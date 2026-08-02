حوثی اور عراقی ملیشیا کس طرح ایران کے تنازعہ میں مزید اضافہ کر رہے ہیں؟ تفصیلی رپورٹ
حوثی اب سمندری جہاز رانی کے لیے ایک بڑے خطرے کے طور پر ابھرے ہیں۔
Published : August 2, 2026 at 4:13 PM IST
نئی دہلی: ایران کے ساتھ جاری تنازعہ کے حل کے کوئی آثار نظر نہیں آرہے ہیں۔ اس کے برعکس، تنازعہ ایران سے آگے بڑھ رہا ہے اور مزید ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، جن میں یمن کے حوثی اور عراق میں مقیم ملیشیا جیسے گروپ شامل ہیں جو اس سے قبل علاقائی تنازعات سے کافی حد تک الگ تھلگ رہے تھے۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں بحری جہازوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک نیا سمندری محاذ کھول دیا ہے۔
دریں اثنا، عراق میں مقیم ملیشیا کے خلاف امریکہ اور سعودی عرب کی ایک بڑی کارروائی نے خطے میں تنازعہ میں ایک نئی جہت کا اضافہ کر دیا ہے۔ حوثی اور عراق میں مقیم ملیشیا، حزب اللہ اور حماس کے ساتھ، ایران کے غیر رسمی "محور مزاحمت" کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، جو امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت میں متحد ہے۔ جبکہ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کردہ امن معاہدے کے تحت اپنے ہتھیاروں کو حوالے کرنے پر اصولی طور پر رضامندی ظاہر کی ہے، اور اسرائیلی حملوں کے بعد حزب اللہ کمزور پڑی ہے، حوثی اور عراق میں مقیم ملیشیا نے امریکا اور سعودی عرب کے خلاف کشیدگی بڑھانے کی دھمکی دی ہے۔ اس سے ایران تنازع میں ایک نیا محاذ کھل گیا ہے۔
حوثی باغیوں نے سمندری نقل و حمل کو دھمکی دی: حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں بحری جہازوں کو نشانہ بنا کر خطے میں بحری نقل و حمل کے لیے ایک اہم خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ آبنائے یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کے ساتھ ساتھ سعودی عرب سے تیل کی برآمدات بھی کرتے ہیں۔ 20 جولائی کو حوثی باغیوں نے صنعا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سعودی عرب کے حملوں اور یمن کی بندرگاہوں پر عائد پابندیوں کے جواب میں سمندری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔
حملوں کے تبادلے اور ناکہ بندی کے خطرے نے ڈرامائی طور پر سعودی عرب اور حوثی باغیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے موجود غیر رسمی جنگ بندی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ حوثی باغی پہلے بھی بحیرہ احمر میں بحری نقل و حمل میں خلل ڈالنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کو نشانہ بنائے جانے سے خطرہ اب اور بھی بڑھ گیا ہے۔
حوثی کون ہیں؟ حوثی تحریک 1990 کی دہائی میں ابھری اور یہ زیدی شیعہ مسلم اقلیت کی نمائندگی کرتی ہے جو شمالی یمن میں مرکوز ہے۔ اس گروپ کی بنیاد حسین الحوثی مرحوم کے نام پر رکھی گئی تھی۔ اس گروپ کی قیادت اب ان کے بھائی عبدالمالک الحوثی کر رہے ہیں۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کے گلوبل کنفلکٹ ٹریکر کے مطابق، حوثی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ یمنی حکومت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت میں ایک علاقائی فوجی اتحاد اور مرحوم صدر علی عبداللہ صالح کے حامیوں جیسے ملکی سیاسی حریفوں سے لڑ رہے ہیں۔ یمنی حکومت کی حمایت کرنے والے حوثی اور سعودی عرب برسوں سے اس تنازعے میں مخالف رہے ہیں۔
اس ماہ، اس گروپ نے، جو یمن کے 33 فیصد علاقے پر قابض ہے، سعودی عرب کی قومی تیل کمپنی آرامکو کی ملکیتی تنصیبات پر حملہ کیا، اور سعودی آئل ٹینکرز پر فائرنگ کی، جس سے عالمی توانائی کے بہاؤ کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس کے جواب میں سعودی عرب، جو اس راستے کو تیل کی نقل و حمل کے لیے استعمال کرتا ہے، نے اب 14 ممالک پر مشتمل ایک کثیر القومی بحری دفاعی اتحاد تشکیل دیا ہے تاکہ آبنائے باب المندب، بحیرہ احمر اور خلیج عدن کے ذریعے بحری جہازوں کی محفوظ گزر گاہ کو یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی عرب مبینہ طور پر وسطی یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سمندری اور ممکنہ طور پر زمینی راستے سے ایک بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔
عراق میں مقیم ملیشیا : عراق میں مقیم ملیشیاؤں نے بھی پہلے سے غیر مستحکم ماحول میں اضافہ کیا ہے۔ یہ گروپ، پاپولر موبلائزیشن فورسز (پی ایم ایف) کی چھتری تلے، عراق کے سیکورٹی اپریٹس میں ضم ہیں، اور بہت سے ایران کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔رینڈ کارپوریشن کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق پی ایم ایف میں 67 ملیشیا شامل ہیں، جن میں سے تقریباً 40 کا تعلق اسلامی انقلابی گارڈ کور کے ذریعے ایران سے ہے۔ اس گروپ نے عراق اور شام میں امریکی افواج پر ڈرون حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسے 2014 میں اس وقت کے عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے ملک کی سیکورٹی فورسز کو مضبوط کرنے اور داعش کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تشکیل دیا تھا۔ ملک میں اس کا اثر آج بھی برقرار ہے۔
ایران کے تنازع کے آغاز کے بعد سے یہ ملیشیا خطے میں امریکی اثاثوں بشمول فوجی اڈوں پر مسلسل حملے کرتی رہی ہے۔ تاہم، 29 جولائی کو امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے عراق کے متعدد صوبوں میں پی ایم ایف کے اڈوں پر حملے کے بعد صورتحال مزید بڑھ گئی، جس میں مبینہ طور پر امریکی فوجیوں اور سعودی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق کی قومی سلامتی کونسل نے ان حملوں کی مذمت کی، جن میں مبینہ طور پر پی ایم ایف کے 20 ارکان ہلاک ہوئے، انہیں عراق کی خودمختاری کی خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ گروپوں نے حملوں میں کسی بھی قسم کے کردار سے انکار کیا۔ اس پیش رفت سے عراق کو مزید گہرے تنازعات میں گھسیٹنے کا خطرہ ہے۔ سعودی عرب اور کویت نے اب عراقی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ان ملیشیا کو ڈرون اور میزائل حملے کرنے سے روکے۔
آگے کیا ہے؟ حوثیوں نے تشدد میں اضافے کی دھمکی دی ہے، اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا عراقی حکومت ان عسکریت پسند گروپوں کو لگام دے سکے گی۔ مزید برآں، ان گروپوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران کے پراکسی نہیں ہیں اور ان کا اپنا ایجنڈا ہے۔ تاہم، اس سب نے خطے میں پہلے سے ہی غیر مستحکم ماحول میں ایک خطرناک جہت کا اضافہ کر دیا ہے۔ خطے میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانا ممالک کے لیے اہم خطرہ ہے۔ اگرچہ بھارت اس میں براہ راست ملوث نہیں ہے لیکن بحیرہ اسود سے بحیرہ احمر اور آبنائے ہرمز تک جہاز رانی کے راستوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کی وجہ سے اسے خطرہ بھی ہے۔
ہندوستان اپنی خام تیل کی ضروریات کا تقریباً 88 فیصد عراق، روس اور سعودی عرب جیسے ممالک سے درآمد کرتا ہے، یعنی عالمی توانائی کی سپلائی چین میں کسی قسم کی رکاوٹ تیل، انشورنس اور مال برداری کی لاگت میں اضافہ کرے گی۔ توانائی کی حفاظت کے علاوہ، سمندری بحری جہازوں کے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے سپلائر کے طور پر، اس کے بحری جہازوں کی حفاظت ہندوستان کے لیے ایک بڑی تشویش ہے۔ مغربی ایشیا اور بحیرہ اسود سے نکلنے والے تجارتی جہازوں پر حملوں میں کم از کم 17 ہندوستانی ملاح اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حوثی باغیوں اور عراقی ملیشیاؤں کی شمولیت سے تنازع اب بڑھتا جا رہا ہے، اور عالمی جہاز رانی کے لیے یہ خطرہ بھارت جیسے ممالک کو متاثر کر سکتا ہے، جو تنازع کے علاقے سے دور ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: امریکہ ایران کے بیچ حملوں میں وقفہ اور مذاکرات کا آغاز، کیا فریقین بحران سے نکلنے کا راستہ تلاش کر پائیں گے؟