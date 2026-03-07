ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کے ہندوستانی زرعی پیداوار پر اثرات
اسرائیل امریکہ-ایران جنگ کا ہندوستان کے کسانوں اور عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ایک اہم وجہ ہے۔
Published : March 7, 2026 at 3:58 PM IST
اندرا شیکھر سنگھ
ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے بعد سے دنیا پر جس تباہی نے دستک دینا شروع کی ہے، ہندوستان بھی آہستہ آہستہ اس افراتفری کا ادراک کرنے لگا ہے۔ جہاں عالمی سیاست میں ہندوستان خود کو ایک دلدل میں پھنسا دیکھ رہا ہے، وہیں یہ بات ابھر کر سامنے آنے لگی ہے کہ ایک بار پھر ہمارے کسانوں کو مشرق وسطیٰ میں بدامنی کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران امریکہ جنگ کا بھارتی کسانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جواب سے پہلے ان امورات کی طرف دیکھئے: خوراک کی برآمدات میں کمی - باسمتی سے لیکر چائے، کھادوں کی درآمدات اور سب سے بڑھکر خام تیل۔
پہلے ہم خطے کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، ایران پر اچانک حملہ کیا گیا جس کی وجہ سے ایران بھر میں ہزاروں بم گرے۔ جوابی حملے میں، ایران نے جزیرہ نما عرب میں اسرائیل اور دیگر امریکی اڈوں بشمول ساحلی ریاستوں بحرین، متحدہ عرب امارات وغیرہ پر گولہ باری کی ہے۔ سعودی ریفائنریوں کو ڈرونز سے نشانہ بنانے کی بھی اطلاعات ہیں، اور خطے میں تیل صاف کرنے کا عمومی ڈھانچہ یا تو بند ہو گیا ہے یا اسے شدید نقصان پہنچا ہے۔ میزائل اور ڈرون حملے ابھی بند نہیں ہوئے۔ ان حملوں کا نتیجہ یہ ہے کہ مؤثر طریقے سے خطے میں خام تیل کی پیداوار پر جمود طاری ہے۔
دوسرا پہلو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ہے، جو خلیج فارس میں سمندری راستے کا ایک تنگ حصہ ہے، جس سے دنیا کے 20 فیصد تیل اور دیگر رسدات کی ترسیل ہوتی ہے۔ تو تصور کریں کہ عراق، ایران اور دیگر ریاستوں سے آنے والے تمام تیل کے ساتھ ساتھ نہر سویز سے آنے والے بحری جہازوں کا کیا ہوگا۔
اس پر طرہ یہ کہ خلیج فارس میں ٹینکروں اور کنٹینرز سے بھرے بحری جہازوں کی بڑی تعدادجمع ہوئی ہے جو آبنائے ہرمز کو عبور کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ یہ علاقہ اب بہت زیادہ عسکری توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ امریکہ، ایرانی اور چینی بحریہ بھی اس علاقے میں منتقل ہو رہی ہیں۔ یمن میں باغی گروپوں نے بھی ایران کی ناکہ بندی کے مطالبے کی حمایت کا وعدہ کیا ہے۔
اب یہ صرف ناکہ بندی ہی نہیں ہے بلکہ خطے میں کھاد بنانے والے بڑے پلانٹس نے پیداوار بند کر دی ہے۔ ایسا اس وقت ہورہا ہے جب متعدد شمالی ممالک کے کسان اپنی فصلیں بونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ قطر میں دنیا کا سب سے بڑا سنگل سائٹ یوریا پلانٹ، جو قطر انرجی کے زیر انتظام ہے، نے قدرتی گیس کی کمی کی وجہ سے پیداوار روک دی ہے۔ خطے میں قدرتی گیس یا ایل این جی کے بہت سے پلانٹس بھی متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تیل اور گیس کی معیشت مکمل طور پر متاثر ہوئی ہے۔ قدرتی گیس کلیدی جزو ہے اور یہ نائٹروجن کھاد کی پیداواری لاگت کا تقریباً 60 سے 80 فیصد ہے۔
مزید یہ کہ یورپی یونین کی طرف سے چھ ماہ میں روسی گیس کی کٹوتی کے حالیہ اعلان سے قدرتی گیس کی معیشت ہل گئی ہے، جس کے جواب میں پوٹن نے اعلان کیا ہے کہ وہ یورپی یونین میں روسی گیس کو فوری طور پر روکیں گے اور "بہتر مارکیٹوں کی تلاش" کریں گے۔ اس بیان کی وجہ سے قدرتی گیس کی قیمتیں ایک دو دنوں میں دوگنی ہو گئی ہیں۔ تو ایک طرف ہمارے ہاں مشرق وسطیٰ کے خطے میں گیس کی پیداوار کم ہے یا اس کی پیداوار رک رہی ہے اور یورپی یونین اور روس کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے گیس کی قیمتیں مزید آسمان چھو رہی ہیں۔ یہ سب کھاد کے کاروبار کے لیے برا ہے، کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے میں عالمی پیداواری صلاحیتیں بہت کم ہو گئی ہیں اور قدرتی گیس یا نائٹروجن کھادوں کی کم لاگتت والی پیداوار بحال ہونے میں کئی مہینے یا سال لگ جائیں گے یہ کہا نہیں جا سکتا۔
