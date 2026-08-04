جین زی کی تحریک نے مودی کی سیاسی شبیہہ کو کس طرح نقصان پہنچایا
سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق، "خوف کی دہلیز ٹوٹ چکی ہے۔ لوگ اب باہر نکلنے اور احتجاج کرنے سے نہیں ڈرتے۔"
Published : August 4, 2026 at 1:10 PM IST
نئی دہلی: ایک مہینے سے زیادہ وقت تک، ہندوستان کے نوجوان مظاہرین نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کی سربراہی میں شروع ہوئے اس احتجاج نے وہ کام کر دکھایا جو این ڈی اے کے 12 سالہ اقتدار میں ممکن نہیں ہو پایا تھا، "ایک کابینہ کے وزیر کا استعفیٰ"۔
مودی کئی دہائیوں میں ہندوستان کے سب سے زیادہ غالب وزیر اعظم رہے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کن قیادت کی تصویر پیش کی اور کئی انتخابات جیتے۔ ان کی حکومت کو شاید ہی کبھی عوامی دباؤ کے سامنے جھکتے دیکھا گیا ہو۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ، تاہم، ایک قابل ذکر استثنی تھا۔ اس استعفے نے "کاکروچ جنتا پارٹی" کے بینر تلے ہندوستان کی 25 سال سے کم عمر کی آبادی کے بڑھتے ہوئے سیاسی اثر و رسوخ کو اجاگر کیا۔ جین زی کی یہ آبادی تقریباً آدھے ملک پر مشتمل ہے اور ڈیجیٹل فرسٹ آرگنائزنگ کی طرف ایک تبدیلی بھی ہے۔
نریندر مودی کی سوانح لکھنے والے سیاسی تجزیہ کار نیلنجن مکوپادھیائے نے کہا کہ ’’یہ خاص دور مسٹر مودی کے لیے ایک بہت اہم شکست کے ساتھ ختم ہوا ہے۔‘‘
مکوپادھیائے نے کہا کہ وزیر کے استعفیٰ نے لوگوں کو ایسی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کی تحریک دی ہے جس پر ناقدین طویل عرصے سے اختلاف رائے کو دبانے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔
انہوں نے کہا، "خوف کی دہلیز ٹوٹ چکی ہے۔ لوگ اب باہر نکلنے اور احتجاج کرنے سے نہیں ڈرتے۔"
"کاکروچ تحریک" چوکیدار بننا چاہتی ہے، پارٹی نہیں:
یہ احتجاج مئی میں ایک طنزیہ تحریک کے طور پر ایک ہی مطالبے کے ساتھ شروع ہوا: امتحانی پرچوں کے لیک ہونے پر وزیر تعلیم کا استعفیٰ جو ایک نوجوان کی قسمت کا تعین کر سکتا ہے۔
لیکن جیسے جیسے مظاہرے پھیلتے گئے، نوجوان اور عام ہندوستانی شہری آن لائن اور سڑکوں پر متحرک ہوئے، جو جوابدہی کے لیے ایک وسیع تر کال میں تبدیل ہو گئے۔ وہ نوجوانوں کی بے روزگاری، حکومتی شفافیت اور عوامی اداروں کو کنٹرول کرنے پر مایوسی کا شکار تھے۔
مکوپادھیائے نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب طلبہ کی زیرقیادت مظاہروں نے اتنی رفتار برقرار رکھی کہ حکومت کو سیاسی جماعتوں کی حمایت کے بغیر اپنا مرکزی مطالبہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔
انہوں نے کہا، "ہر ایک کی اپنی چھوٹی چھوٹی شکایت تھی کہ ان کی زندگی آگے نہیں بڑھ رہی۔"
حالانکہ یہ غیر یقینی ہے کہ آیا اس توانائی کو مودی کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف ووٹوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
کاکروچ جنتا پارٹی کے ترجمان سورو داس نے کہا کہ اس تحریک نے جمہوریت میں عوامی دباؤ کی طاقت کی تصدیق کر دی ہے۔
