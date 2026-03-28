امریکہ–ایران کشیدگی: بیانیے کی جنگ میں کون آگے؟
آبنائے ہرمز اب صرف بحری گزرگاہ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی میدانِ جنگ بن چکی ہے۔ اس موضوع پر راکیش بھاٹیہ کا تجزیاتی مضمون۔۔
Published : March 28, 2026 at 4:52 PM IST
حیدرآباد : امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو 48 گھنٹوں کا الٹی میٹم دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے، بصورت دیگر ایران کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تاہم جب 23 مارچ 2026 کو یہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے قریب پہنچی تو واشنگٹن نے اسے مزید پانچ دن کے لیے بڑھا دیا اور اس کی وجہ “مثبت بات چیت” کو قرار دیا۔ دوسری جانب ایران نے اس اقدام کو امریکی دباؤ میں کمی اور کمزوری کی علامت قرار دیتے ہوئے اسے “ذلت آمیز پسپائی” کے طور پر پیش کیا۔ آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کی تقریباً 20 فیصد تیل کی ترسیل ہوتا ہے، اب محض ایک جغرافیائی گزرگاہ نہیں رہی بلکہ ایک نفسیاتی اور بیانیاتی میدانِ جنگ بن چکی ہے۔
بیانیہ: ردِعمل نہیں، ایک حکمتِ عملی
ایران نے عالمی سطح پر اپنی بات پہنچانے کے لیے ایک واضح اور منظم حکمتِ عملی اپنائی۔ اس نے مذاکرات کی تردید کی، مخالف کا مذاق اڑایا، اور اپنی کامیابی کو ناگزیر ظاہر کیا۔ ایرانی حکام نے امریکہ کو “خود سے مذاکرات کرنے والا” قرار دیا اور ٹرمپ کو ایک ایسے رہنما کے طور پر پیش کیا جو دباؤ میں آکر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ طرزِ عمل محض اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا بیانیہ ہے۔ ایران بخوبی جانتا ہے کہ جنگ میں صرف زمینی کامیابی اہم نہیں بلکہ اس کی تشریح اور تاثر بھی فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بیانیے صرف واقعات کی عکاسی نہیں کرتے بلکہ انہیں تشکیل دیتے ہیں۔ ایران اس وقت جنگ جیتنے کے بجائے جنگ کے مفہوم کو جیتنے کی کوشش کر رہا ہے۔
زمینی حقائق اور بیانیاتی برتری
حقیقت یہ ہے کہ ایران کو میدانِ جنگ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے فضائی دفاعی نظام کمزور ہوئے، میزائل لانچرز اور بحری اثاثے تباہ ہوئے، جبکہ اہم شخصیات اور عام شہری بھی ہلاک ہوئے۔ اس کے باوجود ایرانی نظام نہ صرف برقرار ہے بلکہ اندرونی طور پر مضبوط ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ سخت گیر عناصر نے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور اندرونی مخالفت کمزور پڑ گئی ہے۔ یہ جدید جنگ کا ایک اہم اصول ظاہر کرتا ہے کہ کمزور ممالک کے لیے بقا ہی کامیابی بن جاتی ہے۔ غیر متوازن جنگ میں مقصد دشمن کو مکمل شکست دینا نہیں بلکہ اسے فیصلہ کن کامیابی سے روکنا ہوتا ہے۔
امریکہ۔ایران تنازع میں یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ ایران نے نقصان کے باوجود اپنی بقا، حکومتی کنٹرول اور آبنائے ہرمز کے ذریعے عالمی دباؤ برقرار رکھنے کی صلاحیت کو کامیابی کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس نے اپنی کمزوری کو استقامت کے ذریعے طاقت میں تبدیل کر دیا۔ یہ حکمتِ عملی کسی حد تک پاکستان کے بھارت کے ساتھ طویل تنازع سے ملتی جلتی ہے، جہاں مکمل فتح کے بجائے جمود برقرار رکھنا اور مخالف کو فیصلہ کن کامیابی سے محروم رکھنا ہی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔
معروف مصنف ڈیویڈ پیٹریکاراکوس اپنی کتاب ’وار ان 140 کیرکٹرز‘ میں لکھتے ہیں کہ جدید جنگ دراصل “متقابل کہانیوں” کی جنگ ہے جہاں تاثر ہی اصل میدان بن جاتا ہے۔ ایران نے اپنی کہانی مزاحمت کے گرد تشکیل دی ہے، نہ کہ نقصان کے گرد۔
آبنائے ہرمز: جغرافیہ سے بیانیہ طاقت تک
