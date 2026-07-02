گراؤنڈ رپورٹ | زخم بھر چکے ہیں، مگر صدمے کی تکلیف اب بھی زندہ ہے: ایئر انڈیا فلائٹ 171 حادثے کے متاثرین اور لواحقین کی درد بھری داستان
حادثے کے ایک سال بعد اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے دلوں میں درد، ذہنی صدمہ اور بے شمار سوالات آج بھی زندہ ہیں۔
Published : July 2, 2026 at 4:06 PM IST
احمد آباد: جون کی ایک شدید گرم صبح، احمد آباد کے علاقے میگھانی نگر میں رہنے والی کرشنابین اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہیں، کیونکہ ان کے گرد آوارہ کتوں کا ایک غول جمع ہو چکا ہوتا ہے جو دن کی پہلی خوراک کے انتظار میں بے چین ہے۔ خاتون کا بیٹا نیرَو موہن بھائی فوراً باہر آتا ہے، کتوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ان کے ساتھ محبت سے کھیلتا ہے۔ کتے بھی اسی محبت کا جواب خوشی سے دیتے ہیں۔ گزشتہ برس ایئر انڈیا فلائٹ 171 کے خوفناک حادثے کے بعد انسانوں اور ان بے زبان جانوروں کے درمیان یہ تعلق پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔
یہ تمام کتے برسوں سے مقامی لوگوں کی دیکھ بھال میں تھے، مگر آج وہ علاقہ ویران پڑا ہے۔ اونچی اونچی عمارتیں خاموشی سے کھڑی ہیں، جیسے 12 جون 2025 کو پیش آنے والے اس المناک فضائی حادثے کی گواہ ہوں۔ کرشنابین، جن کی عمر تقریباً ساٹھ برس ہے، اس وقت جھلس گئی تھیں جب لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز ٹیک آف کے چند ہی سیکنڈ بعد بی جے میڈیکل کالج کے ہاسٹل کی عمارتوں پر گر کر تباہ ہو گئی تھی۔
اس حادثے میں جہاز میں سوار 241 مسافر اور عملے کے افراد جبکہ زمین پر موجود 19 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ جہاز میں 50 ہزار لیٹر سے زیادہ جیٹ فیول موجود تھا، جس کے باعث پورا علاقہ چند لمحوں میں آگ اور سیاہ دھویں کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ حادثہ دنیا کی تاریخ کے بدترین فضائی سانحات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کرشنابین کی جسمانی چوٹیں زیادہ سنگین نہیں تھیں اور تقریباً دو ماہ کے علاج کے بعد وہ صحت یاب ہو گئیں، لیکن ان کے ذہن پر نقش وہ خوفناک مناظر آج بھی مٹ نہیں سکے۔
وہ آج بھی حادثے کی جگہ کے قریب ایک خیمے میں رہتی ہیں۔ ان کے مطابق جب بھی کوئی طیارہ ان کے سر کے اوپر سے گزرتا ہے تو ان کے دل میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ کرشنابین کہتی ہیں، "پہلے جہازوں کو اڑتے دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، لیکن اب ہر بار ایسا لگتا ہے جیسے وہ خوفناک دن دوبارہ لوٹ آیا ہو۔ جہاز کی آواز سنتے ہی دل دہل جاتا ہے۔" وہ اور ان کا بیٹا اس علاقے میں رہ جانے والے چند لوگوں میں شامل ہیں جو آج بھی آوارہ کتوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس سانحہ نے صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ بے شمار پرندوں اور جانوروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔
ماں کی آنکھوں کے سامنے جلتا رہا بیٹا، آج بھی ہر سانس میں اسی کی یاد ہے:
حادثے کی جگہ سے چند سو میٹر کے فاصلے پر ایک کثیر منزلہ عمارت میں آکاش پٹنی کا خاندان رہتا ہے۔ آکاش کی والدہ سیتابین پٹنی آج بھی اپنے بیٹے کی جدائی کے غم، ذہنی صدمے اور جسمانی زخموں سے مکمل طور پر باہر نہیں نکل سکیں۔ حادثے کے وقت جہاز کا ایک جلتا ہوا حصہ آکاش پر آ گرا، جس سے وہ آگ کی لپیٹ میں آ کر موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ سیتابین نے اپنے بیٹے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر خود بھی بری طرح جھلس گئیں۔ آج بھی ان کے بازوؤں پر موجود گہرے زخم انہیں ہر لمحہ اس دردناک منظر کی یاد دلاتے ہیں۔
بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہیں کہ "میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو آگ میں جلتے دیکھا۔ وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میری ہر سانس میں صرف میرے بیٹے کی یاد بسی ہوئی ہے۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں اسے ایک بار پھر دیکھ سکوں۔"
گھر کا سب سے اہم گوشہ آکاش کی یادوں کے نام:
آکاش کی وفات کو ایک سال سے زیادہ گزر چکا ہے، لیکن وہ آج بھی اپنے گھر والوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کے ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں آکاش کی ایک بڑی سی تصویر نمایاں جگہ پر رکھی گئی ہے۔ اس کے قریب ایک پوجا کےلئے چھوٹی سی جگہ بھی مختص کی گئی ہے، جہاں روزانہ اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔
اسی ایک کمرے میں خاندان کے باقی افراد بھی رہتے ہیں۔ آکاش کے والد سریش بھائی پٹنی اپنے بیٹے کی موت کے بعد شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ وہ اپنی بڑی بیٹی نیلم کے لیے ملازمت کی تلاش میں ہیں تاکہ خاندان کا بوجھ کچھ کم ہو سکے۔ خاندان کو اب تک صرف چھ لاکھ روپے بطور معاوضہ ملے ہیں، جن میں سے دو لاکھ روپے سے زیادہ سیتابین کے علاج پر خرچ ہو چکے ہیں۔
ڈاکٹروں کے مطابق سیتابین کو اب بھی پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہے، لیکن خاندان کے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں۔ سریش بھائی کہتے ہیں کہ "ٹاٹا کمپنی کے لوگ آئے، کاغذی کارروائی مکمل کی اور ہمیں چھ لاکھ روپے دیے، مگر یہ رقم ناکافی تھی۔ حکومت کا کوئی نمائندہ آج تک ہمارا حال پوچھنے نہیں آیا۔"
آخری ملاقات… آئس کریم کی بائٹ، جو ہمیشہ کی یاد بن گیا:
آکاش کی بہن نیلم آج بھی اپنے بھائی کے ساتھ گزرا آخری لمحہ نہیں بھول سکیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ آکاش اپنی والدہ کے لیے تیار کیا گیا دوپہر کا کھانا لینے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی۔ نیلم نے مذاق میں کہا تھا کہ "مجھے بھی آئس کریم کی بائٹ دو" مگر آکاش ہنستے ہوئے منع کر گیا۔ نیلم کہتی ہیں کہ "آج وہ لمحہ یاد آتا ہے تو چہرے پر مسکراہٹ بھی آتی ہے اور دل ٹوٹ بھی جاتا ہے۔"
وجے بھائی کا موبائل کیمرہ بن گیا تاریخ کا گواہ:
حادثے کے چشم دید گواہ وجے بھائی پٹنی اس وقت قریبی چائے کی دکان پر موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آکاش اور اس کی زخمی والدہ کو دیکھا اور فوراً اپنے موبائل سے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی۔ انہی کی ویڈیو میں وہ واحد مسافر بھی نظر آیا تھا جو اس ہولناک حادثے میں زندہ بچ نکلا تھا اور آگ کے درمیان سے باہر آتا دکھائی دیا، جسے بعد میں اسپتال منتقل کیا گیا۔
وجے بھائی اس میڈیکل کالج کی رہائشی کالونی میں گاڑیاں دھونے کا کام کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ "جب ہر طرف آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ بے اختیار موبائل نکالا اور سب کچھ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا۔"
لاشوں کی شناخت میں ہفتوں لگ گئے، خاندان آج بھی انصاف کے منتظر:
حادثے کے فوراً بعد امدادی کارکنوں نے آگ کے شعلوں کے درمیان زندہ افراد کو بچانے اور لاشیں نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے بعد متاثرہ خاندانوں کے لیے ایک اور کربناک مرحلہ شروع ہوا۔ تباہ شدہ جہاز اور عمارتوں سے انسانی اعضا جمع کیے گئے، ڈی این اے نمونے حاصل کیے گئے اور لاشوں کی شناخت میں کئی ہفتے لگ گئے۔ بعض خاندانوں کو اپنے پیاروں کی میتیں حاصل کرنے کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا۔
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حادثے کو ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر متاثرہ خاندان آج بھی اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ آخر یہ سانحہ کیوں پیش آیا؟ ذمہ دار کون تھا؟ اور ان کے پیاروں کی جان جانے کا حساب کون دے گا؟ ان کے مطابق زخم شاید بھر چکے ہوں، لیکن اس حادثے نے جو درد، صدمہ اور خلا چھوڑا ہے، وہ آج بھی ویسا ہی تازہ ہے۔