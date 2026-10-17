یمن کے حوثی دنیا کے تیسرے سب سے بڑے اسلحہ درآمد کنندہ ملک سعودی عرب کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟
یہ لڑائی عوامی آمد و رفت سے لے کر باہمی تجارت تک بھارتی مفادات کو بھی متاثر کر رہی ہے۔
Published : October 17, 2026 at 10:40 AM IST
نئی دہلی: ریاض ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے، جس میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا ایک ٹیک پروفيشنل جاں بحق ہو گیا تھا، کے بعد بھارتی ایئرلائنز کی جانب سے سعودی عرب کے لیے پروازوں کی منسوخی نے اس دور دراز کے تنازع کو براہِ راست ہندوستان کی دہلیز تک پہنچا دیا ہے۔
سعودی عرب میں تیس لاکھ سے زائد ہندوستانی کام کرتے ہیں، اور یہ ملک دنیا بھر میں پانچویں سب سے بڑے ہندوستانی تارکینِ وطن (ڈائیسپورا) کا مسکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان شدت اختیار کرتا ہوا یہ فوجی تنازع بھارت کے لیے ایک حقیقی تشویش کا باعث بن گیا ہے، جس کے اس خطے میں بڑے توانائی کے مفادات بھی وابستہ ہیں۔
آخر یمن کے ایک مسلح گروہ نے دفاع پر بھاری رقم خرچ کرنے والے ملک سعودی عرب کو اتنا زیادہ نقصان کیسے پہنچایا، جو جدید ترین مغربی ہتھیاروں کا مالک ہے، عرب سربراہی میں قائم اتحاد کی قیادت کرتا ہے اور امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک کے ساتھ قریبی دفاعی و سکیورٹی شراکت داری رکھتا ہے؟
غیر متناسب جنگ کا دور
اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (ایس آئی پی آر آئی) کے مطابق، سال 2021 سے 2025 کے درمیان یوکرین اور بھارت کے بعد سعودی عرب دنیا بھر میں ہتھیار درآمد کرنے والا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔
اس کے باوجود، امریکہ اور ایران کی غیر متناسب جنگ کی طرح شمالی یمن میں مرکوز زیدی شیعہ مسلک کی نمائندگی کرنے والے حوثی سعودی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم فوجی طاقت رکھنے والا فریق بھی جدید ترین ہتھیاروں سے لیس حریف کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
خطے کے ماہر اور سعودی عرب میں بھارت کے سابق سفیر تلمیذ احمد نے کہا کہ "اب ہر کسی نے ایران سے سیکھ لیا ہے۔ آپ ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے اپنے مسلح دشمن پر وار کر سکتے ہیں۔ اس طرح، جنگ کے قوانین بدل چکے ہیں۔ یہ قوانین عسکری تنظیموں (ملیشیا) اور ایسی قوتوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں جو روایتی طور پر طاقتور نہیں ہیں۔"
جہاں ایک طرف سعودی عرب کو جدید ترین ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے، وہیں دوسری طرف حوثیوں نے سعودی عرب میں اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کروز میزائلوں، ڈرونز اور تیز رفتار کشتیوں کے امتزاج کا استعمال کیا ہے۔
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انہوں نے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو متعدد بار نشانہ بنایا ہے، توانائی کی تنصیبات اور دفاتر بشمول تیل کی بڑی کمپنی 'آرامکو' کے ہیڈ کوارٹر کو ہدف بنایا ہے، اور بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب—جہاں سے یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت ہوتی ہے—میں سعودی جہازوں کو نشانہ بنا کر سعودی عرب کے اپنے ہی آنگن میں اس کی جہاز رانی کو روک دیا ہے۔
اس کا اثر محض بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان سے کہیں آگے تک جاتا ہے۔ یہ سعودی عرب کے لیے ایک بڑا معاشی اور سکیورٹی نقصان ثابت ہو رہا ہے، جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ان اہم منصوبوں کو کمزور کر رہا ہے جن کا مقصد سعودی معیشت کو تیل پر انحصار سے نکال کر متنوع بنانا اور گھریلو مینوفیکچرنگ، سیاحت اور تکنیکی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔
حوثیوں کی جانب سے زمین اور سمندر پر سعودی مفادات کو نشانہ بنائے جانے کی وجہ سے پہلے ہی سیاحت، عوامی آمد و رفت، اور تیل کی تجارت سمیت دیگر امور بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔
حالانکہ، حوثی جنہوں نے یمن کے اندر مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، وہ بھی اس جنگ میں محفوظ نہیں ہیں۔ سعودی عرب نے عرب ممالک کے اتحاد اور یمنی فوج کے ساتھ مل کر حوثی علاقوں میں ہتھیاروں کے ذخائر، ایندھن کے ڈپوؤں اور تیل کی دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جن میں پہاڑی سلسلے، بحیرہ احمر کا ساحلی علاقہ اور میدانی علاقے شامل ہیں۔
لیکن دہائیوں سے خانہ جنگی کی زد میں آئے یمن کے مقابلے میں، سعودی عرب—جس کا اسٹریٹجک بنیادی ڈھانچہ ایک وسیع علاقے پر پھیلا ہوا ہے اور عالمی سپلائی چین سے جڑا ہوا ہے—پر ہونے والے حملوں نے ایسا نقصان پہنچایا ہے جو صرف نشانہ بننے والے بنیادی ڈھانچے تک ہی محدود نہیں ہے۔
سعودی اسٹریٹجک تجزیہ کار علی شہابی نے 'ایکس' پر لکھا کہ "کسی بھی روایتی فوج کے لیے، غیر متناسب جنگ میں مصروف باغیوں کا مقابلہ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔"
"سعودی عرب کو ایک اضافی مشکل کا سامنا ہے کہ اسے اسٹریٹجک اور معاشی اہداف سے بھرے ایک وسیع علاقے کا دفاع کرنا ہے، جب کہ دوسری طرف حوثی ایک ایسے بنجر اور تباہ حال علاقے سے کارروائیاں کر رہے ہیں جہاں نقصان پہنچانے کے لیے بہت ہی کم اثاثے موجود ہیں۔ یہ صورتحال کسی بھی فوج کے لیے ایک کٹھن چیلنج ہوگی۔"
حوثی کیا چاہتے ہیں؟
حوثیوں کو، جنہیں 'انصار اللہ' کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑے پیمانے پر ایران کے ایک پراکسی گروہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور انہیں 'مزاحمتی محور' کا حصہ مانا جاتا ہے، جو ایران کی قیادت میں ایک اتحاد ہے جس میں حماس اور حزب اللہ بھی شامل ہیں۔
لیکن تلمیذ احمد کا کہنا ہے کہ یہ فرض کرنا غلط ہوگا کہ حوثی محض ایران کے "ماتحت پراکسی" ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی حمایت کرنے کے علاوہ حوثیوں کے اپنے الگ اہداف بھی ہیں۔
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ایران کا مقصد امریکہ کے ساتھ تنازع کو اپنی شرائط پر ختم کرنا، اقتصادی پابندیوں سے ریلیف حاصل کرنا، ایک علاقائی طاقت کے طور پر برقرار رہنا اور اپنی قیادت کا تحفظ کرنا ہے۔ جب کہ حوثی یمن کے اندر اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔
تلمیذ احمد نے کہا کہ "ان کا ایک علاقائی ایجنڈا بھی ہے جہاں وہ ایران کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جو (سعودی عرب پر) دباؤ برقرار رکھنے کے ایرانی ایجنڈے کو تقویت دیتا ہے۔"
"لیکن حوثیوں کا یمن کے لیے اپنا ایک ایجنڈا ہے، جو کہ (یمن کے) اتحاد سے پہلے حاصل سیاسی اور معاشی وقار کو دوبارہ حاصل کرنا اور برقرار رکھنا ہے، جس سے انہیں محروم کر دیا گیا تھا۔"
تو اس سب کی شروعات کہاں سے ہوئی؟
حوثی تحریک کی بنیاد نوے کی دہائی میں اس برادری کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے رکھی گئی تھی جس کے اماموں نے صدیوں تک شمالی یمن پر حکومت کی تھی۔
لیکن جب سال 1990 میں شمالی اور جنوبی یمن ضم ہو کر 'جمہوریہ یمن' بنے، تو زیدیوں نے خود کو الگ تھلگ محسوس کیا، جس نے اس تحریک کو پنپنے کی بنیادیں فراہم کیں۔ اس اتحاد کے نتیجے میں حوثیوں اور حکومتی افواج کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔
اپنی 1,300 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد پر ایران کے زیرِ اثر حوثیوں کے بڑھتے اثر و رسوخ سے خوفزدہ ہو کر، سعودی عرب سال 2015 میں یمنی خانہ جنگی میں شامل ہو گیا۔ سال 2022 میں جنگ بندی کے بعد لڑائی میں کچھ ٹھہراؤ آیا تھا، لیکن جولائی سال 2026 میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں حوثیوں نے امریکہ-ایران تنازع کے درمیان ایک نیا محاذ کھول دیا۔