اس کے علاوہ دیگر اہم معدنیات جیسے گندھک یا سلفر کی سپلائی مشرق وسطیٰ کے کئی حصوں میں بند کر دی گئی ہے۔ یہ سلفر کی عالمی تجارت کا تقریباً 45 فیصد متاثر کرے گا۔ عالمی سطح پر فاسفیٹ کی پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے۔
پیداوار کے علاوہ، عالمی بندرگاہوں کا کام کاج یا شپنگ لین بھی متاثر ہوا ہے۔ بہت سے بحری جہاز اپنا سامان اتارنے سے قاصر ہیں۔ بحری جہازوں پر انشورنس پریمیم بھی بڑھ گئے ہیں، اس لیے کھادوں کو آگے پیچھے لے جانے کے لیے جہاز کم دستیاب ہیں۔
یہ نوٹ کرنا دلچسپ ہے کہ ہندوستان اپنی یوریا کی 40 فیصد سپلائی کے لیے اسی خطے پر انحصار کرتا ہے۔ لیکن ہندوستان اکیلا نہیں ہے عالمی سطح پر کسان یوریا جیسی نائٹروجن کھاد کے لیے اس خطے پر منحصر ہیں۔ مصر سے برازیل تک تمام ممالک پہلے ہی یوریا کی قیمتوں میں 25 فیصد سے زیادہ اضافے کا سامنا کر رہے ہیں، جس سے ذخیرہ اندوزی اور کھاد کی قیمتوں یا دستیابی کے بارے میں قیاس آرائیاں بڑھنے لگی ہیں۔ روس-یوکرین تنازعہ کے آغاز کے ساتھ ہی عالمی کھاد کی سپلائی پہلے ہی منفی طور پر متاثر ہوئی تھی اور اب ایران اور ملحقہ علاقوں پر حملہ جارحانہ طور پر شرح کو اوپر کی طرف دھکیل رہا ہے۔
اگرچہ ہندوستان میں گزشتہ سال کے مقابلے میں یوریا کا زیادہ ذخیرہ ہے، لیکن یہ فوڈ سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دیتا باوجود اسکے کہ کھاد کے متبادل ذرائع عالمی منڈیوں میں دستیاب بھی ہوں۔ بھارت گزشتہ سال سے کھادوں کی شدید قلت کا سامنا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر میں کسانوں نے احتجاج بھی کیا۔ اس وجہ سے ملکی پیداوار میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔
دنیا بھر میں اشیائے خورونوش کی قیمتیں پہلے ہی بڑھنا شروع ہو چکی ہیں، پہلی وجہ جنگی صورتحال اور پھر دوسری وجہ کھاد کی فراہمی میں غیر یقینی صورتحال۔ اگر کھاد وقت پر نہیں پہنچتی ہے، تو یہ بوائی میں بڑے پیمانے پر نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور زراعت صنعت کو درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ دنیا بھر میں اب زیادہ تر فارم صنعتی زرعی کیمیکلز جیسے یوریا، ڈی اے پی وغیرہ پر انحصار کرتے ہیں اور مٹی اور بیج کاشت کے لیے ان کیمیکلز پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کے بغیر فصلیں ناکام ہو جائیں گی یا پیداوار کم ہو گی۔
اگر ہم خام تیل کو دیکھیں تو یہ عالمی سطح پر اور ہندوستان میں بھی زرعی پیداوار کا ایک کلیدی جز ہے۔ ٹریکٹروں سے لے کر ٹرکوں تک تمام مشینیں فوسل ایندھن جیسے ڈیزل پر کام کرتے ہیں۔ اب تیل کی پیداوار متاثر ہونے سے سپلائی مزید محدود ہو گئی ہے، جب کہ طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ممالک دفاعی مقاصد کے لیے تیل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں کیونکہ تیل کی قیمتیں 110-120 ڈالر فی بیرل سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں، زراعت پر لاگت میں زبردست اضافہ ہوگا۔ بیجوں سے لے کر کھاد تک اور تیار شدہ فصلوں کو صارفین تک پہنچانے کے تمام عمل کا انحصار تیل پر ہے۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں سپلائی چین کے تمام روابط پر اثر انداز ہوں گی، اس لیے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ہر جگہ بڑھ رہی ہیں۔
اس ساری صورتحال کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ درمیانہ داروں یا دلالوں کی ایک فوج بھی موجود ہے جو اس طرح کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ فی الحال باسمتی چاول سے لے کر چائے، پھلوں اور سبزیوں کی برآمدات کا ایک بڑا حصہ جو جزیرہ نما عرب یا ایران کی جانب گامزن تھا ،بندرگاہوں پر پھنس گیا ہے۔ پولی مارکیٹرز اور فیوچر کموڈٹیز ہیج فنڈز جیسے درمیانہ دار ادارے اس صورتحال میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کیلئے تیار ہیں۔ اس لیے چاہے ہندوستان میں ہو یا دنیا بھر کے دوسرے ممالک میں، یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ کھادوں کی زبردست قلت ہونے والی ہے جبکہ خام تیل کی قیمتوں اور اشیائے خور و نوش کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہونے والا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: