عالمی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ہندوستان-جاپان تعلقات کی اسٹریٹجک مضبوطی کیوں ضروری ہے؟
دونوں ممالک اپنی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، اہم شعبوں میں موجود کمزوریوں کودور کرنے اور مزید مضبوط بین الاقوامی شراکت داری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
Published : November 21, 2026 at 12:10 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال، اقتصادی رکاوٹوں، اور تجارت، ٹیکنالوجی اور ضروری وسائل کو ہتھیار بنانے کے لیے ہندوستان اور جاپان کے درمیان وسیع شراکت داری پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون ایک اسٹریٹجک ضرورت بن چکا ہے۔
'رائسینا ٹوکیو 2026' کی افتتاحی تقریب میں بدھ کو خطاب کرتے ہوئے، جے شنکر نے نوٹ کیا کہ بین الاقوامی نظام بڑی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ کووڈ 19 وبا کے مجموعی اثرات، اہم تنازعات، تجارتی رکاوٹیں، اور معاشی اتار چڑھاؤ اسی جگہ کو چیلنج کر رہے ہیں جس نے عالمگیریت کی دہائیوں کو بنیاد بنایا۔
جے شنکر نے ابھرتے ہوئے عالمی منظر نامے کی پانچ اہم خصوصیات پر روشنی ڈالی:
1- بین الاقوامی نظام کو بار بار آنے والے جھٹکے
2- معاشی باہمی انحصار کا ہتھیار بنانا
3- جغرافیائی سیاسی خطرہ مول لینے میں اضافہ
4- خطرے سے نجات اور تنوع پر بڑھتا ہوا زور
5- قابل اعتماد شراکت داری کی بڑھتی ہوئی اہمیت
انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یہ پیش رفت بدل رہی ہے کہ حکومتیں اور کاروبار کس طرح اقتصادی تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے فیصلوں میں، محض لاگت اور کارکردگی سے ماورا عوامل ، جیسے کہ قابل اعتماد، سیکورٹی، اور ایک ہی جگہ پر مرکوز سپلائی چینز پر زیادہ انحصار سے بچنے کی ضرورت تیزی سے اہم ہوتے جا رہے ہیں۔
وزیر خارجہ کے جائزے نے ہندوستان اور جاپان کی اسٹریٹجک اور اقتصادی ترجیحات کے درمیان بڑھتی ہوئی صف بندی پر زور دیا۔ دونوں ممالک اپنی اپنی ملکی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، اہم شعبوں میں موجود کمزوریوں کو دور کرنے اور مزید مضبوط بین الاقوامی شراکت داری قائم کرنے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔
اقتصادی سلامتی ایک اسٹریٹجک ترجیح بن چکی ہے
جے شنکر کے خطاب کا مرکزی موضوع جغرافیائی سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے اقتصادی آلات کا بڑھتا ہوا استعمال تھا۔ وسائل، توانائی، مارکیٹ تک رسائی، ٹیکنالوجی، اور مالیات سبھی اسٹریٹجک دباؤ کے آلات بن رہے تھے، جب کہ جسمانی اور ڈیجیٹل رکاوٹوں کو جغرافیائی سیاسی تحفظات کے تحت تیزی سے ضم کیا جا رہا تھا۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ رجحان بین الاقوامی اقتصادی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے والے قائم کردہ اصولوں اور فریم ورک کو ختم کر رہا ہے۔ ممالک مزید یہ تصور نہیں کر سکتے کہ عالمی سپلائی چین، مارکیٹ تک رسائی، یا تکنیکی باہمی انحصار سیاسی مقابلے سے الگ رہے گا۔
بین الاقوامی تجارت اور مینوفیکچرنگ نیٹ ورکس میں گہرائی سے مربوط معیشتوں کے لیے اثرات خاص طور پر اہم ہیں۔ مخصوص جگہوں پر پیداوار کے ارتکاز کے ساتھ مل کر سپلائی کرنے والوں کی ایک محدود تعداد پر انحصار نے ایک عالمی اقتصادی ماڈل کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے جو بنیادی طور پر کارکردگی اور لاگت کو کم سے کم کرنے پر مبنی ہے۔ نتیجتاً، بڑی معیشتیں اب اپنی سپلائی چین کو متنوع بنا رہی ہیں، اہم وسائل کے لیے متبادل ذرائع تیار کر رہی ہیں، اور کسی ایک ملک پر ضرورت سے زیادہ انحصار کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حکومتیں اور کارپوریشنیں یکساں طور پر قابل اعتماد سپلائرز اور سرمایہ کاری کے مقامات کے ساتھ شراکت داری قائم کرنے پر زیادہ زور دے رہی ہیں۔
جے شنکر کی "قابل اعتماد شراکت داری" پر توجہ اقتصادی سلامتی کے لیے ہندوستان کے وسیع تر وژن کی عکاسی کرتی ہے، جس میں بین الاقوامی تعلقات کی متنوع رینج کو فروغ دیتے ہوئے ملکی صلاحیتوں کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ اس بدلتے ہوئے منظر نامے میں، ہندوستان اور جاپان کے درمیان مضبوط پیداواری نیٹ ورکس کی تعمیر، ضروری وسائل تک رسائی کو محفوظ بنانے، اور تزویراتی طور پر اہم ٹیکنالوجیز میں تعاون کو بڑھانے کے لیے تعاون کرنے کی اہم گنجائش موجود ہے۔
اسٹریٹجک مشغولیت کے مرکز میں 'انڈو پیسیفک'
جے شنکر نے ہندوستان-جاپان شراکت داری کے مرکز میں ’انڈو پیسیفک‘ کو رکھتے ہوئے نشاندہی کی کہ یہ خطہ ان پانچ کلیدی رجحانات کا مرکز بن کر ابھرا ہے جو عالمی نظام کی تشکیل کر رہے ہیں۔
دو بڑے ممالک کے طور پر، بھارت اور جاپان ایک ’آزاد اور کھلے انڈو پیسیفک‘ کے قیام کے ذریعے اپنے قومی مفادات کے تحفظ میں مشترکہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس میں علاقائی استحکام، اقتصادی ترقی، اور دیگر ممالک کی جانب سے اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی کی حمایت کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ ان مقاصد کو علاقائی شراکت داروں کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور قابلِ اعتماد تعاون کی بنیاد رکھنے میں مدد دے کر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔
یہ نقطہ نظر اس شراکت داری کو روایتی دو طرفہ تعلقات سے بہت آگے لے جارہا ہے۔ اس کا تصور یہ ہے کہ ہندوستان اور جاپان مل کر ایک ایسے علاقائی ماحول کی تشکیل میں کردار ادا کریں جہاں دونوں ممالک بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے، اپنے اقتصادی تعلقات کو متنوع بنانے، اور اپنی ’اسٹریٹجک خودمختاری‘ کو برقرار رکھنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں۔
سمندری سلامتی پر اپنی روایتی توجہ سے آگے بڑھتے ہوئے، ’انڈو پیسیفک‘ کے تصور نے اب اقتصادی اور تکنیکی جہتیں بھی اختیار کر لی ہیں۔ سپلائی چین کی لچک اور مضبوطی، اہم ٹیکنالوجیز تک رسائی، اور اقتصادی جبر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اب علاقائی استحکام کے لیے ناگزیر ہو چکی ہیں۔ بھارت اور جاپان کے لیے، باہمی ہم آہنگی میں اضافہ ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے جس سے وہ اپنی اپنی طاقتوں کو یکجا کر سکیں اور ایک ایسے علاقائی نظام کی حمایت کر سکیں جو کھلے پن، لچک، اور ممالک کے خود مختار فیصلوں کے احترام پر مبنی ہو۔
سیاسی قیادت اور بدلتے ہوئے نقطہ نظر
جے شنکر نے ہندوستان-جاپان تعلقات کو تاریخی طور پر مضبوط قرار دیا، جن کی خصوصیت باہمی احترام اور عوام کے درمیان مسلسل مثبت جذبات ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ دونوں ممالک کے درمیان کبھی کوئی سنگین اختلافات یا ایسی مستقل رکاوٹیں نہیں رہیں جنہوں نے قریبی تعاون کی راہ میں کبھی کوئی بڑی رکاوٹ ڈالی ہو۔ تاہم، تنازعات کا نہ ہونا بذات خود اس رفتار کو پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں تھا جو ایک وسیع تر شراکت داری کے لیے درکار ہوتی ہے۔ بدلتے ہوئے بین الاقوامی منظرنامے نے اب اس تعلق کو مزید گہرا کرنے کے لیے ایک ٹھوس اسٹریٹجک جواز فراہم کر دیا ہے۔ انہوں نے تین ایسے عوامل پر روشنی ڈالی جو اس تعلق کو نئی رفتار دے سکتے ہیں۔ ان میں وسیع تر جغرافیائی سیاسی منظرنامہ، سیاسی قیادت، اور دو طرفہ تعلقات سے پیدا ہونے والے مواقع کی جدید فہم شامل ہے۔
جے شنکر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے جاپانی ہم منصب کی قیادت نے تعاون کو آگے بڑھانے اور نئے اقدامات کو فروغ دینے کے لیے ایک ضروری سیاسی بنیاد فراہم کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جاپانی کاروباری اداروں اور سرمایہ کاروں کو ہندوستان کی اقتصادی تبدیلی کے بارے میں زیادہ گہری اور درست سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ملک کے کاروباری ماحول کے بارے میں فرسودہ تصورات، آج موجود مواقع کو پہچاننے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔
مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی پارٹنر کے طور پر ہندوستان