تلمیذ احمد نے واضح کیا کہ ان چار برسوں نے حوثیوں کو اپنے ہتھیاروں کا ذخیرہ بڑھانے کا موقع فراہم کیا، جو رپورٹس کے مطابق زیادہ تر ایران سے متاثر ہے لیکن اسے سوویت دور کے ہتھیاروں سمیت دیگر ذرائع سے بھی حاصل کیا گیا ہے۔
ہتھیاروں کی نگرانی کرنے والی برطانیہ کی ایک تحقیقاتی تنظیم 'کانفلکٹ آرمیومنٹ ریسرچ' نے اندازہ لگایا ہے کہ حوثی اب یمن میں اسمگل کیے جانے والے ہتھیاروں کے پرزوں کو جوڑ کر خود ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے قبل وہ پورے کے پورے میزائل سسٹم درآمد کر رہے تھے۔ تنظیم نے ایک رپورٹ میں مزید کہا کہ حوثی چین سے خریدے گئے پرزوں کا استعمال کرتے ہوئے جدید درمیانی رینج کے بیلسٹک میزائل بنانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب یمنی حکومت نے چین سے آنے والی پرزوں کی ایک کھیپ کو ضبط کیا۔
تنازع کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا: ہندوستانی مفادات
بین الاقوامی میڈیا کی سرخیوں میں جگہ بنانے والے حوثیوں کے پاس فی الحال اس لڑائی کو ختم کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے حملے جاری رکھیں گے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق، انہوں نے ایک بیان میں "بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں"، عام شہریوں اور ملازمین سے کہا ہے کہ وہ سعودی ایئرپورٹس اور تیل کی تنصیبات کو خالی کر دیں۔
تلمیذ احمد نے کہا کہ "اصل بات یہ ہے کہ یمن کے منظر نامے میں آپ کو ایک سیاسی عمل کی ضرورت ہے۔ اب تک ہونے والی تمام تر لڑائی کے پیشِ نظر، ضرورت اس بات کی ہے کہ سکیورٹی فورسز ایک ایسے نقطے پر پہنچیں جہاں سفارت کاروں اور سیاسی شخصیات کو آگے آنا پڑے۔" انہوں نے واضح کیا کہ ابھی وہ نقطہ نہیں آیا ہے اور تمام علامات اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ لڑائی میں مزید شدت اور وسعت آئے گی۔
اس بات پر بھی ابھی تک کوئی واضح صورت حال سامنے نہیں آئی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دستخط شدہ 'مکہ سکیورٹی معاہدے' کو حوثیوں کے خلاف عملی طور پر کس طرح نافذ کیا جائے گا۔
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بھارت کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب میں مقیم اس کے تارکینِ وطن اور دیگر روابط، یمن میں جاری لڑائی کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورت حال کا شکار ہیں۔
اس تنازع کی وجہ سے عوامی آمد و رفت میں پہلے ہی خلل پڑ چکا ہے کیونکہ بھارتی فضائی کمپنیوں نے اپنی پروازیں روک دی ہیں، جس سے نہ صرف سعودی عرب میں مقیم ہندوستانی شہری بلکہ عمرہ زائرین اور سیاح بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب میں نہ صرف تیس لاکھ سے زائد ہندوستانی مقیم ہیں، بلکہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور مرکز بھی ہے۔
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ہر سال دو لاکھ بھارتی حج کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں اور 18 لاکھ عمرہ ادا کرتے ہیں۔ محمد یوسف علی، جو اپنے خاندان کے ساتھ عمرہ کے لیے سفر کر رہے تھے، ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے 13 افراد میں شامل تھے۔ دو بھارتی شہری اب بھی آئی سی یو میں زیرِ علاج ہیں۔
عوامی روابط سے ہٹ کر، بھارت سعودی عرب سے تیل، مائع پٹرولیم گیس (ایل پی جی) اور کھادیں درآمد کرتا ہے جب کہ انجینئرنگ کا سامان، باسمتی چاول، کپڑے اور ادویات برآمد کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی میں کسی بھی قسم کی شدت اور جہاز رانی میں مزید خلل بھارت پر بھی معاشی بوجھ ڈالے گا۔
تلمیذ احمد نے کہا کہ "آپ بڑے بھارتی مفادات کو دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب تیل کا ایک بڑا فراہم کنندہ ہے، اگرچہ اس وقت تیل روس اور دیگر ذرائع سے آ رہا ہے۔ لیکن سعودی عرب بھارت کے لیے ایک اہم فراہم کنندہ رہے گا۔"
"ہندوستان کے پاس گہری تشویش کا شکار ہونے کی ہر ممکن وجہ موجود ہے۔ اس قسم کی لڑائی خطے کو غیر مستحکم کر دیتی ہے۔"
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