داس نے کہا، "ایک متکبر حکومت جو 12 سال تک پلکیں نہیں جھپکتی تھی جب نوجوان متحد ہوئے تو پلکیں جھپکنے پر مجبور ہوئے،" انہوں نے اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ گروپ سیاسی جماعت بننے کے بجائے عوامی نگران رہنا چاہتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم ایک پریشر گروپ بن کر رہنا چاہتے ہیں۔
تحریک نے مودی کو جین زی تک رسائی کے لیے مجبور کر دیا:
ایسا لگتا ہے کہ اس تحریک نے مودی کی پارٹی کے اندر ایڈجسٹمنٹ کا اشارہ کیا ہے۔
مظاہروں کے بعد کے ہفتوں میں، مودی تیزی سے مختصر، عمودی ویڈیوز میں انسٹاگرام اور نوجوان ووٹروں میں مقبول دیگر پلیٹ فارمز پر نظر آنے لگے ہیں۔
ان کی پارٹی اور کابینہ میں شامل وزراء جن میں بیشتر کی عمر 60 یا اس سے زیادہ ہے، نے آن لائن مہمات کے ذریعے جین زی تک اپنی رسائی کو بڑھایا ہے، پارٹی کے کچھ قانون سازوں نے پارلیمنٹ میں تقاریر سمیت عوامی نمائشوں میں نوجوانوں کی زبان کو اپنایا ہے۔
یہ مظاہروں کے ابتدائی دنوں سے ایک تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے، جب مودی اور ان کی حکومت نے اس تحریک کو بڑی حد تک غیر اہم قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ لیکن جیسا کہ مظاہروں نے بڑی آبادی کو اپنی طرف متوجہ کیا، حکومت انہیں تسلیم کرنے اور ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا جواب دینے پر مجبور ہوئی۔
وزیر تعلیم کے استعفیٰ کے بعد سے، مودی انسٹاگرام پر نوجوان سامعین کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی بظاہر کوشش کرتے نظر آئے۔ انھوں نے ان لوگوں کو معاف کرنے کی بات بھی کی ہے جنہوں نے وزیر اعظم کا مذاق اڑایا تھا۔
مکوپادھیائے نے کہا کہ تحریک کا سب سے بڑا اثر مودی کے ایک لیڈر کے طور پر عوامی دباؤ سے بے نیاز ہونے کے تاثر کو چیلنج کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مسٹر مودی کی شبیہ بہت زیادہ داغدار ہوئی ہے۔
کچھ مودی کے حامیوں کی تعداد دوگنی ہو گئی ہے، تاہم، آن لائن کارکن مودی کی پارٹی سے منسلک ہو کر مظاہرین کی شناخت کرنے اور انہیں ڈرانے کے لیے ان کی ذاتی تفصیلات آن لائن شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
دیگر اہلکار تحریک کا ہدف بن سکتے ہیں
کئی دوسرے شہروں میں یکجہتی کے مظاہرے کیے گئے، جب کہ حامیوں نے نئی دہلی میں کیمپ لگائے اور بھوک ہڑتال کرنے والے مظاہرین کو خوراک اور سامان بھیجا۔
حزب اختلاف کے رہنماؤں، حقوق کے کارکنوں اور بالی ووڈ کی کچھ مشہور شخصیات نے عوامی طور پر اس تحریک کی حمایت کی، اور اس کے پیغام کو احتجاجی مقامات سے آگے بڑھانے میں مدد کی۔
نئی دہلی میں بھوک ہڑتال میں حصہ لینے والی ایک طلبہ رہنما نیہا بورا کے مطابق، اس تحریک نے یہ ظاہر کیا کہ عام شہری اب بھی اقتدار میں رہنے والوں کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا، ’’اگر وہ (وزراء) اس ملک کے لوگوں کی خدمت نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کابینہ کے وزیر ہوں، انہیں ان کی نشستوں سے اتار دیا جائے گا۔‘‘
(اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
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