ایران کی سب سے بڑی اسٹریٹجک برتری آبنائے ہرمز ہے۔ اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اس اہم گزرگاہ کو متاثر یا بند کر سکتا ہے، جہاں سے عالمی توانائی کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ تاہم اس کا اصل اثر نفسیاتی ہے۔ ایران دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ عالمی معیشت کو خطرے میں ڈالنے کی جغرافیائی صلاحیت رکھتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی نظام کا مطالبہ بھی اسی حکمتِ عملی کا حصہ ہے، جس کے ذریعے ایران نہ صرف کنٹرول بلکہ اس کنٹرول کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ حیثیت چاہتا ہے۔ یوں جغرافیہ ایک بیانیہ طاقت میں تبدیل ہو چکا ہے، اور ایران اب صرف ردِعمل نہیں دے رہا بلکہ کھیل کے اصول طے کر رہا ہے۔
دو بیانیے، ایک بھی مشترکہ نہیں
امریکہ اپنے اقدامات کو کشیدگی سے بچتے ہوئے دباؤ برقرار رکھنے کی حکمتِ عملی قرار دیتا ہے، جبکہ ایران اسی کو امریکی کمزوری کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک سپر پاور کو بے بس دکھایا جا رہا ہے جو اپنی مرضی نافذ کرنے میں ناکام ہے۔ یہ اختلاف جنگ کے خاتمے کے تصور تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ ایران کی شرائط میں پابندیوں کا خاتمہ، آئندہ جنگ کی ضمانت، امریکی فوجی اڈوں کی بندش، نقصانات کا ازالہ اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول کا اعتراف شامل ہے، جبکہ وہ اپنے میزائل پروگرام اور علاقائی اتحادیوں کی حمایت جاری رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کے مکمل خاتمے، سخت نگرانی، میزائل پروگرام پر پابندی اور علاقائی اثر و رسوخ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ واضح تضاد ظاہر کرتا ہے کہ ایک فریق خود کو فاتح سمجھ رہا ہے جبکہ دوسرا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ درحقیقت یہ دونوں اس بات پر متضاد بیانیے پیش کر رہے ہیں کہ اصل کامیابی کس کی ہے۔
امریکہ کا اسٹریٹجک اور بیانیہ بحران
امریکہ اس وقت ایک مشکل دوراہے پر کھڑا ہے۔ اگر وہ جنگ میں شدت لاتا ہے تو خطے میں بڑی جنگ اور توانائی بحران کا خطرہ ہے، اور اگر وہ محتاط رہتا ہے تو کمزوری کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ فوجی کامیابیوں کے باوجود امریکہ واضح اسٹریٹجک نتائج حاصل نہیں کر سکا۔ سیاسی دباؤ بڑھ رہا ہے اور داخلی حمایت غیر یقینی ہے۔ یہی وہ خلا ہے جہاں بیانیہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ امریکہ کارروائی تو کر سکتا ہے لیکن اپنے اقدامات کا واضح اور مؤثر جواز پیش کرنے میں مشکل کا شکار ہے، جبکہ ایران فیصلہ سازی کے ماحول کو زیادہ مؤثر انداز میں متاثر کر رہا ہے۔
بھارت کے لیے سبق
یہ تنازع بھارت کے لیے ایک اہم سبق رکھتا ہے کہ جدید دور میں بیانیہ جنگ مرکزی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ بھارت کے اپنے تجربات بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فوجی کامیابی بیانیہ کی کمزوری سے متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکہ۔ایران بحران اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ معلوماتی اور ابلاغی حکمتِ عملی بھی ناگزیر ہے۔ بھارت کو صرف ردِعمل تک محدود رہنے کے بجائے تاثر سازی میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہئے۔
یہ بھی پڑھیں: ہلاک یا شدید زخمی: ٹرمپ کا مجتبیٰ خامنہ ای سے متعلق بڑا دعویٰ
نتیجہ: جنگ سے آگے نکلتا بیانیہ
اس وقت بیانیے کی جنگ پوری شدت سے جاری ہے۔ ایران نے ابتدا میں ہی اپنی کہانی مزاحمت اور امریکی پسپائی کے گرد قائم کر لی ہے، جبکہ امریکہ ابھی تک اپنا مؤقف واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جدید جنگ میں یہی ترتیب فیصلہ کن ہوتی ہے۔ جو فریق ابتدا میں تاثر قائم کر لے، وہ طویل مدتی برتری حاصل کر لیتا ہے۔ آج کی جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ الفاظ، تصاویر اور عقائد سے جیتی جاتی ہیں—اور اس میدان میں، فی الحال، ایران سبقت لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