کی عمر کی شادی شدہ/ساتھی خواتین اور 11.4 فیصد (UI 9.6–14.3 فیصد) 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کی شادی شدہ/ساتھی خواتین نے پچھلے 12 مہینوں میں کسی وقت جسمانی اور/یا جنسی مباشرت ساتھی (intimate partner) کے تشدد کا تجربہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کی کم از کم 316 ملین شادی شدہ/ پارٹنر خواتین نے حال ہی میں جسمانی اور/یا جنسی مباشرت ساتھی (intimate partner) کے تشدد کا تجربہ کیا ہے۔
مباشرت ساتھی پر تشدد خواتین کی زندگی میں ابتدائی طور پر شروع ہوتا ہے
پانچ میں سے ایک سے زیادہ (23.3 فیصد، UI 21.5–25.7 فیصد ) 15-19 سال کی نوعمر لڑکیاں جو شادی شدہ/شراکت دار ہیں اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار مباشرت ساتھی (intimate partner) سے جسمانی اور/یا جنسی تشدد کا تجربہ کرتی ہیں۔ پچھلے 12 مہینوں میں اس طرح کے تشدد کا پھیلاؤ اس عمر کے گروپ میں زیادہ ہے (16.0 فیصد، UI 14.3–18.3 فیصد)۔
بوڑھی خواتین کو بھی جسمانی یا جنسی تشدد کا تجربہ
مباشرت ساتھی (intimate partner) پر تشدد بوڑھی خواتین کو بھی متاثر کرتا ہے۔ پانچ میں سے ایک (20.5 فیصد، UI 16.8–25.9 فیصد) 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کی شادی شدہ/ساتھی خواتین نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار اپنے موجودہ یا سابق شریک حیات یا مرد مباشرت ساتھی (intimate partner) سے جسمانی اور/یا جنسی تشدد کا تجربہ کیا ہے۔ پچھلے 12 مہینوں میں اس طرح کے تشدد کا پھیلاؤ اس عمر کے گروپ میں 3.9 فیصد (UI 2.8–7.3 فیصد) تھا۔
پارٹنر اور غیر پارٹنر تشدد
یہ تحقیق 25 نومبر، خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن سے پہلے، شراکت داروں اور غیر شراکت داروں دونوں کی طرف سے خواتین کے خلاف تشدد کے پھیلاؤ کا سب سے تفصیلی تجزیہ فراہم کرتی ہے۔ مطالعہ 2000 اور 2023 کے درمیان 168 ممالک کے ڈیٹا کا جائزہ لیتا ہے اور 2021 میں شائع ہونے والے 2018 کے تخمینے کو اپ ڈیٹ کرتا ہے۔
خواتین کو ناپسندیدہ حمل، جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن
اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تشدد کا سامنا کرنے والی خواتین کو ناپسندیدہ حمل، جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن اور ڈپریشن کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جنسی اور تولیدی صحت کی خدمات پسماندگان کے لیے اعلیٰ معیار کی دیکھ بھال حاصل کرنے کے لیے ایک لازمی داخلی مقام ہیں۔ صرف پچھلے 12 مہینوں میں، 15-19 سال کی 12.5 ملین نوعمر لڑکیاں یا 16 فیصد، نے کسی مباشرت ساتھی (intimate partner) سے جسمانی اور/یا جنسی تشدد کا تجربہ کیا ہے۔
جنسی و جسمانی تشدد ہر ملک میں ہوتا ہے!
جب کہ تشدد ہر ملک میں ہوتا ہے، خواتین غیر متناسب طور پر کم ترقی یافتہ، تنازعات سے متاثرہ اور آب و ہوا کے خطرے سے دوچار علاقوں میں متاثر ہوتی ہیں۔ اوشیانا (آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو چھوڑ کر) گزشتہ سال مباشرت پارٹنر (intimate partner) پر تشدد کے 38 فیصد رپورٹ ہوئے، جو کہ عالمی اوسط 11 فیصد سے تین گنا زیادہ ہے۔ 2022 میں، عالمی ترقیاتی امداد کا صرف 0.2 فیصد خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام پر مرکوز پروگراموں کے لیے مختص کیا گیا تھا اور 2025 میں فنڈنگ مزید کم ہونے والی ہے۔