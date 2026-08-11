بیجنگ نے کٹھمنڈو میں کس طرح سے اپنی سفارتی طاقت کا استعمال کیا اور جیت حاصل کی
جلاوطن تبتی کارکنوں نے کھٹمنڈو کے بین الاقوامی اجلاس کو منسوخ کرنے کے فیصلے پر حیرت اور مایوسی کا اظہار کیا ہے۔
Published : August 11, 2026 at 4:04 PM IST
کٹھمنڈو: حال ہی میں، چین میں ایک خیال تھا کہ نیپال کی نوجوان، نئی قیادت والی حکومت چین کے مقابلے مغرب کی طرف زیادہ جھک سکتی ہے، لیکن تبتی مطالعات پر بین الاقوامی کانفرنس کی اچانک منسوخی نے اس مفروضے کو غلط ثابت کر دیا۔ اس اقدام نے واضح کر دیا کہ کھٹمنڈو بیجنگ کی حساسیت کے لیے حساس ہے، خاص طور پر تبت کے مسائل کے حوالے سے، چاہے معاملہ ثقافتی، مذہبی، سیاسی یا علمی ہو۔
نیپال کی شمالی سرحد تقریباً 1,450 میٹر لمبی ہے اور اس کی سرحد چین کے تبت کے خود مختار علاقے سے ملتی ہے۔ نیپال تقریباً 15,000 تبتی مہاجرین کا گھر رہا ہے جو 1959 کی بغاوت کے بعد اپنے روحانی پیشوا دلائی لامہ کے ساتھ تبت سے فرار ہو گئے تھے۔
اس ہفتے یہ واضح ہو گیا کہ کھٹمنڈو کے بیجنگ کے ساتھ قریبی تعلقات مضبوط ہیں۔ نیپال کے چیف سکریٹری گووند بہادر کارکی نے کٹھمنڈو یونیورسٹی سے درخواست کی جو تبتی مطالعاتی کانفرنس کے منتظم ہیں، 23 سے 29 اگست تک کھٹمنڈو میں منعقد ہونے والے 17 ویں انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فار تبتی اسٹڈیز سیمینار کو منسوخ کر دیں۔
تقریباً 40 ممالک سے تبتی اور بدھ مت کے علوم کے 7,000 سے زیادہ اسکالرز کے جمع ہونے کی توقع تھی، جن میں 159 امریکہ سے اور تقریباً 100 چین سے تھے۔
کارکی کا یہ اقدام 21 جولائی کو نیپال میں چین کے سفیر ژانگ ماومنگ کی جانب سے نیپال کے خارجہ سکریٹری امرت بہادر رائے کو تقریب کے بارے میں چین کے آخری لمحات کے خدشات سے آگاہ کرنے کے بعد سامنے آیا۔
رپورٹس کے مطابق چین کو خاص طور پر تشویش تھی کہ دھرم شالہ (ہندوستان) میں تبت کی جلاوطن انتظامیہ کے قریبی یا ہمدرد نمائندے اس پلیٹ فارم کو بیجنگ کی حالیہ پالیسیوں پر تنقید کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جن میں تبت میں قومی اتحاد کو فروغ دینے کے لیے لاگو کیا جا رہا ہے۔
دی کھٹمنڈو پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق چیف سکریٹری کارکی نے کہا ہم نے منتظمین کو مشورہ دیا کہ اس تقریب کا انعقاد نہ کرنا ہی بہتر ہوگا۔
یہ مسئلہ حساس ہو سکتا ہے، بہت سے خدشات پیدا کر سکتا ہے، اور حفاظتی خطرات لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے منتظمین کو نیک نیتی سے اس تقریب کو منسوخ کرنے کا مشورہ دیا۔
دی پوسٹ کی اطلاع ہے کہ نیپال کی وزارت داخلہ اور سیکورٹی حکام کی جانب سے منظوری کے باوجود ملاقات کی اچانک منسوخی ہوئی۔ ان عہدیداروں نے پہلے کہا تھا کہ اس بین الاقوامی کانفرنس سے سیکورٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یونیورسٹی نے میٹنگ کی تیاری میں چار سال صرف کیے تھے۔
چین نیپال کا ایک اہم پڑوسی ہے۔
