پھیپھڑوں سے سگریٹ کے دھوئیں کو مکمل طور پر صاف ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟
چنئی میں مقیم پلمونولوجسٹ ڈاکٹر سریش ساگادیون لکھتےہیں کہ پھیپھڑوں کو اپنےمعمول کی صفائی کے عمل کو بحال کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔
Published : September 26, 2026 at 3:56 PM IST
ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ایک بار جب سگریٹ کا دھواں ہوا میں غائب ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے جسم سے بھی چلا جاتا ہے۔میں اپنے مریضوں سے کہتا ہوں کہ ہوا میں دھواں جو چند سیکنڈ میں غائب ہو جاتا ہے پھیپھڑوں پر بہت دیرپا اثر ڈال سکتا ہے۔
جب آپ سگریٹ کا دھواں سانس لیتے ہیں، تو آپ کو ہزاروں کیمیکلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں کینسر پیدا کرنے والے بہت سے معروف مادے بھی شامل ہیں۔ پھیپھڑوں پر اس کے اثرات تقریباً فوراً شروع ہو جاتے ہیں۔
تمباکو کے دھوئیں میں موجود باریک ذرات اور دیگر مادے ایئر ویز کو پریشان کرتے ہیں، بلغم کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں، اور چھوٹے سیلیا کے کام میں مداخلت کرتے ہیں جو عام طور پر پھیپھڑوں سے بلغم اور ذرات کو صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں۔یہ ایک وجہ ہے کہ تمباکو نوشی کرنے والوں کو کم عمری میں مسلسل کھانسی، گلے میں جلن اور بلغم کی پیداوار میں اضافہ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
تو پھیپھڑوں کو ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی مقررہ ٹائم فریم نہیں ہے، کیونکہ بحالی کا عمل اس بات پر منحصر ہے کہ ایک شخص کتنے عرصے سے تمباکو نوشی کر رہا ہے، وہ کتنا سگریٹ پیتا ہے، اور کیا پھیپھڑوں کو پہلے سے کوئی نقصان پہنچا ہے۔ آخری سگریٹ کے فوراً بعد کچھ تبدیلیاں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ ایئر ویز اور سیلیا کو ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔
سگریٹ نوشی چھوڑنے کے بعد خون میں کاربن مونو آکسائیڈ کی سطح کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جبکہ نیکوٹین جسم سے نسبتاً تیزی سے خارج ہو جاتی ہے۔ تاہم، دھوئیں کے بار بار نمائش سے ہونے والی سوزش اور جلن فوری طور پر دور نہیں ہوتی۔
پھیپھڑوں کو اپنے معمول کی صفائی کے عمل کو بحال کرنے، بلغم کی پیداوار کو کم کرنے اور مسلسل جلن سے صحت یاب ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو لوگ روزانہ نسبتاً کم سگریٹ پیتے ہیں وہ بھی سانس کی نالی کی سوزش اور پھیپھڑوں کے کام میں نمایاں تبدیلیوں کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں کم سگریٹ پینا بے ضرر نہیں سمجھتا جاتا۔
میری مشق میں میں اکثر ایسے مریضوں کو دیکھتا ہوں جو حیران ہوتے ہیں کہ ان میں نسبتاً کم عمری میں علامات پیدا ہوئی ہیں۔ ایک شخص کو یہ محسوس نہیں ہو سکتا کہ اس کی تمباکو نوشی اس کے پھیپھڑوں کو متاثر کر رہی ہے جب تک کہ وہ صبح کی کھانسی، ورزش کی برداشت میں کمی، گھرگھراہٹ یا بار بار سانس کے انفیکشن کو محسوس نہ کرے۔ تاہم، علامات کی عدم موجودگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھیپھڑے غیر متاثر ہیں۔
اچھی خبر یہ ہے کہ تمباکو نوشی چھوڑنے کے بعد پھیپھڑے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ چھوڑنے کے فوراً بعد جسم سے کاربن مونو آکسائیڈ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سگریٹ نوشی کے دیگر مضر اثرات کم ہونے لگتے ہیں۔ اگلے چند ہفتوں اور مہینوں میں، کھانسی اور سانس کی تکلیف میں بہتری آسکتی ہے، اور سیلیا آہستہ آہستہ ہوا کی نالیوں سے بلغم اور ذرات کو صاف کرنے کی اپنی صلاحیت دوبارہ حاصل کر لیتی ہے۔ سگریٹ نوشی سے انسان جتنا زیادہ دور رہے گا، صحت کے فوائد اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔
پھیپھڑوں کے عالمی دن کے موقع پر، میں خاص طور پر لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس وقت تک انتظار نہ کریں جب تک کہ انہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنا نہ ہو، بلکہ اس سے پہلے ضروری کارروائی کریں۔ ہر سگریٹ پھیپھڑوں کو ایسے مادوں کے سامنے لاتا ہے جو ایئر ویز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور طویل مدتی سانس کی بیماری اور پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ سگریٹ چھوڑنا ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو کئی سالوں سے تمباکو نوشی کر رہے ہیں۔
اگر آپ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کو صرف قوتِ ارادی پر انحصار کرنا پڑے گا۔ ایک اچھی طرح سے منصوبہ بند حکمت عملی عمل کو آسان بنا سکتی ہے۔ چھوڑنے کی تاریخ مقرر کریں، ان چیزوں یا حالات کی نشاندہی کریں جو آپ کی لت کو متحرک کرتی ہیں (جیسے صبح کی چائے، کام کے وقفے، یا الکحل)، اور مناسب علاج کے اختیارات کے بارے میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے بات کریں۔ نیکوٹین کی لت میں مبتلا افراد کے لیے، نکوٹین کی تبدیلی کی تھراپی اور مشاورت ایک زیر نگرانی چھوڑنے کے منصوبے کا مفید حصہ ہو سکتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: پھیپھڑوں کا کینسر صرف تمباکو نوشی کرنے والوں تک محدود نہیں، فضائی آلودگی بھی بڑا خطرہ
دھواں سیکنڈوں میں غائب ہو سکتا ہے، لیکن پھیپھڑوں کو صحت یاب ہونے میں بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ جتنی جلدی آپ سگریٹ نوشی بند کریں گے، اتنا ہی زیادہ موقع دیں گے کہ آپ اپنے پھیپھڑوں کو ٹھیک کریں اور مستقبل کے لیے اپنی سانسوں کی حفاظت کریں۔
(مصنف، ڈاکٹر سریش ساگادیون، گلینیگلز ہسپتال، چنئی میں پلمونولوجی اور انٹروینشنل پلمونولوجی میں کنسلٹنٹ ہیں۔ ان کے تحقیقی مقالے کئی قومی اور بین الاقوامی طبی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں، جن میں ریسرچ پیپر 'چیسٹ' بھی شامل ہے۔ اس مضمون میں اظہار خیال مصنف کے اپنے ہیں۔ یہاں ظاہر کیے گئے حقائق اور خیالات ای ٹی وی بھارت کی عکاسی نہیں کرتے)۔