ان کے خطاب کا ایک بڑا حصہ جاپانی سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کے مرکز کے طور پر ہندوستان کی بڑھتی ہوئی کشش پر مرکوز تھا۔ جے شنکر نے 2014 کے بعد سے بنیادی ڈھانچے خاص طور پر شاہراہوں، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں، ریلوے اور توانائی کے شعبے میں ہونے والی بہتریوں کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ ان پیش رفتوں نے کاروبار کرنے کے عمل کو آسان اور زیادہ موثر بنا دیا ہے، جس سے عالمی منڈی کے لیے مینوفیکچرنگ بیس اور 'آف شور' (بیرونِ ملک) پیداوار کے پلیٹ فارم کے طور پر ہندوستان کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔
ملک کی وسیع گھریلو منڈی ایک اور کشش کا باعث ہے۔ جاپانی کمپنیوں کو ہندوستان میں کام کرنے کا پہلے ہی کافی تجربہ حاصل ہے، جو سرمایہ کاری اور پیداواری شراکت داری کو وسعت دینے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جے شنکر نے کہا کہ بھارت اب اعلیٰ معیار کے بنیادی ڈھانچے، ایک بڑی صارف منڈی، اور بین الاقوامی سپلائی چینز کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت کا مجموعہ ہے۔ یہ خصوصیات ہندوستان کو جاپان کے لیے ایک مثالی انتخاب بناتی ہیں، جو اپنی پیداواری سرگرمیوں کو متنوع بنانے اور کسی ایک مینوفیکچرنگ مرکز پر اپنی بھاری انحصار کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
انہوں نے ہندوستان کے انسانی وسائل کے ساتھ ساتھ غیر مادی نظاموں، اداروں اور خدمات میں کی گئی اصلاحات پر بھی روشنی ڈالی۔ تعلیمی اداروں اور مہارتوں کی ترقی کے اقدامات میں توسیع، نیز اسٹارٹ اپس اور انوویشن میں اضافے نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، خلائی شعبے، ڈرونز، صحت کی دیکھ بھال اور دفاع جیسے شعبوں میں ملک کی صلاحیتوں کو تقویت بخشی ہے۔ جاپان کی اپنی طاقت اس کی جدید صنعتی ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کی مہارت میں مضمر ہے۔ جاپان کے لیے، ہندوستان کے بڑھتے ہوئے تکنیکی اور صنعتی ایکو سسٹم کے ساتھ تعاون کرنا نئی منڈیوں، باصلاحیت افراد اور پیداواری صلاحیتوں تک رسائی فراہم کر سکتا ہے۔
اہم ٹیکنالوجیز اور دفاع میں تعاون
جے شنکر نے قریبی تعاون کے لیے ترجیحی شعبوں کے طور پر جدید مینوفیکچرنگ، سیمی کنڈکٹرز، اہم معدنیات، انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور دواسازی کی نشاندہی کی۔ یہ شعبے دونوں ممالک کو درپیش اقتصادی اور سلامتی کے خدشات سے گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ الیکٹرانکس، مواصلات، مصنوعی ذہانت (اے آئی) اور دفاع کے لیے اس کی اہمیت کی وجہ سے سیمی کنڈکٹر کی پیداوار کو تیزی سے ایک اسٹریٹجک ترجیح کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح، اہم معدنیات تک قابل اعتماد رسائی جدید مینوفیکچرنگ، بیٹری کی پیداوار، اور صاف توانائی کی ٹیکنالوجیز کے لیے ضروری ہے۔
اے آئی ایک اور اہم موقع پیش کرتا ہے۔ جے شنکر نے نوٹ کیا کہ ہندوستان کا بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل حل کو اپنانا جاپانی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔ ان شعبوں پر زور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شراکت داری کو روایتی مینوفیکچرنگ اور تجارت سے آگے بڑھ کر ایسی ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو مستقبل کی صنعتی مسابقت اور قومی سلامتی کو تشکیل دیں گی۔
وزیر خارجہ نے پالیسی اور ادارہ جاتی فریم ورک پر بھی زور دیا جو قریبی دفاعی اور سیکورٹی تعاون کو آسان بنائیں گے۔ ایسے وقت میں جب سیکورٹی کا انحصار خود انحصاری اور بھروسہ مند شراکت داری پر ہے، ہندوستان اور جاپان کو مزید ٹھوس تعاون کے لیے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
تاہم، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت اور کاروبار سے کاروباری مشغولیت کے ساتھ ساتھ عوام سے عوام کے درمیان مضبوط تعلقات بھی ہونے چاہئیں۔ تعلیم، ثقافت اور زبان میں زیادہ سے زیادہ تبادلہ باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے اور تعلقات کے لیے ایک مضبوط سماجی بنیاد فراہم کرنے میں مدد کرے گا۔