13 اکتوبر 2019 کو چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے دورے کے دوران دھمکی بھرے انداز میں خبردار کیا تھا کہ جو بھی چین کو توڑنے کی کوشش کرے گا اسے کچل دیا جائے گا اور اس کی ہڈیاں توڑ دی جائیں گی۔
چین کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق انہوں نے یہ بیان نیپال کے اس وقت کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی سے ملاقات کے دوران دیا۔ انہوں نے نیپال میں کبھی کبھار تبتی سرگرمیوں کا براہ راست ذکر نہیں کیا۔
کٹھمنڈو یونیورسٹی کے قانون کے پروفیسر بپن ادھیکاری نے کہا کہ جغرافیائی سیاسی نقطہ نظر سے اس طرح کی حساسیت بلیندر شاہ حکومت کا دانشمندانہ اقدام ہے۔ یونیورسٹی تبتی علوم پر ایک سیمینار منعقد کر رہی تھی، جسے بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔
پروفیسر بپن ادھیکاری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سیاسی نقطہ نظر سے، اگر اس طرح کی ملاقاتیں ہمارے قریبی پڑوسی چین کو ناراض کرتی ہیں تو بہتر ہے کہ ایسے پروگراموں کا انعقاد نہ کیا جائے۔
تبت سے متعلق تمام معاملات پر چین کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے، انہوں نے تجویز پیش کی کہ سیمینار کا نام تبدیل کر کے "ہمالیہ بدھ ازم اسٹڈیز" رکھ دیا جائے، کیونکہ نیپال میں ہم ایک جیسی ثقافتی، مذہبی، اور فلسفیانہ روایات اور اقدار کا اشتراک کرتے ہیں۔ ہمیں اسے "تبتی بدھ مت" کے بجائے "ہمالیائی بدھ مت" کہنا چاہیے۔
جلاوطن تبتی کارکنوں نے کھٹمنڈو کے بین الاقوامی اجلاس کو منسوخ کرنے کے فیصلے پر حیرت اور مایوسی کا اظہار کیا ہے۔
ہندوستان میں رہنے والے ایک تبتی محقق تینزنگ ڈڈول نے ایکس پر لکھا: میں حیران ہوں کہ اس سیمینار کا اعلان کئی سال پہلے کیا گیا تھا، پھر بھی اسے نیپال میں منسوخ کرنے میں چین کو صرف چند ہفتے لگے۔ نیپال چینی دباؤ کے سامنے کیوں جھک گیا؟ کیوں چین نے دباؤ ڈالا اور سیمینار شروع ہونے سے چند ہفتے قبل یہ مسئلہ اٹھایا؟
ہندوستان میں رہنے والے تبتی کارکن اور مصنف، تنزین سنڈو نے لکھا: "نیپال نہ تو آزاد ہے اور نہ ہی خودمختار؛ یہاں تک کہ اس کی حکومت نے چینی دباؤ کے سامنے جھک کر کل تبت اسٹڈیز کانفرنس منسوخ کردی۔ ابتدائی طور پر اس اکیڈمک کانفرنس کی میزبانی کے لیے کیوں رضامندی ظاہر کی؟ آئی اے ٹی ایس ایک بین الاقوامی علمی تنظیم ہے۔ یہ ہندوستان، چین، نیپال، مغربی ممالک کے اسکالرز کو اکٹھا کرتی ہے۔ کوئی بھی سیاسی نقطہ نظر، چاہے چینی ہو یا تبتی۔
نیپال کے روایتی طور پر چین کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ تبتی برادری کی سرگرمیوں کے بارے میں محتاط رہا ہے۔
اس کے باوجود، ایک سینئر نیپالی صحافی اور ہمل ساؤتھ ایشین میگزین کے بانی کنک منی ڈکشٹ کا خیال تھا کہ تبت تقریب کی منسوخی نے ایک غلط نظیر قائم کی۔
نیپال کے روایتی طور پر چین کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ تبتی برادری کی سرگرمیوں کے بارے میں محتاط رہا ہے۔ اس کے باوجود، ایک سینئر نیپالی صحافی اور ہمل ساؤتھ ایشین میگزین کے بانی کنک منی دکشت کا خیال تھا کہ تبت تقریب کی منسوخی نے ایک غلط نظیر قائم کی۔