وسیع تر علاقائی اور عالمی مضمرات
جے شنکر نے ہندوستان-جاپان تعلقات کے بڑھتے ہوئے کثیر الجہتی جہت پر روشنی ڈالی، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ دونوں ممالک کواڈ کے رکن ہیں، اقوام متحدہ کی اصلاحات کے لیے G4 پہل میں شراکت دار ہیں، اور مشرقی ایشیا سربراہی اجلاس میں شریک ہیں۔ جے شنکر نے کہا کہ بڑھتے ہوئے دوطرفہ تعلقات سے ہند-بحرالکاہل کو مستحکم اور محفوظ بنانے میں مدد ملے گی، جبکہ کثیر قطبی ایشیا اور کثیر قطبی دنیا میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے۔
ان کے خطاب کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ ہندوستان-جاپان تعلقات کو ایک ایسے عالمی ماحول کے مطابق ڈھالنا چاہیے جہاں اقتصادی سلامتی، تکنیکی صلاحیتیں اور اسٹریٹجک لچک تیزی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ تاریخی خیر سگالی اور سیاسی صف بندی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے، لیکن اب ترجیح ان کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کرنے کی ہے۔
ہندوستان کی منڈی، ہنرمند افرادی قوت اور بڑھتی ہوئی صنعتی صلاحیتوں کو جاپان کی تکنیکی مہارت، سرمایہ کاری اور پیداواری صلاحیت کے ساتھ ملا کر، یہ شراکت داری علاقائی استحکام اور معاشی لچک کے لیے ایک اہم ستون بن سکتی ہے۔ شیلانگ میں قائم تھنک ٹینک 'ایشین کنفلونس' کے فیلو اور ہند-بحرالکاہل امور کے ماہر، کے. یومے کے مطابق، ہندوستان-جاپان تعلقات کا سفر ظاہر کرتا ہے کہ دونوں فریقین اس وقت اسٹریٹجک شراکت دار بنے جب علاقائی اور عالمی سطح پر اہم جغرافیائی سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ یومے نے 'ای ٹی وی بھارت' کو بتایا، "دونوں فریقین نے محسوس کیا کہ جب وہ مل کر کام کرتے ہیں تو ان کے اسٹریٹجک مفادات اکثر ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔" انہوں نے نشاندہی کی کہ اس تعاون کی ایک بڑی مثال خطے کے دیگر ممالک کو فراہم کی جانے والی معاشی امداد ہے، جس میں میانمار اور بنگلہ دیش کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔
یومے نے کہا، "یہ شراکت داری چین جیسے ممالک کی جانب سے فراہم کردہ امداد کا ایک علاقائی متبادل پیش کرتی ہے، اور اس طرح یہ خطے میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا رخ نہ صرف چین کی طرف ہے، بلکہ ایک لحاظ سے امریکہ کی طرف بھی ہے۔" انہوں نے وضاحت کی کہ ہندوستان اور جاپان دونوں اشیاء کی آزادانہ نقل و حمل کو یقینی بنانے اور سمندری راستوں کو کھلا اور آزاد رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یومے نے کہا، "اس تناظر میں، دونوں ممالک معیشت اور تجارت کو بطور ہتھیار استعمال کرنے سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کو کم کرنے کے لیے مضبوط سپلائی چینز بھی تشکیل دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی، وہ اس بات کو بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ سمندری حدود کے تنازعات جیسے کہ (جنوبی بحیرہ چین)میں کے دوران 'سمندری قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن' (یو این سی ایل او ایس) کی پاسداری کی جائے۔"
مجموعی طور پر، جے شنکر کے خطاب کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ ہندوستان-جاپان تعلقات کو ایسے عالمی منظرنامے کے مطابق ڈھلنا چاہیے جہاں معاشی تحفظ، تکنیکی صلاحیتیں اور اسٹریٹجک لچک تیزی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی جا رہی ہیں۔ اگرچہ تاریخی خیر سگالی اور سیاسی ہم آہنگی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں، لیکن موجودہ ترجیح یہ ہے کہ ان تعلقات کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کیا جائے۔
بھارت کی منڈی، ہنرمند افرادی قوت اور بڑھتی ہوئی صنعتی صلاحیتوں کو جاپان کی تکنیکی مہارت، سرمایہ کاری اور پیداواری صلاحیت کے ساتھ ملا کر، یہ شراکت داری علاقائی استحکام اور معاشی لچک کے لیے ایک اہم ستون بن سکتی ہے۔
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